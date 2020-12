Новинки сериалов за декабрь 2020: «Пространство», Стивен Кинг и Хильда

Декабрь, как обычно, подкрался незаметно. Во время рабочей суеты и подготовки к Новому году времени смотреть сериалы особо не будет, так что можно спокойно дождаться выхода серий и насладиться ими, например, на праздниках, с тарелкой салата. Поэтому наш традиционный дайджест прихватывает заодно и первые числа января. А насладиться будет чем. Нас ждёт продолжение главного научно-фантастического сериала, возвращение неугомонной Хильды, научпоп про иные миры, новая экранизация Стивена Кинга, финал саги про викингов и история про таксиста, который перевозит мёртвые души.

Пространство, 5 сезон

The Expanse

Когда и где? Первые три серии выйдут 16 декабря, остальные будут показывать еженедельно. Всё на Amazon Prime (в России — там же).

Что? Научная фантастика, экранизация одноимённого цикла Джеймса Кори.

О чём? О Солнечной системе будущего, в которой все плетут интриги против всех. Земля, Марс и жители пояса астероидов и раньше относились друг к другу настороженно. Но конфликт обострило сперва массовое биологическое оружие на основе инопланетной технологии, а затем открытие врат в другие миры. Группа астероидян-радикалов готовит нанести сокрушительный удар по Земле, и, как всегда, в центре событий окажется герой галактики Холден со своей командой.

Чего ждём? Развития второй сюжетной арки. Всего в цикле «Пространство» девять книг (вышло восемь), и они образуют своего рода три трилогии. Прошлая стартовала с четвёртого сезона, куда подтянули некоторые сюжетные линии и персонажей, что должны были появиться позже, — такой трюк проворачивали и в первых трёх сезонах.

В основу пятого легла книга «Игры Немезиды», где пути экипажа «Росинанта» временно расходятся. Наоми Нагата хочет разрешить семейный конфликт (как раз её сын и возглавляет радикальное крыло астероидян), а Эймос возвращается на Землю, чтобы уладить кое-какие личные дела.

Правда, рассчитывать на полную экранизацию не стоит: хотя Amazon продлил сериал на шестой сезон, тот станет для проекта последним. В этом последнем сезоне не вернётся Кас Анвар (Алекс), которого летом 2020-го обвинили в сексуальных домогательствах. Остальные актёры остаются в проекте, как и шоураннер. Скорее всего, руководство сервиса пошло на закрытие не из-за скандала, а из-за логической точки в повествовании: седьмую и шестую книги разделяет тридцать лет. К тому же сериал дорог в производстве, но при высоких оценках критиков не стал хитом уровня «Пацанов» от того же Amazon Prime.

Противостояние

The Stand

Когда и где? С 17 декабря на CBS All Access (в России — с 18 декабря на «Амедиатеке»).

Что? Постапокалиптическая фантастика, ещё одна экранизация одноимённого романа Стивена Кинга

О чём? О смертоносном искусственном вирусе, который унёс жизни сотни тысяч людей в США, и о новом мире, который пытаются строить выжившие. Немногие уцелевшие разделились на два лагеря: одни остались верны идеалам прошлого, другие примкнули к таинственному Рэндаллу Флэггу (он же Человек в чёрном), стремящемуся к мировому господству.

Чего ждём? Новой версии эпоса о конце цивилизации. «Противостояние» уже экранизировали в 1994-м в формате мини-сериала, а теперь своё видение представит Джош Бун («Новые мутанты») при участии сценариста Бена Кавелла. Главные роли исполнили Вупи Голдберг, Джеймс Марсден, Одесса Ян и Джован Адепо. Человека в чёрном — одного из главных злодеев кинговской мультивселенной — сыграл Александр Скарсгард, а его фанатичного последователя, пироманьяка Дональда Элберта по прозвищу «Мусорный бак», — Эзра Миллер.

Шоу впору переименовать в «Противоречие». С одной стороны, успех новых частей «Оно» показывает, что браться за адаптацию уже экранизированной книги спустя 20–30 лет — неплохая идея. Актёрский состав выглядит очень прилично, да и трейлер производит приятное впечатление эффектными сценами и эффектным Скарсгардом. С другой стороны, провал недавнего сериала «Мгла» показывает, что не все новые версии одинаково полезны. Имя режиссёра вызывает опасения — проект может получиться неровным по тональности, как «Новые мутанты». Да и получится ли запихать столько масштабных событий в 10 эпизодов?

Хильда, 2 сезон

Hilda

Когда и где? Все эпизоды выйдут 14 декабря на Netflix (в России — там же).

Что? Анимационное сказочное приключение, экранизация комиксов Люка Пирсона «Хильдафолк».

О чём? О Хильде, доброй и всюду сующей свой нос девочке с синими волосами. Раньше они с мамой жили в домике за городом, но оказалось, что он мешает местным волшебным существам, — делать нечего, пришлось переезжать. Правда, в городе всяких дивных созданий ничуть не меньше. Хильда притягивает их, как магнит, а разбираться с ними девочке помогают не только лучшие друзья, но и мама.

Чего ждём? Возвращения одного из самых удивительных, душевных и оригинальных мультсериалов последних лет. Совершенно чарующий рисунок, один-в-один передающий стиль комикса, в сочетании с ударной дозой приключений и непосредственностью главной героини подарят отличное настроение под Новый год! Второй сезон закинет персонажей в морское путешествие, магическую школу и даже на дно океана.

Леденящие душу приключения Сабрины, 2 часть 2 сезона

Chilling Adventures of Sabrina

Когда и где? Все эпизоды выйдут 31 декабря на Netflix (в России — там же).

Что? Подростковая мистика.

О чём? О ведьме Сабрине Спеллман, что мечется между мирами людей и ведьм. С одной стороны, она хочет помогать друзьям отбиваться от хулиганов и решать школьные проблемы. А с другой, девушку ждут зловещие ритуалы, Академия незримых искусств, дьявольски красивые парни и книга «Поклонение Сатане для чайников».

Чего ждём? Мало-мальски приличного финала для сериала, упокой Господь его душу. За три части создатели так и не смогли найти баланс между подростковой мелодрамой в духе «Ривердейла» (хотя команда почти та же) и жуткой мистикой а-ля ранние сезоны «Сверхъестественного», поэтому в убедительности шоу проигрывает как аналогам (даже от «Сидаба»!), так и комиксу-первоисточнику.

В заключительном сезоне Сабрине и её друзьям предстоит дать отпор таинственным Древним, которые угрожают уничтожить Гриндейл и привнести в мир Пустоту. Для этого девушке, похоже, придётся заключить сделку с самим дьяволом, чьё место заняла могущественная Лилит.

Пенниуорт, 2 сезон

Pennyworth

Когда и где? С 14 декабря на Epix (в России — на КиноПоиске).

Что? Детектив по мотивам комиксов DC.

О чём? Об убийце-дворецком Альфреде Пенниуорте, бывшем агенте британских спецслужб. После службы он вернулся в Лондон, готовый посвятить себя личным делам и собственному охранному агентству, но вскоре познакомился с Томасом Уэйном. Вместе они занялись расследованием, которое вывело их на след тайного общества.

Чего ждём? Густой ретро-атмосферы и расширения мифологии сериала. В шоу заглянут американский учёный Люциус Фокс (роль исполнил Саймон Маньонда), бизнес-партнёр Уэйна, а также жена пожилого богача Мелани Трой (её сыграла Джессика де Гау). На NYCC создатели рассказали, что к нынешним событиям Марта Уэйн уже будет беременна, — не исключено, что мы увидим юного Тёмного Рыцаря в пелёнках!

Доктор Кто: Революция Далеков

Doctor Who: Revolution of the Daleks

Когда и где? 1 января на BBC (в России — на «КиноПоиске»).

Что? Новогодний спецвыпуск.

О чём? О попытках Доктора сбежать из межгалактической тюрьмы. И о попытке вернувшегося Джека Харкнесса в исполнении непревзойдённого Джона Барроумена вместе со спутниками Доктора спасти планету от вторжения Далеков.

Чего ждём? Скорее не ждём, а надеемся, как и завещал Доктор. На то, что сериал не разочарует слабым сценарием, как разочаровывал на протяжении двух последних сезонов. Трейлер выглядит занятно, картинка по-прежнему радует высоким качеством продакшена, возвращение Джека интригует, — но всё равно есть опасения, что очередной эпизод окажется очередным поводом для расстройства.

Спецвыпуск станет последним для Брэдли Уолша и Тосина Коула — в следующем сезоне Доктор будет путешествовать только с Яс в исполнении Мандип Гилл. Длительность эпизода составит 70 минут.

Из старых знакомых появится ещё Джек Робертсон (Крис Нот) из серии «Арахниды в Великобритании» — он каким-то образом будет связан с вторжением далеков и, судя по ролику, займёт их сторону.

Викинги, 6 сезон

Vikings

Когда и где? С 30 декабря на Amazon Prime (в России — там же).

Что? Псевдоисторические приключения по мотивам скандинавских саг.

О чём? О финальных сражениях, которые поставят точку в истории викингов. Скандинавы сразятся против славян в Норвегии и против британцев в Англии, а ещё отправятся из Исландии в Америку.

Чего ждём? Эффекта «Игры престолов». «Викинги» тоже пошли вкривь и вкось где-то с середины, но качество картинки и эпический размах ещё способны удержать внимание зрителей. Ну и наконец, это же снова Козловский! Если этого аргумента недостаточно, остаётся только любоваться Мировым змеем — кому, как не ему, провозглашать Рагнарёк?

Создатель «Викингов»Майкл Хёрст не планирует на этом заканчивать франшизу — Netflix заказал шоураннеру 24 эпизода сериала «Викинги: Вальгалла», который станет идейным продолжением проекта. Его действие развернётся спустя сто лет после событий «Викингов».

Пассажиры

Когда и где? С 24 декабря на сервисе START.

Что? Мистический драматический триллер.

О чём? О водителе Андрее, который таксует на старом «Мерседесе» по Москве. Делает он это для души — в самом буквальном смысле: в салон к нему попадают умершие, не завершившие свои дела на этом свете. Кому-то нужно в чём-то признаться себе или другим, кому-то — снять с души груз, что не отпускает в другой мир. Вот только если не рассказать Харону, куда ехать, то велик шанс застрять между мирами — в данном случае зависнуть в московских пробках до конца вечности, что ещё хуже.

Чего ждём? Камерный триллер, в котором всё будет держаться на диалогах и актёрской игре. Сценаристы запланировали восемь новелл; пассажирами Харона с шашечками станут Юлия Снигирь, Сергей Гилев, Андрей Бурковский, Даниил Воробьёв, Анатолий Белый и другие. Главную роль исполнил звезда «Эпидемии» и «Лучше, чем люди» Кирилл Кяро. За проект отвечает Карен Оганесян, снявший «Игру на выживание».

Если идея вам кажется знакомой, скорее всего, вы видели завирусившийся пару лет назад пост из сообщества «Дневник Коталкина» — про Харона-таксиста, которого мог бы сыграть Уиллем Дефо. Start связь с идеей отвергает и пишет, что проект появился в учебной группе ещё в 2016 году. К тому же то, что в посте было «вот-это-поворотом», здесь оказывается ключевой фишкой с самого начала — так что акценты в сериале будут совсем другими.

Алиса в пограничье

Alice in Borderland

Когда и где? Все эпизоды выйдут 10 декабря на Netflix.

Что? Фантастический триллер, игровая адаптация одноимённой манги.

О чём? Об обычных японских школьниках, которым наскучила обычная японская жизнь. Волею судеб они попадают в параллельный мир, похожий на постапокалиптическую Землю. Не успев хоть в чём-нибудь разобраться, троица натыкается на девушку, которая сообщает, что друзья попали в Пограничье и теперь должны играть до конца, чтобы выжить.

Чего ждём? Японские дорамы — формат на любителя и вечно проигрывают в сравнении с аниме. Но в случае с Netflix у создателей точно хватило бюджета, чтобы изобразить опустевший город, погони, драки и всякие испытания. Выглядит так, будто аниме действительно перешло в реальный мир! Режиссёром выступил режиссёр и гейм-дизайнер Синсуке Сато, снявший игровые адаптации Gantz!, Death Note: Light Up the New World, Kingom и Bleach.

Равноденствие

Equinox

Когда и где? Все эпизоды выйдут 30 декабря на Netflix.

Что? Мистический триллер, экранизация популярного подкаста Equinox 1985.

О чём? У Иды 20 лет назад пропала сестра. Когда героиня уже потеряла всякую надежду, во время радиоэфира с ней связывается таинственный незнакомец, который сообщает, что у него есть информация о пропавшей. Он утверждает, что подозрения Иды верны: её сестру похитили — и собеседник это даже видел.

Чего ждём? Ещё одну «тёмную лошадку» из Европы, на этот раз от датчан (ранее Netflix показывал тамошний «Дождь»). По трейлеру «Равноденствие» напоминает «Тьму» — здесь нас, кажется, тоже ждут загадки и игры со временем.

Трансформеры: Война за Кибертрон. Восход Земли

Transformers: War for Cybertron. Earthrise

Когда и где? Все эпизоды выйдут 30 декабря на Netflix.

Что? Фантастический боевик.

О чём? О последствиях войны за Кибертрон между фракциями десептиконов и автоботов. Действие второго сезона развернётся уже после сражения: десептиконы заперты на умирающей планете, а Оптимус Прайм и его команда скитаются по космосу в поисках артефакта. И эти поиски приводят трансформеров к неожиданной встрече.

Чего ждём? Трансформеров здорового автобота. Первая часть трилогии Siege вернула надежду изголодавшимся поклонникам франшизы, которые терпеть не могли недавние фильмы Майкла Бэя. Новый проект — старый добрый космический эпос с пафосными речами и динамичным экшеном (который ничуть не портит трёхмерная графика). Как и в первом сезоне, нас ждёт шесть эпизодов.

Инопланетные миры

Alien Worlds

Когда и где? Все эпизоды вышли 2 декабря на Netflix (в России — там же).

Что? Документальный научно-популярный мини-сериал.

О чём? О формах жизни на других планетах. Авторы сериала предлагают отправиться за пределы Солнечной системы к потенциально обитаемым мирам и посмотреть, кто может их населять. Изображая иные планеты, создатели опираются на устройство земной биосферы.

Чего ждём? Очень красивый научпоп в духе лучших проектов Discovery. Правда, первые зрители отмечают, что искушённому поклоннику научной фантастики тут особо нечего ловить: внеземные виды рассматривают мало, авторы делают упор на земных существ. К тому же натурные съёмки напрочь затмевают компьютерную графику с пейзажами чужих планет. Впрочем, в проекте всего четыре эпизода по 40 минут, так что как минимум скрасить вечер они точно помогут.