Недавняя фантастика в жанре альтернативной истории

Альтернативная история — весьма популярное, но отнюдь не такой простое направление фантастики, как может показаться при поверхностном знакомстве. Не каждому автору под силу погрузиться в прошлое и убедительно показать, куда могло свернуть развитие цивилизации, случись что-нибудь по-другому. Мы в издательстве fanzon хотели бы рассказать о нескольких оригинальных произведениях в жанре альтернативной истории.

Ким Стэнли Робинсон — «Годы риса и соли»

Автор «Красного Марса» и «Нью-Йорка 2140» еще в 2002 году выпустил роман, отправной точкой которого становится эпидемия чумы в Средние века. Робинсон предположил, что если бы болезнь выкосила не треть населения Европы, как в реальности, а девяносто девять процентов. По версии Робинсона, в таком случае локомотивом развития человечества стали бы мусульманские страны, Индия и Китай.

«Годы риса и соли» охватывают века, и такую историю не расскажешь глазами одного-двух героев. Поэтому писатель разделил роман на этакие «книги в книге», показывая группу персонажей, перерождающихся в разных эпохах.

Теперь опустевшую Европу медленно осваивают мусульмане, Китай отправляется покорять Америку, а Индия первой начинает промышленную. В лиричном и неторопливом стиле автор показывает, как меняющийся мир отличается от нашего.

Адам Пшехшта — «Адепт»

«Адепт» польского писателя Адама Пшехшты приглашает читателей в Варшаву начала XX века, где (как и в других крупных городах мира) появилась территория, населенная дьявольскими созданиями. Люди научились сдерживать их с помощью заборов из серебряных прутьев, но и игнорировать сверхъестественное не получается. Эти анклавы содержат множество веществ с магическими свойствами — так в мире появляется магия и алхимия, и алхимики, рискуя жизнями, пробираются в анклавы, чтобы добыть ценные ингредиенты для своих экспериментов.

Адам Пшехшта рассказывает не только о приключениях внутри анклава, но и много внимания уделяет политическим противостояниям за его пределами. В Польше, которая на тот момент входит в состав Российской империей, образуются тайные общества и террористические группировки, которые хотят использовать алхимию ради освобождения страны.

Во время экспедиции в анклав варшавский алхимик Олаф Рудницкий встречается с офицером царской гвардии Александром Самариным. Они должны быть заклятыми врагами, но волей судьбы оба оказываются в эпицентре приключений и интриг. И вместо ненависти их начинает сковывать дружба и уважение.

Читайте также Читаем книгу: Адам Пшехшта «Адепт» — «Сталкер» от тёмного фэнтези В альтернативном XX веке по всему миру возникли мистические зоны, населённые потусторонними существами. Входить туда решаются только алхимики.

Леви Тидхар — «Усама»

Леви Тидхар создал причудливый нуарный детектив, действие которого происходит в мире, где Вторая мировая война закончилась иначе, терроризм побежден, а Усама бен Ладен — вымышленный герой комиксов. Главный герой, детектив Джо, по заданию таинственной нанимательницы как раз и разыскивает автора комиксов о бен Ладене.

В «Усаме» очень нетривиально сталкивается наша реальность с альтернативной. Тидхар исследует само понятие реальности и то, какими способами она может быть замещена в сознании конкретного человека. В мире Джо много узнаваемых мест, но такую картину мира тяжело принять: Интернет никто не изобрел, Вьетнам — союзник Японии, президентом Франции был Экзюпери, а конфликт Запада с арабскими странами местным покажется абсурдом.

Книгу недаром сравнивают с творчеством Филипа Дика. Причем если поначалу она напоминает «Человека в высоком замке», то к финалу скорее кажется смелым переосмыслением «Убика». Впрочем, это еще и очень самобытный и захватывающий детектив, в котором жанровые клише обыгрываются с необычной стороны.

За «Усаму» Леви Тидхар получил Всемирную премию фэнтези, хотя его конкурентами были Стивен Кинг с романом «11/22/63» и Джордж Мартин с «Танецем с драконами».

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Ханну Райаниеми — «Страна вечного лета»

Иногда альтернативные истории сочетаются с другими направлениями фантастики. Это хорошо видно на примере «Страны вечного лета», события которой разворачиваются в 1930-х годах. Только вот Райаниеми описывает мир на стыке стимпанка и дизельпанка, в котором освоили эфирные технологии позволили установить связь с загробным миром.

Роман представляет собой шпионский триллер, посвященный противостоянию Британии и СССР. Обе державы претендуют на власть в загробном мире — ведь билет в Страну вечного лета есть далеко не у всех, но много кто хочет продолжить свое существование после смерти в мире физическом.

Главная героиня Рэйчел Уайт — агент британской контрразведки. Она узнает о нахождении в Летнем управлении советского «крота». Шпионка давно мечтала подняться по карьерной лестнице, но, увы, просто так выдать врага она не может — у него есть высокопоставленные друзья. Ей приходится играть не по правилам.

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Чайна Мьевиль — «Последние дни Нового Парижа»

Чайна Мьевиль — мастер фантасмагорий и причудливой фантастики. В романе «Последние дни Нового Парижа» он обращается к теме классического сюрреализма как течения, сформировавшегося в середине XX века.

События происходят в 40-50-х годах. Во времена Второй Мировой войны французы пытаются поразить врага сюрреалистичной бомбой. Увы, когда все идет не по плану, бомба взрывается в Париже и погружает город в пучину хаоса и безумия. Нацисты все равно сохраняют власть над городом, а с помощью оккультизма они еще и подчиняют себе демонов, порожденных С-бомбой.

Мьевиль рассказывает историю от лица тех, кто пытается просто покинуть это безумное место, но сделать это не так-то просто. Прием альтернативной истории автор использует не для того, чтобы в классическом варианте показать, как мог бы развиться мир. Вместо этого он исследует саму природу сюрреализма в очень нетривиальных, но чертовски подходящих для этого декорациях. Книга полна отсылок к реальным работам сюрреалистов и в некотором смысле «Последние дни» — настоящий гимн свободе духа и творчества.

Читайте также Чайна Мьевиль: новый, странный, стимпанк, коммунист Он обожает Лондон, ненавидит Толкина и чередует эпатаж для взрослых с очаровательными подростковыми сказками. Рассказываем обо всех его удивительных книгах и немного — о его жизни. К примеру, почему его так странно зовут?

Павел Майка — «Мир миров»

В основе сюжета романа «Мир миров» лежит «Война миров» Герберта Уэллса. Польский писатель Павел Майка продолжил идею классика о том, что Первая война велась против марсианских пришельцев. Но когда они начали проигрывать, то напоследок сбросили мифобомды, навсегда изменившие облик планеты.

Теперь на Земле появились персонажи мифов, сказок и вообще почти всех бессознательных образов человечества. Марсиане переборщили и тоже угодили в свою же западню, разрушив мифобомбами флот.

У Майки получилась весьма смелая постмодернистская литературная игра с обилием отсылок к мифом и сказкам, а также непредсказуемыми приключениями весьма пестрой компании колоритных персонажей.