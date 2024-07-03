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    #Кобра Кай #новинки сериалов #Сквозь снег #что посмотреть

    Какие сериалы смотреть в июле? Часть вторая: «Футурама», спин-офф «Харли Квинн», «Принц-дракон» и шоу от Тайки Вайтити

    3 июля 2024
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    03.07.2024
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    4 минуты на чтение
    #Кобра Кай #новинки сериалов #Сквозь снег #что посмотреть
    Какие сериалы смотреть в июле? Часть вторая: «Футурама», спин-офф «Харли Квинн», «Принц-дракон» и шоу от Тайки Вайтити 6

    Вторая половина дайджеста сериалов охватывает, собственно, вторую половину месяца. Чтобы посмотреть всё, точно придётся брать отпуск! Рассказываем про приключенческое фэнтези Тайки Вайтити «Бандиты во времени», спин-офф «Харли Квинн» и завершение полюбившихся сериалов «Кобры Кая» и «Сквозь снег». А ещё не пропустите новый сезон «Принца-дракона» и историческую драму про гладиаторов и Древний Рим с Энтони Хопкинсом!

    Кайтмен: Чёрт возьми, да! 

    Kite Man: Hell Yeah!

    Какие сериалы смотреть в июле? Часть вторая: «Футурама», спин-офф «Харли Квинн», «Принц-дракон» и шоу от Тайки Вайтити 1

    Что? Супергеройская сатира, спин-офф «Харли Квинн».

    Когда и где? С 18 июля на Max. 

    О чём? О сольной карьере Кайтмена (Воздушного змея) из мультсериала про Харли Квинн. Он был бойфрендом Ядовитого Плюща, но бурный роман слишком быстро завершился, и теперь, когда Кайтмен обзавёлся новой приятельницей, он хочет строить собственную карьеру: суперзлодея и стендап-комика. И второе пока получается лучше. 

    Трейлер

    Что это будет? Примерно то же самое, что и «Харли Квинн», но с супергероями и суперзлодеями второго и третьего эшелонов. Акцент на самостоятельных персонажах, с одной стороны, развязывает авторам руки. А с другой — делает историю куда менее выразительной: уже не обыграешь постмодернистски образ Джокера или Бэтмена. Впрочем, на улицах Готэма ещё полно персонажей, которых можно подсветить в кадре, — ждём, что из этого получится!

    Бандиты во времени

    Time Bandits 

    Какие сериалы смотреть в июле? Часть вторая: «Футурама», спин-офф «Харли Квинн», «Принц-дракон» и шоу от Тайки Вайтити

    Что? Приключенческое фэнтези, ремейк фильма Терри Гиллиама. 

    Когда и где? С 24 июля на Apple TV+. 

    О чём? О приключениях во времени и пространстве! Новый сериал, как и фильм Гиллиама, расскажет про команду плутов, которые отправляются в путешествие по разным странам, эпохам и событиям благодаря туннелям времени. И, как и в оригинале, бандиты возьмут с собой юного гостя. 

    Трейлер: пока нет, есть кадр

    Что это будет? Сказка для всей семьи. Это ещё один проект Тайки Вайтити и Джемейна Клемента («Реальные упыри», «Наш флаг означает смерть»). На главную роль — одной из бандиток — позвали Лизу Кудроу («Друзья»). 

    С одной стороны, дуэт уже наловчился сочинять и ставить отличные комедийные истории самого разного толка. С другой — многие зрители указывают на усталость от работ Вайтити, мол, исписался (особенно заметно по четвёртой части «Тора»). Впрочем, пока что режиссёр явно лучше себя чувствует в малой форме. Вдобавок, здесь он выступил режиссёром двух эпизодов и соавтором сценариев. 

    Но главное опасение в том, что сказки для всей семьи сейчас будто не слишком популярны. Мало кто преуспел в попытке сделать действительно интересный приключенческий проект: новый «Спайдервик» не удался, «Уиллоу» с похожей концепцией закрыли (а ведь он тоже основан на старой славной сказке). 

    Обречённые на славу

    Those About to Die

    Какие сериалы смотреть в июле? Часть вторая: «Футурама», спин-офф «Харли Квинн», «Принц-дракон» и шоу от Тайки Вайтити 2

    Что? Исторический эпос про Древний Рим, адаптация книги Дэниела Пратта Мэнникса. 

    Когда и где? С 18 июля на Peacock и Amazon Prime Video. 

    О чём? О зарождении гладиаторских боёв в Древнем Риме. После кровопролитной гражданской войны на трон восходит император Веспасиан. Чтобы успокоить народ, он решает дать людям не только хлеба, но и зрелищ. Так в Риме начинают проводить битвы гладиаторов на арене, гонки на колесницах и даже публичные казни.

    Трейлер

    Что это будет? Драма о коррупции, интригах и кровавых сражениях в Древнем Риме. По крайней мере, об этом говорят сами создатели, в числе которых — режиссёр Роланд Эммерих («День независимости», «2012», «Послезавтра») и сценарист Роберт Родат («Спасти рядового Райана»). Сериалов про Древний Рим подобного размаха выходило совсем немного — те же «Спартак» и «Рим», — так что подобный выбор действительно можно считать немного фантастикой. 

    На роль императора позвали Энтони Хопкинса. Другую ведущую роль исполнит Иван Реон, знакомый по роли Рамси Болтона в «Игре престолов» (кажется, здесь у него тоже весьма мерзкий персонаж). Сериал снимали команды из США, Италии и Германии.

    Трейлер подтверждает — да, заявленному размаху быть. И гонкам на колесницах, и боям гладиаторов, и закулисной костюмной драме. Остальное увидим. 

    А ещё 

    Какие сериалы смотреть в июле? Часть вторая: «Футурама», спин-офф «Харли Квинн», «Принц-дракон» и шоу от Тайки Вайтити 2

    «Кобра Кай», первая часть шестого сезона (Cobra Kai) — финальный сезон ретросериала про боевые искусства. Единственного, который смог пережить закрытие линейки собственных сериалов YouTube Originals. История, начатая ещё в «Карате-пацане» и продолженная в сериале спустя много лет, пришлась по душе зрителям. На горизонте маячит мировой турнир. А Джон Криз, инсценировавший собственную смерть и сбежавший из тюрьмы, снова в игре. Радость от финала омрачает лишь формат выхода — Netflix разделил сезон аж на три части! Первая выходит 18 июля. 

    Трейлер

    «Милый дом», третий сезон (Sweet Home, Seuwiteuhom) — южнокорейская фантастическая драма рассказывает о замкнутом старшекласснике по имени Чха Хён-су, который переезжает в маленькую квартирку в занюханном жилом комплексе. Его накрывают суицидальные мысли, и от страшного поступка Чха останавливает… тот факт, что люди вокруг начинают превращаться в монстров. Третий сезон показывает уже не столько катастрофу, сколько её последствия и попытки выживших приспособиться к новому миру, полному чудовищ. И одним из таких монстров постепенно становится сам Чха. С 19 июля на Netflix. 

    Трейлер

    «Сквозь снег», четвёртый сезон (Snowpiercer) — финальный сезон сериальной адаптации постапокалиптического комикса про поезд, который рассекает по умирающей Земле. Сериал почти закрыли, но в итоге фанаты смогли добиться выхода завершающего сезона. В конце третьего сезона пассажиры поделились на два лагеря: одни пошли за Мелани, чтобы сформировать Новый Эдем, а другие остались с Андре. Финал оставил зрителей с прыжком во времени — спустя три месяца после этих событий Мелани замечает, как кто-то запускает сигнальную ракету. В общем, сезон обещает ещё раз перевернуть статус-кво и заодно вернуть в кадр миллиардера (флешбэки?) Джозефа Уилфорда, создателя поезда. Смотрим с 21 июля. 

    Трейлер

    «Принц-дракон», шестой сезон (The Dragon Prince, Mystery of Aaravos) — следующий сезон обещает раскрыть ещё больше тайн и стать самым драматичным среди всех вышедших. Команде Зима удалось победить Клаудию и захватить тюрьму Ааравоса. Девушке пришлось отступить и пуститься дальше по тёмному пути. Параллельно Каллум и Райла отправляются на поиски небесных эльфов. Возвращаемся в фэнтезийный мир на Netflix 26 июля. 

    Трейлер

    «Футурама», восьмой сезон (Futurama) — вторая часть возрождения любимой научно-фантастический комедии. Правда, её возвращение прошло несколько блекло — давно знакомые персонажи не смогли спасти устаревшие сюжеты про ковид и пародию на «Дюну». Детали следующих десяти серий не раскрывают, зато тизер представляет не только героев, но и актёров озвучки, отдавая честь их стараниям. На Hulu с 29 июля. 

    Трейлер
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    Редактор
    В 2020-2023 — главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.
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