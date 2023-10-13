(фото: Midjourney)
99-й выпуск «Фантастического подкаста» заглядывает в будущее, потом в прошлое, а потом чуть-чуть в настоящее. Василий Владимирский, Николай Караев и Елена Щетинина вспоминают своё детство, листают страницы любимых книг Кира Булычёва (он же Игорь Можейко) — и даже немного заступают на поле экранизаций.
В этом выпуске:
- Для всех ли участников обсуждения истории об Алисе стали первым знакомством с творчеством Булычёва?
- Девочка, с которой ничего не случится: секреты комфорта и уюта как условий выживания на литературной арене.
- Постапокалиптический мир Алисы — грустная правда забавной теории.
- А ещё у нас есть разговоры про Великий Гусляр, Перевал и Посёлок!
Обещаем, что в этом выпуске с вами точно ничего не случится — кроме хороших воспоминаний!
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Предыдущие выпуски
Собираемся на палубе говорить про One Piece от Netflix в 97-м выпуске подкаста
Слышите залихватский смех? Это свои пиратские байки уже травят Олег Поторокин, Дмитрий Шепелев, Артем Дубровский и Сергей Мангасаров.
Бороздим космос Starfield в 98-м выпуске «Фантастического подкаста»
Данил Ряснянский, Евгений Пекло и Никита Волкович делятся своими впечатлениями от новой игры Bethesda, чередуя волны обожания и претензии.
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