Новинки сериалов в августе 2022: «Дом Дракона», «Песочный человек», «Андор»

В августе сериаломанам лучше не отрываться от экрана — велик риск пропустить что-нибудь интересненькое. Никаких шуток — в этом месяце выходят приквел «Игры престолов», долгожданная экранизация «Песочного человека», супергеройский сериал про Женщину-Халк и новое шоу по «Звёздным войнам». И это только громкие новинки. А ещё зрителей ждут мультсериал про демонёнка от соавтора «Рика и Морти», тайский хоррор, российская хронофантастика и многое другое.

Дом Дракона

House of the Dragon

Когда и где? С 21 августа на HBO Max. В России — на «Амедиатеке».

Что? Эпическое фэнтези, приквел «Игры престолов», экранизация книги «Пламя и кровь».

О чём? О династии Таргариенов, которая сперва стала самой могущественной в Вестеросе, а затем пала в междоусобной войне, известной как Танец драконов. Действие сериала стартует за 200 лет до событий «Песни льда и пламени».

Чего ждём? Возвращения интереса ко вселенной «Песни льда и пламени». В статье про самые ожидаемые сериалы 2022-го мы выражали надежду, что среди всех последователей «Игры престолов» (фэнтези-сериалов последних лет) именно «Дом Дракона» сможет показать всем, как надо творить эпос.

У сериала есть всё, за что мы полюбили в своё время «Игру престолов», — участие Джорджа Мартина, хороший первоисточник, отличный режиссёр Мигель Сапочник (постановщик многих из лучших серий оригинала, включая «Битву бастардов») и опытный продюсер Райан Кондал, сосватанный Мартином. Плюс команда обещает, что «Дом Дракона» тоже будет строиться вокруг интриг и сильных персонажей с трагичными судьбами. При этом драконов сразу станет намного больше!

Надежду вселяет то, что HBO взялся за проект после закрытия первой попытки — команда отсняла пилот сериала «Долгая ночь», и боссы его завернули, посчитав ужасным. Значит, «Дом Дракона» в их глазах выглядит лучше. Стало быть, если его не отменили, он получился достойным? Правда же?

Песочный человек

The Sandman

Когда и где? С 5 августа на Netflix.

Что? Городское мифологическое фэнтези, экранизация комиксов Нила Геймана.

О чём? О повелителе царства снов Морфее, а также о людях и существах, которые с ним сталкиваются. Морфей — выходец из семейства могущественных Вечных, сущностей, неразрывно связанных с мирозданием. Много лет назад колдун Родерик Бёрджесс мечтал пленить саму Смерть (тоже одну из Вечных), но при совершении ритуала допустил ошибку и вместо этого на долгие годы заточил Морфея. В наши дни Сну удалось вырваться.

Эта завязка комикса станет основой и для сериала. После освобождения Морфей начнёт искать пропавшие реликвии, навещать «родственников», помогать людям с бессонницей и путешествовать по другим измерениям.

Чего ждём? Вероятно, самой противоречивой экранизации за последнее время — да-да, «Песочный человек» может потягаться даже с «Властелином колец» от Amazon.

Сериалом заведует автор первоисточника Нил Гейман, который вполне бережно перенёс «Благие знамения»? Но он же дал добро на ряд изменений в сюжете (ту же связь со вселенной DC пришлось бы вырезать в любом случае). У сериала недурной каст? Но, судя по трейлерам, далеко не все образы даже близко сравнимы с оригинальными. Шоу вроде бы эффектно показывает сюрреалистичные миры и необычных персонажей? Но если судить всё по тем же трейлерам, то окружение выглядит чересчур искусственно, а некоторая вертикальная вытянутость выводит персонажей куда-то в «зловещую долину». Впрочем, последний пункт можно посчитать особенностью…

Список противоречий легко продолжить (и мы наверняка продолжим, как только сериал выйдет). В недавних отрывках авторы дословно цитировали некоторые сцены из комикса — и хочется верить, что адаптация всё-таки уйдёт дальше слепого подражания форме.

О книге Почему «Песочный человек» Нила Геймана — великий комикс Мир комикса Нила Геймана «Песочный человек» причудлив и сюрреалистичен, но у него есть своя логика, а проблемы его героев созвучны нашим.

Звёздные войны: Андор

Andor

Когда и где? С 31 августа на Disney+.

Что? Космическая фантастика, спин-офф «Изгоя-один».

О чём? О превращении альянса повстанцев в полноценную подрывную организацию. О нелёгкой жизни на планетах, узурпированных Империей. О попытках заниматься политикой в тираническом межзвёздном государстве. И о бродяге Кассиане Андоре, которому в будущем предстоит сыграть важную роль в борьбе за свободу в галактике.

Чего ждём? Осторожно скажем, что ничего не ждём, а то получится как с «Оби-Ваном Кеноби», который приняли очень полярно. Казалось бы, кому нужен сольный проект про Кассиана Андора, далеко не любимчика зрителей? Но нам обещают шпионский триллер с двойными агентами, тайными операциями и партизанской войной. Интригует!

Пожалуй, главное, что над «Андором» работает опытный сценарист и (что важнее) «сценарный доктор» Тони Гилрой, который переснял третий акт «Изгоя-один». Ранее он писал сценарии шпионских боевиков про Джейсона Борна, получил номинацию на «Оскар» за режиссуру и сценарий фильма «Майкл Клейтон», а ещё консультировал авторов «Карточного домика». Лучшего автора в Lucasfilm привлечь просто не могли. Остаётся надеяться, что компания будет вмешиваться в творческое видение лишь минимально. В сериале, помимо Диего Луны, снялись Стеллан Скарсгард («Чернобыль», «Дюна»), Адриа Архона («Изумрудный город», «Благие знамения»), Фиона Шоу («Убивая Еву»).

Необычно то, что «Андор» снимали не в павильонах студии (как «Мандалорца», «Бобу Фетта» и «Кеноби»), а на природе — поэтому его готовили так долго. И структура у сериала интересная: в первом сезоне будет 12 эпизодов, причём он разделён на арки по 3 серии. Действие первого сезона охватит целый год.

Женщина-Халк

She-Hulk: Attorney at Law

Когда и где? С 17 августа на Disney+.

Что? Нечто среднее между супергероикой и юридической драмой.

О чём? О Дженнифер Уолтерс, двоюродной сестре Брюса Беннера. Она открывает в себе способности Халка после того, как ей перелили кровь Беннера. Но у героини эти силы работают иначе — Дженнифер сохраняет личность, интеллект и контроль над эмоциями.

Чего ждём? Сплав юридической драмы, супергероики и комедии. Поле битвы для Уолтерс — не на улицах, а в адвокатском бюро. А параллельно героине предстоит научиться контролировать свои силы, проводя тесты вместе с Брюсом.

Одна из фишек Уолтерс в комиксах — она, как и Дэдпул, умеет пробивать четвёртую стену, что не оставили без внимания в трейлере. Больше всего сериал в этом смысле напоминает комедию «Дрянь».

Уолтерс играет Татьяна Маслани, которой не впервой воплощать разные аспекты одной героини (в сериале «Тёмное дитя» у неё аж 14 образов!). Помимо Руффало, в «Женщине-Халк» появится и Тим Рот, воплотивший Мерзость. А в свежем тизере протизерили появление Сорвиголовы.

Истории ходячих мертвецов

Tales of the Walking Dead

Когда и где? С 14 августа на канале AMC.

Что? Постапокалиптическая драма, антология во вселенной «Ходячих мертвецов».

О чём? О шести персонажах из разных уголков Америки. Какие-то герои будут новыми для франшизы, а каких-то раскроют глубже — например, злодейку Альфу, которая появлялась в оригинальном сериале.

Чего ждём? Хоть какого-то свежего дыхания во франшизе. Основной сериал вот-вот уйдёт на покой, у спин-оффов, что бы ни говорили в AMC, былую славу вернуть не получается. Может, зрители устали от франшизы и её бесконечно растянутой истории? Антология призвана решить, по крайней мере, вторую проблему.

Всего в первый сезон войдут шесть самостоятельных эпизодов, куда позвали новых для вселенной актёров: Терри Крюса («Бруклин 9-9»), Оливию Манн («Люди Икс: Апокалипсис»), Даниэллу Пинеду («Ковбой Бибоп»), Паркер Поузи («Блэйд: Троица»), Саманту Мортон («Особое мнение») и других.

Демонёнок

Little Demon

Когда и где? С 25 августа на FX.

Что? Комедийный мультсериал для взрослых.

О чём? О 13-летней девочке Крисси, живущей в небольшом городке вместе с мамой. Однажды героиня случайно применяет сверхъестественную силу, из-за которой в небесах буквально разверзается портал в ад! Оказывается, папа Крисси — сам Сатана, а Крисси — Антихрист. Девочка знакомится с отцом, а её мама заводит с Люцифером задушевные разговоры после долгой разлуки.

Чего ждём? Ещё одного мультсериала под брендом «от создателей „Рика и Морти“»! Да, в числе исполнительных продюсеров — Дэн Хармон (который вдобавок занимался и «Сообществом»). Трейлер получился вполне интригующим. С одной стороны — замечательная метафора проблемной семьи, откуда когда-то ушёл отец. А с другой — много визуального безумия, странных существ, эксцентричных миров и всякой кровяки.

Добавьте к этому то, что мать девочки озвучивает Обри Плаза («Легион»), Люцифера — Дэнни ДеВито, а Крисси — дочь актёра Люси ДеВито. Обещают массу звёздных гостей: свои роли сыграют Патрик Уилсон, Дэйв Батиста, Мэл Брукс, Майкл Шэннон и другие актёры.

Tekken: Узы крови

Tekken: Bloodline

Когда и где? 18 августа на Netflix.

Что? Мультсериал (америме) на тему боевых искусств, экранизация видеоигр.

О чём? О юноше Джине Казаме, который с ранних лет учится единоборствам. Однажды на пороге дома появляется Огр — древнее зло, уничтожившее всё, что было дорого Джину. Эта трагедия навсегда меняет его жизнь. Теперь цель Джина — набраться сил и достичь небывалого мастерства. И чтобы одолеть сверхъестественного противника, герою нужно отправиться на Турнир Железного кулака и столкнуться с чемпионами со всего мира! Но самое трагичное — то, что за вероломным нападением может стоять некто из семьи героя.

Чего ждём? Много драк и разговоров о семье. В общем-то, это самая суть серии Tekken, благо уже в трейлере показали знакомых персонажей. Впрочем, если закулисье турнира тоже покажут интересно, то можно и накинуть очков.

Закрыть гештальт

Когда и где? 11 августа на «Кинопоиске» и Okko.

Что? Мистическая комедия.

О чём? О Фёдоре, который чудом выживает после падения с 20-го этажа. Теперь он видит призраков — а те видят его и начинают донимать своими неоконченными делами. Более того, Фёдор даже встречает призрак собственного отца, пропавшего в 20-летнем возрасте. Парень становится посредником между мирами и помогает заблудшим душам — а заодно находит общий язык с отцом.

Чего ждём? Ещё одного российского сериала, который исследует тему загробной жизни и проводников между мирами. Только недавно Start выпустил второй сезон «Пассажиров», а несколько месяцев назад вышли «Предпоследняя инстанция» и «Здравствуйте, вам пора!». В общем, российские сериалы намекают, что на покой им рановато.

«Закрыть гештальт» исследует вопросы через комедию и колоритных персонажей. Если судить по трейлеру, сериал пытается с юмором поговорить о серьёзных вещах и травмах, которые скрывают такие разные люди вокруг.

Производством занималась студия «Кинопоиска», режиссёром выступил Максим Пежемский. В главных ролях — Александр Ильин мл., Денис Власенко, Анна Зайкова, Юлия Ауг и другие.

Суперпозиция

Когда и где? Когда-то в августе, о платформе идут переговоры.

Что? Хронофантастика.

О чём? О студенте-программисте Алексее, который отправляется на поиски загадочно исчезнувшего отца. Как узнаёт наш герой, его отец был не просто профессором квантовой механики — а когда-то открыл Мультивселенную со всевозможными мирами, где живут альтернативные версии разных людей. Приключения приведут парня в загадочный Офис, сотрудники которого противостоят неким злодеям-Охотникам под предводительством Антидока — гениального учёного, намеренного подчинить себе все миры Мультивселенной.

Чего ждём? Сериала про всё, везде и сразу. Завязка напоминает не только недавний хит А24, но и в принципе любое мало-мальски популярное произведение про мультивселенные. К тому же тема сейчас вышла в мейнстрим и встречается всюду — от социальных сетей до фильмов Marvel. Идею с альтернативными мирами и версиями людей можно обыграть десятком разных способов — надеемся, авторы нас удивят. Как минимум, актёры говорили, что им пришлось воплощать разные версии своих героев.

Пока что точно не говорят, когда и где выйдет сериал. В сети есть только кадры со съёмок, а ещё известно, что съёмки проходили даже в небоскрёбе Москва-Сити — может, нам покажут какую-нибудь альтернативную Москву?

В главных ролях снялись Павел Табаков, Константин Лавроненко, Лукерья Ильяшенко, Игорь Жижикин и другие. Режиссёром выступил Вадим Валиуллин («Зёма», «Кредит»).

Девушка в зеркале

The Girl in the Mirror / Alma

Когда и где? 19 августа на Netflix.

Что? Испанский мистический триллер.

О чём? О девушке Альме — единственной пассажирке, выжившей в ужасной аварии. Она приходит в себя в больнице и ничего не помнит о случившемся. Травмированная и сбитая с толку, Альма пытается узнать, что же на самом деле произошло в аварии.

Чего ждём? «Ничего не понятно, но очень интересно». Интригующий тизер знакомит с действующими лицами и потенциальными подозреваемыми. Полноценный трейлер ждём в этом месяце.

Сериалом занималась испаноязычная компания Sospecha Films под руководством режиссёра и сценариста Серхио Х. Санчеса («Обитель теней»). Главные роли исполнили Мирея Ориоль, Поль Монтаньес, Милена Смит и другие. Всего планируется десять эпизодов.

Олли потерялся

Lost Ollie

Когда и где? 24 августа на Netflix.

Что? Семейное приключение, гибрид игрового и компьютерного кино.

О чём? О вислоухом лоскутном кролике с провалами в памяти. Он отправляется на поиски лучшего друга — маленького мальчика, к которому очень привязан.

Чего ждём? Ещё одного рассказа на тему «вот что случается с вашими игрушками, когда вы оставляете их в одиночестве». Материалы обещают трогательную семейную сказку, а занимаются ею мастера своего дела — продюсирует Шон Леви («Очень странные дела», «Живая сталь», «Ночь в музее»), снимает Питер Рэмзи (один из режиссёров фильма «Человек-паук: Сквозь вселенные»), а адаптацией книги-первоисточника занимался Шэннон Тиндл («Коралина», «Кубо: Легенда о самурае»).

А ещё

Super Giant Robot Brothers — приключенческий комедийный мультсериал о буднях двух меха, защищающих человечество от инопланетных угроз. В знакомую формулу, которая включает виденные всюду зрелищные драки и замысловатый дизайн противников, неожиданно добавили взгляд самих меха — это они главные герои истории, где «младший» робот как-то остаётся в тени своего крутого «старшего» брата. На Netflix с 4 августа.

School Tales: The Series («Школьные байки») — тайский драматический сериал, экранизация восьми комикс-историй, которые объединены школьной темой. В лучших традициях ужастиков нас ждёт много криков и крови, а ещё мораль о том, что худшие чудовища — это всегда люди. На Netflix с 10 августа.

I Am Groot — антология-мультсериал про Грута. Пять эпизодов расскажут пять неканонических историй. К озвучке вернётся Вин Дизель. Все серии выйдут 10 августа на Disney+.