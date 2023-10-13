(фото: Midjourney)

99-й выпуск «Фантастического подкаста» заглядывает в будущее, потом в прошлое, а потом чуть-чуть в настоящее. Василий Владимирский, Николай Караев и Елена Щетинина вспоминают своё детство, листают страницы любимых книг Кира Булычёва (он же Игорь Можейко) — и даже немного заступают на поле экранизаций.

В этом выпуске:

Для всех ли участников обсуждения истории об Алисе стали первым знакомством с творчеством Булычёва?

Девочка, с которой ничего не случится: секреты комфорта и уюта как условий выживания на литературной арене.

Постапокалиптический мир Алисы — грустная правда забавной теории.

А ещё у нас есть разговоры про Великий Гусляр, Перевал и Посёлок!

Обещаем, что в этом выпуске с вами точно ничего не случится — кроме хороших воспоминаний!

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