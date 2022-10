«Наследие Чёрного Железа»: многогранное фэнтези с оригинальным миром

Гарет Ханрахан, геймдизайнер и автор сценариев для настольных игр, дебютировал в качестве писателя в 2019 году с романом «Молитва из сточной канавы». Он положил начало одного из самых увлекательных и самобытных циклов фэнтези последних лет. Читателей ждут кровожадные боги, политические и шпионские интриги, немыслимые чудовища, алхимические химеры и многое другое. В честь недавнего выхода на русском третьего романа серии, «Сломленного бога», рассказываем больше о цикле Ханрахана.

Добро пожаловать в Гвердон

Пройдитесь по Мойке до Нищего Праведника (только не привлекайте внимания сальников!), прокатитесь на паровой подземке по мосту Герцогини к Университетскому округу и соборам Хранителей в Храмовом квартале или спуститесь в древние туннели упырей. Город Гвердон, созданный Ханраханом, поражает проработанной историей, географией и собственным характером. Гвердон — оазис спокойствия среди бушующий за стенами Божьей Войны. Город поддерживает нейтралитет, который опирается на авторитет гильдии Алхимиков, создающей ужасающие орудия. Но и у мегаполиса, и у алхимиков есть свои тёмные тайны, а аппетиты богов не знают пределов.

В Гвердоне происходит подавляющая часть действия первых двух романов, а третий расширяет географию, но город продолжает играет в событиях ключевую роль. Здесь всё время бурлят подводные течения, кто-то делит сферы влияния, продаёт и предаёт. Сюжет начинается с истории трёх воров, которых подставляет Братство, сделав из них приманку, чтобы по-тихому провести другое дело. В результате сгорает до угольков Палата Закона, а на одном из камней остаётся надпись «ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ». Кому адресовано это послание? Ответы ещё придётся поискать, но пока можно просто наблюдать, как развивается запущенная здесь цепочка увлекательных событий.

Божья война

История, которую рассказывает Ханрахан посвящена и людям, и богам. Богов в этом мире множество, нет единой системы или пантеона. Есть множество культов — живых, умирающих, недавно возникших или уже забытых. И боги реальны. Не человечны и даже не близки к этому, они завязаны на людях, которые поклоняются, возможно, рождены именно благодаря им — и бесконечно жестоки к ним, как и положено богам. В истории Гвердона и вокруг него не видят ничего удивительного в кровавых жертвоприношениях. И чем больше крови и душ получают боги, тем больше они хотят — так начинается Божья война.

Их слуги и глашатаи, их марионетки, через которых они могут явиться в реальный мир — святые. Стать святым можно самыми разными способами, но результат вряд ли придётся по душе хоть одному здравомыслящему человеку. Идейно это состояние сходно с прогрессирующей одержимостью. Разумеется, есть верующие и фанатики, которые воспринимают это как благо… От «Молитвы из сточной канавы» и до «Сломленного бога» мы познакомимся с огромным количеством святых, разнообразием их сил и неизменно — с ужасающей ценой, которую они платят за это. Даже если святость не была их выбором… а это случается нередко. Боги капризны.

В относительно спокойном до поры Гвердоне наряду с алхимией процветает и теология, попытка объяснить божественное законами мира. Ещё недавно в рамках мира эту практику сочли бы еретической, но сейчас она помогает найти объяснение той немыслимой силе, которую представляют собой боги. И, возможно, находить немыслимые раньше способы борьбы с ними… Так ко второму роману в истории появляется Божья бомба — оружие, созданное алхимиками Гвердона, способное убить бога.

Отец богов, воров и монстров

Гарет Ханрахан поучаствовал в создании множества игровых систем, включая The Laundry RPG, Trail of Cthulhu, Adventures in Middle Earth, The Dracula Dossier. Он разрабатывал правила, основы сеттингов, бестиарии. Его первый опыт в литературе, что было предсказуемо, оказался интересен не только историей, но и миром, в котором происходят события.

Ханрахан населил Гвердон удивительными созданиями. Сальники, своеобразные люди-свечи — детище Гильдии Алхимиков — патрулируют город. Ползуны — рой червей, которые могут принимать форму человека и даже пользовались определённым успехом в качестве наёмных чародеев. Кстати, они трупоеды, которые вместе с останками людей поглощают их воспоминания. И этой способностью они тоже пытаются «торговать» прямо на улицах Гвердона. Наконец, упыри — целая раса, обитающая под городом, со своей культурой, магией и устоями, которые уходят корнями во тьму веков. И это только верхушка айсберга.

Всё это Ханрахан описывает с бесконечным запасом авторского драйва. В первом романе есть главы от лица сальника, упыря, святой, которая входит в контакт со своим богом — и всё это сделано так, чтобы можно было прочувствовать отличие их опыта от реального, знакомого нам.

Автор берёт эстетику, которая ему близка — воров, крадущихся в тени, соборов с острыми шпилями, чего-то древнего и непостижимого, тревожного и бесчеловечного — и выстраивает на этом фундаменте историю. Со вторым романом действующие лица меняются, и в сюжет Ханрахана врывается политика (впрочем, она и раньше была тут, просто скорее подпольная). Одним из героев становится Шпион, которому поручили найти в Гвердоне ту самую Божью бомбу — как думаете, сможете разгадать, кто он на самом деле? А к третьему роману в Гвердон приходят драконы, которые по совместительству выступают своеобразной мафией. В целом ничего необычного, город видел и не такое.

Так чего ждать от книги? Кто наши герои?

«Наследие Чёрного Железа» — история древних тайн и множества интриг, это тёмное фэнтези и атмосферный триллер, который не становится гримдарком и хоррором, но всегда держит напряжение на высоком уровне.

Наши герои — воры, святые, охотники на воров, политики и шпионы. К персонажам цикла Ханрахана слишком сильно привязываться не стоит — они приходят и уходят, пропадают, потом снова возвращаются. Как смертные выступают пешками в игре богов, так персонажи служат истории, вызывая интерес, симпатию или сочувствие… Но сделаются ли они по-настоящему главными героями — решать каждому читателю самостоятельно.

Есть Кари — воровка и беглянка, которая почти нечаянно ввязалась в ту самую передрягу с Палатой Закона. Кари сама не знает о себе некоторых важных вещей, но ей предстоит выяснить их. Есть Шпат — сын главы Воровского Братства, которого болезнь обращает в камень. Он не лишён благородства и ему предстоит принести невозможную жертву. Есть Крыс, он один из молодых упырей Гвердона. У него свои пути, и он слишком много знает.

Так вышло в этом невозможном городе, что они трое стали друзьями, и эта связь помогает им пройти через первый роман и превратиться из пешек в нечто более значимое… Но на смену им приходят другие. Колесо вращаются, даже боги приходят и уходят. А Гвердон стоит, будто он был вечно. Пришло ли время ему пасть?