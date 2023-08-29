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    #анонс #дайджест #что посмотреть

    Какие сериалы возвращаются в сентябре 2023? Разочарование, Колесо Времени и Американская история ужасов

    29 августа 2023
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    29.08.2023
    36631
    4 минуты на чтение
    #анонс #дайджест #что посмотреть
    Какие сериалы возвращаются в сентябре 2023? Разочарование, Колесо Времени и Американская история ужасов 5

    Продолжаем рассказывать про интересные сериалы сентября 2023-го. Теперь в список попали продолжения. В центре внимания: финальный сезон «Разочарования», второй сезон «Колеса Времени», аж двенадцатый сезон современной готики «Американская история ужасов». А ещё в списке — мультсериалы про панду По, про Грута-подростка и про младших офицеров Звёздного флота.

    Разочарование, 5-й сезон

    Disenchantment: The Final Season

    Какие сериалы возвращаются в сентябре 2023? Разочарование, Колесо Времени и Американская история ужасов 2

    Что? Фэнтезийная комедия.

    Когда и где? С 1 сентября на Netflix.

    О чём? О принцессе Бин и её друзьях, чёртике Люци и эльфе Эльфо, которые вместе прошли через массу приключений: распутали заговор, посетили несколько стран, выжили в аду и столкнулись с предательством. Но все путешествия рано или поздно заканчиваются, и теперь Бин предстоит главное испытание — сразиться с собственной матерью за трон королевства Дримленд.

    Трейлер

    Что это будет? Финал одного из самых противоречивых анимационных проектов последних лет. Фэнтези от автора «Симпсонов» и «Футурамы» Мэтта Грейнинга на анонсе встречали с немалыми ожиданиями, но в итоге самой популярной реакцией на сериал стало его же название.

    Впрочем, проект продержался пять достойных сезонов, не успев стать телевизионной жвачкой. К тому же это всё-таки приключенческая история с единым сюжетом, а не вертикальный сериал, как «Симпсоны». Так что финал наверняка не разочарует тех, кто путешествовал вместе с Бин.

    О сериале

    «Разочарование» — не новая «Футурама». Плохо ли это? 8

    «Разочарование» — не новая «Футурама». Плохо ли это?

     Игорь Хованский |  26.08.2018 |  12472

    Если Мэтт Грейнинг хотел удивить зрителя, у него получилось. Сериалу не хватает остроты юмора и очарования персонажей, но его сюжет действительно преподносит сюрпризы. Особенно под конец сезона.

    Как сериал «Разочарование» наступил на волшебные грабли дважды 1

    Как сериал «Разочарование» наступил на волшебные грабли дважды

     Игорь Хованский |  08.10.2019 |  1019

    Продолжение мультсериала сохранило его добрые традиции: то есть разочаровало. Впрочем, кое-что интересное о мире королевства Дримленд мы из него всё-таки узнали.

    «Разочарование», 3 сезон: такое королевство продолбали!

    «Разочарование», 3 сезон: такое королевство продолбали!

     Игорь Хованский |  21.01.2021 |  771

    Если «Разочарование» нравилось вам таким, какое есть, то и новые эпизоды вас порадуют. А вот если нет…

    Американская история ужасов, 12-й сезон

    American Horror Story: Delicate

    Какие сериалы возвращаются в сентябре 2023? Разочарование, Колесо Времени и Американская история ужасов 1

    Что? Арт-панк, мистика, антология.

    Когда и где? Первая половина сезона стартует 12 сентября.

    О чём? После нескольких попыток забеременеть при помощи ЭКО актриса Анна Виктория Олкотт больше всего хочет завести семью. Но шум и хайп вокруг её недавнего фильма нарастают, и актрисе начинает казаться, будто под прицелом толпы оказывается она сама и её желание стать матерью.

    Трейлер

    Что это будет? Как всегда, вершина эпатажа. Ведь мы имеем дело с эксцентричным продюсером и сценаристом Райаном Мёрфи, создателем сериалов «Хор», «Рэтчед», «Монстр», всей линейки «Американская история ужасов», «Американская история преступлений», сериала «Политик», да десятки их уже!

    Несмотря на множество проектов, к новому сезону Мёрфи написал все серии сам. Что интересно, это первый сезон «Американской истории ужасов», который основан на книге — первоисточником стал роман Delicate Condition Даниэллы Валентайн.

    По тизеру, как всегда, мало что понятно. Зато ролик сразу представляет образы Эммы Робертс, Кары Делевинь и Ким Кардашьян, которые помогут Мёрфи нести эпатаж в массы.

    Это уже второй фантастический сериал за последнее время, который будет исследовать тему материнства, деторождения и связанных с ними ужасов. Ранее весной вышел ремейк картины Кроненберга «Связанные насмерть» с Рэйчел Вайс.

    Колесо Времени, 2-й сезон

    The Wheel of Time

    Какие сериалы возвращаются в сентябре 2023? Разочарование, Колесо Времени и Американская история ужасов 4

    Что? Эпическое фэнтези, экранизация цикла Роберта Джордана.

    Когда и где? Стартует 1 сентября на Prime Video.

    О чём? О приключениях ребят Ранда, Мэта и Перрина из обычной деревушки Эмондов Луг. Однажды их мирной жизни приходит конец — на деревушку нападает отряд троллоков, служителей Тьмы, которые считались не более чем мифом. Так троица оказывается втянута в невероятные события, которые раз и навсегда меняют судьбу целого мира. А ведёт героев по назначенному пути чародейка Морейн Дамодред из ордена Айз Седай.

    Трейлер

    Что это будет? Второй сезон должен экранизировать события «Великой Охоты» — второго (из пятнадцати!) томов «Колеса Времени». Первоисточник рассказывал о следующем приключении юношей, о попытках снова завладеть Рогом Валир и об обучении у Айз Седай в Белой Башне.

    Правда, надежд на второй сезон мало даже у тех, кто посмотрел первый. Сериал, пусть он и неизбежно перекраивает некоторые сюжетные линии, не может увлечь ни миром, ни персонажами, ни историей. Даже попытка переформулировать интригу личности Избранного была встречена скептически. Поклонники эпопеи признают, что первые книги Джордана долго разгоняются (так себе характеристика с учётом объёма), и авторам сериала действительно нужно что-то придумывать для поддержания интереса — но, кажется, получается не слишком.

    Во втором сезоне сменился актёр в роли Мэта Коутона — теперь это ирландец Донал Финн вместо Барни Харриса. Шоураннером выступает Рейф Джадкинс («Агенты “Щ.И.Т.”»). Также авторов продолжает консультировать Брендон Сандерсон, написавший последние три книги цикла по черновикам Джордана. Однако сам Сандерсон не в восторге от некоторых изменений (хоть в целом поддерживает авторов).

    О сериале

    «Колесо времени»: первые впечатления от экранизации Роберта Джордана

    «Колесо времени»: первые впечатления от экранизации Роберта Джордана

     Дмитрий Злотницкий |  05.12.2021 |  1558

    Бледная тень «Властелина колец».

    Звёздный путь: Нижние палубы, 4-й сезон

    Star Trek: Lower Decks

    Какие сериалы возвращаются в сентябре 2023? Разочарование, Колесо Времени и Американская история ужасов 3

    Что? Научная фантастика, комедия.

    Когда и где? Стартует 7 сентября на Paramount+.

    О чём? О делах и обязанностях команды корабля Звёздного флота, которую называют нижними сотрудниками. Это младшие офицеры, вынужденные заниматься грязной работой. Никто из шишек не хочет разбираться с проблемами, так что их скидывают на вот этих ребят.

    Трейлер

    Что это будет? Ещё одно приключение, в которое угораздило вляпаться экипаж USS Cerritos. Внимание команды привлекает недавний взрыв, оставивший после себя лишь обломки неизвестного происхождения. Но что настораживает — поблизости было замечено судно с отличительными знаками Звёздного флота!

    Всё указывает, что мультсериал на пике популярности, чему способствовал в том числе недавний кроссовер с «Новыми мирами» — герои из «Нижних палуб» появились в живом формате. А внимательные зрители заметили в свежем трейлере связь с «Вояджером». Кажется, пока что сериал минует судьба его соседа Star Trek: Prodigy — тот мультсериал не просто закрыли, а убрали из всех лицензионных каталогов ради сокращения расходов.

    А ещё выходят

    «Я есть Грут», 2-й сезон. Ещё несколько милых короткометражек про самого очаровательного персонажа «Стражей Галактики» — подрастающего Грута (взрослый Грут не в счёт!). Все они выйдут 6 сентября.

    Трейлер

    «Кунг-фу Панда: Рыцарь дракона», 3-й сезон. Новое эпическое приключение панды По и его товарищей по спасению мира от гибели. Трейлер уже показывает, что не только в Китае есть волшебные места и магия. Все эпизоды выйдут 7 сентября на Netflix.

    Трейлер
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    Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.
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