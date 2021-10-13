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    #авторский сборник #Аластер Рейнольдс #космическая опера #научная фантастика

    Аластер Рейнольдс «Алмазные псы». Летопись «Пространства Откровения»

    13 октября 2021
    13.10.2021
    13168
    3 минуты на чтение
    #авторский сборник #Аластер Рейнольдс #космическая опера #научная фантастика

    Эксцентричный исследователь, считавшийся давно мёртвым, собирает команду специалистов, чтобы проникнуть в загадочное здание-механизм на безжизненной планете Голгофа… Несколько космоплавателей обнаруживают на далёкой планете обломки судна — и следы от него приводят к пещере со странным лабиринтом… Шпион проникает на базу, чтобы выкрасть секреты вражеской фракции… Эти три истории и ещё десять рассказов и повестей открывают новые грани «Пространства Откровения», одного из самых масштабных (и по количеству произведений, и по размаху действия) НФ-циклов за последние пару десятков лет.

    Аластер Рейнольдс «Алмазные псы». Летопись «Пространства Откровения»

    Сборник
    Жанр: научная фантастика
    Выход оригинала: 1999–2016
    Художник: Крис Мур
    Переводчики: С. Удалин, А. Лактионов, О. Ратникова и другие
    Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2021
    Серия: «Звёзды новой фантастики. Аластер Рейнольдс»
    640 стр., 3000 экз.
    Похоже на:
    Питер Уоттс «Подсолнухи»
    Майкл Суэнвик «Вакуумные цветы»

    Magnum opus Рейнольдса ныне включает в себя семь романов и тринадцать сочинений в форме малой прозы. В крупной форме Рейнольдс концентрируется на центральных мирах, где разворачиваются более-менее локальные, но ключевые для человеческой цивилизации события. В рассказах же и повестях он уделяет внимание захолустьям на окраине галактик, будь то безжизненные планеты или заброшенные космические станции.

    Истории тут не такие масштабные, но наблюдать за ними не менее интересно — к тому же они порой перекликаются с происходящим в романах. «Алмазные псы» — не перевод конкретного авторского сборника, а составленное «Азбукой» издание, куда вошли рассказы из антологии Galactic North и ещё несколько произведений, включая две крупные повести. Ранее большинство из них на русском не выходили. Они приводятся в хронологическом порядке и образуют нечто вроде летописи «Пространства Откровения» — шаг за шагом, через небольшие самостоятельные сюжеты Рейнольдс раскрывает историю своей масштабной вселенной.

    Истоками цикла можно считать открывающие сборник повести «Великая Марсианская стена» и «Ледник» — их события разворачиваются в начале XXIII века. Писатель показывает, например, как зарождалась фракция сочленителей — загадочных трансгуманистов и приверженцев высоких технологий. А на заднем плане рассматривает колонизацию и расселение человечества, практически в каждом следующем сюжете уводя читателя всё дальше от Земли.

    Не стоит думать, будто Рейнольдсу интересно собирать только масштабный пазл. Фантаст использует на всю катушку и малую форму. Всё же в первую очередь он пишет истории с мастерски закрученным сюжетом и добротной интригой. Отдельная закономерность — почти во всех рассказах и повестях действующими лицами становятся рядовые пилоты, учёные, инженеры и наёмники. Чаще всего они оказываются очевидцами, а порой даже и участниками грандиозных событий. От этого контраста — насколько мал человек на фоне бескрайнего космоса — всякий раз захватывает дух. Например, в «Ночном разговоре» команда звездолёта сталкивается с неизвестным объектом, и эта встреча может повлиять в принципе на космические путешествия. А в «Бирюзовых днях» жители удалённой планеты принимают делегацию исследователей, что приводит к настоящей катастрофе и своего рода геноциду.

    Отличительная особенность сборника — то, как произведения сочетаются друг с другом на разных уровнях. «Бестиарий Графенвельдера» — это своеобразное продолжение «Шпиона на Европе». В рассказах нет общих героев или общего места действия, да и разделяет их примерно двести лет, но они связаны больше, чем кажется поначалу. А вот повести «Алмазные псы» и «Найтингейл» похожи с первых страниц. У историй почти одинаковая завязка и декорации — группа исследователей проникает в заброшенную конструкцию, чтобы выведать её тайны, — но при этом идейное наполнение сильно различается. К слову об идеях, почти все произведения так или иначе затрагивают тему преодоления границ, будь то границы известного пространства или границы собственного тела. В будущем не выжить без имплантов и модификаций, но как далеко люди готовы зайти ради освоения космоса? Кто готов, например, объединить свой разум с разумами миллионов других личностей? А как насчёт того, чтобы слиться сознанием с двигателем космического корабля?

    Итог: первоклассная научная фантастика и отличный путеводитель по «Пространству Откровения». Книгу можно читать в отрыве от основного цикла; поначалу разобраться во всём будет непросто, но писатель рассказывает о ключевых событиях постепенно.

    Работа по контракту

    В 2009 году Аластер Рейнольдс подписал беспрецедентный контракт на миллион фунтов стерлингов с издательством Orion. За 10 лет фантаст обязался написать для издательства десять книг. Если считать сборники, то автор аккурат уложился к 2019-му. Любопытно посмотреть, какими будут совсем новые произведения Рейнольдса — созданные теперь, когда он не связан подобными условиями.

    Аластер Рейнольдс «Алмазные псы». Летопись «Пространства Откровения»
    Аластер Рейнольдс «Алмазные псы»
    Стоит ли читать?
    Поклонникам Рейнольдса обязательно, любителям современной НФ можно попробовать.
    Удачно
    много деталей о вселенной
    сочетание композиций и тем
    увлекательность
    Неудачно
    мало стилистического разнообразия
    высокий порог вхождения
    8
    Оценка

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    Редактор
    Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.

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