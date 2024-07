Какие сериалы смотреть в июле? Часть вторая: «Футурама», спин-офф «Харли Квинн», «Принц-дракон» и шоу от Тайки Вайтити

Вторая половина дайджеста сериалов охватывает, собственно, вторую половину месяца. Чтобы посмотреть всё, точно придётся брать отпуск! Рассказываем про приключенческое фэнтези Тайки Вайтити «Бандиты во времени», спин-офф «Харли Квинн» и завершение полюбившихся сериалов «Кобры Кая» и «Сквозь снег». А ещё не пропустите новый сезон «Принца-дракона» и историческую драму про гладиаторов и Древний Рим с Энтони Хопкинсом!

Кайтмен: Чёрт возьми, да!

Kite Man: Hell Yeah!

Что? Супергеройская сатира, спин-офф «Харли Квинн».

Когда и где? С 18 июля на Max.

О чём? О сольной карьере Кайтмена (Воздушного змея) из мультсериала про Харли Квинн. Он был бойфрендом Ядовитого Плюща, но бурный роман слишком быстро завершился, и теперь, когда Кайтмен обзавёлся новой приятельницей, он хочет строить собственную карьеру: суперзлодея и стендап-комика. И второе пока получается лучше.

Что это будет? Примерно то же самое, что и «Харли Квинн», но с супергероями и суперзлодеями второго и третьего эшелонов. Акцент на самостоятельных персонажах, с одной стороны, развязывает авторам руки. А с другой — делает историю куда менее выразительной: уже не обыграешь постмодернистски образ Джокера или Бэтмена. Впрочем, на улицах Готэма ещё полно персонажей, которых можно подсветить в кадре, — ждём, что из этого получится!

Бандиты во времени

Time Bandits

Что? Приключенческое фэнтези, ремейк фильма Терри Гиллиама.

Когда и где? С 24 июля на Apple TV+.

О чём? О приключениях во времени и пространстве! Новый сериал, как и фильм Гиллиама, расскажет про команду плутов, которые отправляются в путешествие по разным странам, эпохам и событиям благодаря туннелям времени. И, как и в оригинале, бандиты возьмут с собой юного гостя.

Трейлер: пока нет, есть кадр

Что это будет? Сказка для всей семьи. Это ещё один проект Тайки Вайтити и Джемейна Клемента («Реальные упыри», «Наш флаг означает смерть»). На главную роль — одной из бандиток — позвали Лизу Кудроу («Друзья»).

С одной стороны, дуэт уже наловчился сочинять и ставить отличные комедийные истории самого разного толка. С другой — многие зрители указывают на усталость от работ Вайтити, мол, исписался (особенно заметно по четвёртой части «Тора»). Впрочем, пока что режиссёр явно лучше себя чувствует в малой форме. Вдобавок, здесь он выступил режиссёром двух эпизодов и соавтором сценариев.

Но главное опасение в том, что сказки для всей семьи сейчас будто не слишком популярны. Мало кто преуспел в попытке сделать действительно интересный приключенческий проект: новый «Спайдервик» не удался, «Уиллоу» с похожей концепцией закрыли (а ведь он тоже основан на старой славной сказке).

Обречённые на славу

Those About to Die

Что? Исторический эпос про Древний Рим, адаптация книги Дэниела Пратта Мэнникса.

Когда и где? С 18 июля на Peacock и Amazon Prime Video.

О чём? О зарождении гладиаторских боёв в Древнем Риме. После кровопролитной гражданской войны на трон восходит император Веспасиан. Чтобы успокоить народ, он решает дать людям не только хлеба, но и зрелищ. Так в Риме начинают проводить битвы гладиаторов на арене, гонки на колесницах и даже публичные казни.

Что это будет? Драма о коррупции, интригах и кровавых сражениях в Древнем Риме. По крайней мере, об этом говорят сами создатели, в числе которых — режиссёр Роланд Эммерих («День независимости», «2012», «Послезавтра») и сценарист Роберт Родат («Спасти рядового Райана»). Сериалов про Древний Рим подобного размаха выходило совсем немного — те же «Спартак» и «Рим», — так что подобный выбор действительно можно считать немного фантастикой.

На роль императора позвали Энтони Хопкинса. Другую ведущую роль исполнит Иван Реон, знакомый по роли Рамси Болтона в «Игре престолов» (кажется, здесь у него тоже весьма мерзкий персонаж). Сериал снимали команды из США, Италии и Германии.

Трейлер подтверждает — да, заявленному размаху быть. И гонкам на колесницах, и боям гладиаторов, и закулисной костюмной драме. Остальное увидим.

А ещё

«Кобра Кай», первая часть шестого сезона (Cobra Kai) — финальный сезон ретросериала про боевые искусства. Единственного, который смог пережить закрытие линейки собственных сериалов YouTube Originals. История, начатая ещё в «Карате-пацане» и продолженная в сериале спустя много лет, пришлась по душе зрителям. На горизонте маячит мировой турнир. А Джон Криз, инсценировавший собственную смерть и сбежавший из тюрьмы, снова в игре. Радость от финала омрачает лишь формат выхода — Netflix разделил сезон аж на три части! Первая выходит 18 июля.

«Милый дом», третий сезон (Sweet Home, Seuwiteuhom) — южнокорейская фантастическая драма рассказывает о замкнутом старшекласснике по имени Чха Хён-су, который переезжает в маленькую квартирку в занюханном жилом комплексе. Его накрывают суицидальные мысли, и от страшного поступка Чха останавливает… тот факт, что люди вокруг начинают превращаться в монстров. Третий сезон показывает уже не столько катастрофу, сколько её последствия и попытки выживших приспособиться к новому миру, полному чудовищ. И одним из таких монстров постепенно становится сам Чха. С 19 июля на Netflix.

«Сквозь снег», четвёртый сезон (Snowpiercer) — финальный сезон сериальной адаптации постапокалиптического комикса про поезд, который рассекает по умирающей Земле. Сериал почти закрыли, но в итоге фанаты смогли добиться выхода завершающего сезона. В конце третьего сезона пассажиры поделились на два лагеря: одни пошли за Мелани, чтобы сформировать Новый Эдем, а другие остались с Андре. Финал оставил зрителей с прыжком во времени — спустя три месяца после этих событий Мелани замечает, как кто-то запускает сигнальную ракету. В общем, сезон обещает ещё раз перевернуть статус-кво и заодно вернуть в кадр миллиардера (флешбэки?) Джозефа Уилфорда, создателя поезда. Смотрим с 21 июля.

«Принц-дракон», шестой сезон (The Dragon Prince, Mystery of Aaravos) — следующий сезон обещает раскрыть ещё больше тайн и стать самым драматичным среди всех вышедших. Команде Зима удалось победить Клаудию и захватить тюрьму Ааравоса. Девушке пришлось отступить и пуститься дальше по тёмному пути. Параллельно Каллум и Райла отправляются на поиски небесных эльфов. Возвращаемся в фэнтезийный мир на Netflix 26 июля.

«Футурама», восьмой сезон (Futurama) — вторая часть возрождения любимой научно-фантастический комедии. Правда, её возвращение прошло несколько блекло — давно знакомые персонажи не смогли спасти устаревшие сюжеты про ковид и пародию на «Дюну». Детали следующих десяти серий не раскрывают, зато тизер представляет не только героев, но и актёров озвучки, отдавая честь их стараниям. На Hulu с 29 июля.