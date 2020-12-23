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    #анонс #дайджест #ожидания #ожидания 2021

    Фантастика и фэнтези-2021: книжные новинки за рубежом

    23 декабря 2020
    Борис Невский
    23.12.2020
    9188
    7 минут на чтение
    #анонс #дайджест #ожидания #ожидания 2021
    Фантастика и фэнтези-2021: книжные новинки за рубежом 3

    Третья часть дайджеста книжных ожиданий посвящена книгам, которые увидят свет впервые — и не в нашей стране. Среди них — новые книги Кинга, Аберкромби и автора «Марсианина», финал «Пространства». С ними в наступающем году смогут ознакомиться лишь те, кто владеет английским и покупает книги в оригинале. Но через несколько лет их можно ожидать и в России!

    Стивен Кинг, Later («Позже»)

    Фантастика и фэнтези-2021: книжные новинки за рубежом 1

    В марте выходит новый роман Кинга — смесь детектива, триллера и, разумеется, ужасов. Герой, бедный паренёк Джейми Конклин, хочет обычного детства. Но это невозможно, ведь мальчик родился с экстраординарными способностями — он видит невидимое и узнаёт неведомое. Джейми скрывает свой дар, но однажды детектив полиции Нью-Йорка втягивает мальчика в погоню за убийцей, совершающим свои преступления из могилы. После чего Джейми обнаруживает, что его способности таят смертельную опасность.

    Джо Аберкромби, The Wisdom of Crowds («Мудрость толпы»)

    В сентябре выходит одна из самых ожидаемых книг для поклонников фэнтези — окончание трилогии «Век безумия» Джо Аберкромби, входящей в цикл о Земном Круге. Эпическое фэнтези в индустриальном мире встречается нечасто, и особенно приятно, когда его пишет мастер.

    На сей раз Круг охвачен революциями и мятежами, и каждый из героев пытается найти свое место в изменившемся мире. Савин дан Глокта, оставив свои финансовые и политические махинации, просто пытается выжить. А Лео дан Брок полон решимости стать героем новой эпохи. Тем временем на кровавом Севере Кальдер Чёрный собирает силы и замышляет месть. Читателю предстоит выяснить, чем Революция обернётся для мира и кто из героев сумеет пережить большие перемены.

    Как и предыдущие тома трилогии, книга появится на русском вскоре после выхода на языке оригинала.

    Джеймс Кори, Leviathan Falls («Падение Левиафана»)

    Фантастика и фэнтези-2021: книжные новинки за рубежом

    Финальный, девятый, роман цикла космической оперы «Пространство». Книга выйдет 26 октября. Синопсис пока не известен, но соавторы (Джеймс Кори — общий псевдоним Дэниела Абрахама и Тая Фрэнка) твёрдо гарантировали, что это действительно последний роман серии. Однако они выпустят ещё одну повесть, которая послужит эпилогом цикла. Возможно также, что компания Alcon Entertainment — она занимается телеэкранизацией «Пространства» — закажет у сторонних авторов несколько романов или сборников, дополняющих события основной серии.

    Энди Вейер, Project Hail Mary («Проект „Аве Мария“»)

    Фантастика и фэнтези-2021: книжные новинки за рубежом 2

    Новый научно-фантастический триллер от автора бестселлера «Марсианин». Райланд Грейс — единственный выживший в отчаянной космической миссии по спасению Земли. Правда, Грейс ничего не помнит, даже своего имени, не говоря уже о характере задания или о том, как его выполнить. Все, что он знает, — что спал очень, очень долго. А проснувшись, обнаружил, что находится за миллионы миль от дома и рядом никого, кроме двух трупов. Товарищи по команде мертвы, его воспоминания нечётки, и он понимает, что теперь перед ним стоит невыполнимая задача.

    Адриан Чайковски: сразу четыре книги

    Фантастика и фэнтези-2021: книжные новинки за рубежом 10

    Самым плодовитым НФ-писателем привычно для западного мира стал британец Адриан Чайковски. В 2021-м у него выйдет четыре книги.

    Повесть The Expert System’s Brother могла быть куда лучше, если бы её расширили до романа. Довольно необычный фэнтезийный сеттинг, в итоге превращающийся во вполне твёрдую научную фантастику, прямо-таки требует более подробного рассмотрения. Но даже и так «Брат» получился затягивающей фантастической историей. Рассказывает она о походе парня по имени Хэндри, изгнанного из родной деревни за проступок и теперь открывающего для себя мир. Чайковски решил исправить свой недочёт и добавить миру страниц, так что в январе выходит продолжение приключений Хэндри — The Expert System’s Champion. Действие разворачивается спустя десять лет после событий первой книги.

    В том же месяце у Чайковски выходит продолжение киберпанк-боевика «Псы войны». На этот раз история о колонизации Марса сосредоточится на правах биоформ. В конце концов, интересы биомодифицированного медведя Медка отличаются от интересов героя предыдущей книги — хорошего пса и смертельного оружия Рекса.

    В марте следующего года у Чайковски, разнообразия ради, выйдет одиночная книга — повесть One Day All This Will Be Yours, о темпоральных войнах, в ходе которых человечество сломало само время. И о человеке, пытающимся это исправить.

    Наконец, в августе 2021-го выходит первый роман трилогии «Последние архитекторы» с оптимистичным и говорящим названием Shards of Earth. После уничтожения Земли человечество создало элитных воинов — усовершенствованных людей, способных бороться с врагом в космосе. После чего враги, Архитекторы, таинственно исчезли, а воины остались не у дел. Спустя пятьдесят лет главный герой и его команда обнаружили объект, явно созданный Архитекторами, — и теперь нужно выяснить, не вернулся ли главный враг человечества.

    Себастьян де Кастелл, Play of Shadows («Игра теней»)

    Фантастика и фэнтези-2021: книжные новинки за рубежом 9

    В феврале выйдет новый роман о мире Плащеносцев, однако герои предыдущего цикла появятся здесь лишь мельком. События Play of Shadows происходят через год после окончания прошлой истории. Сын двух Серых Плащей Дамелас Шейдмантейн сбегает от судебной дуэли и укрывается от гнева прославленной дуэлянтки в актёрской труппе. Но и здесь ему недолго удаётся наслаждаться покоем. Призрачный голос в голове во время спектакля заставляет Дамеласа вместо положенных реплик рассказать ужасную правду о легендарном герое, который, вполне вероятно, на самом деле предатель и убийца.

    Теперь Дамеласу нужно быстро выяснить правду, прежде чем до него доберётся банда наёмников. В этом ему поможет ассасин Берето, которая, впрочем, может и сама интересоваться наградой за его голову, а также актёры, которые не слишком-то его любят и способны прирезать в любой момент. К тому же Дамеласа по-прежнему преследует дуэлянтка…

    Аластер Рейнольдс, Inhibitor Phase («Фаза ингибитора»)

    Фантастика и фэнтези-2021: книжные новинки за рубежом 5

    Роман выходит в июле. События разворачиваются в мире «Пространства откровения». Мигель де Рюйтер скрывается от «волков» — машин-убийц, известных как Ингибиторы. Чтобы защитить семью и друзей, он уже сорок лет прячется в пещерах мира Микельмес. Даже легчайший намёк на существование человечества может привести волков к дому Мигеля, а это означает его конец. Но однажды герою приходится взять на себя миссию по уничтожению случайно попавшего на Микельмес корабля. Однако остаётся одна выжившая. И эта девушка подозрительно много знает о Мигеле.

    Сильвен Нёвиль, A History of What Comes Next («История того, что будет дальше»)

    Фантастика и фэнтези-2021: книжные новинки за рубежом 7

    В феврале канадский фантаст начнёт с этого романа новый цикл. В этой смеси альтернативной истории, триллера и научной фантастики две женщины подталкивают космическую гонку. Сара представляет 98-е поколение женщин Кибсу, могущественных созданий, чья цель — «отправиться в космос до того, как придёт Зло».

    В 1932 году Сара сбегает из Германии со своей дочерью Миа, а 13 лет спустя Миа возвращается, чтобы убедить конструктора Вернера фон Брауна отправиться с ней в Америку и присоединиться к секретной государственной программе. Но потом оказывается, что зловещие Ищейки, которые преследовали Кибсу тысячелетиями, напали на след Сары и Миа. Те перебираются в Москву, где живут до 1960-х и всячески поощряют космическую промышленность. Героиням приходится беречься и от Ищеек, и от государственных служб, не забывая о главной цели — космическом транспорте.

    Джей Кристофф, Empire of the Vampire («Империя вампира»)

    Фантастика и фэнтези-2021: книжные новинки за рубежом 8

    Писатель, прославившийся мрачной трилогией «Хроники Неночи» об антигероине Миа Корвере, не отступает от своих привычек и в сентябре 2021 года выпускает первый (и иллюстрированный!) роман тёмного городского фэнтези.

    Последний рассвет на Земле был тридцать лет назад. Человечество проиграло войну и сохранилось только в специальных резервациях. Планетой правят вампиры. Главный герой, последний рыцарь святого ордена Габриэль де Леон, сидит в тюрьме за убийство короля вампиров. Ему предстоит рассказать историю многих десятилетий своей жизни. И, что ещё важней, — историю Грааля, который по пророчеству должен однажды вернуть на землю свет.

    Кадзуо Исигуро, Klara and the Sun («Клара и солнце»)

    Фантастика и фэнтези-2021: книжные новинки за рубежом 4

    Первый роман Исигуро после Нобелевской премии, да ещё в фантастическом жанре (автор не стал прислушиваться к советам критиков), выходит в марте 2021 года.

    Клара из названия — Искусственный Друг. Она наблюдает за посетителями магазина и людьми, проходящими мимо витрины, где она стоит, — и очень надеется, что однажды один из этих людей выберет её.

    Леви Тидхар, The Escapement («Спасение»)

    Автор культового и очень многослойного «Усамы» сочинил фэнтезийный вестерн с классической сюжетной линией: перед нами квест одинокого угрюмого мужчины, готового на всё ради спасения сына. Правда, действие происходит в альтернативном мире, где существует магия, — так что вестерн все же получился необычным и заставляет вспомнить «Тёмную Башню». Роман анонсируется как пряный коктейль из чёрного юмора, отчаяния, надежды и приключений. Безымянный Незнакомец проезжает через экзотические локации в поисках легендарного лечебного цветка, сражается с врагами, обретает союзников и оказывается втянут в игры богов.

    Чарльз Стросс, Invisible Sun («Незримое солнце»)

    Фантастика и фэнтези-2021: книжные новинки за рубежом 6

    Стросс продолжает цикл «Игры Империи» — историю о параллельных мирах, происходящую во вселенной «Принцев торговли». В январе выйдет третий роман цикла.

    Шпионский технотриллер о столкновении двух супердержав, сражающихся в нескольких временных линиях, завершается конфликтом, который может привести к уничтожению человечества во всех известных параллельных мирах. Правитель Америки мёртв, что приводит к вакууму власти и потенциально катастрофическим последствиям — американская монархия на гране краха. Героиня трилогии, агент Мириам, пытается помочь принцессе в изгнании, но на горизонте маячит ещё одна угроза: высокотехнологичная Америка привлекла внимание недружелюбных пришельцев, которые устраивают вторжение через чёрную дыру.

    * * *

    Среди интересных иностранных новинок 2021 года немало продолжений популярных фэнтезийных циклов — Кена Лю, Марка Лоуренса, Роберта Редика, Тэда Уильямса, Брайана Стейвли, новые тома космооперных хитов Кристофера Руоккио и Аластера Рейнольдса. Ну и конечно, мы не теряем надежды дождаться супердолгостроев Джорджа Мартина и Патрика Ротфусса. Хотя кто в это поверит, пока не увидит?

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    Фантастика и фэнтези-2021: книжные новинки за рубежом

     Борис Невский |  23.12.2020

    Новые книги Кинга, Аберкромби и автора «Марсианина», финал «Пространства».

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    Борис Невский
    Автор
    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

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