Аластер Рейнольдс «Алмазные псы»

Эксцентричный исследователь, считавшийся давно мёртвым, собирает команду специалистов, чтобы проникнуть в загадочное здание-механизм на безжизненной планете Голгофа… Несколько космоплавателей обнаруживают на далёкой планете обломки судна — и следы от него приводят к пещере со странным лабиринтом… Шпион проникает на базу, чтобы выкрасть секреты вражеской фракции… Эти три истории и ещё десять рассказов и повестей открывают новые грани «Пространства Откровения», одного из самых масштабных (и по количеству произведений, и по размаху действия) НФ-циклов за последние пару десятков лет.

Сборник

Жанр: научная фантастика

Выход оригинала: 1999–2016

Художник: Крис Мур

Переводчики: С. Удалин, А. Лактионов, О. Ратникова и другие

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2021

Серия: «Звёзды новой фантастики. Аластер Рейнольдс»

640 стр., 3000 экз.

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Magnum opus Рейнольдса ныне включает в себя семь романов и тринадцать сочинений в форме малой прозы. В крупной форме Рейнольдс концентрируется на центральных мирах, где разворачиваются более-менее локальные, но ключевые для человеческой цивилизации события. В рассказах же и повестях он уделяет внимание захолустьям на окраине галактик, будь то безжизненные планеты или заброшенные космические станции.

Истории тут не такие масштабные, но наблюдать за ними не менее интересно — к тому же они порой перекликаются с происходящим в романах. «Алмазные псы» — не перевод конкретного авторского сборника, а составленное «Азбукой» издание, куда вошли рассказы из антологии Galactic North и ещё несколько произведений, включая две крупные повести. Ранее большинство из них на русском не выходили. Они приводятся в хронологическом порядке и образуют нечто вроде летописи «Пространства Откровения» — шаг за шагом, через небольшие самостоятельные сюжеты Рейнольдс раскрывает историю своей масштабной вселенной.

Истоками цикла можно считать открывающие сборник повести «Великая Марсианская стена» и «Ледник» — их события разворачиваются в начале XXIII века. Писатель показывает, например, как зарождалась фракция сочленителей — загадочных трансгуманистов и приверженцев высоких технологий. А на заднем плане рассматривает колонизацию и расселение человечества, практически в каждом следующем сюжете уводя читателя всё дальше от Земли.

Не стоит думать, будто Рейнольдсу интересно собирать только масштабный пазл. Фантаст использует на всю катушку и малую форму. Всё же в первую очередь он пишет истории с мастерски закрученным сюжетом и добротной интригой. Отдельная закономерность — почти во всех рассказах и повестях действующими лицами становятся рядовые пилоты, учёные, инженеры и наёмники. Чаще всего они оказываются очевидцами, а порой даже и участниками грандиозных событий. От этого контраста — насколько мал человек на фоне бескрайнего космоса — всякий раз захватывает дух. Например, в «Ночном разговоре» команда звездолёта сталкивается с неизвестным объектом, и эта встреча может повлиять в принципе на космические путешествия. А в «Бирюзовых днях» жители удалённой планеты принимают делегацию исследователей, что приводит к настоящей катастрофе и своего рода геноциду.

Отличительная особенность сборника — то, как произведения сочетаются друг с другом на разных уровнях. «Бестиарий Графенвельдера» — это своеобразное продолжение «Шпиона на Европе». В рассказах нет общих героев или общего места действия, да и разделяет их примерно двести лет, но они связаны больше, чем кажется поначалу. А вот повести «Алмазные псы» и «Найтингейл» похожи с первых страниц. У историй почти одинаковая завязка и декорации — группа исследователей проникает в заброшенную конструкцию, чтобы выведать её тайны, — но при этом идейное наполнение сильно различается. К слову об идеях, почти все произведения так или иначе затрагивают тему преодоления границ, будь то границы известного пространства или границы собственного тела. В будущем не выжить без имплантов и модификаций, но как далеко люди готовы зайти ради освоения космоса? Кто готов, например, объединить свой разум с разумами миллионов других личностей? А как насчёт того, чтобы слиться сознанием с двигателем космического корабля?

Итог: первоклассная научная фантастика и отличный путеводитель по «Пространству Откровения». Книгу можно читать в отрыве от основного цикла; поначалу разобраться во всём будет непросто, но писатель рассказывает о ключевых событиях постепенно.

Работа по контракту В 2009 году Аластер Рейнольдс подписал беспрецедентный контракт на миллион фунтов стерлингов с издательством Orion. За 10 лет фантаст обязался написать для издательства десять книг. Если считать сборники, то автор аккурат уложился к 2019-му. Любопытно посмотреть, какими будут совсем новые произведения Рейнольдса — созданные теперь, когда он не связан подобными условиями.