1 декабря в англоязычных странах в продажу поступил артбук «Звёздные войны. Мандалорец» с текстом Фила Шостака — детальный и обстоятельный рассказ о создании первого сезона рейтингового шоу Disney+. В этом месяце артбук должен выйти на русском языке в издательстве «Комильфо» (причём в переводе нашего доброго друга Александра Виноградова из паблика Neemand’s Shadowfeed). Мы уже успели ознакомиться с его содержимым и делимся самым интересным с вами.

Рождение

25 сентября 2017 года президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди поинтересовалась у режиссёра «Железного человека» и «Книги джунглей» Джона Фавро, не хочет ли он заняться созданием первого «живого» телесериала по «Звёздным войнам». Фавро хотел. Он хотел заняться «Звёздными войнами» ещё с момента покупки Lucasfilm компанией Disney, и у него в голове уже тогда витали смутные идеи сюжета об одиноком охотнике за головами и необычном ребёнке, которого охотнику приходится защищать.

Фавро доработал идею и 9 ноября представил её Кеннеди и вице-президенту Lucasfilm Кэрри Бек. Он сразу установил три основных принципа сериала. Во-первых, минимальная связь с уже существующими проектами по «Звёздным войнам». Во-вторых, стилистика в духе классических вестернов и самурайских фильмов. В-третьих, в центре внимания должны находиться одинокий мандалорский охотник за головами и попавший под его опеку ребёнок.

Кеннеди предложила свести Фавро с Дэйвом Филони. Создатель «Войн клонов» и «Повстанцев» мечтал попробовать себя в игровом кино и как раз подумывал о новом проекте с участием мандалорцев. Новая встреча, уже вместе с обоими создателями, состоялась спустя неделю.

Филони и Фавро познакомились ещё в конце 2000-х, когда Филони работал на ранчо «Скайуокер» над вторым сезоном «Войн клонов», а Фавро там же сводил звук первого «Железного человека». Они быстро нашли общий язык (Фавро даже озвучил второстепенного персонажа мультсериала), сработались они и сейчас. По пути домой Филони набросал первые эскизы для будущего шоу. Они и легли в основу визуального стиля «Мандалорца».

Вдохновение

Фавро хотел, чтобы стилистически «Мандалорец» напоминал классические вестерны и самурайские фильмы. Одним из основных источников вдохновения стала манга «Одинокий волк и его ребёнок» — да, малыш Грогу (так его зовут на самом деле) с самого начала должен был стать одним из главных действующих лиц сериала.

Сценарий пятой главы вдохновлён сериалом «Человек с запада» (1960), а конкретно эпизодом «Рука на оружии». В этой серии в маленький городок на фронтире приезжает щеголеватый юноша из большого цивилизованного города на восточном побережье. Юноша мечтает стать ковбоем, но все свои знания о Диком Западе он почерпнул из бульварных романов. У него есть новенькая широкополая шляпа и сверкающий револьвер, но он понятия не имеет, как на самом деле живут на фронтире. С каждым днём он совершает всё более подлые поступки, и в итоге его убивают за несоблюдение негласного кодекса чести, принятого среди стрелков.

В той же пятой главе повествование возвращается в Мос-Эйсли, то самое «гнусное сборище подлецов и мерзавцев», куда в «Новой надежде» заходят Люк и Бен Кеноби. Но по задумке Филони за десять лет, прошедших между «Новой надеждой» и «Мандалорцем», в городе многое успело поменяться. И дроиды, хозяйничающие в кантине, в которой ещё недавно им нельзя было даже на пороге показаться, — лишь одно из наиболее заметных новшеств.

«Я подумал, что будет любопытно, если город придёт в упадок, — рассказывает Филони. — Допустим, все вдруг переехали в Мос-Эспу или ещё куда. На улицах меньше народу. Может, жители Внешнего кольца посчитали, что с крахом Империи их жизнь изменится к лучшему, но Республика предпочла сосредоточиться на планетах Ядра, а на Внешнем кольце воцарилось полное беззаконие». Фавро изначально хотел, чтобы везде, куда бы ни прилетал Мандо, героя встречала атмосфера маленького провинциального местечка в стиле вестерна «Шейн» (1953).

Другими источниками вдохновения стали отдельные персонажи и типажи, причём не обязательно из вестернов или самурайских фильмов. Когда дизайнер Кристиан Альцманн придумывал облик митрола (беглеца из первой главы), он представлял Джо Пеши во втором «Смертельном оружии», Чарльза Гродина в «Успеть до полуночи» и Виззини в «Принцессе-невесте». Владелицу ремонтного ангара на Татуине Пели Мотто он представлял как женскую версию персонажа Дэнни де Вито из ситкома «Такси» (1978­-1983). А когда Фавро описывал художественному отделу облик «Малыша Йоды», он просил нарисовать что-то в стиле кукол из «Тёмного кристалла» Джима Хенсона.

Художники пытались использовать штампы вестерна даже там, где их в принципе тяжело применить. Так, в сцене нападения на республиканский тюремный транспорт они пытались обыграть ограбление поезда или дилижанса. Отсюда — блочный, напоминающий вагоны, дизайн. А сцена прилёта «Лезвия бритвы» на Неварро в седьмой главе должна напоминать начало фильма «Однажды на Диком Западе», где троица бандитов встречает поезд.

Подготовка

Подготовка к съёмкам началась быстро и протекала просто-таки стахановскими темпами. Черновые версии сценариев первых двух эпизодов Фавро написал буквально за выходные, а уже спустя день после встречи с Филони к работе подключили художественный отдел Lucasfilm во главе с Дагом Чиангом. Первые концепт-арты были готовы уже через четыре дня.

Первые недели Фавро и Филони пытались притесаться друг к другу, определить стиль и атмосферу сериала и понять, что конкретно они хотят увидеть на экране. Филони вспоминает, что встречи проходили настолько продуктивно, что иногда синопсис целого эпизода мог родиться всего за час.

Схожий творческий подъём испытывали и дизайнеры Lucasfilm. За месяц до «Мандалорца» они начали работу над девятым эпизодом саги, но, по словам Дага Чианга, именно «Мандалорец» зарядил их энергией и вдохновением, необходимыми для параллельной работы над обоими проектами.

В январе дизайнеры взялись за «Мандалорца» всерьёз. Работа над сериалом затянулась до сентября 2018 года, но визуальный стиль проекта был определён уже в первые несколько месяцев. Схожим образом работал и Фавро — черновые версии сценариев были готовы уже к февралю, но финальную версию восьмой главы Джон дописал за неделю до начала съёмок.

Съёмки

Съёмки первого сезона начались в октябре 2018 года и продлились до 12 февраля 2019 года. Эпизоды снимались не по порядку. Первый и последний (по порядку съёмок) довелось снимать Филони.

«Мандалорец» — первый проект по вселенной «Звёздных войн», съёмки которого целиком прошли в пределах штата Калифорния. Это стало возможным благодаря новой технологии рирпроекции, получившей название «Объём». Съёмки велись на фоне стены из светодиодных экранов, на которые выводилось изображение окружающего пространства — ледяные пустоши безымянной планеты из первой главы, лавовые поля Неварро, бескрайние пустыни Татуина и даже внутреннее убранство харчевни на Соргане. При этом в большинстве случаев картинка была настоящей — операторы ILM снимали лавовые поля на Гавайях, пустыни Долины Смерти и ледяные просторы Исландии, а уже потом добавляли на отснятые кадры детали из далёкой-далёкой Галактики.

В январе 2019 года, когда съёмки первого сезона ещё были в самом разгаре, дизайнеры уже приступили к работе над концепт-артами второго сезона.

Непринятые идеи

При работе над любым крупным проектом обычно остаётся много неиспользованных идей, узнать о которых можно как раз из таких книг. Но в случае с «Мандалорцем» отвергнутых концептов почти не было — ну, или создатели пока что предпочитают о них не говорить.

На всю книгу наберётся всего пара задумок, не получивших развития в сериале. По одной из ранних идей, в какой-то момент Мандо предстояло спасти девушку-подростка, похищенную бандитами. Зрителей ждала бы сцена погони, в которой Дин нагонял похитителей верхом на каком-то ездовом животном и на бегу выхватывал девчушку из лап бандитов.

В эпизоде «Убежище» малыш Грогу должен был попасть в некое подобие сельской школы. Тогда от этой идеи отказались, но её, похоже, переработали и использовали во втором сезоне — теперь малыш посещает школу на Неварро.

Создателей «Мандалорца» ругают за обилие пустынных планет, но их могло бы быть ещё больше. По первоначальной задумке планета, на которой Мандо ловит митрола в начале первой серии, также была пустыней, в песках которой скрывались огромные черви. Пустыню в итоге сменил лёд, червей — напоминающий моржа монстр, ну а песчаное чудище мы встретили в начале второго сезона.

Изначально в сериале планировалось ещё больше пришельцев. Оригинальный сценарий предполагал, что Грифф Карга, начальник Мандо в Гильдии охотников за головами, — виквай, а Пели Мотто, хозяйка ремонтной мастерской на Татуине, — гран. Но когда на роли этих персонажей были приглашены Карл Уэзерс и Эми Седарис, Фавро счёл, что прятать их лица под масками — настоящее преступление.

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Это далеко не всё, что скрывается под обложкой артбука, и главное его достоинство словами не передать. На страницах книги вас ждёт несколько сотен отличных иллюстраций от Райана Чёрча, Брайана Матьяша, Кристиана Альцманна и других художников Lucasfilm. И знакомиться с ними лучше всего в бумажной форме.