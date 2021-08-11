Dungeons & Dragons. Art & Arcana: Визуальная история игры

Dungeons & Dragons по праву можно назвать одной из самых влиятельных игр в истории. Она заложила основы настольных RPG и многие годы оставалась их самым популярных представителем, дала рождение нескольким масштабным мирам и основанным на них литературным циклам, послужила базой для множества компьютерных игр, в том числе культовых. «Визуальная история» — рассказ о взлётах и падениях Dungeons & Dragons, а также о развитии её стиля.
Michael Witwer, Kyle Newman, Jon Peterson, Sam Witwer
Dungeons & Dragons Art & Arcana: A Visual History
Артбук
Жанр: иллюстрированная энциклопедия
Издательство: Hobby World, 2021
448 стр., 1500 экз.
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Об истории D&D написана не одна книга, но в России они до недавних пор не выходили. «Визуальная история» стала первым подобным изданием, добравшимся до нас. На страницах читателей ждёт не просто рассказ о том, как игра создавалась, набирала популярность, развивалась и сталкивалась с различными проблемами. Это ещё и красочный артбук с обилием иллюстраций — от самых незамысловатых картинок, созданных на заре D&D, до потрясающе красочных и детализированных современных полотен.
Пожалуй, даже не «ещё и», а прежде всего артбук. Именно визуальная составляющая — главное достоинство книги. Поклонники фэнтезийных артов смогут, листая её, любоваться на великолепные работы Клайда Колдуэлла, Ларри Элмора, Джеффа Изли, Тодда Локвуда и других выдающихся художников, определивших облик Dungeons & Dragons, а также «Саги о Копье», «Забытых королевств» и других сеттингов. Но в «Визуальную историю» вошли не только самые известные рисунки знаменитых иллюстраторов — в ней немало редких архивных работ.
Кроме того, книга позволяет проследить, как с годами менялся визуальный стиль Dungeons & Dragons. Некоторые развороты даже показывают эволюцию конкретных монстров и персонажей, таких как медвесыч или Страд. Вдобавок авторы рассказывают, с чем были связаны перемены: с приходом новых художников, критикой игры со стороны религиозных организаций или с желанием разработчиков отразить в иллюстрациях изменения в игровом процессе.
А вот в том, что касается рассказа об истории самой настольной игры, книга не столь хороша. Конечно, она охватывает все основные вехи становления и развития D&D. Знакомство и сотрудничество отцов-основателей игры, Гайгэкса и Арнесона, вклад каждого в её основы. Выпуск первой версии Dungeons & Dragons и завоевание ею популярности. Стремительное расширение TSR, попытки компании диверсифицировать бизнес и череда экономических проблем. Выход адаптаций и критика от религиозных фундаменталистов. Переход D&D к компании Wizards of the Coast и разработка новых версий правил. Но хотя обо всём этом можно прочесть в «Визуальной истории», каждой конкретной теме уделено очень мало внимания.
Например, Дэйв Арнесон придумал многие основы настольных RPG, вроде того, что в центре игры должна быть история, а не боёвка, и ввёл мастера-рассказчика. Он стоял у истоков Dungeons & Dragons, но проработал в TSR очень недолго, и его сотрудничество с Гайгэксом закончилось конфликтом и судами. В книге же рассказ обо всей этой ситуации ограничивается буквально парой предложений. И такой скороговоркой подаются почти все события, связанные с игрой, включая выход новых продуктов. Словно бы авторы не хотели отнимать слишком много места у иллюстраций. Так что фанатам Dungeons & Dragons будет непросто найти в «Визуальной истории» какие-то интересные и малоизвестные подробности о создании любимой игры.
Поваренная книга Dungeons & Dragons
«Визуальная история» не единственная сопроводительная книга D&D, которую выпустит на русском языке Hobby World. На октябрь нынешнего года запланирован выход издания «Dungeons & Dragons. Пир героев. Официальная поваренная книга». Там читатели найдут несколько сотен рецептов, вдохновлённых настольной игрой и её мирами.
Религии, формально основанные на культах из реальной истории, здесь были перемешаны с пантеонами богов и околобогов, взятых из фэнтези. По иронии, вместо того, чтобы убрать заимствования из реальных религий и успокоить религиозных критиков, TSR убрали разделы по фэнтези XX века — из-за авторских прав.
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