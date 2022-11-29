В середине ноября на Netflix вышел триллер «1899» о корабле «Цербер», плывущем из Европы в Америку, и его мультинациональном экипаже. Создатели сериала, Баран бо Одар и Янтье Фризе, в 2017 году прорвались на Netflix со своим дебютным сериалом о путешествиях во времени «Тьма», и он стал одним из самых высокооценённых шоу стриминга. Масштаб «1899» гораздо больший — эта история рассчитана на много сезонов. Однако получим ли мы их? Ответ зависит от того, как зрители примут первый сезон. Стоит ли его смотреть? Всё не так однозначно.

— The mystery box! — торжественно произносит Джей Джей Абрамс на конференции TED в 2007 году, а зрители аплодируют режиссёру, придумавшему и снявшему самый популярный сериал тех лет — «Остаться в живых». Исторический момент: тогда Абрамс дал название сценарному приёму, который затем будут использовать многие и многие шоураннеры и режиссёры. Коробка с секретами — произведение, открывающее по одной тайне за раз и никогда не выдающее всего до конца. Сколько ни заглядывайте, сколько эпизодов ни пересматривайте, всё равно останутся вопросы, ответов на которые вы не получите. И неважно, есть ли у авторов ответы вообще — смысл в коробке, в процессе её открытия, а не в результате. Именно на этом делал упор Джей Джей. Когда коробка будет открыта — интерес пропадёт.

Если вы готовы принять, что коробка (то есть сюжет сериала) никогда не откроется вам полностью, значит, с сериалами вроде «Остаться в живых» или «1899» вам по пути. Если же нет — вы бросите их через пару эпизодов, не понимая, зачем тратить время. В своём прошлом сериале «Тьма» шоураннеры Баран бо Одар и Янтье Фризе удачно использовали эту концепцию — превратили историю о пропавшем ребёнке в заговор с путешествиями во времени и постепенно усложняли концепцию в течение трёх сезонов. Сериал стал одним из самых высокооценённых на Netflix, после чего площадка обратила внимание на мультикультурные шоу разных стран — и за пару лет выпустила множество таких шоу, впрочем, с переменным успехом.

В ноябре Одар и Фризе представили «1899» — более масштабную и многообещающую версию «коробки с секретами», которая, как оказалось, вобрала в себя все недостатки этого метода. Для кого-то они могут оказаться плюсами, остальных же будут раздражать все восемь часовых серий (если посмотреть их до конца).

Рассказывать сюжет «1899» — всё равно что пытаться охватить синопсисом шесть сезонов «Остаться в живых». О чём была эта история? О смерти и перерождении? О мессианстве? О рае, чистилище и аде? Тогда зачем все эти бункеры, цифры (которые вы не забудете даже на смертном одре), белые медведи?

С «1899» примерно так же. Вот всё, что вам нужно знать: есть корабль под названием «Цербер», на нём плывут из Европы в США почти полторы тысячи пассажиров и членов экипажа. У каждого из них свои тайны, каждый бежит от своего прошлого. Количество людей, забравших билеты и одежду у кого-то другого, здесь просто зашкаливает. Неожиданно они ловят сигнал с судна, которое пропало здесь пару месяцев назад — идентичный «Церберу» «Прометей» был построен и спущен на воду той же компанией. Когда герои сериала подплывают к безмолвной стальной громадине и перебираются на её борт в поисках ответов, запускается цепь мрачных событий, предугадать которые вы явно не сможете.

Здесь скрывается первая проблема. Хотя количество кажущихся бессмысленными действий персонажей к третьему эпизоду переходит все границы, создатели ещё во втором кидают несколько таких мощных намёков, что, если вы их заметите, сразу поймёте, к чему в целом идёт сюжет. Зачем смотреть оставшиеся шесть серий? Потому что коробка никогда не открывается полностью, у Одара и Фризе всегда есть чем вас удивить.

Во-первых, историями персонажей. В сериале огромный многонациональный состав актёров, и каждый из них говорит на своём родном языке. Вы видите (или слышите) перевод, но вот они друг друга не понимают. Всё это провоцирует конфликты, которые медленно зреют, после чего взрываются ближе к середине сериала.

Во-вторых, вас мотивируют узнать, что будет дальше с этими героями. Сила сериалов «из коробки» — в постепенном раскрытии тайн, которые, по идее, не должны вас отпускать от экрана. Эпизод за эпизодом вы проникаете внутрь истории — но только затем, чтобы в конце первого сезона всё не перевернулось с ног на голову.

И это ещё одна проблема сериала. Ценность «1899» — в потенциально многосезонной истории, которая по прошествии первых восьми часов, похоже, только-только начинается. Да, 2022-й — это год сериалов-прологов. Мы уже увидели подобное в «Доме Дракона» и «Кольцах власти», чьи первые сезоны только запускают их истории. «1899» — третий такой сериал за год. Только он расставляет все фигуры на шахматной доске, когда начинаются титры финального эпизода.

Зачем тогда были первые восемь серий, если они так мало значат? Как минимум чтобы познакомить нас с персонажами и дать найти любимчиков. Актёрский состав шоу просто отличный — здесь есть и комедийные персонажи, и трагические, и те, кого мы уже начинаем ненавидеть. Заставить нас следить за героями, которые не понимают друг друга (то есть полноценного диалога между ними не получится), — настоящее искусство. Нельзя сказать, что Одар и Фризе везде справляются идеально — но это та часть, что была наиболее талантливо взята из «Тьмы».

Любите ли вы коробки с секретами? Если вы готовы обманываться каждый эпизод, ожидая, что в конце вас ударят сковородой по голове и раскроют очередную «самую большую тайну», то «1899» подойдёт вам идеально. Да, у него медленный темп, персонажи зачастую говорят в пустоту, а местами абсурдность действий персонажей достигает какого-то немыслимого градуса (впрочем, это абсурдность намеренная, а не возникшая из-за проблем со сценарием). Однако «1899» наполнен идеями, отсылками, концепциями и имеет свою динамику. Она придётся по вкусу не всем, но шоураннеры, кажется, это отлично понимают — и не боятся. А нам остаётся ждать второго сезона.