Майкл Крайтон: Человек эпохи Возрождения

В середине 1990-х мир сходил с ума по динозаврам. «Парк юрского периода» Стивена Спилберга бил кассовые рекорды, одноимённый роман и его сиквел не выпадали из списков бестселлеров, а книжные полки заполнили многочисленные подражания и спекуляции на тему. Виновником бума стал американский писатель Майкл Крайтон, который с тех пор считается самым видным представителем особого фантастического направления, известного как технотриллер. 4 ноября исполняется 15 лет с момента смерти писателя, и это грустный, но повод рассказать о его творчестве.
Вообще-то, когда Майкла Крайтона именуют отцом технотриллера, это не совсем соответствует действительности. Хотя бы потому, что первые книги, где сходились научная фантастика, политико-шпионско-военный триллер и боевик с акцентом на технических деталях, появились ещё в 1950-х. Впрочем, технотриллер был увлечением довольно узкого круга людей, а масштабную популярность обрёл благодаря двум авторам: Тому Клэнси и Майклу Крайтону. И если Клэнси делал акцент на политических, шпионских и военных аспектах, то Крайтон ставил в центр своих произведений научно-фантастический элемент.
Внимание, вирус!
1967 год. Американское правительство ведёт тайные исследования для создания биологического оружия и посылает в космос зонды программы «Скуп», чтобы найти внеземные типы вирусов. Один из таких зондов сошёл с предназначенной орбиты, упал возле маленького американского городка Пидмонт, и — как в преддверии апокалипсиса — местные жители стали умирать один за другим. Теперь группе учёных, запертых на секретной базе, предстоит разработать вакцину от космического вируса, пока человечество не погибло из-за идиотизма чиновников и военных…
Вышедший в 1969 году роман «Штамм „Андромеда“» не был литературным дебютом Майкла Крайтона — к тому времени он уже выпустил несколько книг, правда, под псевдонимами. Впрочем, «Штамм» — имевший оглушительный успех и через пару лет экранизированный — стал первым романом, опубликованным под собственным именем автора, так что оно быстро обрело известность. Любопытно, что успех его встретил даже в лагере главного политического противника Америки: в самом конце 1969 года сокращённый вариант романа напечатала советская газета «Неделя», а в 1971-м полная его версия вышла в знаменитой серии «ЗФ» издательства «Мир». Для книги американского автора в те времена такое оперативное советское издание — вещь просто невиданная!
Причина успеха книги и на родине автора, и в СССР вполне очевидна: Крайтон написал научно обоснованный роман-предупреждение о том, что может случиться, если гонка вооружений выйдет из-под контроля. Кроме актуальной на тот момент темы (впрочем, пандемия ковида показала, что актуальность никуда не делась), роман Крайтона подкупал особым форматом повествования. Автор удачно совместил остросюжетный и довольно динамичный триллер о смертоносной катастрофе, которая вот-вот потрясёт планету, с достоверной производственной драмой о пятерых учёных, пытающихся спасти человечество. Естественно, у каждого из исследователей есть свой характер и свои тараканы в голове, влияющие на их работу и взаимодействие.
Во многом новаторским был и стиль «под документ» — он в дальнейшем стал фишкой Крайтона. Отсюда, кстати, происходит и главный недостаток его книг, который отталкивает читателей фантастики, предпочитающих чувства и эмоции идеям и фактам. Нельзя сказать, что Крайтон писал совсем уж нехудожественно, но образы его героев всё же не отличаются особой глубиной, да и диалоги суховаты. Зато автор тщательно подходил к проработке антуража, особенно в научном плане, мастерски смешивая реальность и фантазию.
Как бы то ни было, «Штамм „Андромеда“» надолго стал образцом научно-фантастического технотриллера, породив немало подражаний. Ну а Майкл Крайтон нашёл золотую жилу, которую потом бросился усердно разрабатывать.
Смутное время
Впрочем, Крайтон далеко не сразу сконцентрировался на технотриллерах. На протяжении 1970-х он пытался экспериментировать с разными жанрами — с переменным успехом. Криминальный триллер «Сделка» о незадачливых торговцах наркотиками, сочинённый совместно с младшим братом Дугласом; политический триллер «Двойник» о покушении на президента; научная фантастика «Человек-компьютер» на тему опасных экспериментов над людьми и ещё пара авантюрных романов, написанных под псевдонимами, — все они особого признания не снискали. Из всех книг Крайтона, вышедших в это десятилетие, привлекают внимание три романа, причём полноценных технотриллеров среди них нет.
Две книги связаны с историей, хоть и очень различаются по тематике и настрою.
Ставший бестселлером роман «Великое ограбление поезда» основан на реальном событии, случившемся в 1855 году, когда шайка бандитов в Англии обчистила железнодорожный состав с золотыми слитками. Ещё больший коммерческий успех имел роман «Пожиратели мёртвых» — историческая фантазия о столкновении викингов с потомками неандертальцев, неведомо как дожившими до раннего Средневековья. Кстати, именно здесь Крайтон использовал некоторые приёмы, которые впервые отработал в «Штамме», вроде отсылок к биологическим и историческим исследованиям. Кроме того, он стилизовал часть текста под древнюю рукопись, якобы реально существовавшую, так что роман — ещё и своеобразная мистификация. А ещё это очень специфическая фантазия на тему эпоса о Беовульфе, да и как чисто приключенческий боевик роман весьма неплох.
Но всё же самое заметное произведение Крайтона раннего периода его творчества — вышедший в 1974 году роман «Мир Дикого Запада», новеллизация его же киносценария, написанного годом ранее. История двух посетителей парка развлечений недалёкого будущего, за которыми охотится вышедший из-под контроля робот-убийца, пусть не прогремела, но заметно повлияла на развитие темы взаимоотношений между человеком и машиной в мировой фантастике. Например, именно «Миром» вдохновлялся Джеймс Кэмерон, когда создавал «Терминатора». Со схожим сюжетом вышло ещё немало книг и фильмов — ну и про современный телесериал не стоит забывать. Но что самое главное, и общая концепция «Мира Дикого Запада», и отдельные элементы его сюжета Крайтон затем использовал при написании самого знаменитого своего произведения. Но об этом позже…
Майкл Крайтон, писатель и человек
Майкл Джон Крайтон родился 23 октября 1942 года в Чикаго (штат Иллинойс), но с шести лет жил близ Нью-Йорка, в посёлке Рослин. Его отец Джон Хендерсон Крайтон работал журналистом, мать Зула Миллер занималась семьёй — у Майкла было также две сестры и младший брат. Из-за высокого роста (более двух метров) в школе Майкл с успехом играл в баскетбол. Писателем он мечтал стать с детства и уже в 14 лет опубликовал очерк о путешествии в кратер Сансет в газете New York Times, а затем поступил на факультет искусств Гарвардского университета, однако в процессе обучения факультет сменил. В 1964 году он получил степень бакалавра по биологической антропологии и даже был приглашён на год читать лекции в Англии, в Кембриджском университете. Потом, надеясь на более высокий заработок, поступил в Гарвардскую медицинскую школу, которую окончил в 1969 году. В период учёбы он, нуждаясь в деньгах, вновь стал писать и выпустил под псевдонимом Джон Ланге криминальный триллер «Шансы». Под тем же псевдонимом Крайтон издал ещё шесть криминальных романов (последний, «Двойник», в 1972 году). Он также использовал псевдоним Джеффри Хадсон для написания романа «Экстренный случай», который в 1969 году совершенно неожиданно для автора получил премию Эдгара Аллана По — главную награду Америки в области детективной литературы. Проработав около года в институте биологических исследований имени Джонаса Солка в Ла-Холле (штат Калифорния), Крайтон решил всё же стать профессиональным писателем, и тому немало способствовал успех романа «Штамм „Андромеда“» — права на его экранизацию были проданы за 250 тысяч долларов.
Кроме фантастики, технотриллеров и детективов, Майкл Крайтон писал научно-популярные книги об информационных технологиях, публицистические тексты на медицинские и научные темы. Также, будучи блестящим оратором, часто выступал с лекциями. Участвовал в создании компьютерных игр Amazon (1984) и Timeline (2000). Коллекционировал произведения современного искусства и написал биографическую монографию о жизни художника Джаспера Джонса.
А ещё, убеждённый, что наука не способна дать ответы на все вопросы бытия, он увлекался экстрасенсорикой и участвовал в спиритических сеансах. Практиковал медитацию, которая, как он считал, помогала ему в работе. Разбогатев, Крайтон купил большой дом в городке миллионеров Санта-Монике (штат Калифорния), где и стал жить. Вступал в брак пять раз, четырежды разводился; у него было двое детей — дочь Тейлор и сын Джон, который родился через три месяца после смерти отца.
Майкл Крайтон умер в Лос-Анджелесе 4 ноября 2008 года от лимфомы. В 2000 году его именем был назван новый вид анкилозавра Bienosaurus crichtoni, а в 2003 году — род травоядных динозавров Crichtonsaurus.
Он написал 28 романов (три вышли посмертно), суммарные тиражи которых по всему миру превысили более 200 миллионов экземпляров; 14 из них были экранизированы.
Шаг вперёд, два шага назад
В 1980-х Майкл Крайтон как писатель несколько забуксовал. Дело в том, что основное его внимание было сфокусировано на кино, причём Крайтон как добивался там успехов, так и потерпел несколько неудач — творческих и финансовых. Сыграли роль и личные проблемы — за десятилетие он пержил два бракоразводных процесса.
В литературе же Крайтон отметился всего двумя романами, которые отчасти напоминают эскизы, подготовку к чему-то большему (и мы сейчас знаем, к чему!).
В 1980-м вышел роман «Конго» — по словам самого автора, он родился из его детского увлечения классической авантюрной книжкой Хаггарда «Копи царя Соломона». Впрочем, Крайтон не был бы собой, если бы сочинил лишь нечто вроде приключений Индианы Джонса. «Конго» — это не просто история экспедиции, посланной искать африканские алмазы, и взаимоотношений её участников с полуразумными гориллами. Крайтон много внимания уделил мотивации героев, заставляющей их лезть в самое пекло, рискуя как своей, так и чужими жизнями. У одного это карьера, у другого — стремление к научным лаврам, у третьего — банальная жажда наживы. Неудивительно, что самым человечным и симпатичным героем оказывается горилла Эми, благодаря которой основные члены экспедиции и сумели выжить. В результате «Конго» получился своеобразным гимном живой природе — её Крайтон противопоставляет людям, погрязшим в алчности, эгоизме и самодовольстве.
Несмотря на некоторые недостатки — проблемы с темпом и чрезмерное обилие наукообразных деталей, — «Конго» имел коммерческий успех. Крайтон смог решить многие материальные проблемы, что помогло ему в дальнейшей работе.
А вот роман «Сфера» (1987) удачей автора явно не назовёшь. Тому есть несколько причин. Изначально книга задумывалась как своеобразное продолжение «Штамма „Андромеда“» с участием некоторых его героев. Первые наброски появились ещё в конце 1960-х — но затем Крайтон просто отложил их, потому что охладел к идее о находке в глубинах океана древнего звездолёта. Спустя 15 лет он решил всё же дописать роман, но уже никак не связывая его со «Штаммом». В центре истории оказался профессор психологии Джонсон — он вошёл в состав экспедиции, которую послали изучить предположительно инопланетный корабль и которая обнаружила загадочную сферу, влияющую на ментальные ощущения людей.
На сей раз Крайтон не пытался акцентировать внимание на научной или технологической стороне вопроса. Скорее, его интересовало поведение в экстремальной ситуации небольшой группы узких специалистов. Увы, Крайтона здесь постигла неудача; невольно закрадывается мысль, что он пытался сочинить свой вариант «Соляриса», но не сумел по-настоящему проникнуть в недра человеческой психологии. Поведение героев выглядит по большей части нелепым и глупым, что неудивительно — всё же Крайтон никогда не считался мастером глубокой проработки характеров, что он в «Сфере» и доказал.
Однако эта локальная неудача писателя быстро забылась, ведь на подходе был его магнум опус, сделавший Майкла Крайтона по-настоящему богатым и знаменитым.
Майкл Крайтон, кинематографист
Майкл Крайтон много работал в кино и на ТВ. Как сценарист он дебютировал в 1971 году, сочинив основу для одного эпизода телесериала-антологии «Инсайт». Его режиссёрский дебют тоже состоялся на ТВ — для канала ABC Крайтон поставил телефильм «Погоня», основанный на его же криминальном романе.
В 1973 году Крайтон пришёл в кино — в мае вышел триллер «Крупным планом» по его сценарию. Спустя три месяца появился фантастический триллер «Мир Дикого Запада», причём Крайтон отвечал не только за сценарий, но и за режиссуру. Фильм имел немалый успех: при бюджете чуть более миллиона он собрал в прокате 10 миллионов долларов и стал первой в истории игровой лентой, где использовалась CGI-графика.
В 1974 году Крайтон написал сценарий пилотного эпизода для медицинского телесериала «24 часа», основанного на его документальной книге «Пять пациентов», однако ни одна телесеть не выказала желания реализовать проект. Зато он стал прообразом телесериала «Скорая помощь», самого знаменитого в мире медицинского шоу из пятнадцати сезонов (1994–2009): Крайтон был автором его идеи, главным сценаристом и исполнительным продюсером.
Крайтон также снял медицинский триллер «Кома» (1978), историческую авантюру по своему роману «Великое ограбление поезда» (1979), НФ-сатиру «Смотритель» (1981), фантастический боевик «Беглец» (1984), детектив «Вещественное доказательство» (1989). Первые два имели успех, три последующих провалились, и потому Крайтон больше не занимался режиссурой. Исключение — фильм «Тринадцатый воин» (1999) по его роману «Пожиратели мёртвых»: Крайтон сначала выступил только как сценарист, однако, когда материал режиссёра Джона Мактирнана не понравился продюсерам, автору пришлось тряхнуть стариной и самому переснять ленту.
Ещё он был сценаристом экранизаций своих книг «Парк юрского периода» (1993), «Восходящее солнце» (1993), «Разоблачение» (1994). По его сценарию также сняли фильм-катастрофу «Смерч» (1996), и в производстве нескольких лент он выполнял обязанности продюсера.
Динозавры в тренде
В недалёком будущем миллиардер и учёный Джон Хэммонд, купив остров у берегов Коста-Рики, решает открыть там невиданный биологический парк развлечений. Изюминкой этого парка станут воскрешённые с помощью генной инженерии динозавры — от мелких и юрких рапторов до гигантского хищного тираннозавра. Эксперимент завершается успехом, однако накануне открытия из-за диверсии конкурентов происходит сбой в системе безопасности парка, из-за чего динозавры вырываются на свободу. Несколько сотрудников и посетителей оказываются в смертельной опасности, и далеко не всем из них удастся пережить знакомство с возрождёнными реликтами…
Вышедший в 1990 году роман «Парк юрского периода» стал сначала американским, а затем всемирным бестселлером и сделал Майкла Крайтона писателем номер один того времени. А экранизация 1993 года, снятая Стивеном Спилбергом, побила все рекорды и обрела славу самого кассового фильма в истории Голливуда. Мир охватила динозавромания — эти зубастые твари (особенно милашки тираннозавры) были повсюду: в книгах, мультфильмах и комиксах, на одежде, в виде игрушек, сувениров…
Невероятный успех «Парка» — теперь знакового произведения в творчестве Крайтона — довольно сложно объяснить, ведь в романе при всех его достоинствах ничего особенного нет. Для сюжета Крайтон использовал болванку своей книги 1970-х «Мир Дикого Запада»: парк развлечений будущего, где технологии выходят из строя, после чего посетители оказываются под угрозой гибели; только человекоподобные андроиды здесь заменены на возрождённых динозавров. В «Мире» основной конфликт укладывался в схему «человек против машины», а в «Парке» — в схему «человек против природы». Хотя, конечно, «Мир Дикого Запада» — более камерное произведение с упором на саспенс. В «Парке» элементы саспенса также присутствуют, но Крайтон сделал сюжет более масштабным и добавил наукообразия; это касается как подробного рассказа про биотехнологии, так и объяснения того, что возрождение уже исчезнувших видов неизбежно завершится неудачей, через теорию хаоса.
И вообще, «Парк юрского периода» можно назвать квинтэссенцией всего того, что мы вкладываем в понятие научно-фантастического технотриллера. Пожалуй, как раз в этом — практически идеальном объединении всех основных элементов технотриллера — и кроется причина успеха романа.
А ещё Крайтон довольно скептически высказался о возможностях современной науки. Точнее, писатель заострил внимание на том, что у неё обязательно должно быть гуманистическое начало — без этого эксперименты рискуют обернуться безнравственной авантюрой, проявлением синдрома Франкенштейна. Попытки человека сравниться с богом чреваты катастрофой — и не факт, что её последствия удастся исправить. Темы ответственности учёных перед человечеством и опасности бездумного экспериментаторства не раз возникали в творчестве Крайтона, но в «Парке юрского периода» ему удалось раскрыть их особенно наглядно.
Также Крайтон сатирически изобразил настроение той части научного сообщества, что пренебрежительно относится к обычным людям и считает учёных представителями особой касты, обязанной вести человечество к светлому будущему. Идея научной технократии у Крайтона понимания не нашла — и позже он ещё не раз вернётся к осмеянию излишней самонадеянности учёных.
Вдохновлённый успехом книги и особенно фильма, Крайтон в 1994 году выпустил продолжение — роман «Затерянный мир», который также стал большим хитом. Однако фактически это ремейк «Парка», изготовленный по тем же лекалам, и самостоятельной ценности не имеет. Типичная спекуляция на раскрученной теме, не более.
Коллекция страхов
После «Парка юрского периода» Майкл Крайтон сочинил несколько нефантастических книг. Все они были коммерчески успешны, хоть и не всегда по-настоящему удачны.
Затем автор вернулся в фантастическую гавань, правда, не проявив особой изобретательности. Крайтон вновь поднял тему безответственности современной науки, способной из жажды наживы, желания достичь славы и легкомысленной тяги к неизведанному поставить под угрозу существование всей нашей цивилизации.
В романе «Стрела времени» (1998) в результате рискованных экспериментов, связанных с изучением природы времени, несколько археологов переносятся во Францию времён Столетней войны. Это увлекательное произведение, однако в нём, если приглядеться, слишком много ляпов, особенно исторических. Роман «Рой» (2002) — очередная фантазия-предупреждение на тему преждевременных научных открытий, на сей раз в сфере нанотехнологий и искусственного интеллекта. А Next (2006) — последняя прижизненная книга писателя — страшилка о генетических исследованиях, направленных на создание новой, более совершенной версии человека.
Своеобразным манифестом позднего периода творчества Майкла Крайтона оказался роман «Государство страха» (2004) — он не только стал бестселлером, но и вызвал грандиозный скандал. В этой книге Крайтон очень резко набросился на борцов за экологию, изобразив их как безответственных авантюристов, которые ради денег и политического влияния манипулируют обществом, внушая людям страх перед будущим.
Причём в этой фантастике ближнего прицела на орехи достаётся не только экоактивистам и поддерживающим их учёным — получают своё и политики, и журналисты, и бизнесмены. Неудивительно, что «Государство страха» яростно критиковали практически все ведущие климатологи, организации по защите окружающей среды и многие журналисты, работающие в околонаучной сфере. А вот их оппоненты, наоборот, использовали аргументы Крайтона в свою пользу — писателя даже вызывали в сенатскую комиссию по экологии в качестве свидетеля.
Конечно, далеко не со всеми доводами Крайтона можно согласиться, однако кое в чём он, безусловно, оказался прав: мнением современного общества действительно легко манипулировать. С момента выхода романа прошло менее двух десятков лет, и вот — описанная в нём реальность окружает нас прямо сейчас.
После смерти Майкла Крайтона вышли три романа, найденные в его архиве, два из них — историко-приключенческие («Пиратские широты» и «Зубы дракона»). К фантастике относится только «Микро», дописанный Ричардом Престоном и увидевший свет в 2011 году. Причём от Крайтона там, похоже, осталась только идея — о технологии, способной уменьшать объекты, включая людей, до микроскопических размеров.
* * *
При всей своей популярности Майкл Крайтон не был великим писателем. Отчасти ему не хватало чисто художественного мастерства, отчасти — глубокого понимания человеческого характера. Но это не помешало ему стать одним из наиболее прославленных и, самое главное, дерзких авторов современной научной фантастики.
А ещё он был универсалом — не только писателем, освоившим разные жанры, но также сценаристом, режиссёром, публицистом и мыслителем.
Человек эпохи Возрождения сегодняшнего дня. Он был врачом, писателем, режиссёром и продюсером — мало людей делали столько вещей так хорошо, как он.
Джефф Зуккер, президент NBC
Наконец, Майкл Крайтон был блестящим популяризатором науки, хоть зачастую и относился к ней настороженно, даже скептически. Его романы пробуждают интерес к самым нудным околонаучным аспектам, придавая им увлекательности и актуальности.
Только за это Крайтону можно сказать спасибо. И смело взяться практически за любую его книгу.
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