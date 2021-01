Спецвыпуск «Доктор Кто: Революция Далеков» — Джек Харкнесс и прощание со спутниками

1 января по уже сложившейся традиции вышла новая серия «Доктора Кто» — «Революция далеков». К сожалению, новогодняя традиция окончательно сменила рождественскую, и если раньше на каждое Рождество зрителей ждал подарок в виде праздничного спецвыпуска, в последние годы всё изменилось. Поскольку у британцев главным торжеством с ёлками и подарками считается именно Рождество, новогодние спецвыпуски праздничностью похвастать не могут. Вот и здесь Новый год лишь мельком упоминается в разговоре, не играет никакой роли в происходящем и даже не служит декорацией для событий.

Осторожно, спойлеры!

Сюжет «Революции далеков» связан с предыдущим спецвыпуском «Решение», причём на удивление тесно, учитывая, что эти серии разделяет целый сезон. В «Решении» Доктору и её друзьям пришлось сразиться с особой разновидностью далека — войсковым разведчиком, который, используя человека как марионетку и транспорт, пытался вызвать на Землю флот своих сородичей. В результате оболочку далека разрушили, а его самого забросили в сверхновую поразмышлять над своим поведением.

На этом, как оказалось, история не кончилась: в «Революции» мы узнаём, что останки далека были украдены, а руку к этому приложил Джек Робертсон — политик-бизнесмен из серии «Арахниды в Великобритании». Вряд ли кто-то всерьёз ожидал его возвращения, но, в общем-то, неплохо, что он появился в сериале снова. У каждого из предыдущих шоураннеров ньюскула были свои эпизодические персонажи, и теперь такой герой есть и у Криса Чибнелла. Пусть Робертсон довольно карикатурен и не слишком приятен как личность, он привносит в эру Чибнелла ощущение целостности и даже порой забавляет. Насколько вообще может забавлять человек, способный нанять людей, чтобы украсть ценную технологию, и хладнокровно убить тех, кто её перевозит.

Присутствует в серии и другой Джек, возвращения которого зрители ждали куда больше, — спутник Доктора Джек Харкнесс. Его появление в 12-м сезоне всех удивило, но о возвращении Джека в «Революции» стало известно давно. Если сравнить с более ранними сериями, можно подметить, что роль Джека здесь примерно так же значима, как и в других историях с его участием, — ни больше, ни меньше.

Загвоздка лишь в том, что это всё-таки первое полноценное возвращение Джека с 2008 года (не считая «Конца времени» в 2010-м), а потому для сериала и зрителей это настоящее событие, и спустя столько лет от такого знакового персонажа поневоле ждёшь чего-то более масштабного и особенного. Джек, конечно, обаятелен как прежде, моменты с ним — одни из самых забавных и душевных, но всё же досадно, что он просто мимоходом помог героям и исчез, напоследок попрощавшись с Доктором по телефону. Впрочем, он сказал, что намерен задержаться на Земле, а значит, есть вероятность, что мы ещё его увидим. Есть даже робкая надежда, что Джек тоже станет эпизодическим персонажем эры Чибнелла и будет возвращаться время от времени.

В «Революции» Джек успел сделать немало, но, пожалуй, главный его вклад в сюжет — освобождение Доктора из тюрьмы. В конце предыдущей серии под названием «Дети вне времени» Доктора схватили джудуны и отправили за решётку за абстрактные, но очень многочисленные преступления. Многие сценаристы грешат тем, что завершают историю масштабным клиффхэнгером, создавая впечатление непреодолимой проблемы, а затем в следующей серии решают её в два счёта и двигаются дальше по сюжету как ни в чём не бывало. К сожалению, так случилось и здесь — в общей сложности мы наблюдаем Доктора в тюрьме всего несколько минут (пусть даже для неё самой прошли годы), затем заявляется Джек и почти мгновенно её вызволяет. Tак что, если кто-нибудь вдруг надеялся понаблюдать подольше за тем, как Тринадцатая томится в тюрьме и продумывает побег, а затем зрелищно сбегает сама или при помощи спутников, — увы, это вам не «Стражи галактики».

Спутники же, которых Доктор отправила домой в финале сезона, между тем пытаются жить своей жизнью на Земле — каждый по-своему и с переменным успехом. За прошедшие с тех пор десять месяцев Райан и Грэм более-менее смирились с утратой Доктора. А вот Яс не собирается сдаваться — день и ночь она пытается выяснить, что произошло с Доктором и как её найти. Но от изысканий всё же приходится отвлечься: выясняется, что в Британии планируют выпустить на рынок охранных дронов, которые внешне подозрительно напоминают далеков, и с этим срочно надо что-то делать. С этого и начинается история, в которой помимо главных героев и Робертсона успевают поучаствовать новоиспечённый премьер-министр Великобритании и незадачливый учёный по имени Лео. До конца серии не доживают оба, но Лео, пожалуй, особенно жаль — юноша был приятный, и многие полагали, что после ухода Грэма и Райана именно он станет новым спутником Доктора. Сыграл его, кстати, актёр Нейтан Стюарт-Джарретт, известный по роли Кёртиса в «Отбросах».

По ходу действия герои успевают воссоединиться, разделиться, воссоединиться снова, побывать тут и там, взорвать инопланетный корабль, и развивается история достаточно бодро. Решение проблемы с далеками, которое изобрела Доктор, тоже довольно творческое — как приглашение одних далеков на войну с другими, так и маскировка одной ТАРДИС под другую в качестве ловушки. Жаль, правда, что вторая ТАРДИС была вот так бесславно утрачена — её можно было бы использовать позже для множества интересных задумок.

Без недостатков и неоднозначных моментов, конечно, не обошлось. К примеру, можно задаться вопросом, почему нам не рассказали никаких подробностей о заключении Доктора. Почему Доктор позволяет Джеку Робертсону оставаться на коне, если в своё время шестью словами свергла премьер-министра всего за один проступок? Почему ТАРДИС теперь не материализуется в пункте назначения мгновенно, а едет туда как поезд в течение нескольких минут? Зачем делать охранных дронов полыми изнутри? И можно ли считать революционным изобретением роботов, которые катаются туда-сюда, испуская газ и воду?

Там, где сюжет начинает вызывать вопросы, положение спасают фансервис и отсылки, которыми история сдобрена щедро. Чаще всего это плюс: снова увидеть плачущего ангела, уда, сикоракса и Тишину было славно, равно как и услышать цитату из «Гарри Поттера». Возвращение бронзовых далеков и их встреча с далеками-дронами забавным образом напоминает противостояние далеков и киберлюдей в финале второго сезона. Уклончивый ответ Джека Харкнесса на вопрос, как ему удалось протащить в тюрьму манипулятор временной воронки, возвращает зрителя в финал первого сезона, а этот самый манипулятор и звуковой бластер радуют глаз наряду с другими мелочами из прошлого.

Но попадаются и спорные элементы. К примеру, диалог «Have you had work done? — You can talk!» дословно взят из серии «Утопия», а когда отсылка превращается в копипасту — это уже сомнительно. Рассказ Джека о том, благодаря кому он стал бессмертным, может порадовать всякого фаната первых сезонов ньюскула, но вписывается в канву происходящего не так естественно, как хотелось бы, тем более что бессмертие Джека не имеет в сюжете «Революции» никакого значения. Даже жаль, что его не убили разок-другой за серию для наглядности, — а ведь было столько возможностей!

Отдельные реплики звучат нескладно, но встречаются в серии и хорошие душевные диалоги — например, разговор Яс и Джека о путешествиях с Доктором или беседа Райана с Доктором о её прошлом и о жизни на Земле. В серии уделено время и Райану, и Яс, и каждому из них доводится рассказать, что у него на душе, — обычно на это просто не хватает времени, поскольку главных героев в сериале четверо и помимо общения им ещё нужно сражаться с монстрами, бегать по коридорам и вообще продвигать вперёд сюжет.

Увы, не всем спутникам Тринадцатой так повезло. На этом мы переходим к одному из главных упущений «Революции далеков» — Грэму. Если вырезать его из серии, в ней станет на пару шуток меньше, но глобально не изменится ничего. Отдельной сцены, в которой он мог бы поделиться с Доктором своими чувствами, Грэму не досталось, и это особенно несправедливо, потому что серия эта для него последняя. В конце же Грэм вообще представляется не столько как самостоятельный спутник, сколько как бесплатное приложение к Райану: когда тот решает, что с него довольно путешествий, Грэм тут же решает остаться с ним на Земле.

Обоих можно понять: десять месяцев — долгий срок, за это время измениться может многое, в том числе и человек. Возможно, Райан в самом деле мог предпочесть уют родного дома опасным путешествиям, и неудивительно, что Грэм решил остаться с ним. Они всё же семья, отправились в странствие вместе, привыкли друг к другу и не хотели расставаться, тем более что разлука могла затянуться очень надолго, если не навсегда. И всё же по итогу создаётся впечатление, что Грэм жертвует своими желаниями ради стремлений Райана, а его собственные чувства не больно-то и важны, как и его роль в происходящем. Учитывая, что из троих спутников Тринадцатой именно Грэма зрители любили больше всего, он заслуживал гораздо большего.

Что ж, по крайней мере, сценарист вывел спутников из сюжета миролюбиво, прямо-таки олдскульно — без смертей, стирания памяти и насильственного перемещения в прошлое или в параллельную вселенную. Всё могло закончиться куда хуже — например, Грэм с Райаном погибли бы на корабле далеков, или у Грэма произошёл бы онкологический рецидив и он был бы вынужден остаться на Земле или даже умер бы от болезни. Учитывая, как опасно порой путешествовать с Доктором, спутники ещё легко отделались. Более того, они даже обзавелись собственной психобумагой и теперь с её помощью могут самостоятельно расследовать загадки на Земле и защищать её от врагов в лучших традициях Сары Джейн Смит. В «Революции» без помощи Доктора и Джека у них мало что получилось, но кто знает, может, ещё получится, и вполне возможно, что в сериале они ещё когда-нибудь появятся.

Надолго, впрочем, Доктору с Яс остаться наедине не позволят. Как стало известно из сцены после титров, скоро на борту ТАРДИС окажется новый спутник — некий Дэн, которого сыграет английский комик Джон Бишоп. Хорошо ли это? Пока неясно. В общем-то, Джону хватило пары секунд в кадре, чтобы продемонстрировать харизму и произвести приятное впечатление, так что очень может быть, что он будет неплох. Вот только из-за избытка спутников у Криса Чибнелла так и не вышло детально прописать Яс, и именно сейчас, спустя два сезона, у него наконец появилась возможность уделить ей больше времени. Но теперь уже вряд ли получится: новый человек в ТАРДИС наверняка перетянет внимание на себя, а Яс так и останется девушкой славной, но недостаточно яркой, глубокой и разносторонней, чтобы можно было проникнуться к ней симпатией по-настоящему. Или же, напротив, именно присутствие Дэна поможет ей раскрыться с новой стороны. Доживём — узнаем.