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    #альтернативная история #польская фантастика #Россия

    Адам Пшехшта «Тень». Чёткий финал с заделом на будущее

    16 декабря 2021
    16.12.2021
    18898
    3 минуты на чтение
    #альтернативная история #польская фантастика #Россия

    Варшавская республика обрела независимость, о которой так давно мечтали поляки. Однако Первая мировая война продолжает бушевать, и вскоре молодая республика может стать полем битвы между Германией и Россией. Тем временем алхимик Олаф Рудницкий, добившийся в Варшаве большого влияния, вновь оказывается в эпицентре интриг. А его друг Александр Самарин, став генералом, входит в число доверенных приближённых Николая II, над семейством которого нависла смертельная опасность.

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    Сверхъестественное в декорациях Первой мировой войны.

    Adam Przechrzta
    Cień
    Роман
    Жанр: альтернативно-историческое фэнтези
    Выход оригинала: 2018
    Художник: Dark Crayon
    Переводчик: И. Шевченко
    Издательства: «Эксмо», fanzon, 2021
    Серия: «Польская фантастика»
    480 с., 5000 экз.
    Materia Prima, часть 3
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    Начав читать «Адепта» Адама Пшехшты, легко заподозрить, что роман представляет собой эдакий «польский ответ» «Пикнику на обочине» Стругацких. Главное фантастическое допущение здесь — появление в мире таинственных анклавов, где можно отыскать артефакты, обладающие сверхъестественной силой, и столкнуться с демонами, а завязка сюжета строится на вылазке героев в одну из таких зон. Однако вскоре становится ясно, что автор не собирается фокусироваться на приключениях в анклавах, хотя без них, конечно, не обходится ни одна часть трилогии.

    Пшехшта использовал возникновение анклавов, чтобы показать, как в нашем мире появились магия и алхимия, в результате чего история в начале XX века пошла по другому пути. Основное же внимание писатель уделяет политическим интригам, заговорам и военным конфликтам, а также расследованию преступлений — причём каждую из этих сфер магия, алхимия и потусторонние создания так или иначе изменили.

    Правда, Пшехшта смешивает все эти составляющие в каждом из романов трилогии в разных пропорциях. В первом доминировала детективная составляющая, на страницах второго тома, «Губернатора», в центре сюжета оказалась война — в частности Брусиловский прорыв. В «Тени» же на первый план выходят баталии политические.

    Немного жаль, что автор ещё дальше, чем в предыдущем романе, развёл протагонистов. В «Губернаторе» отношения между двумя героями обострились — не так-то просто сохранить дружбу, когда один всем сердцем верен Империи, а другой не против того, чтобы родная Польша обрела независимость. Судьбы Рудницкого и Самарина постоянно пересекались, и их стремление исполнить долг перед своим странами, в то же время не превращаясь во врагов, добавляло сюжету драматизма. А вот в «Тени» читателей ждут две почти независимые сюжетные линии — варшавская с Рудницким и петербургская, посвящённая Самарину.

    Алхимик, превратившийся за две книги из рядового аптекаря в одну из самых влиятельных фигур своей родины, вновь берётся за расследование таинственного преступления. И это дело становится первым шагом на полном опасностей пути, который приведёт Олафа к раскрытию новых сверхъестественных тайн. В результате судьба не только Польши, но и всей Европы окажется в его руках. Тем временем Александр получает от императора предложение, от которого не может отказаться, после чего бравый вояка с головой окунается в не слишком привычный ему мир дворцовой борьбы за власть.

    «Тень» не слишком велика по объёму, однако концентрация событий в ней велика — в обеих сюжетных линиях они разворачиваются стремительно, и, как следствие, читается роман на одном дыхании. Однако тот нерв, что появился во втором романе, когда у героев на разных чашах весов оказались личный и гражданский долг, в заключительной части Materia Prima исчез. Поэтому, хотя развязка трилогии получилась впечатляющей и красивой, на эмоции читателя «Тень» воздействует несколько слабее, чем могла бы.

    Итог: финал трилогии получился атмосферным, увлекательным и богатым на события. И хотя Пшехшта поставил чёткую точку в военно-политическом конфликте и раскрыл многие секреты своего мира, он оставил и задел для продолжения. Будет очень интересно отправиться в новые приключения с Олафом Рудницким и Александром Самариным в следующей трилогии, которую автор сейчас пишет.

    Неизменные русские мотивы

    Почти все произведения Пшехшты так или иначе связаны с Россией. Например, в дилогии «Знамя архангела Михаила», написанной автором на заре карьеры, действие разворачивается на фоне русско-польской войны, в которой, помимо обычного оружия, в ход идёт алхимия и потусторонние силы. А фантастический роман «Гамбит Велёпольського» повествует о XXII веке, где всё ещё существует Российская Империя.

    — Нет, представьте себе, что это ваша голова, — предложил алхимик. — А я — злодей, которого нужно остановить.

    — Мои люди застрелят вас до того, как вы вытащите оружие, — заверила его женщина.

    — Правда? Давайте убедимся.

    Рудницкий произнес несколько слогов с такой скоростью, что звук слился, и в его ладони ниоткуда появился нож. Короткое, четкое движение — и лезвие раскололо арбуз надвое. Один из мужчин успел дотянуться до кармана, второй стоял с выпученными глазами, пытаясь понять, что же случилось.

    Читаем книгу Адама Пшехшты «Тень» 1
    Адам Пшехшта «Тень»
    Стоит ли читать?
    Если вам пришлись по вкусу предыдущие романы Пшехшты, то и этот не разочарует.
    Удачно
    политические интриги
    стремительное развитие событий
    развязка и задел для продолжения
    Неудачно
    слабая связь двух сюжетных линий
    8
    хорошо

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    Автор
    Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.

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