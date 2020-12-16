У нас на сайте — отрывок из фантастического романа Марка Лоуренса «Убить одним словом». Это первая часть трилогии Impossible Times, которая включает всё, что мы так любим: путешествия во времени, ностальгию по 80-м и Dungeons & Dragons (даже названия томов отсылают к заклинаниям из игры).

Январь 1986. 15-летний Ник Хэйс борется с раком. И каждую неделю погружается с друзьями в мир ролевой игры Dungeons & Dragons, чтобы ненадолго сбежать от смерти.

Однажды Ник встретит незнакомца, который откроет ему, что произойдёт в ближайшем будущем.

Кто он? Безумный маньяк с потусторонними силами или путешественник во времени? Как выжить в одной из множества реальностей и обойти законы физики? И как один выбор решит судьбу?

* * *

Как выяснилось, общий для всех воображаемый кризис отлично подходит для того, чтобы растопить лед. Ко времени обеда Элтон вынудил нас панически бежать из обрушивающихся пещер, и мы с Миа перебранивались, как старые друзья, обсуждая относительные преимущества наших планов по выживанию. Даже у Саймона прорезался голос, когда он потребовал, чтобы мы заткнулись и бежали!

Через час наша маленькая команда приключенцев продвигалась по узкой лесной тропинке, пока Солнце садилось на западе.

— Я залезу на дерево. Высокое. Может, увижу окраину леса. — Саймон взял свои дайсы. Он играл за вора с отлично прокачанным навыком акробатики. Когда он говорил что-то вроде «залезу на дерево», воображение приходилось напрягать сильнее, чем обычно. В реальной жизни у Саймона были большие проблемы с тем, чтобы залезать на деревья.

— Самые высокие деревья — это гладкоствольные вязы, — сказал Элтон. — На них суперсложно залезть. Три проверки навыка. Выпасть должно семнадцать или меньше.

— То есть шестьдесят один процент вероятности, что я долезу до верхушки. — Саймон собрал дайсы.

— Ух ты! — Миа подняла глаза. — Ты просто так взял и рассчитал все?

— Он человек-калькулятор, — сказал Джон. — Смотри. Шестьсот восемь умножить на двести тридцать семь?

— Сто сорок четыре тысячи девяносто шесть, — без запинки сказал Саймон и встряхнул дайсы.

— Это невероятно! — моргнула Миа.

— Не особо. У меня больше шансов залезть на верхушку, чем свалиться, — сказал Саймон.

— Я про математику!

Саймон пожал плечами:

— Любой карманный калькулятор это может. — Он посмотрел в мою сторону. — Это Ник среди нас гений. Я собираюсь изучать математику в Кембридже. Но Ник уже все это знает из книг своего папы. Я просто хорошо считаю. Ник же — вне категорий.

— Твой папа математик? — Миа повернулась ко мне.

— Был. Он умер.

Миа сочувственно поджала губы, но через секунду продолжила:

— Если ты такой вундеркинд, то почему не поступил досрочно в университет?

— Когда они заставляют его сдавать экзамены, он притворяется, что ничего не умеет. — Саймон посмотрел на Элтона: — И что? Что я вижу с верхушки дерева?

— Не очень-то много. Уже темнеет. Солнце тонет за краем леса, и все черно-алое. Но похоже на то, что лес заканчивается через несколько миль к северу. — Элтон протянул руку, чтобы набросать край леса на нашей карте.

Мы продолжили шествие по лесной тропе, выбрав направление на север на развилке. Мы пытались зажечь фонари.

— Похоже, что они не разгораются. — Элтон бросил свои дайсы, которых нам не было видно. — Как будто ночь пожирает пламя.

— Я скастую (кастовать — произносить, использовать заклинание в ролевой игре — прим. переводчика) заклинание света — мой персонаж, Никодимус, изучал тайные искусства; волшебник-стажер, так сказать.

Еще один скрытый бросок.

— Ты кастуешь, и на тропе становится светлее, но не настолько, как могло было бы, это не дневной свет, а как будто ты вкрутил десятиваттную лампочку вместо стоваттной. И по краям свет моргает. Ты чувствуешь, что темнота сжимает твое заклинание, словно это физическое давление. Темнота постепенно вас окружает.

— Тогда я сжимаю зубы и концентрируюсь на том, чтобы заклинание не угасло.

— Хо-ро-шо-о-о… ты держишь его на уровне десяти ватт, но тебе плохо, мужик. Как будто у тебя кишки перекручивает. Боль простреливает твои руки и ноги. — Элтон бросил дайсы еще раз. — Вы продолжаете идти. И идете. Всего-то надо пройти примерно пять миль, но дорога виляет, а лес слишком густой, чтобы продираться сквозь деревья. Вам приходится возвращаться и пробовать другие повороты. На это уходит вся ночь. К тому моменту, когда лес начинает прореживаться, Никодимусу совсем плохо. Тропа приводит вас к ручью. Ночь все еще темна, но до рассвета осталось немного.

— Мост есть? — спросил Саймон.

— Это ручей. Шириной в несколько ярдов. Вы можете его перепрыгнуть. Не в броне, но твой вор мог бы его перепрыгнуть, не разбегаясь. — Элтон сделал еще один бросок.

— Блуждающий монстр! — Еще один бросок, и он тихо присвистнул. Его глаза широко раскрылись: — Черт возьми.

Блуждающие монстры — это непрописанная часть игры. Люди, существа или даже события имеют небольшой шанс оказаться на пути приключенцев в каждый отдельно взятый день, и они выбираются случайным образом из большой таблицы. Полагаю, что Иэн Раст был моим случайным столкновением на сегодня. Нам никогда с ними не везло.

— Никодимус видит его первым. Позади вас, на тропе, между деревьями. Темная фигура. Человек или по форме как человек. Только звездный свет отражается от лысой головы.

— Минутку… — Я поднял руку, смотря на Джона и Миа. — Вы рассказали ему, что ли?

— Рассказали мне что? — Элтон поднял глаза от своего списка монстров. Он выглядел весьма невинно, хотя любой мастер подземелья должен быть немного актером.

— Темный лес. Мне плохо. Ручей. Не река, а ручей. И потом эта хрень с лысым мужиком. — Я тяжелым взглядом уставился на Джона.

— Эй! — На его лице читалось, что до него дошло. — Это же было с нами!

Я повернулся к Миа:

— Ты ему рассказала, значит. — Это не было вопросом.

— А что, это был секрет? Никто не просил его хранить. — Она пожала плечами и уткнулась в свой лист персонажа. — Но вообще-то я ничего не рассказывала.

— Что за ерунду вы обсуждаете? — Бровь Элтона приняла одну из своих знаменитых изогнутых форм. Клянусь, между складками его лба, когда он нахмурен, можно просунуть монеты, и они не вывалятся.

— Это похоже на то, что произошло с нами прошлой ночью, — сказал Джон.

— Вы что, долбаного вампира вчера встретили?

— Стой! Что? Это вампир? Не неси чушь. — Джон выпрямился на стуле.

— Нам каюк, — вздохнул Саймон и перевернул лист своего персонажа.

— У тебя плохой бросок. — Элтон приподнял свои книги, чтобы показать дайс. Два нуля. Шанс один из двухсот. — Очень плохой бросок.

— И все-таки, — сказала Миа. — По крайней мере, ты нечаянно выдал нам, что это за существо.

Элтон шмыгнул носом:

— Ты клирик. Жрецы могут учуять подобные вещи. Это нежить. Она не может спрятаться от жрицы. — Он оглядел стол. — Что вы будете делать?

— Бежать, разумеется! — Я передвинул фигурку своего волшебника в переднюю позицию в группе. — Он может сожрать тех, кто в броне!

Мы все быстро пришли к одному и тому же решению, и наша бравая команда вскоре мчалась в ужасе вдоль берега.

— Вы все бежите вереницей: Никодимус впереди, вор Финнис сразу за ним, двое остальных несколько отстают. — Элтон расставил фигурки. — В изгибе реки перед вами…

— Излучине, — перебил Саймон.

— Что?

— Когда река так изгибается… это называется «излучина».

— Хорошо, частная школа. В излучине перед вами… ждет вампир. Они, знаете ли, летать умеют.

— Черт. Я… э… — Я посмотрел на мои бесполезные заклинания. — Я готовлюсь умереть. — Даже если бы вампир нас не убил, всего лишь прикосновением он мог бы выкачать из нас опыт, забрать нашу память, оставить нас высушенными, тенью того, кем мы были когда-то.

— Я не могу его изгнать? — спросила Миа. — Жрецы это делают, да?

— Покажи ему свой крест! — посоветовал Джон.

— Я в бешенстве, но я не знаю, чем это поможет, — улыбнулась Миа.

— Нет, он хочет сказать…

— Она знает, что он имеет в виду, Саймон.

Иногда до Саймона медленно доходят шутки.

Элтон посмотрел на свой закрытый книгами участок стола.

— Клирики могут отпугивать нежить, но на твоем уровне… Вампира… — Он поставил перед ней два дайса. — Бросай. Но это должен быть экстраординарный бросок.

— Я сама экстраординарность. — Миа бросила дайсы без традиционных для нас пыхтения и агонии, с которыми мы делали важные броски.

— Девяносто девять!

— Елки зеленые.

— Итак, ты успеваешь как раз в тот момент, когда вамп уже приноровился попробовать Никодимуса на вкус, и поднимаешь свой крест. Похоже, что Человек-Иисус следит за тобой, и распятие начинает светиться. Наш лысый друг ковыляет в твою сторону, но… и в этом весь смак, потому что никакая опасность вам изначально не грозила… Кровосос не может пересечь текущую воду, так что он как бы взаперти. Конечно, вы все могли перейти реку вброд в любой момент.

— Я знал это, — сказал Саймон.

— Я знаю, что ты знал, — сказал Элтон. — Но что-то знать и применять это знание на практике, когда потребуется, — это не одно и то же.

— Он в ловушке? — спросила Миа.

— Пока ты можешь держать крест.

— Я думаю, что могу удержать его до рассвета, — широко улыбнулась Миа.

— Черт, она права. — Джон откинулся на спинку стула. — Ты, Миа, только что сама убила вампира!

— Ну, бли-и-ин… — Элтон покачал головой. — Он не просит о пощаде, ничего такого. Он просто смотрит на вас, как будто вы аппетитные куски мяса.

— Не смотри ему в глаза, — сказал Саймон. — Они умеют гипнотизировать.

Элтон вздохнул:

— Хотя бы это ты вспомнил. Итак, вы ждали, пока лучи солнца не коснулись его, и он закричал и обратился в пыль тотчас же: лишь его одежда упала на землю. — Он вновь покачал головой: — Только не говорите, что это тоже произошло вчера! Только попробуйте!

— Ну, мы убегали, — улыбнулся Джон. — И он вполне мог быть вампиром…

— Я проверяю останки. У него не может не быть сокровища. Да? — Саймон очень хорошо отыгрывал роль жадного вора, когда подворачивалась возможность.

Элтон вновь посмотрел в таблицы.

— Надо сделать на это бросок. Дай пять.

Я встал, чтобы размять затекшие ноги, и подошел к окну. Оно было открыто лишь на полдюйма, но холодный воздух коснулся моей шеи, и кости заболели. Я уже протянул руку, чтобы закрыть окно, когда увидел его. «Нет, он не был вампиром». Никто из них не услышал меня. Зато я знал, что лысый мужчина из парка не был вампиром. Он стоял там под солнцем. Ну ладно, это был слабый январский свет, но его хватило бы, чтобы испепелить вампира. Он поднял глаза. Он стоял на улице, за забором сада Саймона, и наблюдал за мной.

Перевод — М. Петрушков