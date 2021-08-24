Норман Ридус и Анджела Канг — о финальном сезоне «Ходячих мертвецов»

22 августа стартовал финальный, 11-й сезон, казалось, вечного сериала «Ходячие мертвецы». На должности главного сценариста и продюсера осталась Анджела Канг, руководившая созданием двух предыдущих сезонов, а фактическим главным героем после потери многих товарищей стал Дэрил в исполнении Нормана Ридуса. С этими двумя мы и поговорили перед премьерой — о главных темах сериала, об отличиях от комиксов, о том, как меняются персонажи, чем «Ходячие» похожи на «Алису в Стране чудес» и почему Дэрил дал бы в морду Рику.

Анджела Канг: «Адаптируя комиксы, мы руководствуемся чутьём»

Будучи большим фанатом «Ходячих мертвецов», я вижу в сериале две основные темы. Первая — поиск нового дома и ресурсов, как во втором или пятом сезоне. Вторая — защита семьи от группы врагов, как в третьем или девятом. Какая интереснее вам и какая будет доминировать в последнем сезоне?

Хороший вопрос, меня о таком никогда не спрашивали! Это может показаться клише, но мне нравятся обе темы — каждая по своим причинам. Рискованно выступать против организованной группы, придумывать, как их перехитрить или выжить в столкновении. Но для меня также много значит идея базового выживания, доведённая до самых простых вещей. Думаю, слишком многое из того, что у нас есть, люди принимают как должное — это стало очевидно во время пандемии ковида, когда начались перебои с поставками необходимых вещей. В новом сезоне поднимается и та, и другая тема. И базового выживания, и причин возникновения конфликтов.

Расскажите немного о Жнецах. Насколько я знаю, этих ребят не было в комиксах, они придуманы специально для последнего сезона?

Да, они есть только в шоу и это уникальная, очень опасная группа людей — они были хорошо подготовленными солдатами и убийцами ещё до начала апокалипсиса. За десять лет они успели улучшить навыки и стать ещё опаснее. Не так-то просто выступить против них.

Расскажите ещё о Содружестве. Это огромное сообщество, самое большое во вселенной «Ходячих мертвецов», хорошо описано в комиксах, но у вас есть только один сезон для того, чтобы рассказать о нём. Собираетесь ли вы продолжать говорить о нём в будущих сериалах и фильмах?

Да, мы прорабатывали сезон так, чтобы в нём больше экранного времени выделялось Содружеству. Мы думали примерно так: раз у нас так мало времени на эту историю, пусть она будет крутая. В рассказ о Содружестве много вложено — больше, чем в истории других общин, потому что оно фундаментально от них отличается. И хотя мы очень хотели бы рассказать больше — зато у нас была возможность создать напряжённую и очень важную историю, развивающуюся довольно быстро.

Чем вы вдохновлялись, создавая новый сезон? Многие заметили, например, что стражники Содружества похожи на штурмовиков из «Звёздных войн». Какие ещё пасхалки можно будет заметить?

Отличный вопрос! Внешний вид этих солдат на самом деле взят напрямую из комиксов — нашего главного источника вдохновения. Но каждый из сценаристов ежедневно смотрит тонны хоррора, фантастики, фэнтези, серьёзных драм и комедий. Среди нас есть геймеры, мы много читаем. Некоторые идеи черпаем из истории, иногда рассматриваем концепт-арты. При работе над каждым сезоном мы обсуждаем миллион разных тем. Мы разве что стараемся не включать вещи, модные в данный конкретный момент.

Как вы адаптируете комиксы для экрана? Я знаю, что вы часто объединяли разных персонажей в одного, что-то меняли — потому что то, что хорошо выглядит в комиксах, может не подходить для телешоу. Было ли что-то, что вы хотели адаптировать для экрана, но в итоге просто выбросили?

Чаще всего, адаптируя комиксы, мы руководствуемся чутьём — так что многое не адаптировали вовсе. Например, линия Мишонн и Губернатора в комиксах куда более жестока и полна насилия — это круто смотрится в комиксах и графических романах, но точно не подходит для кабельного телевидения, потому что шоу смотрят люди всех возрастов. Мы нашли способ рассказать историю по-другому. Иногда бывает так, иногда мы исходим из характеров персонажей.

Да, и так же было с Юмико, которая, вероятно, заберёт роль Мишонн из комиксов — верно ли, что теперь она станет одним из главных персонажей?

Юмико — важный персонаж, но у нас большой актёрский ансамбль и каждый играет важную роль. Вы увидите, что её история будет совсем другой, чем у Мишонн, потому что Юмико — совсем другой персонаж.

Я имею в виду ту линию, когда она обнаруживает человека, который был членом её семьи… Это, впрочем, спойлер для тех, кто не читал комикс, так что лучше спрошу о других персонажах.

Похоже, что Гэбриэл теперь станет лидером группы — интересно увидеть такого персонажа, который в предыдущих сезонах выступал и законопослушным человеком, и хладнокровным убийцей. Увидим ли мы ещё его тёмную сторону или же он станет хорошим парнем?

Мы точно увидим немного проявлений его тёмной стороны, но я считаю его хорошим парнем. Думаю, эта тьма произрастает из его прочного морального стержня — он точно знает, кто для него важен и какие поступки считать неправильными. Отсюда вся его тёмная сторона. Но он всё ещё идёт по своему непростому пути веры.

Этот сезон концентрируется на сложных взаимоотношениях Мэгги и Нигана. Мотивация Мэгги понятна — из-за Нигана она потеряла мужа. Но что Ниган думает о ней? Хочет ли он возместить ей потерю или, наоборот, держаться от неё подальше?

Думаю, Ниган не доверяет Мэгги и боится того, что она может сделать. Но также я считаю, что он очень её уважает, потому что ему нравятся сильные люди. Он хочет, чтобы она увидела, каким он стал, но не верит, что она вообще способна увидеть в нём кого-то, помимо убийцы её мужа. И Мэгги нельзя в этом винить. В будущем сезоне мы увидим развитие их сложных отношений, пока герои пытаются придумать, как им жить дальше.

Норман Ридус: «Дэрил сейчас совсем другой»

Норман, за все эти годы, что вы снимались в шоу, какие моменты вам запомнились — перед камерой или за пределами съёмочной площадки?

За десять с лишним лет таких моментов накопилось много. Мне очень нравилось подкалывать друг друга с Эндрю — скучаю по этому парню. Сцены со Скоттом Уилсоном тоже были отличными, как и общение за пределами площадки. Я подружился со многими членами съёмочной группы, мы часто обменивались шутками.

Помню, как-то в команду пришёл новый режиссёр, весь такой крутой чувак. Мы снимали нашу с Мелиссой сцену в машине — и сняли очень быстро. Я спросил, можно ли повторить, потому что я не разобрал, что происходило вокруг нас. А он: «Извини, приятель, нам надо продолжать». И тут один из ассистентов оператора подмигнул мне и крикнул: «Волосок на линзе!» — а это значило, что сцену надо в любом случае переснять. «Обожаю этого парня!» — подумал я. Мы с ним подружились. Таких людей много — если я начну перечислять, на один список уйдет полчаса. Я живу в Нью-Йорке, хотя вся моя жизнь сейчас в Джорджии. Странно звучит, но дома я бываю только в отпуске.

Я очень жду новостей про Death Stranding для PS5, но это вопрос для другого случая. В двух новых эпизодах я увидел, что ваш персонаж всё более раздражается из-за того, какой мир он нашёл. Пока он продвигается по этим канализационным туннелям, возникает ощущение, будто свет, который он нёс в себе, гаснет. В какую сторону это будет развиваться? Попытается ли он спасти тот мир, что снова хочет его уничтожить?

Я думаю, происходящее в тоннеле — это просто история о том, что значит быть хозяином животного. Понимаете, о чём я? Мы на миссии, и пёс делает то, что делают псы. У меня самого есть кот, и он иногда рвёт в клочья то, что рвать нельзя. Не знаю, умирает ли свет внутри меня, но я начал просто убирать за ним, понимаете?

Как начинается эта история? Мэгги долго не было с нами — она отправилась за помощью. Она возвращается к нам, но её преследуют. Она беспокоится, и я иду вместе с ней, чтобы присматривать за ней и защищать её, потому что она для меня один из самых важных членов семьи. Я нахожу сгоревшие тела, сгоревшие поселения, мы обнаруживаем, что её сын пропал, и у нас появляется новая миссия — вернуть семью домой и снять с неё этот груз. Всё это переходит в следующую миссию, меня разворачивает в другую сторону, потом происходит что-то ещё и отправляет меня по новому пути… Мы словно падаем в кроличью нору, ведущую в Страну чудес, и не можем проснуться, и всё цветастое и очень странное. Вот примерно в этой точке мы и находимся.

Я сразу вспоминаю момент, когда вы находите то письмо и рисунок на стене…

О да. Это хорошая иллюстрация. Сначала я хочу взять письмо с собой, но потом думаю, что оно кому-то может быть нужно, его для кого-то оставили. Но тот рисунок на стене — вообще что-то неожиданное. В голову приходят слова вроде «классовая борьба», «ешь богатых» и так далее… это похоже на какое-то обращение о высших классах, которые богатеют и получают больше, чем низшие классы. Подобное неравенство определённо далеко от этого сезона.

Думаю, его свет уже достаточно яркий, и он давно уже такой. Дэрил всегда делал что-то для людей и никогда — для самого себя. Ему бы не помешали день спа, массаж и обнимашки.

Дэрил всегда старается держать дистанцию с людьми, но когда он ищет Рика, то называет его братом. Как бы вы описали его отношения с людьми — с Кэрол, с другими персонажами?

Понимаете, каким бы словом я ни назвал его отношения с Кэрол, мне устроят скандал. Назови я её хоть подружкой Дэрила, хоть сестрой. Тысячи фанатов просто отгрызут мне голову.

Что до Рика, думаю, когда Дэрил называет его братом — это один из поворотных моментов, которые меняют Дэрила. Если следить за ним с самого начала, можно выстроить хронологию таких моментов. Одна из самых прекрасных вещей в том, что много лет играешь одного персонажа, — ты видишь его эволюцию, медленную и постепенную. В кино всё по-другому — там случается что-то одно, и ты становишься убийцей или героем. А тут ты в реальном времени видишь, как персонаж постепенно растёт, становясь тем, кем он сейчас является.

Дэрил сейчас совсем другой, если сравнивать с Дэрилом в начале шоу. Поиск Софии в начале был одним из таких поворотных моментов, чувства к Кэрол — тоже, ещё один — когда Дэрил выбирает себе новую семью и рвёт с Мерлом, когда он ставит Мерла на место… Их очень много, целый список. И я рад, что они с Кэрол не достигли определённости в отношениях — это не было бы навсегда. Но кто знает, чем всё обернётся? Мы только знаем, что они очень близки и сделают всё, чтобы защитить друг друга. Их невозможно разлучить. Я достаточно аккуратно ответил на этот вопрос?

Мы знаем, что нас ждёт спин-офф о Дэриле и Кэрол. Значит ли это, что ваши персонажи обзаведутся на финальный сезон сюжетной бронёй? Будет ли спин-офф отличаться от «Ходячих мертвецов» или просто их продолжением?

Я знаю, что спин-офф будет сильно отличаться от «Ходячих мертвецов». Это всё, что я знаю. Для персонажей там точно всё станет иначе. Другое окружение, другой сюжет, другое абсолютно всё. Не знаю, достанется ли моему персонажу сюжетная броня — может, Кэрол станет таскаться с телом Дэрила, чтобы его сжечь, или прислонит его к дереву и начнёт разговаривать с ним, воображая, что я ей отвечаю. Это было бы круто. Я точно не хочу остаться пуленепробиваемым. Может, мы вернёмся назад во времени и увидим восьмилетних Дэрила и Кэрол. Кто знает?

Встретятся ли в новом сезоне Рик и Дэрил? И что будет, если они всё-таки встретятся?

Никогда не говори «никогда». Надеюсь, что да, хотя не знаю наверняка. Думаю, они станут смотреть друг на друга и плакать. А потом Дэрил даст ему в морду. Так бы я хотел это увидеть. «Я тебя десять лет искал!». Отношения Дэрила и Рика всегда были одной из моих любимых сюжетных линий. Это прекрасные отношения. Так что надеюсь, они встретятся.

Довольны ли вы тем, как закончится шоу? Получилось ли у шоураннеров закончить все повисшие сюжетные линии?

В целом доволен. Хотя ещё есть о чём снимать дальше. Многие загадки раскрываются, и у нас остается куча времени на то, чтобы свести всё воедино. В таком длинном шоу, если вы видите, как я бросаю что-то на землю, то уже не увидите, как я это подбираю, когда мы возвращаемся. В таком сериале много свободы действий, насколько я смог понять за столь долгое время. Так что да, я надеюсь, всё удастся.

Не знаю, насколько сильно этот сезон отличается от предыдущего. Зачастую тут просто хорошая и плохая группы людей сражаются за территорию. Сейчас происходит то же самое, но с более глубокими конфликтами. Другая территория, другие ситуации. Я точно знаю, что этого элемента не будет в спин-оффе. Надеюсь, мы сможем связать всё воедино.

Мой персонаж мне очень близок, я вложил в него много труда. Я очень хорошо его знаю. Ни один актёр не был в этом шоу столько же, сколько я. В шоу появлялись новые персонажи, и они часто вели себя как-то типа: «Я тут крутой парень, герой боевика, я-я-я!». Когда мне удавалось с ними поговорить наедине, я старался внушить им, что нужно не зацикливаться на себе, а относиться с уважением к людям, которые стояли у истоков шоу и создали эту семью. Слишком много людей проделали огромную работу, чтобы у тебя были твои пять минут экшена. Это шоу — не про «я», а про «мы». В первую очередь это работа сценаристов, режиссёров, шоураннеров. Стоит проявить к ним уважение.

Как бы вы пересказали содержание первых двух эпизодов нового сезона в паре предложений, без спойлеров?

Помните «Алису в Стране чудес» — когда Безумный Шляпник лезет в драку с Красной Королевой? Алиса оказывается прямо посреди этого всего, хотя на самом деле она хочет догнать Белого Кролика. Мы не знаем, убьёт ли она Королеву или это сделает Шляпник… Алиса просто бежит за Кроликом, проваливается в кроличью нору и оказывается в Стране чудес. Вот примерно это там и происходит.

Был ли сезон для вас сложным в работе?

Да, очень непростым. Мой персонаж занимается в нём не теми вещами, какими занимается обычно. Для меня как Нормана это было странно — действовать по-другому и следовать сюжетной линии, которая не по части Дэрила вообще. У моего персонажа мотивация Дэрила, но способы действия — не его, если я понятно выражаюсь.

Как вы считаете, как шоу адаптировалось к меняющемуся вокруг миру?

В плане съёмочного процесса — конечно, адаптировалось. Мы только начали снимать сезон, когда началась пандемия, эпизоды стали камерными и интимными, мы ходили замотанные в пластик и пытались понять, как нам действовать. Я рад, что мы вернулись к прежнему масштабному шоу. Кроме того, этот сезон затрагивает многие социальные вопросы — классовой борьбы, экономического неравенства, социальной несправедливости, многое из того, о чём сейчас говорит мир.

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В России сезон стартовал 23 августа. Новые эпизоды выходят по понедельникам в 21:00 на канале FOX.