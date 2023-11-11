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    #венера #инопланетяне #космос

    Есть ли жизнь на Венере? Скорпионы и чёрные лоскуты с Планеты Бурь

    11 ноября 2023
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    11.11.2023
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    #венера #инопланетяне #космос
    Есть ли жизнь на Венере? Скорпионы и черные лоскуты с Планеты Бурь 5

    В сентябре 2020 года СМИ разнесли сенсационную новость: на Венере обнаружены «признаки жизни». Она вызвала повышенный интерес, ведь мы еще со школы знаем, что на этой планете царят поистине адские природные условия, которые мгновенно убили бы любое живое существо, включая микроорганизмы. Неужели в смертельно опасном мире есть оазисы жизни?

    Сестра Земли

    Гипотеза о том, что соседние планеты обитаемы, возникла в античности и пользовалась популярностью у прогрессивных учёных до середины ХХ века. Например, наш соотечественник Михаил Васильевич Ломоносов, доказавший в 1761 году наличие у Венеры атмосферы, считал, что на этой планете можно найти развитые формы жизни.

    Есть ли жизнь на Венере? Скорпионы и черные лоскуты с Планеты Бурь 2Многие из тех, кто рассуждал о существовании инопланетян, полагали, что Венера даже больше подходит для развития жизни, чем холодный, лишённый больших водоёмов Марс, и в этом нет ничего удивительного. Поверхность Венеры была скрыта за плотными слоями атмосферы, и разглядеть на ней что-то не представлялось возможным, что оставляло широкий простор для фантазии. В XIX веке популярной стала космогоническая гипотеза Канта — Лапласа: она подразумевала, что чем ближе планета к Солнцу, тем она моложе. В таком случае получалось, что Венера сформировалась позже Земли и на ней, скорее всего, царит эпоха динозавров, гигантских насекомых или каких-то других «примитивных» созданий, которые давно вымерли у нас.

    Идея пришлась по душе фантастам, и те стали ее с энтузиазмом разрабатывать. Например, в романе «Острова эфирного океана» (1914) Бориса Красногорского, созданном в соавторстве с астрономом Даниилом Святским, описывается, как межпланетные путешественники, прилетев на Венеру, обнаруживают там флору и фауну, соответствующие каменноугольному периоду. Позже отечественные писатели не раз населяли соседнюю планету разнообразными чудовищами: можно вспомнить повести Александра Беляева «Прыжок в ничто» (1933), Владимира Владко «Аргонавты Вселенной» (1935), Константина Волкова «Звезда утренняя» (1957), Александра Казанцева «Планета бурь» (1959), Георгия Мартынова «Сестра Земли» (1959), Леонида Оношко «На оранжевой планете» (1959).

    Есть ли жизнь на Венере? Скорпионы и черные лоскуты с Планеты БурьРоманом «Страна багровых туч» о полёте на Венеру дебютировали в 1959 году Аркадий и Борис Стругацкие. Однако, в отличие от предшественников, они при описании соседней планеты опирались на самые современные данные. Тогда астрономы представляли Венеру как раскалённую пустыню, в которой жизнь возможна только на территории небольших «оазисов», где сохраняются более или менее сносные природные условия.

    Но реальная картина оказалась ещё хуже. Непосредственное изучение Венеры началось в 1960-х. Советская космическая станция 1ВА, получившая название «Венера-1», отправилась к планете 12 февраля 1961 года. Связь с ней быстро потеряли, поэтому новые научные данные получить не удалось. Последующие запуски тоже не принесли результата. Успех пришёл только 18 октября 1967 года — в тот день спускаемый аппарат станции «Венера-4» погрузился в атмосферу загадочной планеты. На высоте примерно 25 километров он перестал передавать данные, но те, что удалось от него получить, говорили о кошмарных природных условиях, царящих вблизи поверхности. Колоссальные показатели температуры (450−500 °С) и давления (65−92 бар) исключали вероятность, что на Венере могут существовать развитые формы жизни.

    Неутешительные выводы подтвердили все следующие миссии, начиная с «Венеры-5», запущенной 5 января 1969 года, и заканчивая «Венерой-16», отправившейся на соседнюю планету 7 июня 1983 года. На снимках, переданных с поверхности, представал жуткий раскалённый мир.

    А если бы на Земле было так же?

    Облака

    Если бы атмосфера была в сто раз плотнее

     Игорь Край |  13.09.2017 |  7068

    Мир летающих китов и лесов, парящих выше грозовых туч. Мир со сверхплотной атмосферой и огромным давлением. Что, если бы воздух на Земле был гуще в сто раз?

    Загадочные «гесперы»

    К началу XXI века по вопросу жизни на Венере ученые пришли к консенсусу: её там нет и никогда не было. Тем неожиданнее прозвучало заявление авторитетного российского астрофизика Леонида Ксанфомалити о том, что возможно обратное. В период с 2012 по 2014 год Ксанфомалити опубликовал серию статей, в которых утверждал, что какие-то существа на поверхности Венеры всё же есть.

    Свой вывод учёный сделал на основе детального изучения панорам, составленных из снимков со спускаемых аппаратов станций «Венера-9» (посадка 22 октября 1975 года) и «Венера-13» (1 мая 1982 года). Сравнивая их друг с другом, Ксанфомалити заметил, что некоторые объекты, запечатлённые оптико-механическими камерами, менялись во время съёмки. На панорамах, полученных со станции «Венера-13», он обнаружил три таких объекта: «диск», «чёрный лоскут» и «скорпион».

    Есть ли жизнь на Венере? Скорпионы и черные лоскуты с Планеты Бурь 9

    Макет научно-исследовательской автоматической межпланетной станции «Венера-4» / Rave / [CC BY-SA 3.0]

    «Диск» не попал целиком в кадр, зато он был виден на протяжении всех 127 минут, пока работала камера. К нему примыкала вытянутая структура, похожая на метёлку. На первых снимках вид объекта не менялся, но на 72-й минуте в нижней части «диска» появилась короткая дуга, увеличилась в несколько раз, после чего он начал распадаться на фрагменты. Затем «диск» превратился в симметричный светлый объект, образованный многочисленными угловыми складками типа «шевронов», под которыми хорошо видна тень. На последних кадрах (на 119-й минуте) «диск» и «метёлка» полностью восстановились, а «шевроны» исчезли.

    «Чёрный лоскут» засняла вторая камера «Венеры-13». Рядом с ней находился прибор для определения механических свойств грунта, снабжённый измерительным конусом. После посадки освободилась защёлка, и конус под действием пружины погрузился в грунт. На снимке, полученном в течение первых 13 минут, хорошо видно, что вокруг конуса возник тёмный предмет неизвестного происхождения размером 60−80 миллиметров. Однако позже «лоскут» полностью исчез, и его можно связать с погружением механической части аппарата в грунт.

    Есть ли жизнь на Венере? Скорпионы и черные лоскуты с Планеты Бурь 8

    Первое в истории фото поверхности Венеры. Его передал аппарат «Венера-9»

    «Скорпион» — объект длиной 15−17 сантиметров, отличавшийся сложной структурой, — появился на панораме на 90-й минуте, а затем исчез. При этом он демонстрировал признаки живого существа: сначала на грунте, отброшенном в сторону при посадке спускаемого аппарата, возникла канавка, через час в ней стал виден «скорпион», а на 119-й минуте он «уполз» из поля зрения камеры. Ксанфомалити указывал, что похожий объект («камень с хвостом») появляется и на снимках «Венеры-9». Больше того, если внимательно изучить кадры, переданные с борта спускаемого аппарата «Венеры-14» (посадка 5 марта 1982 года), то в хаосе камней можно легко различить упорядоченные структуры, напоминающие «стебли», «ящерицу» и «змейку».

    Из чего они могут состоять?

    Возможна ли небелковая жизнь? 14

    Возможна ли небелковая жизнь? Кремний, фосфор и метан как основа органики

     Игорь Край |  05.09.2020 |  9073

    Что, если в условиях, непохожих на земные, жизнь всё-таки существует — только другая, соответствующая именно этим условиям? Возможна ли жизнь на основе кремния, азота, мышьяка, серы и с какими затруднениями она столкнётся?

    Замеченные аномальные объекты, предположительно относящиеся к фауне, Ксанфомалити предложил называть «гесперами» — в честь древнегреческого названия Венеры. Подводя итог своим наблюдениям, он заявил, что небольшие существа вполне могли там эволюционировать из микроорганизмов, подобных земным автотрофным прокариотам, если бы использовали вместо фотосинтеза хемосинтез — то есть вырабатывали бы энергию в процессе окисления неорганических соединений.

    Коллеги Леонида Ксанфомалити раскритиковали его гипотезу и статьи. Среди прочих высказались и сотрудники NASA: например, специалист по фотоматериалам Тед Стрик заявил, что все аномалии — это побочный эффект работы исследовательских инструментов или посадочных систем, установленных на «Венерах».

    Признаки жизни

    С момента первых публикаций, посвящённых «гесперам», не прошло и десяти лет, как гипотетическая венерианская жизнь вновь оказалась в центре внимания. На этот раз в её пользу высказалась международная группа астрономов под руководством Джейн Гривз. Они обобщили результаты исследований, проведённых с помощью телескопа JCMT на Гавайских островах и системы телескопов ALMA в Чили. Оба инструмента наблюдали Венеру на длине волны около 1 миллиметра, что значительно превышает возможности человеческого глаза.

    Есть ли жизнь на Венере? Скорпионы и черные лоскуты с Планеты Бурь 1

    Система телескопов ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) в Чили / ESO/S. Guisard / [CC BY 4.0]

    14 сентября 2020 года в Nature Astronomy вышла статья об обнаружении в венерианской атмосфере фосфина. Это соединение фосфора с водородом (РН3), бесцветный ядовитый газ, который в отдельных случаях имеет запах тухлой рыбы. В естественных условиях на Земле его вырабатывают микробы, обитающие в анаэробной (бескислородной) среде.

    Концентрация соединения в облаках соседней планеты очень мала, около двадцати молекул на миллиард. Тем не менее этого хватает, чтобы рассматривать его как биомаркер — признак того, что на Венере идут скрытые биологические процессы. Учёные рассмотрели альтернативные версии образования фосфина — в результате воздействия солнечного света, выброса в атмосферу минералов с поверхности, вулканических извержений, — но ни одна из них не объясняла такой концентрации. Моделирование показало, что в результате небиологических процессов образуется не больше одной двадцатитысячной от наблюдаемого количества газа.

    Есть ли жизнь на Венере? Скорпионы и черные лоскуты с Планеты Бурь 3

    Фосфин в атмосфере Венеры / ESO/M. Kornmesser/L. Calçada & NASA/JPL/Caltech / [CC BY 4.0]

    Если источником фосфина действительно служат микроорганизмы, то вряд ли их можно найти на поверхности планеты. Скорее всего, они живут в «небесных оазисах» — в верхних слоях атмосферы, на высоте 50 километров, где температура держится в пределах 30−50 °С, а давление не превышает 1 бар. Впрочем, не следует забывать, что облака, формирующиеся там, состоят из концентрированной серной кислоты, которая убийственна для любых земных организмов. Значит, биологическая основа возможных обитателей Венеры должна сильно отличаться от нашей.

    Научный мир прокомментировал открытие с понятной осторожностью. Хотя обнаружение биомаркера выглядит куда солиднее «гесперов» Ксанфомалити, вполне может оказаться, что мы снова увидели жизнь там, где ее нет, и происхождение фосфина объясняется экстремальными природными условиями. Чтобы всесторонне проверить гипотезу, необходимо возобновить программы изучения Венеры космическими аппаратами, ведь только они способны заглянуть в инопланетный «оазис».

    И когда начнем колонизировать?

    Когда мы полетим на Марс и Венеру? 9

    Когда мы полетим на Марс и Венеру? Колонизация Солнечной системы

     Игорь Край |  22.08.2020 |  5151

    Люди так и не ступили на Марс и Венеру, не говоря уже о колониях. Что нам мешает? Каких технологий не хватает, и что нужно сделать в первую очередь?

    Пора поговорить с братьями по разуму

    Как установить контакт с инопланетянами

    Как установить контакт с инопланетянами

     Антон Первушин |  13.02.2021 |  4158

    Как отыскать «братьев по разуму», которые не хотят вступать с нами в контакт?

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    Писатель-фантаст, популяризатор науки, член Союза писателей Санкт-Петербурга, Федерации космонавтики России, Санкт-Петербургского Союза ученых, Клуба научных журналистов, Ассоциации футурологов
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