У нас на сайте — отрывок из романа Э. Дж. Смита «Красный принц». Это третья книга в цикле героического фэнтези «Долгая война». В этом году издательство «Фантастика Книжный клуб» закончило выпускать всю тетралогию на русском, теперь её можно прочесть с начала и до конца С разрешения издательства публикуем отрывок.

Между песчаными равнинами Каресии и ледяными пустошами народа раненов раскинулось королевство людей ро. Земли там плодородны, а люди живут в достатке под покровительством Одного Бога, который доволен своей паствой. Но когда люди ро совсем расслабились, упокоенные безмятежностью сытой жизни, войска южных земель не стали зря терять время. Теперь землями ро управляют Семь Сестер, подчиняя правителей волшебством наслаждения и крови. Вскоре они возведут на трон нового бога. Долгая Война в самом разгаре, но на поле боя еще не явился Красный Принц. Все умершие восстанут, а ныне живые падут.

«Как только мы больше не сможем вызывать к жизни Теневое Пламя, наш народ действительно останется без бога, — произнес Джорор, ощущая грусть своего друга. — Но мы все еще живы. Тысячи лет мы прожили без бога. Ты первый должен был сказать об этом, Нанон».

«И оказался бы прав… но сама мысль об этом наводит на меня тоску», — ответил он.

«Тоска — человеческое чувство, которое многие из вас в эти дни впустили в себя. Неужели на твоем поясе я вижу длинный меч?» «Мне нравится его тяжесть, — ответил Нанон. — Так у меня тридцать дней?»

«Верно. Я полагаю, у тебя есть другой план», — заметил Джорор. «Есть. Я собираюсь помочь Темной Крови убить колдуний… и посмотрю, что люди ро смогут сделать с Псами Каресии».

«Я пожелал бы тебе удачи — но это будет так по-человечески», — произнес Витар с ехидством, недоступным большинству доккальфаров. «Вскоре мы еще поговорим».

Нанон закрыл глаза и опять ощутил траву под ногами. Когда он от крыл глаза, то снова оказался в Фелле, и только легкий аромат жасмина напоминал о месте, где он побывал. Чувство расслабления, охватившее его, сразу же исчезло. Неподалеку слышались тревожные звуки: лязг металла, пение тетивы. Псы снова штурмовали границу леса. Он сорвался на бег и через несколько минут уже увидел мертвый остов Темного Отпрыска, обозначавший границу.

В надвигавшуюся на них массу Псов летели стрела за стрелой, и из вражеских рядов раздавались нестройные крики и стоны. Бой продолжался уже несколько минут. Боевые луки доккальфаров, как и всегда, быстро остановили наступление каресианцев.

Прямо над ним стрелял из лука Тир Диус Дневное Небо, накладывая стрелы на тетиву так стремительно, что движения рук едва можно было уловить. По обеим сторонам от него на высоких ветвях и в густом под леске засели другие обитатели леса, со смертельной точностью метавшие во врагов листовидные клинки. В бою каждый Тир стоил десятка Псов. По крайней мере, пока они оставались в Фелле.

— Тир Нанон, — приветствовал его Диус, — твой лук будет нам как нельзя кстати.

Оборотень улыбнулся в ответ и поднял лук. В несколько больших прыжков он преодолел поваленные бревна и появился прямо перед Псами, освещенный бликами солнечных лучей. На этот раз воинов яви лось больше, будто каресианцы решили одолеть противника числом, но в живых их оставалось все меньше из-за непрерывного града стрел и метательных ножей. Погонщики выкрикивали приказы и пытались удержать своих воинов от бегства. Нанон подозревал, что в случае дезертирства Псов просто казнят, и он даже немного посочувствовал им, но жалость сразу испарилась, как только они начали массированную атаку.

— А вот и они. Безликая толпа, которой неведомо, когда их убьют, — объявил Диус.

— Готовься к рукопашной, — сказал Нанон, предполагая встретиться лицом к лицу с Псами, преодолевшими завесу из стрел. Около сотни каресианцев, подгоняемых бездушными командирами, которые не жалели людей, стремясь прорваться через границу, ринулось через лес. Нанон наложил стрелу на тетиву и спустил ее одним быстрым движением, поразив бегущего впереди Пса прямо в лоб. На землю пал еще один воин, за ним другой, их становилось все больше, а доккальфары все поднимались из укрытий, решительно останавливая напор каресианцев.

На этот раз погонщики построили их в узкую колонну. Похоже, не сколько десятков воинов смогут добраться до границы леса. — К оружию! — выкрикнул Нанон, бросил лук и вытащил длинный меч. Диус вместе с несколькими защитниками продолжал стрелять, но большинство доккальфаров вытащили короткие мечи и выстроились по бокам от Оборотня. Все, что осталось между двумя армиями, — мертвое дерево, застывшее в странной искривленной позе среди трупов Псов и сломанных стрел.

— Ни один не пройдет за границу, — произнес Нанон и пригнулся к земле, готовясь встретить врага.

Псы, достигшие их линии обороны, вспотели от страха, ятаганы дрожали в трясущихся руках, и их нападение больше походило на беспорядочный набег, чем на спланированную атаку.

— Вперед, — скомандовал Нанон, и доккальфары разом пришли в движение и с мечами наперевес бросились на каресианцев. В несколько грациозных движений два десятка Псов были искалечены либо обезглавлены.

За ними держал грамотную оборону небольшой отряд Псов. Нанон подозревал, что эти воины лучше обучены и, возможно, они специально ждали, когда падут передние ряды из менее обученных солдат, которых можно пустить в расход. Секунду спустя, когда обитатели леса снова со брались возле него, сверху послышался крик.

— Темные Отпрыски! — крикнул Диус. — Их двое!

Нанон выдохнул сквозь зубы и поглядел на соратников. — Если я услышу, как хоть кто-нибудь из вас начинает бормотать про «жрец и алтарь», я прикончу его своими руками, ясно? — Мы не боимся, — произнес Диус, и его слова подтвердил гул одобрения.

— Черная бородавка! — скомандовал Нанон, когда вдалеке за ствола ми деревьев показались два извивающихся силуэта.

Доккальфары морально подготовились, снова спрятались в своих укрытиях за упавшими стволами деревьев и вытащили стрелы с черной бородавкой из тайников. Некоторые из них дрожали, от ужаса уставив глаза в одну точку. Но никакого бормотания Нанон не слышал и надеялся передать другим свою силу.

Нанон оставался на виду и не сошел со своего места на поваленном стволе, но медленно убрал в ножны меч и достал короткий лук, затем пристально вгляделся в темноту и увидел приближавшихся чудовищ. Псы убрались подальше с их пути — судя по всему, Отпрыски нервировали их немногим меньше, чем доккальфаров. На открытом пространстве лежали груды мертвых тел, а выжившие собрались по краям опушки, чтобы чудовищам ничего не мешало пройти, и те, покачиваясь, устремились вперед, они хватались щупальцами за землю и стволы деревьев, подтягивая черные колыхающиеся тела к границе леса. Две огромные пасти, сочившиеся смертельным ядом и желчью, широко распахнулись и издавали жуткие, ритмичные крики.

Нанон не двинулся с места, хотя некоторые из его собратьев легким наклоном головы призывали его тоже спрятаться в укрытие. Он просто стоял на виду у всех Тиров, бесстрашно встречая Темных Отпрысков. Его уверенность начала передаваться соратникам. Даже оглушительные вопли чудовищ не испугали их.

Он взял на лук стрелу с черной бородавкой и улыбнулся остальным защитникам леса Фелл.

— Мы убьем их. Пошлют других — их мы убьем тоже. Мы прикончим любого монстра, которого они выставят против нас. Мы Тиры, и мы будем сражаться.

Его слова тихим эхом прокатились по лесу. Тиры поднялись из укрытий, выстраиваясь в ряд, и натянули луки с пылающими взрывчаткой стрелами. По обеим сторонам от себя Оборотень видел лица, искажен ные гневом, одухотворенные мужеством, и, наверное, впервые за все время никто из них не выказал страха. Он знал, это ненадолго, но пока ему хватало сил вдохновлять друзей.

Темные Отпрыски перевалили за груды трупов и поползли к границе. Иссохшее тело их собрата преграждало им путь, но они выгнулись, огибая препятствие, и потянулись к обитателям леса.

— Повергнем их! — прокричал Нанон.

Звон тетивы от сотни луков заглушил гортанные вопли монстров, и огонь охватил Темных Отпрысков. Стрелы вонзались в их плоть и взрывались, огненные шары вгрызались в древесину извивающихся черных чудовищ. Они вытянулись во весь рост, а крики, наводящие безумие, превратились в пронзительные вопли боли.

— Еще раз! — скомандовал Диус, накладывая на тетиву новую стрелу с черной бородавкой.

Огонь быстро распространился по трескающейся коре, и вторая вол на стрел повалила чудовищ на землю. Они еще двигались, но скоро превратились в тлеющее чернеющее месиво, извивающееся на траве. Нанон не назвал бы это уязвимостью, но Джаа позаботился сделать огонь для Темных Отпрысков опаснее любого меча.

— Сколько бы вас ни присылала ваша хозяйка, — прошептал Нанон, — ей не удастся отсрочить ее собственную смерть.

Он сжал зубы и постарался успокоить разум. Будет тяжело сообщить Диусу о необходимости уходить, но встретить Далиана и Рам Джаса в Ро Вейре не менее важно, чем защитить Фелл, хотя Нанон и боялся, что его сила еще не раз могла бы пригодиться на границе.

* * *

Саара Госпожа Боли очень устала. С тех самых пор, как в Ро Арноне по гибла Лиллиан, она уже месяц не могла нормально спать. Она бы постепенно восстановилась… но потом в Ро Хейране умерла Шильпа, и сон совсем оста вил ее. Голова у нее гудела от имен и лиц, по большей части совершенно ей незнакомых. Ее новые призрачные рабы занимали все ее внимание. Четверо ее сестер погибли, и околдованные ими люди стали ее вечным мучением.

Она знала, Рам Джас Рами сейчас в Хейране, но ничего не могла с этим поделать. Она не сомневалась, что подготовила все возможное для своей защиты, но все равно не находила места от волнения. Элиас из Дю Бана неусыпно охранял ее, паства ее с каждым днем росла, Псы наводнили весь Тор Фунвейр, а ее сестре, Саше Иллюзионистке, удалось выкупить дочь кирина из рабства. Но было ли этого достаточно? Продумала ли она все возможности? Саара ненавидела свою неуверенность в будущем.

Она заседала в кабинете герцога Лиама, пытаясь отвлечься от армии призрачных рабов в своем разуме. К ней входила бесконечная череда Черных воинов и чиновников ро, испытывая ее терпение глупыми вопросами о безопасности Вейра и вестями из других городов. Элиас разбирался с людьми ро, но каресианцы не слушали Черного священника, и ими приходилось заниматься самой Сааре.

Следующая встреча была назначена с сэром Халламом Певайном. Рыцарь-наемник только недавно оправился от раны, нанесенной ему Утой Призраком: опальный священник раскроил ему горло. Судя по всему, тяжелая рана еще больше испортила нрав Певайна и сделала мерзкого человека более мерзким. Однако он до сих пор мог принести немалую пользу.

Дверь отворилась, и в кабинет вошло трое мужчин. Черные воины, охраняющие вход, сразу узнали Певайна и пропустили всех троих. Вторым был Параг, наемник отталкивающего вида, правая рука Певайна. Третьего Саара не знала. Худощавый мужчина ро в тусклых стальных доспехах с уродливой красной татуировкой на щеке. Элиас из Дю Бана, который стоял за плечом Саары, равнодушно окинул чужака взглядом, но не двинулся с места.

— Моя госпожа, — произнес Певайн голосом, хриплым из-за гладкого шрама на шее. — Это Якоб Черный Страж из Вейра.

Худой мужчина кивнул с легким намеком на почтительность. Саара обогнула стол и улыбнулась Якобу. Сегодня она надела белое платье, не настолько открытое, как ее привычные наряды, но более приличествующее для Тор Фунвейра и закоснелых ро. Она опустила взгляд и с обольстительной чувственностью дотронулась до груди мужчины. — Доброго вам дня, — промурлыкала Саара. — Прошу простить меня, но нам с Певайном нужно поговорить наедине. — Она лукаво улыбнулась. — И если вы еще раз, не постучавшись, войдете ко мне в кабинет — я прикажу освежевать вас и засолить тело.

Якоб несколько раз моргнул и повернулся к Певайну.

— Я… мне сказали, моя помощь будет приветствоваться. — У него нет права решать за меня, — мягко ответила Саара. Певайн рассмеялся, и лицо его исказилось в мерзкой гримасе. — Он знает много такого, что может показаться вам полезным, и у него есть несколько интересных умений. Может, стоит сначала поговорить с ним — а уже потом свежевать?

С притворной скромностью она отступила от них и присела на край стола. Она сочла Черного Стража достаточно напуганным ее угрозами и решила позволить ему остаться. Она виновато ему улыбнулась.

— Какими же знаниями ты обладаешь? — спросила она нежно. Якоб явно колебался, но улыбающийся наемник с ним рядом кивнул, не выказывая ни малейшей робости перед колдуньей. Параг же не отводил затуманенного взгляда от груди Саары. Она всегда подозревала Парага в недостаточной обремененности мозгами.

— Я думаю, сначала стоит обговорить оплату, — неуверенно предложил Черный Страж.

Элиас обошел вокруг стола, глянул для подтверждения на Саару — затем кулаком ударил Якоба прямо в нос. Он бил вполсилы, но результата достиг — мужчина со сломанным носом повалился на пол. — А я тебя предупреждал, — весело заявил Певайн.

— А ты заткнись. — Элиас круто повернул к наемнику. — Если я ударю тебя — то не кулаком, а мечом.

— Ну так где же твой меч? — с вызовом спросил Певайн, смерив широкоплечего Черного священника взглядом.

Саара восторженно хлопнула в ладоши.

— Ваша агрессивность возбуждает меня, но все же я должна вас прервать — у нас мало времени, и вы оба нужны мне живыми. Она позволила Певайну расслабиться, но ничего не сказала священнику — она знала, он и так послушен любому ее приказу и не будет возражать. — А что касается тебя, дорогой мой Черный Страж…

Она пальцем приподняла подбородок Якоба, заглянув ему в окровавленное лицо. Тот прижал ладонь к носу, и между пальцев у него сочилась кровь.

— Я не заплачу тебе — но награжу драгоценным даром. Она пристально посмотрела на него и проникла в его разум. Якоб широко распахнул глаза, а его руки безвольно обвисли вдоль туловища, тело задрожало от невероятной боли, но он не мог ни закричать, ни иначе ее выказать. Саара впитывала его боль, наполняя все его чувства опьяняющим удовольствием, и разум его стал открытым и податливым. Теперь все его чувства и мысли принадлежали ей.

Она видела, как он родился и вырос в Ро Вейре. Якоб был сыном предыдущего герцога, печально известного аристократа по имени Рейф. Беспутный с детства. Высокомерный. Склонный к садизму. Задиристый, он пошел по стопам жестокого отца, который научил его относиться к простым людям словно к бездушной скотине. К совершеннолетию — когда ему исполнилось восемнадцать — он стал лучшим наемным убийцей своего отца и мог убить любого по первому слову. От его руки гибли аристократы, торговцы и священники. Саара видела: он лишен сочувствия к своим жертвам и стремится доказать ценность собственной жизни, когда отнимает жизнь у других людей. Когда Рейфа казни ли за его многочисленные преступления, мальчика отпустили на волю, поставив клеймо Черного Стража. Герцог Лиам хотел убить его, но Пурпурные священники настояли на том, что во всем следует винить его отца, и Якоба просто изгнали из родного дома.

— Ты много страдал, милый Якоб, — произнесла Саара, ощущая его бездонный гнев и отвращение к себе. — Но я могу тебе помочь. Она ослабила путы на его разуме и позволила ему почувствовать эйфорию. Через мгновение глаза его закатились, а губы изогнулись в рассеянной улыбке.

Проникнув в его разум чуть глубже, Саара нашла те сведения, которыми он хотел поделиться. Где-то на востоке в небольшом городке Ка брин Якоб видел, как альбинос ро садится на каресианский корабль. Капитаном его был контрабандист Макад, и он направлялся в Кессию.

Саара ахнула от удовольствия, увидев бледное лицо Уты Призрака. С ним путешествовали его оруженосец и темная женщина, которая была не той, кем кажется. Якоб тоже узнал его. Последний из потомков древ ней крови направлялся в столицу Каресии.

Саара отпустила его разум и снова откинулась на стол. Ни Элиас, ни Певайн не двинулись с места, чтобы ей помочь, пока Госпожа Боли тяжело дышала, расплываясь в довольной усмешке.

— Спасибо, Якоб, — произнесла она между судорожными вздохами. Черный Страж без сознания осел на пол, но остался под полным контролем колдуньи. Он был умелым наемным убийцей и мог оказаться весьма полезным, даже не считая уже представленных ценных сведений.

— Он умер? — спросил Певайн.

Саара рассмеялась.

— Он оправится, мой дорогой Халлам. — Она указала на одного из стражей: — Ты. Отнеси его в спальню.

Черный воин открыл деревянную дверь и выволок из кабинета бессознательного Черного Стража. Не так уж редко ему приходилось вытаскивать мужчин из кабинета колдуньи, хотя на этот раз, для разнообразия, человек был все еще жив.

— Он принес интересные новости, — сказала Саара, облизывая губы. — Он мне рассказывал, — ответил Певайн.

Наемник глухо зарычал. Ута постоянно ускользал от него, и настроения это не улучшало. Певайн считал себя непобедимым воином — которого альбинос-священник тем не менее победил и оставил умирать с раной на шее. Наемник с удовольствием воспользуется возможно стью отомстить. Параг тоже радостно кивнул и издал гортанный смешок. Судьба Якоба никого из них не волновала, и Саара поняла: он уже заплатил им за знакомство с ней.

— Моя сестра встретит тебя в Кессии и проследит, чтобы на этот раз ты не ушел с пустыми руками, — сказала она с чарующей улыбкой, и Певайн не сразу распознал скрытую угрозу в ее словах.

— Я найду его, — огрызнулся он, потирая шрам. — И я не нуждаюсь в твоей сестричке, заглядывающей мне через плечо.

— А я не нуждаюсь в том, чтобы ты искал его. Саша сама его найдет. Мне нужна его смерть. Убей его самого и его оруженосца, вырежи ему глаза, отрежь мужское естество… просто убей его! Понятно? — Ее слова сочились ядом, и Саара немедленно отстранилась от наемника.

Певайн нахмурился, пытаясь побороть невольный страх. — Понятно.

Элиас выступил между ним и колдуньей.

— Может, мне отрезать у самого Певайна кое-что и обеспечить его покорность? Руку, например?

Певайна очень напугала Саара, и он почти не обратил внимания на угрозу священника, хоть и прищурил глаза, глядя на него. На мгнове ние колдунья увидела в нем человека, который сожалеет о своей судьбе. Он служил ей ради денег, власти и влияния, но при этом видел черное сердце за медовой завесой из лживых слов. Он всегда будет ее бояться.

— Я так не думаю, — прошептала Саара, глядя на Певайна и облизываясь.

Двое мужчин стояли вплотную, лицом к лицу.

— Делай, что тебе сказано. И не забывай о своей ничтожности, — прорычал Элиас, и грудь Саары заполнило томное желание. Священник не был красив, но его суровость и военная выправка делали его в эту секунду чрезвычайно привлекательным.

Певайн не обернулся. Он похлопал Парага по плечу и указал на дверь. — Пошли. Там один призрак уже заждался, когда его убьют.

Наемники ушли, и Саара глубоко вздохнула, закусив губу, и жадно посмотрела на Элиаса. С секунду она раздумывала над тем, можно ли схватить его и заставить ее удовлетворить, но ей не хотелось причинять ему боль. Последние несколько мужчин, которые оказались у нее в кровати, умерли в невероятных муках. Ей необходимо поглощать чужую энергию для поддержания контроля над призрачными рабами, но Элиас был слишком полезен, негоже расходовать его таким образом… — Очень жаль, что ты не мужчина, — проговорила она между чувственными вздохами.

Элиас бесстрастно воззрился на нее.

— Вряд ли ты когда-нибудь начнешь понимать мою суть, — ответил он. — Могу сказать одно — твоя вагина меня совершенно не привлекает. Саара откинула голову и расхохоталась. Ей нравились грубые шутки, но немногие отваживались произносить подобное в ее присутствии. — Ты забавен, мой дорогой Элиас.

— Я не пытался тебя позабавить. — Священник обошел стол и встал у окна, глядя на залив Ро Вейра.

— Как мы можем использовать Черного Стража? — спросила Саара, погрузившись в размышления.

— Ты говоришь со мной или сама с собой? — Элиас не повернулся к ней, в очередной раз показав, что его послушание — не следствие лич ной преданности.

— Тебе нужно расслабиться, мой милый.

Теперь священник повернулся к ней, но его темные глаза ничего не выражали.

— Я вполне расслаблен.

У Саары вновь начала болеть голова.

— Мне надо совершить службу. Моя многочисленная паства нуждает я в верховной жрице.

В Вейр прибыло множество каресианцев. Главы богатейших торговых семей и бандитских кланов обратились к вере в Мертвого Бога. Даже некоторые из аристократов ро увидели преимущества в том, чтобы обратиться в веру Саары. Каждый день число ее последователей росло. Ее проповедь безумия и могущества нашла отклик в сердцах слабовольной элиты.

— Возможно, тебе стоит пойти со мной. Один Бог обойдется несколько часов без тебя, пока ты будешь пребывать в экстатической агонии. — Мне ни к чему твой бог, — равнодушно бросил он.

— Он мог бы тебе понравиться. — Она облизнулась и мягко послала к нему в разум картины наслаждения и боли. Элиас чуть вздрогнул — и его разум закрылся. Саара никогда еще не пыталась заколдовать его всерьез и признавала его достаточно сильным, чтобы она могла сделать это мимоходом.

— Иди и трахай свою паству, — огрызнулся он, — а меня оставь в покое. Она хихикнула и чувственно потерла ладони.

— У меня уже есть последователи из числа ро, и их число растет, даже в других городах. Но я не буду торопить тебя, могучий священник. Саара Госпожа Боли, взмахнув полами платья, вышла из кабине та и начала готовиться к проповеди. Ей как никогда необходимо было расслабиться, и она радостно предвкушала час-другой восхитительного безумия.