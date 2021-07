Новинки сериалов за июль 2021-го: много анимации, хоррора и пародий

Пока мы наслаждаемся прохладой летнего ветерка (или, что правдивее, изнываем от жары), на экраны сходит вал сериальных новинок и продолжений — да столько, что нам приходится делить дайджест на две части. В этой — только премьеры. Здесь много анимации, от вернувшихся мультсериалов нашего детства («Властелины вселенной», «Том и Джерри», «Чип и Дейл», «Монстры за работой») до сатиры от австрийского мастера, мюзикла и всяких ужасов.

Американские истории ужасов

American Horror Stories

Когда и где? С 15 июля на Hulu (в России — неизвестно).

Что? Антология ужасов, спин-офф «Американской истории ужасов».

О чём? О новых жутких кошмарах, которые подготовил для зрителей Райан Мёрфи, создатель оригинального сериала, а также проектов «Рэтчед», «Хор», «Вражда», «Поза» и многих других. Подробности сюжетов авторы не раскрывают — да и так ли это нужно для антологии, где в каждом эпизоде самостоятельная история?

Чего ждём? Скорее всего, типичный сериал Райана Мёрфи. Почти всего его проекты — экстравагантные, провокативные, исследующие темы сексуальности, общества и жажды власти. А «История ужасов» ещё и как следует приправлена городскими легендами.

В главных ролях — сплошь ансамбли артистов, игравших в прошлых проектах Мёрфи: Кевин Макхэйл («Хор»), Диллон Бёрнсайд («Поза»), Чарльз Мелтон («Ривердейл») и Нико Гритэм («Выпускной»). Сара Полсон, одна из исполнительниц главных ролей в «Истории ужасов» и «Рэтчеде», говорила, что сама поставит некоторые эпизоды.

Властелины вселенной: Откровение

Masters of the Universe: Revelation

Когда и где? 23 июля на Netflix (в России — там же).

Что? Анимационный фэнтези-боевик, продолжение старого мультсериала.

О чём? О новом противостоянии добра и зла в Этернии — и, похоже, теперь знаменитый Хи-Мен и его команда выдающихся героев сойдутся в бою со Скелетором и его прислужниками в последний раз. Сражение может навсегда изменить облик мира, а последствия — уничтожить вселенную! Шанс предотвратить катастрофу выпадает капитану Тиле, которой предстоит отыскать Меч Силы.

Чего ждём? Концентрированного пафоса. Безудержного экшена. Кубиков пресса у кубиков пресса Хи-Мена. Трейлер со знаменитой, но ничуть не надоевшей композицией Holding Out for a Hero, обещает всё это и даже больше.

Над сериалом работает Кевин Смит, большой фанат оригинальных «Властелинов вселенных». Для озвучки он позвал отличных актёров вроде Марка Хэмилла (Скелетор), Криса Вуда (Хи-Мен), Лену Хиди (Эвил-Лин), Лиама Каннингема (Оруженосец), Кевина Конроя (Мор-ман).

Но главное — если верить утечкам и слухам, то в первом сезоне сериал ждёт мощная встряска, которая и впрямь «способна изменить облик мира». Якобы Хи-Мен к концу сезона умрёт, а главной героиней станет Тила.

Смотрите также «Ши-Ра и Непобедимые принцессы»: во всём лучше оригинала Переосмысление классического мультсериала получилось ярким и увлекательным благодаря хорошо прописанным героиням и занимательной мифологии.

Монстры за работой

Monsters at Work

Когда и где? С 7 июля на Disney+ (в России — неизвестно).

Что? Анимационная комедия, продолжение «Корпорации монстров».

О чём? О больших переменах на главной фабрике в Монстрополисе. Молодой стажёр Тайлер (фиолетовый рогатый монстр) считает, что нет ничего лучше, чем пугать маленьких детишек, он много лет этому учился. Но стоило ему приступить к работе, как Майк и Салли узнали, что энергии будет куда больше, если карапузов веселить. Что же, теперь Тайлеру придётся учиться заново, а для этого — просить помощи у коллег.

Чего ждём? Нового возвращения в Монстрополис — теперь в формате анимационного сериала. Богатому миру чудовищ было тесновато в рамках двух фильмов и пары короткометражек, так что сериал напрашивался на расширение границ. Учитывая, что в центре внимания — офисные истории, придумать ситуаций можно не на один сезон. И хотя в «Монстрах на работе» акцент обещают сделать на новых персонажах, старые тоже никуда не денутся.

Голоса персонажам подарили Бен Фельдман, Келли Мэри Трэн и Генри Уинклер. Билли Кристал и Джон Гудман вернулись к своим старым героям.

Обитель зла: Бесконечная тьма

Resident Evil: Infinite Darkness

Когда и где? 8 июля на Netflix (в России — там же).

Что? Анимационный экшен-триллер во вселенной Resident Evil.

О чём? О новой вспышке зомби-вируса и правительственных заговорах — всё как полагается в «Обители зла». Действие разворачивается параллельно событиям пятой части видеоигры и спустя год после событий мультфильма Degeneration.

Главные герои — Леон Скотт Кеннеди и Клэр Рэдфилд — начинают расследование с разных уголков земного шара. Леон разбирается с несанкционированным доступом к файлам президента и нападением зомби, а Клэр изучает жертв вирусной инфекции. Позже они объединяют усилия, чтобы разобраться в происходящем.

Чего ждём? Как обычно, перестрелок с зомби, погонь, вот-это-поворотов, подстроенных «Амбреллой». В трейлере даже показали большое чудовище, которое наверняка станет своего рода «боссом». В первых отзывах зрители говорят, что «Бесконечная тьма» похожа на прочие анимационные полнометражки — ничего выдающегося, но фанатам серии посмотреть можно. По сути, «Тьма» тоже полнометражка, просто «распилена» на четыре эпизода.

Персонажей озвучили те же актёры, что и в ремейке Resident Evil 2. Леона воплотил Ник Апостолидес и Тосиюки Морикава, а Клэр — Стефани Панизелло и Юко Каида (в английской и японской версиях соответственно). Продюсером проекта выступил Хироюки Кобаяси (занимается всей франшизой Resident Evil). За производство отвечает одна из старейших японских студий TMS Entertainment («Акира», полнометражные фильмы про Люпена, «Доктор Стоун», D.Gray-man, Sonic X и многое-многое другое).

Чип и Дейл

Chip ‘N’ Dale: Park Life

Когда и где? С 28 июля на Disney+ (в России — неизвестно).

Что? Анимационные короткометражки для детей.

О чём? О новых приключениях знаменитых бурундуков, которые ведут спокойную (а порой и не очень) жизнь в парке.

Чего ждём? Нового покушения на героев нашего детства!.. А, нет, стоп, ложная тревога. Park Life — переосмысление не Rescue Rangers («Чип и Дейл спешат на помощь») с Гаечкой, Вжиком и Рокфором, а старых короткометражек про Дональда Дака, где бурундуки появлялись в качестве второстепенных героев. Впрочем, если судить по количеству лайков и дизлайков под роликом, идея такого детского мультика всё равно пришлась зрителям не по душе.

Шмигадун!

Schmigadoon!

Когда и где? С 16 июля на Apple TV+ (в России — там же).

Что? Пародийный мюзикл.

О чём? О паре, которая отправилась в турпоход, а очутилась в Шмигадуне — волшебном городке, где жители, поют, танцуют и наставляют на путь истинный. Чтобы выбраться отсюда, Мелиссе и Джошу представит найти «истинную любовь». Но ведь они уже пара, разве этого недостаточно?..

Чего ждём? Пародии на мюзиклы 1940-х годов. «ВандаВижен» без Ванды и Вижена. А чтобы пародия точно получилась удачной, Apple позвала режиссёром и исполнительным продюсером мастера жанра — Барри Зонненфельда («Семейка Аддамс», «Люди в чёрном», «Лемони Сникет: 33 несчастья»). Соавторы «Шмигадуна» — дуэт сценаристов Синко Пол и Кен Даурио («Гадкий я», «Тайная жизнь домашних животных»), они же написали песни для сериала. Продюсирует Лорн Майклз, занимавшийся «Чудотворцами» и передачами Saturday Night Live и The Tonight Show.

Трейлер обещает отличный сплав комедии и драмы, да ещё и с танцевальными номерами, пусть камерными, но от этого не менее красивыми.

Том и Джерри в Нью-Йорке

Tom and Jerry in New York

Когда и где? С 1 июля на HBO Max (в России — неизвестно).

Что? Продолжение классического сериала.

О чём? О конфликте дерзкого и изворотливого мышонка с глуповатым и вечно попадающим в неприятности котом. На этот раз действие развернётся в Нью-Йорке, в отеле Royal Gate — именно там происходили события полнометражного игрового фильма с мультипликационной графикой, который вышел в феврале.

Чего ждём? Старых добрых издевательств. Тут поклонники мультсериалов нашего детства уж точно будут довольны — формулу, дизайн персонажей и даже звуки из оригинала перенесли точь-в-точь. Вдобавок трейлер обещает возвращение некоторых старых героев.

Производством мультсериала занимались шоураннер из студии Renegade Animation Даррелл Ван Ситтерс («Тимон и Пумба», несколько прошлых проектов по «Тому и Джерри») совместно с Warner Bros. Animation и Cartoon Network.

Шоу Патрика Стара

The Patrick Star Show

Когда и где? С 9 июля на Paramount+ и Nickelodeon (в России — неизвестно).

Что? Мультипликационный спин-офф «Губки Боба».

О чём? О милом и неловком Патрике, лучшем друге Губки Боба. Он запускает собственную передачу, где становится ведущим. Это дело непростое, но семья Патрика готова его всячески поддерживать.

Чего ждём? Новостей о закрытии в первый же месяц трансляции. По ролику мультсериал выглядит не очень убедительно, да и в основном проекте Патрик никогда не вёл сюжет за собой. Складывается впечатление, что Nickelodeon сам не знает, что делать с франшизой и пока что попробовал запустить два спин-оффа — о Патрике и трёхмерный приквел о детстве Губки Боба и друзьях из Kamp Koral. Посмотрим, кто из них выживет! Возможно, это будет зрелище поувлекательнее самих мультсериалов…

Смиты из Ультра-сити

Ultra City Smiths

Когда и где? С 22 июля на AMC+ (в России — неизвестно).

Что? Взрослая комедийная драма в формате кукольной анимации.

О чём? О попытке двух бесстрашных детективов распутать дело, связанное с исчезновением самого знаменитого магната в вымышленном городе Ультра-сити. По ходу сюжета они обнаружат коррупционную схему и столкнутся с опасностью, угрожающей не только им самим, но и их семьям.

Чего ждём? Толики абсурда и серьёзной драмы, ведь за дело взялись, с одной стороны, создатели «Робоцыпа» и «Скрестив мечи», а с другой — сценарист Стив Конрад, известный по «Чуду», «Патриоту» и «Невероятной жизни Уолтера Митти».

Да, это снова покадровая кукольная анимация, но на сей раз действие разыграют при помощи детских кукол, которые будут представлять собой взрослых персонажей. И озвучивают их взрослые актёры — Джимми Симпсон («Мир Дикого Запада»), Да’Вин Джой Рэндольф («Меломанка», «Это мы»), Кертвуд Смит («Робокоп») и многие другие.

Я и все остальные

Ich und die anderen

Когда и где? Летом на канале Sky (в России — с 29 июля на «Амедиатеке»).

Что? Абсурдистская фантастическая сатира.

О чём? О молодом человеке по имени Тристан, который неожиданно открывает способность менять человеческие отношения в обществе по щелчку пальцев. То он хочет, чтобы все его любили (что приводит к кошмару), то хочет, чтобы все говорили правду (тоже приводит к кошмару), то хочет любить других людей больше, чем они любят себя (снова приводит к… ну, вы поняли).

Чего ждём? Провокативного и задорного проекта от Давида Шалько, австрийского сценариста, режиссёра и продюсера. «Я и все остальные» вошли в программу Berlinale Series на фестивале в 2021-м, а пару лет назад он там же представил сериальный триллер «М Убийца», переосмысливший классический фильм Фрица Ланга 1931 года.

В «Я и все остальные» сыграли Том Шиллинг, Ларс Айдингер и Сара Фрик.

А ещё

«Измерение 404» — фантастическая антология в духе «Сумеречной зоны» и «Чёрного зеркала», вышедшая на Hulu ещё в 2017 году. В неё вошли шесть историй о странностях, которые скрываются за просторами интернета. Голос за кадром — Марк Хэмилл. С 1 июля проект официально выйдет в России на «Амедиатеке».

Jellystone! — анимационный сериал Карла Харви Гринблатта, создателя «Чаудера» и «Харви Бикс». Совместно с Warner Bros. Animation он возвращает на экраны персонажей Hanna-Barbera вроде Мишки Йоги. Мультсериал стартует 29 июля на HBO Max.