Сериал Halo, второй сезон: идеальная посредственность

Сериал по серии игр Halo долго томился в производственном аду — и неудивительно: всем было очевидно, что экранизировать эту серию шутеров будет непросто. Если дословно повторять историю боевых подвигов суперсолдата Мастера Чифа, то сюжет превратится в череду перестрелок, изредка перемежающихся пафосными репликами. Если придумать новых героев и новые события, то наверняка взбунтуются фанаты первоисточника. Авторы экранизации решили совместить два этих подхода и создали «Серебряную линию»: альтернативную реальность со своей хронологией.

Фанаты игровой франшизы, которые в первую очередь и заинтересовались сериалом, с первых же серий не оценили идею с альтернативной вселенной и ополчились на большинство изменений в каноне. Больше всего критики досталось самому Мастеру Чифу: суперсолдат из проекта «Спартанец» Джон-117 (Пабло Шрайбер), показанный в играх невозмутимым и нервзговорчивым, в сериале много рефлексировал, пытался разобраться в своём прошлом и постоянно норовил выскочить из фирменной брони. Ну а неловкая любовная линия с девушкой-пророчицей Маки (Чарли Мёрфи) вообще выглядела как что-то из совсем другой вселенной.

Помимо расхождений с привычным сюжетом, в первом сезоне хватало и более серьёзных проблем. Компьютерная графика местами смотрелась бедно — если инопланетные пейзажи и футуристичная архитектура получились более-менее достойными, то пришельцы выглядели слишком пластиковыми. А попытки расширить историю с помощью других персонажей породили несколько хаотичное повествование, так как сюжеты редко пересекались друг с другом.

Всё это создавало ощущение незавершённости: на протяжении девяти эпизодов зрителя будто водили по окраине интересной вселенной, но так и не позволяли заглянуть вглубь. Поклонники игр нашли в адаптации слишком мало знакомых элементов, но много спорных нововведений. Любители научной фантастики получили скомканную космооперу, перегруженную сюжетными линиями. Поэтому новость о смене шоураннера во втором сезоне аудитория восприняла скорее позитивно — многие надеялись, что Дэвид Винер сможет распутать хитросплетения истории и приблизить сериал к игровой вселенной.

Распутывать сценаристам и правда пришлось немало, ведь первый сезон отличился лихо закрученной концовкой. Мастер Чиф в решающей битве с пришельцами Ковенанта получал смертельную рану и терял сознание, а контроль над его телом перехватывала искусственный интеллект Кортана (Джен Тейлор, Кристина Беннингтон), вживлённая в мозг героя. Такой клиффхэнгер можно было раскрутить до полноценной сюжетной линии про борьбу человека и машины в одной голове, но создатели второго сезона выбрали иной подход.

В первой же серии авторы фактически избавляются от возможных последствий старой концовки и перематывают время на полгода вперёд. Задумка понятная: сериалу Halo очень не хватало уникальности, и новая команда решила таким способом расчистить для себя сюжетное пространство, чтобы увести историю немного в другом направлении, изменить атмосферу и акценты повествования.

Второй сезон с ходу задаёт интересное настроение — не брутальный эпос, как в номерных частях игр, а саспенс с нотками нуара. Залитые неоном улицы, живописные пустоши других планет, долгие кадры — с помощью всего этого сериал неплохо нагнетает на редкость мрачную атмосферу. Даже пришельцы, которые в первом сезоне чаще мелькали небольшими группами где-то на фоне, начинают восприниматься как серьёзная угроза человечеству.

Мрачность атмосферы подчёркивает и сюжет, который теперь сконцентрирован не на возвышенных политических дрязгах, а на более приземлённых интригах. После очередной схватки с Ковенантом Джон-117 начинает подозревать, что пришельцы готовятся к полномасштабному вторжению на человеческую планету Предел. Но солдату никто не верит: ни напарники, ни новое руководство программы «Спартанец». В итоге Мастер Чиф решается на авантюру и начинает самостоятельное расследование без одобрения начальства — а затем и вовсе пускается в бега.

Параллельно с историей Мастера Чифа сериал продолжает развивать сюжетные линии других персонажей — как новых, так и уже знакомых по первому сезону. Неудавшийся Спартанец Сорен-066 (Боким Вудбайн), который подался в космические пираты, уже в первых сериях лишается привычной власти и почти теряет семью. Новая героиня, капрал Талия Перез (Кристина Родло), страдает синдромом выжившего и демонстрирует более человечную сторону войны с Ковенантом. Даже повстанка Кван Ха (Ерин Ха), которая в первом сезоне местами раздражала своей оторванностью от основного сюжета, получает более осмысленную роль.

Антагонисты тоже не подвели. Одна из главных «злодейских» ролей досталась полковнику Джеймсу Акерсону (Джозеф Морган) — новому персонажу, холодному и расчётливому офицеру, которого назначили управлять проектом «Спартанец». Предыдущая же глава проекта, доктор Кэтрин Холси (Наташа Макэлхоун) почти половину сезона томится в высокотехнологичной тюрьме — но после освобождения опять начинает промывать мозги своим творениям.

Сюжетную линию каждого героя сценаристы постарались закрутить вокруг одной основной темы: например, в истории Сорена такой темой становится семья, а у доктора Холси — расплата за ошибки прошлого. Это интересная идея, но она подчёркивает серьёзную проблему, которая наметилась ещё в первом сезоне: почти ни к кому из персонажей за восемь серий не получается привязаться. Дело не в актёрской игре — она-то как раз у всего каста отличная, а Наташа Макэлхоун вообще крадёт каждую сцену, в которой появляется. Просто за редким исключением персонажам критически не хватает экранного времени, чтобы как следует раскрыться.

Из-за этого многие действия и решения героев кажутся не очень логичными. Тот же полковник Акерсон к последним сериям неожиданно смягчается — и в объяснение такой перемены характера верится с трудом. А конфликт между Сореном и его супругой, завязавшийся из-за пропажи сына, развивается будто рывками: в одной сцене пара действует сообща, а уже в следующей ожесточённо спорит. Даже смерти не вызывают того эмоционального отклика, на который явно рассчитывали создатели, — хотя во втором сезоне герои умирают часто и зрелищно.

Зато слишком много экранного времени занимают темы, которые можно было лишний раз и не акцентировать. Так, на примере Чифа и его отряда сериал с разных сторон исследует дилемму «человек я или оружие ходячее». Она не очень оригинальна, но её всё равно можно было раскрыть интересно, чтобы даже заставить зрителя самостоятельно задуматься о переживаниях суперсолдат. Но вместо этого персонажи проговаривают основные тезисы максимально в лоб — и те тут же перестают работать. Та же беда и сюжетной линией про двух «избранных» — Мастера Чифа и Маки: от того, как часто герои обсуждают свою «благословенность», к концу сезона легко можно устать.

А вот что во втором сезоне точно стало лучше — так это экшен. Перестрелки больше не раздражают рваным монтажом, да и неловкие сцены от первого лица с игровым интерфейсом исчезли. Боевую хореографию подтянули — настолько, насколько это возможно, когда один актёр сражается с компьютерной графикой. Последняя, кстати, иногда радует глаз проработкой, но чаще прячется в темноте или пыли: нарисованные инопланетяне упорно отказываются сражаться в хороших условиях видимости. Да, боевых эпизодов всё ещё мало (особенно по меркам экранизации шутера от первого лица), но за ними теперь по-настоящему интересно наблюдать.

Скудное количество боевых сцен наверняка связано с экономией бюджета. Бывшая продюсер сериала Кики Вулфкилл упоминала, что создатели старались по возможности ограничивать траты, и в сериале это заметно. Отряд Спартанцев редко ходит в броне, крупные взрывы остаются где-то за кадром, а красивые пейзажи показаны очень дозированно — при малейшей возможности действие прячется в мрачные и однообразные коридоры. Второй сезон не получается назвать совсем уж некрасивым, но для космооперы в нём слишком мало всего невиданного и, собственно, космического. Только в одной серии создатели позволили себе размахнуться на все деньги — в финальной, о которой трудно говорить без спойлеров.

Нажмите, если уже смотрели или не боитесь спойлеров! Восьмой эпизод создаёт стойкое ощущение, что авторы специально не баловали зрителей яркими моментами на протяжении сезона — и всё для того, чтобы сделать финал по-настоящему эпичным, как и подобает Halo. События в последней серии происходят стремительно, причём с самого начала: авторы практически ни минуты не тратят на задумчивые диалоги и мудрёную экспозицию. Из древнего устройства, которое находит доктор Холси, вырывается Потоп — инопланетный паразит, способный подчинить любой организм, — и сериал ненадолго превращается в зомби-хоррор. Темп и настроение меняются настолько радикально, что даже хочется простить насквозь клишированные моменты в духе «оставьте меня, я заражена». Одновременно с этим Мастер Чиф наконец-то прибывает на титульный Ореол и встречает одного из ключевых персонажей игровой истории — искусственный интеллект 343, Виновную Искру. В сюжете открывается уйма возможностей для дальнейших событий, сценаристы намекают на неожиданные повороты, а зрелищного экшена становится в разы больше. Но решение оставить всю эту красоту на последний эпизод всё равно кажется спорным — многие зрители могут до него и не дотерпеть.



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Второй сезон Halo — редкий случай, когда суммарно восемь эпизодов почти не оставляют эмоций: ни однозначно положительных, ни однозначно отрицательных. Создатели будто на весах выравнивали все слабые и сильные стороны. На каждую интересную сюжетную линию приходится слишком буквально обозначенная мысль. На каждую красивую локацию — лабиринт из однообразных коридоров. А на неожиданно хороший финал — несколько откровенно скучных серий в середине сезона.

Не спасает ситуацию и некоторая монотонность: не столько сюжетная, сколько эстетическая — во втором сезоне глазу почти не получается за что-то зацепиться. Картинку передушили цветокоррекцией, поэтому яркие кадры попадаются редко. Костюмы персонажей сделаны нарочито «приземлёнными» — но когда могучий герой щеголяет в толстовке с капюшоном, это выглядит немного абсурдно. Разве что операторская работа иногда радует интересными ракурсами и длинными планами, но и тут хватает скучных «говорящих голов». Даже музыка служит скорее фоновым обрамлением и будто старается не привлекать к себе лишнего внимания.

В результате второй сезон всё ещё ощущается «разгонным» — и по-прежнему не очень понятно, кому этот сериал можно рекомендовать. Если первую половину ещё хоть как-то спасает её гнетущая атмосфера, то во второй повествование заметно проседает, а настроение постоянно ломается из-за многочисленных сюжетных линий. Да, финальная серия внушает надежду на интересное развитие событий в следующем сезоне, но вот будет ли этот сезон — уже вопрос: Paramount до сих пор официально не подтвердила производство продолжения. И скажем честно: сомнения продюсеров можно понять. Хотя всё-таки будет жаль, если эта история закончится аккурат на моменте, когда она наконец-то стала соответствовать прославленному названию.