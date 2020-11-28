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    #альтернативная история #топ книг

    Недавняя фантастика в жанре альтернативной истории

    28 ноября 2020
    Издательство fanzon
    28.11.2020
    16814
    5 минут на чтение
    #альтернативная история #топ книг
    Свежие и оригинальные книги в жанре альтернативной истории 6

    Альтернативная история — весьма популярное, но отнюдь не такой простое направление фантастики, как может показаться при поверхностном знакомстве. Не каждому автору под силу погрузиться в прошлое и убедительно показать, куда могло свернуть развитие цивилизации, случись что-нибудь по-другому.

    Мы в издательстве fanzon хотели бы рассказать о нескольких оригинальных произведениях в жанре альтернативной истории.

    Ким Стэнли Робинсон — «Годы риса и соли»

    Свежие и оригинальные книги в жанре альтернативной истории

    Автор «Красного Марса» и «Нью-Йорка 2140» еще в 2002 году выпустил роман, отправной точкой которого становится эпидемия чумы в Средние века. Робинсон предположил, что если бы болезнь выкосила не треть населения Европы, как в реальности, а девяносто девять процентов. По версии Робинсона, в таком случае локомотивом развития человечества стали бы мусульманские страны, Индия и Китай.

    «Годы риса и соли» охватывают века, и такую историю не расскажешь глазами одного-двух героев. Поэтому писатель разделил роман на этакие «книги в книге», показывая группу персонажей, перерождающихся в разных эпохах.

    Теперь опустевшую Европу медленно осваивают мусульмане, Китай отправляется покорять Америку, а Индия первой начинает промышленную. В лиричном и неторопливом стиле автор показывает, как меняющийся мир отличается от нашего.

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     Ирина Нечаева |  15.10.2019

    По большому счету, этот роман — нон-фикшн с критикой капитализма и рыночной экономики, приукрашенный детективным сюжетом. Но написанный в художественной форме и потому нескучный.

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     Издательство fanzon |  05.10.2020

    «А что, если?.. Если эпидемия чумы уничтожила почти все население Европы? Как будет развиваться человечество?».

    Адам Пшехшта — «Адепт»

    Свежие и оригинальные книги в жанре альтернативной истории 1

    «Адепт» польского писателя Адама Пшехшты приглашает читателей в Варшаву начала XX века, где (как и в других крупных городах мира) появилась территория, населенная дьявольскими созданиями. Люди научились сдерживать их с помощью заборов из серебряных прутьев, но и игнорировать сверхъестественное не получается. Эти анклавы содержат множество веществ с магическими свойствами — так в мире появляется магия и алхимия, и алхимики, рискуя жизнями, пробираются в анклавы, чтобы добыть ценные ингредиенты для своих экспериментов.

    Адам Пшехшта рассказывает не только о приключениях внутри анклава, но и много внимания уделяет политическим противостояниям за его пределами. В Польше, которая на тот момент входит в состав Российской империей, образуются тайные общества и террористические группировки, которые хотят использовать алхимию ради освобождения страны.

    Во время экспедиции в анклав варшавский алхимик Олаф Рудницкий встречается с офицером царской гвардии Александром Самариным. Они должны быть заклятыми врагами, но волей судьбы оба оказываются в эпицентре приключений и интриг. И вместо ненависти их начинает сковывать дружба и уважение.

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     Кот-император |  18.11.2020

    В альтернативном XX веке по всему миру возникли мистические зоны, населённые потусторонними существами. Входить туда решаются только алхимики.

    Леви Тидхар — «Усама»

    Свежие и оригинальные книги в жанре альтернативной истории 2

    Леви Тидхар создал причудливый нуарный детектив, действие которого происходит в мире, где Вторая мировая война закончилась иначе, терроризм побежден, а Усама бен Ладен — вымышленный герой комиксов. Главный герой, детектив Джо, по заданию таинственной нанимательницы как раз и разыскивает автора комиксов о бен Ладене.

    В «Усаме» очень нетривиально сталкивается наша реальность с альтернативной. Тидхар исследует само понятие реальности и то, какими способами она может быть замещена в сознании конкретного человека. В мире Джо много узнаваемых мест, но такую картину мира тяжело принять: Интернет никто не изобрел, Вьетнам — союзник Японии, президентом Франции был Экзюпери, а конфликт Запада с арабскими странами местным покажется абсурдом.

    Книгу недаром сравнивают с творчеством Филипа Дика. Причем если поначалу она напоминает «Человека в высоком замке», то к финалу скорее кажется смелым переосмыслением «Убика». Впрочем, это еще и очень самобытный и захватывающий детектив, в котором жанровые клише обыгрываются с необычной стороны.

    За «Усаму» Леви Тидхар получил Всемирную премию фэнтези, хотя его конкурентами были Стивен Кинг с романом «11/22/63» и Джордж Мартин с «Танецем с драконами».

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     Артём Киселик |  31.01.2020

    Альтернативная история в стилистике «черного детектива» служит Тидхару поводом поразмыслить о нашем восприятии насилия. И о том, как медиа это восприятие создают, конструируют. Что в нашей жизни вообще реально? А что мы создали в собственном воображении и назначили реальностью?

    Ханну Райаниеми — «Страна вечного лета»

    Свежие и оригинальные книги в жанре альтернативной истории 3

    Иногда альтернативные истории сочетаются с другими направлениями фантастики. Это хорошо видно на примере «Страны вечного лета», события которой разворачиваются в 1930-х годах. Только вот Райаниеми описывает мир на стыке стимпанка и дизельпанка, в котором освоили эфирные технологии позволили установить связь с загробным миром.

    Роман представляет собой шпионский триллер, посвященный противостоянию Британии и СССР. Обе державы претендуют на власть в загробном мире — ведь билет в Страну вечного лета есть далеко не у всех, но много кто хочет продолжить свое существование после смерти в мире физическом.

    Главная героиня Рэйчел Уайт — агент британской контрразведки. Она узнает о нахождении в Летнем управлении советского «крота». Шпионка давно мечтала подняться по карьерной лестнице, но, увы, просто так выдать врага она не может — у него есть высокопоставленные друзья. Ей приходится играть не по правилам.

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    Чайна Мьевиль — «Последние дни Нового Парижа»

    Свежие и оригинальные книги в жанре альтернативной истории 4

    Чайна Мьевиль — мастер фантасмагорий и причудливой фантастики. В романе «Последние дни Нового Парижа» он обращается к теме классического сюрреализма как течения, сформировавшегося в середине XX века.

    События происходят в 40-50-х годах. Во времена Второй Мировой войны французы пытаются поразить врага сюрреалистичной бомбой. Увы, когда все идет не по плану, бомба взрывается в Париже и погружает город в пучину хаоса и безумия. Нацисты все равно сохраняют власть над городом, а с помощью оккультизма они еще и подчиняют себе демонов, порожденных С-бомбой.

    Мьевиль рассказывает историю от лица тех, кто пытается просто покинуть это безумное место, но сделать это не так-то просто. Прием альтернативной истории автор использует не для того, чтобы в классическом варианте показать, как мог бы развиться мир. Вместо этого он исследует саму природу сюрреализма в очень нетривиальных, но чертовски подходящих для этого декорациях. Книга полна отсылок к реальным работам сюрреалистов и в некотором смысле «Последние дни» — настоящий гимн свободе духа и творчества.

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     Борис Невский |  24.07.2019

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    Павел Майка — «Мир миров»

    Свежие и оригинальные книги в жанре альтернативной истории 5

    В основе сюжета романа «Мир миров» лежит «Война миров» Герберта Уэллса. Польский писатель Павел Майка продолжил идею классика о том, что Первая война велась против марсианских пришельцев. Но когда они начали проигрывать, то напоследок сбросили мифобомды, навсегда изменившие облик планеты.

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    Издательство fanzon
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