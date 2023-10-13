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    #Кир Булычёв #подростковая фантастика #советская фантастика

    С вами ничего не случится в 99-м выпуске «Фантастического подкаста»

    13 октября 2023
    Фото аватара
    13.10.2023
    9078
    0 минут на чтение
    #Кир Булычёв #подростковая фантастика #советская фантастика
    С вами ничего не случится в 99-м выпуске «Фантастического подкаста»

    (фото: Midjourney)

    99-й выпуск «Фантастического подкаста» заглядывает в будущее, потом в прошлое, а потом чуть-чуть в настоящее. Василий Владимирский, Николай Караев и Елена Щетинина вспоминают своё детство, листают страницы любимых книг Кира Булычёва (он же Игорь Можейко) — и даже немного заступают на поле экранизаций.

    В этом выпуске:

    • Для всех ли участников обсуждения истории об Алисе стали первым знакомством с творчеством Булычёва?
    • Девочка, с которой ничего не случится: секреты комфорта и уюта как условий выживания на литературной арене.
    • Постапокалиптический мир Алисы — грустная правда забавной теории.
    • А ещё у нас есть разговоры про Великий Гусляр, Перевал и Посёлок!

    Обещаем, что в этом выпуске с вами точно ничего не случится — кроме хороших воспоминаний!

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)

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