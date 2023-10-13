Кто такой адмирал Траун и почему от него зависит будущее «Звёздных войн»

Когда компания Disney объявила, что создаёт новый канон «Звёздных войн», она сразу уточнила: идеи и персонажей из старой Расширенной вселенной (то есть книг, комиксов, игр и так далее) авторы при желании смогут использовать в будущих сюжетах. Этой возможностью с тех пор воспользовались немногие — и чаще всего дело ограничивалось пасхалками для внимательных фанатов. Редкий пример, когда значимый персонаж Расширенной вселенной перебрался в новый канон и стал играть в нём значительную роль, — гранд-адмирал Траун. В честь его появления в сериале «Асока» вспоминаем путь колоритного полководца и размышляем, какие перспективы открываются перед ним в дальнейшем.

Бич Новой Республики

Гранд-адмирал Траун впервые появился в романе Тимоти Зана «Наследник Империи». Тот стал началом книжной серии по «Звёздным войнам», которая стартовала на заре 1990-х, когда франшиза переживала не лучшие времена — не развивалась и теряла популярность. Роман Зана моментально стал бестселлером и изменил ситуацию — космическая сага стала пополняться новыми историями от разных авторов.

Действие «Наследника Империи» разворачивалось через пять лет после гибели Палпатина и уничтожения второй Звезды Смерти. Значительная часть далёкой галактики перешла под контроль Новой Республики, но разрозненные имперские полководцы и полководцы ещё продолжали борьбу с ней. И вот у Империи появился новый лидер, который казался способным повергнуть её врагов и вернуть ей былое могущество. Гранд-адмирал Траун.

В отличие от Палпатина или Вейдера, он не владел Силой, но у него были иные козыри. Он великолепно умел понять своих врагов, проникнуть в их замыслы и благодаря этому опережал их на шаг, а то и несколько. Кроме того, если многие другие имперские лидеры откровенно тиранили подчинённых и рядовых бойцов совершенно не жалели, то Траун уважительно относился к офицерам и берёг жизни солдат. Поэтому служили ему не за страх, а из искренней преданности.

Читатели полюбили Трауна как колоритного антагониста, борьба с которым стала по-настоящему тяжёлым испытанием для Новой Республики и её главных героев, Люка, Хана и Леи. А ещё — как персонажа, который сделал конфликт в «Звёздных войнах» не столь однозначным. В оригинальной кинотрилогии Империя представала безусловным злом. А вот Зан, отнюдь не оправдывая и не романтизируя её, показал, что и на её стороне сражались доблестные и отважные личности, которые служили Империи, потому что того требовали их долг и убеждения. Поэтому в «Трилогии Трауна» гранд-адмирал и его подчинённые вызывали у читателей не только интерес, но и определённую симпатию.

За три романа синекожий полководец успел нанести Новой Республике немало болезненных ударов и был близок к тому, чтобы поставить её на колени. Но всё же он допустил ошибку, которая положила конец его победоносным кампаниям. В произведениях 1990-х годов Новая Республика регулярно сталкивалась со всевозможными недобитыми имперцами, но никто не приблизился к победе так сильно, как Траун, и никто не получился таким ярким и запоминающимся персонажем.

Выразительными вышли и другие персонажи, придуманные Заном для своей трилогии — Мара Джейд, которая прежде служила Палпатину наёмной убийцей, падший джедай Джорус К’баот и торговец информацией Тэлон Каррде. Все они и, конечно, Траун впоследствии не раз появлялись в других произведениях Расширенной вселенной. Пока та не была отменена.

Против Повстанцев и за чиссов

Среди поклонников книг про Трауна был и молодой Дэйв Филони, который позже стал продюсером сначала анимационных, а затем и игровых сериалов «Звёздных войн». И именно он в 2016 году нашёл для гранд-адмирала место в новом каноне. Траун появился в третьем и четвёртом сезонах мультсериала «Повстанцев», где боролся с главными героями. Делал он это успешнее других имперцев — как и в старых книгах, анимационный Траун прекрасно умел просчитывать ходы врага. Но всё-таки одолеть мятежников сценаристы гранд-адмиралу не позволили. В финале мультсериала он вместе со своим флагманом «Химерой» пропал где-то в бескрайних просторах космоса.

Стоит отметить, что Траун из «Повстанцев» по характеру заметно отличался от книжной версии. Для пущего злодейства ему добавили манер «классического» имперского офицера вроде демонстративной и бессмысленной жестокости к собственным подчинённым.

Одновременно Тимоти Зан начал писать новые романы про Трауна — уже в рамках нового канона. И в этих книгах полководец выступал не противником героев, а собственно главным героем. Первый роман, «Траун», рассказывал о стремительной карьере заглавного персонажа в имперском флоте. В начале книги синекожий инородец, чьи таланты примечал сам Палпатин, становился кадетом, а к концу уже завоёвывал высший чин. Затем последовали романы «Союзники» и «Измена», на страницах которых Траун брался за сложнейшие миссии и с блеском их выполнял.

На этом Зан не остановился, и следом увидела свет трилогия «Доминация», посвящённая молодости Трауна. В это время он служил во флоте своего родного народа, чиссов, которые обитают в Неизведанных регионах, где полно враждебных созданий. От них-то Траун и защищал Доминацию чиссов, демонстрируя недюжинные тактические таланты и умение нестандартно мыслить.

В книгах Зана, особенно в «Доминации», Траун не выглядел уже ни отрицательным персонажем, ни даже антигероем. Здесь он предстал самоотверженным и решительным офицером, который верен служебному долгу, хотя порой и склонен нарушать правила.

Возвращение Трауна

О том, что случилось с Трауном после финала «Повстанцев», мы наконец узнали в сериале «Асока». Гранд-адмирал оказался в иной галактике и потому пропустил финал восстания, которое закончилось крушением Империи.

Бывшая ученица Энакина Скайуокера, Асока, разыскивает своего друга Эзру Бриджера, который пропал вместе с Трауном. А вернуть адмирала из иной галактики в далёкую стремятся его приспешники во главе с Ночной ведьмой Морган Элсбет.

Хотя «Асока» получилась весьма динамичной, увлекательной и зрелищной, при просмотре сериала сложно отделаться от ощущения, что это не самостоятельное произведение, а пролог к более масштабному событию. Такому, которое станет современным отражением или переосмыслением первой трилогии Тимоти Зана.

Об этом говорит масштаб фигуры самого Трауна — раз он возвращается в далёкую галактику, то явно доставит Новой Республике немало хлопот. На это недвусмысленно указывают и слова Дэйва Филони, который называет гранд-адмирала главным «плохим парнем» эпохи Новой Республики. И в «Мандалорце» нам уже показывали, что часть выживших имперцев только и ждёт возвращения Трауна, чтобы сплотиться вокруг него и попытаться вернуть утраченное.

Полнометражный фильм от Дэйва Филони уже анонсирован, но не известно пока ни названия, ни точной даты выхода, ни деталей сюжета. И очень возможно, что он будет посвящён именно противостоянию Новой Республики и Трауна. Тем более, официально заявлено, что кино будет тесно связано с телевизионными проектами, над которыми трудится Филони.

Нет сомнений, что напрямую переносить сюжет старых книг Зана на экраны Филони не станет. Это не в его манере, состояние далёкой галактики в эпоху Новой Республики в старом и современном каноне заметно отличается, да и главными героями у Зана выступали молодые Хан, Люк и Лея — последних двух мы, конечно, уже видели на экране в виде омоложённых цифровых версий, а на роль молодого Соло брали нового актёра… Но всё же сложно представить, что мы увидим фильм, где они появятся не в камео, а в качестве центральных персонажей.

Но мы рискнём предположить, что либо в полнометражном фильме Филони, либо в грядущих телевизионных проектах увидим конфликт, схожий с тем, который лежал в основе старой доброй «Трилогии Трауна». И гранд-адмирал, вставший во главе остатков Империи, бросит вызов молодой Новой Республике и станет для неё смертельной угрозой.

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Совершенно точно Дэйв Филони возвращает Трауна на экраны, чтобы сделать его главным антагонистом на ближайшие годы. Если вы любите делёкую галактику, но ещё не знакомы с этим персонажем, сейчас самое время исправить это упущение и добраться до книг Тимоти Зана. Его романы как из старого, так и из современного канона безусловно заслуживают внимания и относятся к числу лучших литературных произведений по «Звёздным войнам».