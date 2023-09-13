«Ван Пис» от Netflix: детали и пасхалки в сериале

Эйитиро Ода создал невероятно огромный и увлекательный мир в своей манге. Неудивительно, что создатели живой адаптации захотели поделиться своей любовью к этому миру, а заодно подмигнуть другим преданным фанатам франшизы через огромное количество маленьких пасхалок и отсылок. Давайте посмотрим, сколько всего таит в себе «Ван-Пис». Множество деталей отсылают к будущим приключениям Луффи, но мы постараемся вам ничего важного не проспойлерить. А вот без спойлеров к событиям сериала уже никак — возвращайтесь после просмотра!

Эпизод 1

Открывается сериал видом на карту мира, и в первом же кадре мы видим корабль, и не простой. Это «Оро Джексон», корабль самого Голд Роджера, на котором тот покорил Гранд-Лайн и стал Королём пиратов.

Тут же выныривают два монстра. Левый — морская корова. Одна такая по кличке Мому была в команде Арлонга в манге. Правый зверь — морской король. Именно такого встретили Соломенные шляпы, случайно заплыв в Калм Белт, где морские короли в основном и обитают. Это чудовище настолько огромное, что каравелла «Гоинг Мерри» уместилась на его носу.

Пока камера приближается к Логтауну, можно разглядеть острова в самом Гранд-Лайне. Под латинской R виднеется остров в виде челюстей — Джая, а справа от него Скайпия. Её наличие на карте вызывает вопросы, но допустим её как пасхалку для фанатов. Эти острова станут главным местом действия «Саги Скайпии».

В левом верхнем углу в виде китайского печенья с предсказанием красуется Алабаста — остров, почти полностью покрытый пустыней, и королевство, вдохновлённое арабскими сказками. На этом острове развернутся основные события следующего сезона (если он выйдет).

Слева снизу от Алабасты видны три маленькие звёздочки. Это Архипелаг Боин — острова в форме плотоядных цветов. Там обитают гигантские жуки и растения-людоеды.

В самом верху кадра можно заметить странный мост прямо посреди моря — Текила Вулф. Этот мост для соединения островов строится по приказу Мирового правительства уже 700 лет силами рабов.

Рисунок большой птицы посередине явно отсылает к приключениям Багги на острове Редких животных.

Не будем далеко уходить от карты и сразу взглянем на весь Ист-Блю. Помимо мест, которые мы увидели в эпизодах сезона, можно заметить и множество других.

В левом верхнем углу, рядом с островами Рассвета и Ёцуба, расположен маленький островок Козлиный. На нём находится база пиратов Альвиды, и именно там в манге Луффи встретился с Коби, который несколько лет строил лодку, планируя побег.

Под Оранж-Тауном замечаем остров Редких животных. Туда маленький Багги приземлился после того, как Луффи отправил его в полёт. Несчастному пришлось столкнуться со множеством испытаний (в том числе и с большой птицей). Недалеко оттуда клоун позже знакомится с Альвидой. Соломенные шляпы тоже побывали на этом острове (до знакомства с Багги) и встретили там Гаймона. Этот бывший пират 20 лет назад из-за своей жадности застрял в сундуке и с тех пор так в нём и живёт, обретя гармонию среди животных, ставших его друзьями.

К востоку оттуда виден остров в форме медвежьей лапы. Туда прибывает команда Багги, чтобы похоронить его части тела и выбрать нового капитана. Вскоре команда попадает в беду, столкнувшись с местным племенем аборигенов-людоедов, но Багги вместе с Альвидой спасают их.

На севере от островов Гекко — остров Зеркального шара. Там построен огромный купол, на вершине которого, как и гласит название, стоит большой зеркальный шар. На этом острове в приключения попадает Джанго — в манге он помощник капитана Куро и гипнотизёр. В 2001 году вышла музыкальная короткометражка «Танцевальный марафон Джанго», действия которой происходят на этом острове.

Далеко на западе остров Коция. Он был атакован преступной организацией «Джерма-66» 11 лет назад. Именно там Санджи попал на пассажирский корабль, где стал работать коком.

На юге от островов Кономи лежит королевство Ойкот. Там родились Нами и Нодзико, и там же их во время войны нашла Бельмере.

Наконец мы видим Логтаун, он же город начала и конца. Из-за его близости ко входу на Гранд-Лайн все, кто пытается попасть туда, останавливаются здесь и пополняют запасы. В огромном сборище кораблей можно приметить маленький шлюп с одной мачтой, сделанный в форме гроба. Это судно Дракуля Михока. То, что он умудряется на этом недоразумении бороздить неспокойные воды Гранд-Лайна, много говорит о его способностях.

Справа видим здание в цветах Морского Дозора. Это их местный штаб, где заправляет капитан Смокер. О нём мы ещё расскажем. Казнь Роджера стала настолько важным историческим событием в мире «Ван-Писа», что эшафот не стали разбирать и оставили как памятник. Листовка о розыске Роджера специально влетает в кадр таким образом, чтобы мы не видели награду. Манга до определённой поры старается не разрушать ореол легенды вокруг Короля пиратов, и сериал этому соответствует.

Таинственная фигура в зелёном плаще не кто иной, как Драгон — лидер революционной армии, борющейся с Мировым правительством. Мы увидим его во втором сезоне. С модными бакенбардами на площади замечен молодой Михок.

В соломенной шляпе, разумеется, молодой Шанкс. Но также в кадр попадает таинственная женщина. Здесь среди фанатов разразился гром, ведь по стилю одежды она напомнила им Крокодайла — одного из Ситибукаев (они же Семь воинов моря) и главного антагониста следующей сюжетной саги. Внутри фэндома давно ходит теория, что в прошлом Крокодайл был женщиной, но позже сменил пол — в манге есть персонаж, чей дьявольский фрукт способен на такое. Не думаю, что в сериале вдруг решили подтвердить эту теорию, но создатели могли сделать забавную отсылку на неё.

На одежде женщины, которая первая побежала с площади, видна звезда с шрамом — это логотип известного в мире «Ван-Писа» бренда одежды Criminal. Его создатель — настоящая морская звезда.

В зелёной рубашке мы видим молодого Смокера. В будущем он станет капитаном Дозора и будет командовать в Логтауне, не пропуская пиратов на Гранд-Лайн.

На бочке в лодке Луффи виден логотип компании Гёру. Этот продавец рыбы появлялся в самой первой главе манги. Если хорошо приглядеться, на газете в сумке у новостной чайки (их называют Ньюс Ку) можно заметить заголовок «На острове Брокколи продолжается война». Это остров во второй половине Гранд-Лайна, на котором растут огромные брокколи. В манге там действительно несколько лет шла война, пока одна из сторон не наняла «Джерму-66».

Перейдём к абордажу Альвиды. Сразу оговоримся: каждый раз, когда вы видите в кадре персонажа в необычном наряде, он точно взят из манги, и у него, скорее всего, есть имя. Но если заострять внимание на каждом, то статья станет бесконечной. Создатели сериала приложили огромные усилия: даже пираты на заднем плане похожи на свои прототипы из оригинала.

Эгоцентричная Альвида помешана на красоте. Потому у неё и ядра взрываются с блёстками, и сама она прямо во время сражения любуется собою в зеркале.

Капитан корабля упоминает, что отвёз Зоро на остров Сиксис, и у того была при себе пачка листовок розыска. На этом острове когда-то брат Луффи Эйс начал своё путешествие на Гранд-Лайн. Шутка в том, что остров необитаем, и найти там пирата крайне трудно. Но Зоро с его топографическим кретинизмом это не мешает.

На сундуке, в котором хранится фрукт Гому-Гому, логотип Морского Дозора. В отличие от манги, тут уже есть намёк на то, что это очень ценный фрукт, бывший в руках правительства.

В диалоге Луффи и Коби упоминают морских зверей. Это тоже опасные обитатели моря, многие из которых имеют черты зверей на суше — вроде уже упомянутой морской коровы. Но они куда менее опасны, чем морские короли.

На пачке спичек Зоро виден логотип «Зверь Балдимора» с тигром. Это отсылка к приключениям одного из будущих членов команды Соломенных шляп. Как-то раз он случайно поджёг тигриную шкуру, в которую был одет, и горящий побежал сквозь метель, напугав своим силуэтом увидевших его дозорных. Так в стране Балдимор появилась легенда о горящем звере.

К счастью для Зоро, его находит Мистер 7. Его внешность основана на старом скетче, который Ода сделал, отвечая на вопрос о том, кто пытался завербовать Зоро.

Организацию «Барок Воркс» мы увидим во всей красе во втором сезоне. В основе организации — 12 пар агентов. Мужчинам дают числовые кодовые имена, а женщинам — имена в честь дней недели или названий праздников.

Пока Шанкс зашивает рану Луффи, на фоне играет знаменитая песня «Саке Бинкса». Она известна в основном среди пиратов прошлых поколений. Позже в истории появится персонаж, постоянно напевающий эту песню.

Одежда Нами, когда она обводит вокруг пальца пиратов Багги, основана на образе персонажа из ранней концепции «Ван-Писа». В каждом эпизоде команда меняет костюмы (в отличие от манги и аниме), и практически всегда это наряды, которые появлялись на цветных обложках оригинала.

В книге скетчей Нами можно заметить карту какой-то восточной земли с высокой горой. Это очень похоже на Вано — страну во второй половине Гранд-Лайна, где сейчас происходят события аниме-сериала. Вряд ли Нами на тот момент уже смогла там побывать, так что это просто пасхалка для внимательных фанатов. В остальном скетчи намекают на талант Нами в картографии.

Стена с листовками розыска, которую рассматривают Коби и Луффи, — кладезь отсылок. Белами, Фокси и Кавендиш — капитаны пиратов, с которыми Соломенные шляпы столкнутся на Гранд-Лайне. За листовкой Багги можно увидеть Джанго, который, к сожалению, в сериал не попал.

В ресторане Луффи размышляет, как попасть на базу Дозора. Его идея зацепиться за птицу была показана в манге — там он хотел схватить летуна для обеда, но тот сам схватил Луффи клювом и понёс к берегу. Именно так резиновый юноша оказался в Орандж-Тауне и встретился с Багги. Во время потасовки на лампе можно увидеть надпись Food Foo — в кафе с таким названием Луффи и Коби обедали и в манге, хотя там и не было Зоро и Нами.

Когда Морган сталкивается с героями в коридоре, Нами говорит, что она перевелась из 77-й базы. Такая действительно существует и находится в Ист-Блю. Ей управлял коммодор Пудинг-Пудинг. В манге он со своими людьми совершил атаку на Арлонг-парк, но рыболюди запросто потопили его корабль.

Хельмеппо, как и отец, довольно нарциссичен. Даже его плюшевый мишка носит причёску хозяина. На стене комнаты изображён корабль с Весёлым Роджером, очень напоминающим символ команды Чёрного кота. Учитывая, что именно поимкой их капитана Куро славится Морган, это неудивительно.

Сейф Моргана выполнен в стиле флага Мирового правительства — пять кругов, соединённых крестом. Во втором эпизоде, когда Гарп прибудет на базу Моргана, мы увидим сам флаг. В манге нам впервые его показали далеко не в начале истории.

В бою с Морганом Зоро говорит, что любая часть его тела — оружие. Это отсылка к Мистеру 1 из «Барок Воркс», который действительно умеет превращать любую конечность в оружие. Также на руке с топором можно заметить шрамы от порезов — явные следы битвы дозорного против Куро и его кошачьих лезвий. Сломанная челюсть Моргану досталась от него же.

В конце боя Зоро спокойно поднимает тяжеленный сейф, что показывает его сверхчеловеческую силу. В манге похожий момент происходит чуть позже, когда Зоро несёт на плече металлическую клетку с Луффи внутри.

Уж очень милыми вышли у создателей сериала Дэн Дэн Муси. Это вид улиток-телепатов, умеющих транслировать аудио или видео на большие расстояния — а потому они используются по всему миру в качестве средства связи. Также они умеют мистическим образом менять внешний вид в зависимости от того, как выглядит собеседник на той стороне. В сериале это правило перевернули — улитка здесь принимает облик хозяина.

В конце каждого эпизода мы видим карту Ист-Блю, а также различные вещи центральных персонажей этой серии. На краткий миг показывают название карты. Там же подписан её создатель — Главнокомандующий Конг. Он был адмиралом Морского Дозора во времена Роджера, а сейчас командует всеми военными организациями правительства, в том числе тайной агентурой Сайфер-Пол и Ситибукаями.

Эпизод 2

Когда Луффи тренируется использовать силу фрукта, своей целью он ставит бутылку виски «Старый кактус». Это отсылка к острову Кактусов — первый остров, на который попадают Соломенные шляпы на Гранд-Лайне. Там расположен городок Виски Пик.

В баре Макино можно увидеть неоновую вывеску. Это интересная деталь, ведь в мире «Ван-Писа» в манге электричество хоть и есть, но распространено оно на единичных островах, а развитие технологий жёстко контролируется Мировым правительством. Шоураннеры сериала спросили Оду, могут ли они простоты ради дать людям хотя бы светильники, тот подумал и согласился.

Когда Нами открывает сейф, мы видим не только карту Гранд-Лайна, но и старую листовку розыска капитана Куро, что логично для Моргана, который хранит символ своей победы. Также замечаем визитку «Барок Воркс» — возможно, Морган тоже вёл расследование по ним.

Во втором эпизоде Нами носит свой стандартный костюм того времени, а вот Луффи одет в футболку с цветного разворота 198-й главы манги.

При появлении на арене Багги злится на Модзи из-за отсутствия танцующего льва. В манге у пирата и вправду есть лев Ричи, вместе с которым они сражаются против Луффи (безуспешно, разумеется). Рядом с изображением льва можно разглядеть манга-версии пиратов Багги.

В разговоре с Зоро Кабади упоминает, что охотник на пиратов гнался за ними по всему королевству Гоа. Оно находится на острове Рассвета — там же, где деревня Ветряных мельниц, родина Луффи.

Когда Нами выбегает из цирка, она видит разрушенный Орандж-Таун. В оригинале Багги прямо на глазах героев продемонстрировал свою мощь, запустив в город особое Ядро Багги и уничтожив большую часть города.

В этот раз нам показывают другой ракурс на базу Дозора в Шеллз-Тауне, и можно заметить статую Моргана прямо на вершине башни. Именно её случайно опрокинул и уничтожил Луффи, вызвав гнев капитана.

Когда в баре Макино начинается потасовка, Ясопп стреляет в бандита рикошетом. На его рукаве можно заметить следы пороха — стрелок явно проделывает трюк не в первый раз.

Когда Шанкс спасает Луффи, он каким-то образом прогоняет морского короля (этот, кстати, один из самых маленьких). В манге эту тайну раскрывают через сотни глав. Многие новые зрители подумали, что это сила дьявольского фрукта. Правда, в оригинале оба героя на тот момент находятся в воде. Что интересно, в сериале последнее, что Шанкс делает левой рукой, — вытаскивает Луффи из воды. Очень милая деталь.

Во время драки Багги использует «Бара-Бара Фестиваль» — атаку, при которой все его части тела беспорядочно летают, на высокой скорости врезаясь в противников и мешая им атаковать его. Одно важное отличие от оригинала — мы видим, как Багги запускает свою ногу в Зоро. В манге сила клоуна имеет ограничения — его части тела могут летать только в определённом радиусе вокруг ступней, которые должны оставаться на земле. В последующих эпизодах мы видим, что Багги не может летать своей головой, так как она слишком далеко от остального тела.

В конце эпизода мы видим не только мэра Будла, но и пёсика Шушу — они играют важную роль в аналогичном сюжете из манги. Кстати, и концовка там немного отличается — горожане думают, что именно Луффи побил их мэра, и гонятся за ребятами до самого порта. Луффи не раз говорит, что не любит, когда его считают героем, ведь героям приходится делиться едой.

Когда Луффи и Шанкс прощаются, рядом с мальчиком можно увидеть коробку с логотипом компании Галлей-Ла. Это известная фирма, строящая корабли для обычных граждан, пиратов и даже Мирового правительства. Их плотников считают лучшими в мире.

Эпизод 3

Удивительная пасхалка мелькнула в начале 3-го эпизода. Заголовок объявления сообщает о смерти актрисы прямо на сцене. Внизу подписано имя — Виктория Синдри. Эта девушка появляется в виде зомби через 400 глав манги. Там выяснится, что Синдри умерла десять лет назад, а флешбэк Усоппа происходит семь лет назад — похоже, что объявление висит на стене уже года три.

Горожанин (в манге его имя Морнин) ловит Усоппа на улице Киля. Это не только отсылка к верфи в деревне Сироп, но и намёк на будущее Усоппа в сюжете. Увы, сказать больше будет непростительным спойлером. Рядом находится кафе Meshi, в котором в манге обедали пираты Соломенной шляпы, прибыв в деревню.

Снова по костюмам: Нами одета так же, как и на цветном развороте главы 28, а Зоро и Луффи — как на обложке 11-го тома манги.

Когда Луффи приближается к «Гоинг Мерри», ему кажется, будто корабль с ним заговорил. Это отсылка к мифу о Клабаутермане — духе корабля, который появляется и предупреждает команду, когда судну грозит опасность. Но только те, кто хорошо относится к своему кораблю, смогут его увидеть.

Первое, что бросается в глаза во дворе особняка Каи, — это большой куст в виде панды. Бьюсь об заклад, что это отсылка к Пандамену. Этого персонажа (или его изображения) Ода в качестве пасхалки вставляет чуть ли не в каждую главу «Ван-Писа». Остальные фигуры очень напоминают животных с острова Диких животных. Например, тигровый медведь там точно появлялся.

Гарпа называют Цепным псом, поэтому у него такая носовая фигура на корабле и шапочка. Также изображение пса есть и на его доске для игры в го.

На приёме в честь дня рождения Каи команда снова меняет костюмы. Жилетка Луффи напоминает ту, что была на обложке One Piece Red — первого официального справочника по франшизе. Костюмы Усоппа и Зоро взяты с обложки 6-го тома манги, а платье Нами похоже на то, в котором она изображена на цветном развороте 32-й главы.

Усопп бахвалится, как однажды убил дракона и съел его. Многие его небылицы (в том числе и та про огромную золотую рыбку) имеют тенденцию сбываться. В будущем Соломенные шляпы действительно попробуют дракона на вкус.

В холле особняка можно заметить скульптуры пингвинов в пиратских костюмах. Они явно вдохновлены обложкой 17-й главы манги, где команда встречает настоящих пингвинов-пиратов.

Расспрашивая Кураходора, Зоро упоминает остров Зеркального шара и «Фанки бар» — это явная отсылка к приключениям Джанго. Учитывая серьёзность Куро, он в таких местах действительно вряд ли бывает.

Во время допроса Багги Арлонгом правого уха клоуна не видно из-за банданы. Через три эпизода мы узнаём, что всё это время оно было в шляпе Луффи.

В подвале Зоро находит бутылку того же вина, которое Фулбоди (о нём чуть позже) заказывает в Барати в манге.

Эпизод 4

Зоро, карабкающийся по колодцу, конечно же, отсылает к фразе Михока в следующем эпизоде. Помимо этого в оригинале в этой арке происходит похожий момент — там Зоро застревает на пляже из-за склона, покрытого маслом, будучи не в силах по нему подняться.

Во флешбэке Зоро мы видим учителя Косиро и его дочь Куину. Интересно: сериал тут же подтверждает, что они из семьи Симоцуки (то же имя носит и деревня). Манга открыла эту деталь примерно тысячу глав спустя. Дедушка Куины Кодзабуро — искусный кузнец родом из страны Вано. Именно он создал Вадо Итимондзи, который теперь носит Зоро. После смерти дочери Косиро говорит, что это редкий клинок. И это действительно так. Вадо Итимондзи принадлежит к классу клинков О Вадзамоно — таких всего 21 во всём мире.

Сериал показывает топографический кретинизм Зоро настолько исподволь, что его можно и не заметить. Что в прошлом эпизоде, когда он искал кухню, что сейчас, когда, выбравшись из колодца, он направился к особняку (который, напомню, находится буквально рядом с ним), но оказался в противоположной стороне и наткнулся на Луффи и кадетов.

Куро захватывает девушек точно так же, как в манге. Вот только там его целями были как раз подручные Сям и Бути, когда он им угрожал.

Когда Зоро вступает в сражение с котами, Сям говорит, что в этот раз мечи надо оставить себе. Это отсылка не только к прошлому эпизоду, где они решали, выкидывать ли мечи в колодец, но и к способности злодейки незаметно для противника красть часть его снаряжения. Эту способность она как раз демонстрирует, отбирая у Зоро Вадо Итимондзи.

Во время сражения с Луффи Куро упоминает, что убил больше своих соратников, чем может вспомнить. Частично это отсылает к его способности из манги «Сякуси», когда он набирает настолько огромную скорость, что без разбору режет всё, что попадается на пути, в том числе и союзников. В манге Куро также признаётся, что всё равно собирался избавиться от всех пиратов Чёрного кота, чтобы все ниточки к его прошлому были порваны. Так как мы уже видели листовку розыска Джанго, будем надеяться, что он успел покинуть команду до того, как Куро всех убил.

Интерьер особняка Каи на удивление пиратский: кроме уже упомянутых пингвинов тут видно и корабль Голд Роджера на одной из стен.

Ну а когда герои впервые отправляются в плаванье на «Гоинг Мерри», звучит знаменитая композиция «We Are!» из самого первого опенинга аниме.

Один из самых неожиданных для фанатов моментов происходит в конце эпизода, когда Луффи называет Гарпа дедом. В оригинале вице-адмирал как полноценный персонаж появляется через несколько сотен глав после «Саги Ист-Блю». И хотя перенос сюжетного поворота в начало ни на что особенно не влияет, сюрприз получился громким.

Эпизод 5

В нелепой погоне дозорных за героями выясняется, что Усопп не умеет стрелять из пушки. В манге же он сразу показывает себя метким стрелком, попадая в далёкие рифы. Но такое изменение логично, ведь вряд ли в тихом мирном городке есть много возможностей найти рабочую пушку. Да и выстрела мы так и не увидели — вдруг он с первого же раза попал бы?

На крыше Барати построен маяк, и в этом есть смысл — Зефф хотел, чтобы ресторан стал спасением для путников, где каждый был бы накормлен, не важно, преступник он или нет. Потому что никто не должен проходить через то же, что Зефф и Санджи.

В ресторан Соломенные шляпы идут в новых нарядах: Луффи в одежде с разворота главы 28, Усопп — с обложки 8-го тома, а Нами предпочла свой оригинальный костюм из этой же арки в манге.

Весь интерьер Барати также доверху забит пасхалками. Большинство картин изображают реально существующие острова. Например, тут мы видим Архипелаг Сабаоди с его знаменитыми деревьями, создающими пузыри, — команда Луффи там непременно окажется, ведь это финишная точка первой половины Гранд-Лайна. Остров Кюка — известный курорт, где в манге отдыхал Мистер 3 со своей напарницей. А картина за спиной Нами точно передаёт вид на Фулшаут — родину одного важного персонажа. Другие картины изображают разных морских зверей, которые тоже встречаются героям на их пути.

Кстати о зверях — на кухне ресторана имеются схемы их разделывания. Там справа можно приметить слонового тунца. Как раз из него Санджи делает блюдо, которое не нравится Зеффу. А позже он закупит этого тунца для команды в Логтауне.

Два посетителя, устроившие разборку в Барати, — розоволосый Фулбоди (он пришёл вместе с девушкой по имени Муди) и Галли. Первый — лейтенант штаба Морского Дозора. Именно с ним в манге случайно подружился пират Джанго, из-за чего Фулбоди понизили до рекрута. Джанго, кстати, друга не бросил и вместе с ним стал служить в Дозоре.

Галли — капитан пиратов, который появлялся в ранней концепции «Ван-Писа» и в филлерной арке аниме-сериала. Также у него есть небольшое камео в основной манге.

Эпизод 6

Зефф говорит, что ближайший врач — на островах Кономи. Тут нам тонко намекают на доктора Нако из деревни Кокояси. Именно он в манге удалил старую татуировку Нами и набил новую.

Дон Криг с его командой играет куда более значительную роль в манге, по сути он главный антагонист арки. Гин — пират, которого накормил Санджи, — хотел, чтобы остальная команда тоже смогла вкусно поесть после долгого дрейфа. Но прибывший туда Криг вздумал захватить Барати и сделать из него крепость, способную покорить Гранд-Лайн. Его команда специализируется на различных устройствах, что капитан демонстрирует в битве с Михоком.

Одежда Луффи в этом эпизоде взята с цветной обложки 98-й главы. А Нами — с обложки 11-го тома.

Луффи говорит Санджи, что Зоро очень любит онигири. Это отсылает не только к первому эпизоду, но и к его фирменной атаке с таким же именем, которая с японского переводится примерно как «Разрез демона». А «демон» — прозвище Зоро.

Пока Зоро находится в отключке, Нами читает ему историю лжеца Ноланда и Золотого города. Эта сказка довольно известна в мире «Ван-Писа». Именно вокруг неё развернётся «Сага Скайпии».

Эпизод 7

Сериал изобретательно объединил две важных вещи в жизни Нами — мандарины и вертушку. Её постоянно на своей фуражке носит Гэндзо, чтобы маленькие Нами и Нодзико не пугались его страшного лица. Этот аксессуар шерифа также вдохновил Луффи на новую атаку в манге.

В сериале Арлонг-парк сделали более похожим на парк развлечений, и не просто так. Позже по сюжету мы узнаём, что Арлонг, ещё будучи ребёнком, восхитился видами Сабаоди-парка (построенного людьми, которых он так презирает) и вот так по-своему его воспроизвёл.

На рубашке игральных карт изображён логотип пиратов Солнца, совмещённый с акульей челюстью — символом Арлонга. Вся команда рыболюдей когда-то была в составе пиратов Солнца, на многих (в том числе капитане) можно заметить соответствующую татуировку.

Маленькая Нами разглядывает карту королевства Ойкот — своей родины.

В этом эпизоде герои носят те же костюмы, что в аналогичной арке в манге. Кроме Усоппа — он оделся, как на обложке 11-го тома.

Капитан Незуми упоминает деревню Госа, уничтоженную пиратами. В манге такое действительно случилось — именно там пираты перевернули дома жителей (на что есть отсылка во флешбэке Нами). Правда, сделал это не сам Арлонг, а их ручная морская корова Мому.

Арлонг приходит в ярость при упоминании Дзимбэя. Нынешний капитан пиратов Солнца будет играть важную роль в сюжете (через очень много глав). Их с Арлонгом взгляды на будущее рыболюдей не сошлись, потому последний ушёл и основал свою собственную пиратскую команду.

Эпизод 8

В бою с Чу Усопп использует кетчуп под брендом Boshi, что на японском означает «звезда». Все специальные снаряды и атаки Усоппа обычно имеют «звезду» в названии, в чём можно убедиться в этой же сцене.

После победы над Арлонгом Нами одевается, как на цветном развороте 98-й главы.

Нодзико говорит Санджи, что ему надо писать собственную поварскую книгу. И такая действительно существует!

Когда разные персонажи узнают о награде за Луффи (этот весёлый обряд в конце каждой сюжетной арки называют «реакции на награды»), можно заметить логотип революционной армии и новость о том, что она захватила страну Вира. Такая же новость появлялась и в манге.

Бочка, на которой команда совершает обряд отправления на Гранд-Лайн, — та же самая, которую Луффи использует в первом эпизоде. Вот такое закольцовывание. Ну и, конечно же, под конец снова звучит «We Are!»

Думаю, ни один фанат не остался равнодушным, увидев перед самыми титрами тизер капитана Смокера. Этот дозорный, курящий одновременно две сигары, будет играть важную роль во многих приключениях пиратов Соломенной шляпы.