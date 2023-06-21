Фэнтези-книги с летним настроением

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Наступило лето — время походов, пикников на траве, загородных прогулок и пляжного отдыха. И даже если вы давно уже окончили школу и институт и можете рассчитывать только на две-три недели отпуска, скорее всего, лето всё равно пробуждает в вас дух авантюризма и ожидание чего-то радостного и неизведанного. А если в организме дефицит позитива (не можем вас винить, последние несколько лет обстановка в мире не радует), на помощь придут хорошие книги, наполненные солнцем, теплом и захватывающими приключениями. О нескольких таких историях, настраивающих читателей на долгое и приятное лето, мы и рассказываем.

Ти Джей Клун «Дом в лазурном море»

О чём: угрюмый инспектор по делам несовершеннолетних отправляется в интернат для детей с магическими способностями по тайному заданию — найти повод для его закрытия. Он хотел бы сохранить объективность, но уже морально готовится к тому, что задачу надо будет выполнить. В конце концов, от этого зависит его карьера. А воспитанники в приюте пугающие — от оборотня, не контролирующего свои способности, до настоящего маленького Люцифера.

Однако когда инспектор приезжает на остров, всё оказывается совсем не так, как он себе представлял, — сотрудники интерната искренне заботятся о детях, а дети просто хотят учиться и жить в обществе, в котором их будут оценивать по характеру и успехам, а не по происхождению. И инспектору придётся решать, что для него важнее, своя работа или эти дети.

Атмосфера: книги Ти Джей Клуна всегда очень уютные и заставляют читателей сопереживать героям — приятным по сути людям, оказавшимся в сложных обстоятельствах. И в этих книгах всё всегда кончается хорошо. Но «Дом в лазурном море» ассоциируется с летом не только из-за лёгкого стиля и позитивного финала. Действие романа происходит летом, автор мастерски показывает контраст между жизнью инспектора в городе — с постоянными дождями, мраком и унынием — и на солнечном острове, полном зелени, света и веселых детских голосов.

Вместе с директором интерната, его помощниками и самими детьми инспектор постепенно расслабляется, начинает ценить простые радости и обретает друзей. И именно это, а не волшебные способности некоторых героев, творит магию в книге. И дарит читателю хорошее настроение.

Наталия Осояну «Невеста ветра»

О чём: волей случая молодую целительницу Эсме заносит на пиратский корабль, выполняющий опасную, но благородную миссию. Команда, к которой присоединяется девушка, весьма необычная — опальный наследник древнего магического рода, оборотень, крылатый человек и многие другие. Да и сам корабль непрост. В мире Осояну корабли живые и формируют ментальную связь с капитаном, защищая экипаж от опасностей и даже оказывая психологическую поддержку.

История, переплетающаяся в прошлом и настоящем, рассказывает об удивительном мире-архипелаге, политических интригах, кознях колдуна, стремящегося к власти, поисках знаний и стремлении к свободе и счастью. Но в центре сюжета, конечно же, сам капитан и поиск загадочных артефактов, которые могут изменить судьбу всего мира.

Атмосфера: у многих лето ассоциируется с пиратами, морскими приключениями, поиском сокровищ и неизведанными землями. Всё это вы найдёте в цикле «Дети Великого Шторма» Осояну, но особенно в первом романе — «Невеста ветра». Если в следующих книгах сюжет становится серьёзнее и мрачнее, то первая сохраняет атмосферу лёгкости и морской романтики и будто переносит вас на берег океана, даже если у вас в планах на это лето только дача.

Писательнице удалось создать живой и кинематографичный мир, в котором сосуществуют удивительные создания, а магия может быть как опасной, так и целительной. Далёкие путешествия, ожесточённые сражения, дружба, взаимопомощь и следование мечте — всё это заставляет вспомнить классические приключенческие романы Жюля Верна или Рафаэля Сабатини. Осояну не избегает трагических моментов и страданий, но оставляет их на потом. А в «Невесте ветра» персонажи ещё полны надежд, оптимизма и веры в будущее. Именно поэтому роман так подходит для начала летнего сезона.

Марта Уэллс «Облачные дороги»

О чём: молодой оборотень Лун всю жизнь скитается от одного человеческого селения к другому, пытаясь найти себе дом, друзей и семью. Но он нигде не задерживается надолго, ведь люди боятся и ненавидят таких, как он. Наконец Лун встречает существо, похожее на него, и узнает, что принадлежит к расе раксура — благородных полулюдей-полуптиц.

Но счастливому обретению семьи мешают дрязги внутри колонии раксура и внешняя угроза от других существ, вознамерившихся поработить соплеменников Луна. Оборотню приходится решать — остаться ли ему в колонии и сражаться вместе с новыми друзьями или поступить как обычно, то есть продолжить странствия в одиночку. Выбор будет иметь гораздо более далеко идущие последствия, о которых герой и не подозревает.

Атмосфера: в «Облачных дорогах» тоже много приключений и поисков, только в антураже не океана, а пустынных равнин и тропических лесов. Лун путешествует по новым для себя местам, узнаёт об экзотических обычаях и традициях сородичей. В каком-то смысле это похоже на поездку дикарём в новую для вас страну — всё непривычно и незнакомо, люди говорят на другом языке, и ваши ожидания никогда не совпадают с реальностью.

При этом роман довольно динамичный. Психологические переживания героев и подковёрная борьба за статус внутри колонии перемежаются со схватками, поиском союзников и впечатляющей финальной битвой. Этот роман подойдёт тем, кто скучает по путешествиям, новым впечатлениям и разговорам в дороге с незнакомцами, которые могут на следующий день исчезнуть из вашей жизни или превратиться в лучших друзей. И это даже звучит по-летнему.

Дэн Симмонс «Лето ночи»

О чём: в последний день перед каникулами в маленьком американском городке пропадает мальчик. Это не омрачает всеобщей радости — начинается лето, а значит, никаких больше уроков, только игры во дворе, походы и долгие прогулки на велосипедах. Но в этот раз планам десятилетних мальчишек не суждено сбыться.

В городке пробуждается древнее зло, в тенях прячутся призраки и зомби, и только команда друзей понимает: происходит что-то ужасное. Понимает, а сделать ничего не может, ведь это просто дети, которые не обладают особыми талантами. Но хитрость, дружба и взаимовыручка заменяют им силу и ум, и пока жив хотя бы один, шанс на победу остаётся.

Атмосфера: по внешним признакам «Лето ночи» очень похоже на «Оно» Кинга. Тоже маленький городок, тоже группа друзей борется со сверхъестественным злом, тоже взрослые ничем не помогают, а иногда сами оказываются злом. Но «Лето ночи» более душевное и расслабленное и местами скорее напоминает другой классический роман о лете — «Вино из одуванчиков». Это всё-таки хоррор, в нём встречаются пугающие сцены и трагические смерти, но «Лето ночи» выделяется не этим, а яркими описаниями повседневной жизни детей в середине XX века, когда все были беззаботны и боялись только опоздать на ужин, чтобы мама не заругала.

Мы не жили в Америке 1960-х, но Симмонс так описывает атмосферу и эмоции этих мальчишек — радость от начала каникул, воодушевление от победы в драке, восторг от наблюдения за спутником, — что читатель невольно начинает ассоциировать себя с ними и вспоминать собственные истории из детства. Времени, когда лето было порой необыкновенных приключений, страшных историй у костра и свободы.

Дарья Бобылёва «Вьюрки»

О чём: однажды утром жители обычного дачного посёлка обнаруживают, что полностью отгорожены от внешнего мира. Телевизор, интернет и телефонная связь не работают, дороги ведут в никуда, вокруг стеной стоит густой лес.

Если у Кинга схожий сюжет стал основой для социальной драмы, то Бобылёва остаётся в жанре мистического хоррора. Изоляция — самая малая проблема дачников (благо запасов и овощей с огорода хватает). На них начинают охотиться самые разные существа из славянского фольклора — от русалок и леших до банников и поляниц. Вначале нападения скорее курьёзные, но постепенно их последствия становятся всё серьёзнее, появляются первые жертвы. Жителям надо понять, чем они заслужили эту судьбу и как снять проклятие, пока не стало слишком поздно.

Атмосфера: «Вьюрки», пожалуй, самый российский роман из нашей подборки. Он не только полностью построен на славянском фольклоре, но и состоит из мелочей, узнаваемых всеми читателями, которые провели детство в России 1990–2000-х или позднем Советском Союзе. Еженедельные поездки на дачу (не для отдыха, а для посадки картошки и огурцов), почти классовые противоречия между обычными дачниками и богачами, выкупающими землю под постройку шикарных домов, купания в речке и сбор грибов — всё это атрибуты лета, прочно записанные на подкорку многим россиянам.

А какие Бобылёва выбирает типажи! В посёлке есть и активные подружки-пенсионерки, и мужик-подкаблучник, и тихий алкоголик, и заядлый рыбак… Вы наверняка узнаете кого-нибудь из своих знакомых. Поэтому дачный хоррор, который в других реалиях вряд ли бы впечатлил читателя, благодаря ностальгическим воспоминаниям прямо-таки оживает. Для лучшего погружения предлагаем взять его на дачу и отмечать совпадения реальности с текстом.

Нги Во «Избранные и прекрасные»

О чём: Нью-Йорк, ревущие двадцатые. Джордан Бейкер юна, красива, богата, и для неё открыты двери любых приёмов и вечеринок. Но ещё она азиатка, сирота и владеет странной магией, а значит, очень отличается от окружающих её светских львиц. Джордан несёт это отличие как знамя, но её броня начинает трескаться, когда она встречает Ника — угрюмого ветерана Первой мировой войны.

А ещё больше её интригует друг Ника — Гэтсби, баснословно богатый, эксцентричный и тоже владеющий магией. В угаре вечеринок и танцев Джордан приоткрывает изнанку светской жизни Нью-Йорка, наблюдает за романами Гэтсби и его безумной влюблённостью в Дэйзи и узнаёт больше о своём происхождении и магических способностях. А сюжет тем временем всё катится к неотвратимому финалу.

Атмосфера: пересказ «Великого Гэтсби» с точки зрения второстепенного персонажа оригинала получился атмосферным и кинематографичным. Легко представить роскошь, джаз, вызывающие наряды и чувственные танцы, новые вечеринки каждый день и нарочитое потребление — всё, чтобы отвлечься от гнетущих воспоминаний и повседневных проблем и почувствовать вибрацию жизни.

Такой постоянный карнавал неизбежно ассоциируется с летом, теплой погодой и ожиданием волшебства, которое присутствует в романе в прямом смысле, как элемент магического реализма. И хотя в непрекращающемся веселье иногда чувствуются отчаяние и натужность, а на лицах золотой молодёжи проступает мрак, эта книга всё равно может подарить ощущение летнего праздника, каким бы мимолётным оно ни было.