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    #гримдарк #Питер Маклин #рецензии на книги

    Питер Маклин «Костяной капеллан»: мрачное фэнтези про бандитские разборки

    18 июня 2020
    Артём Киселик
    18.06.2020
    16140
    3 минут на чтение
    #гримдарк #Питер Маклин #рецензии на книги

    Группа солдат возвращается домой с войны. Томас Благ ведёт отряд в родной город, где до войны у него был «бизнес» и «свой» район, который он контролировал. Присматривать за делами он оставил тётушку, но, вернувшись, обнаружил, что у всех его деловых предприятий новые хозяева, а тётушка ушла в монахини, причём не совсем по своей воле. И Томас начинает отстраивать криминальную империю практически с нуля, что, само собой, сопровождается убийствами, избиениями и пытками. Однако достаточно быстро Благ понимает, что новые люди в городе на самом деле агенты страны, война с которой только что закончилась, и ничего хорошего ни ему, ни городу это не сулит. Так что Томас волей-неволей возвращается к работе на Людей Королевы (местную контрразведку), фактически превращая бандитские разборки в тайную межгосударственную войну.

    Питер Маклин «Костяной капеллан» 1

    Peter McLean
    Priest of Bones
    Роман
    Жанр: тёмное авантюрное фэнтези
    Выход оригинала: 2018
    Художник: К.А.Терина
    Переводчик: Е. Романин
    Издательство: АСТ, 2020
    Серия: «Шедевры фэнтези»
    «Война за трон роз», часть 1
    445 стр., 2000 экз.
    Похоже на:
    Дэниел Полански «По лезвию бритвы»
    Эд Макдональд, цикл «Черные крылья»

    Западные критики описывают эту книгу как «Острые козырьки» с мечами. Да и сам Маклин говорил, что его роман — комбинация «Острых козырьков» и «Крестного отца», только события происходят в городе, похожем на гибрид Эдинбурга эпохи Тюдоров и Лондона времён Индустриальной революции. И автор ничуть не обманывает. Грязный рабочий город, где разворачиваются события, вызывает лёгкое ощущение клаустрофобии, он заполонён игорными домами, борделями, дубильными мастерскими — и роскошными домами, в которых живут аристократы.

    Это гримдарк со всеми соответствующими штампами, антигероями и откровенными злодеями в главных ролях, мрачным и грязным миром и прочая, и прочая. Уже на первых страницах центральный герой убивает одного из своих людей за попытку изнасилования, тем самым задавая тон всей книге. Маклин, однако же, привнёс в жанр некоторое разнообразие, сделав этого героя криминальным боссом, военным священником и человеком с психическими проблемами.

    К Томасу Благу, от лица которого ведётся повествование, приходится некоторое время привыкать. Это очень холодный и практичный человек, готовый пустить в расход даже людей, которых считает друзьями. Разбросанные по тексту беглые намёки и флешбэк из детства Томаса указывают, что его эмоциональная холодность — следствие психологической травмы. И само по себе это очень интересно показано, ведь генезис злодеев всегда завораживает. Но Томасу всё равно довольно сложно сопереживать. Не потому что он жестокий преступник, а именно из-за его ровно-враждебного отношения к окружающему миру. Иногда кажется, будто единственные сильные эмоции, которые остались доступны Благу, — гнев и страх перед прошлым.

    Томас окружён командой колоритных персонажей, у каждого из которых есть свои проблемы и травмы. И каждый из них выбирает собственные методы, чтобы заглушить воспоминания о страшной войне.

    Бойцы вернулись домой, где обнаружили, что никому не нужны, а самый надёжный способ заработать на жизнь — стать преступником. Брат Томаса постоянно пьёт, всегда на грани срыва и ищет драки. Правая рука главного героя, Кровавая Анна, скрытный и недоверчивый ветеран с осипшим голосом, пристрастием к элю и почти болезненной нуждой в семье, очень хочет доверять Томасу, но опасается, что её доверие будет в очередной раз обмануто. Кроме того, Благу приходится заботиться о Билли, «сыне полка», мальчике, которого боятся даже самые жестокие ветераны отряда: непонятно, то ли он избран Солдатской богиней, то ли происхождение его силы носит куда более зловещий характер. А подруга Томаса, барменша Эйльса, — женщина очаровательная, но совсем не та, кем её видят окружающие. Остальные персонажи романа, которым уделяется куда меньше времени, тоже имеют собственную мотивацию, характер и цели. Если что автору и удалось в полной мере, так это именно персонажи.

    В остальном же Маклин всё делает по проверенным рецептам классического нуара в мрачном мире, где меньшее зло сражается с большим. Нет сомнений, что многим книга понравится, но чего-то ей всё-таки не хватает. Может, дело в предсказуемости сюжета — в конце концов, это разборки банд в первом томе трилогии, здесь трудно придумать по-настоящему неожиданный поворот. А может, просто в обилии слишком тщательно подогнанных и отлаженных клише гримдарка.

    Итог: любителям мрачных историй и криминального фэнтези роман Питера Маклина однозначно подойдёт — даже с учётом некоторых шаблонов это крепкая и умело сделанная история.

    Мир фантастики июнь 2020
    Интервью с автором читайте в журнале «Мир фантастики» №199

    Дюк увидел, как я указал на девушку, увидел, что взгляд мой от него оторвался, и улучил момент. Я этого ждал, даром что надеялся — у Дюка достанет ума такого не делать. Он, Дюк, был быстр, а ещё свиреп, но никак нельзя было сказать, что умён. Он ринулся ко мне, вынимая из-за пояса длинный нож. Я присел, развернулся, одним движением выхватил из ножен Укоризну и наотмашь полоснул клинком ему по горлу. Брызнула красная пена, изо рта у Дюка с бульканьем посыпались проклятья.

    Я почувствовал, что на меня смотрит Билли Байстрюк.

    — Красиво, чёрт возьми,— проговорил он ещё по-детски тонким голосом и осушил кружку до дна.

    От кости до виселицы

    В цикл Маклина «Война за трон роз» пока входит два романа. Третий, с рабочим названием Priest of Gallows («Капеллан-висельник»), должен выйти в Великобритании в мае 2021 года.

    Питер Маклин «Костяной капеллан»
    Стоит ли читать?
    Поклонникам гримдарка и криминального фэнтези — обязательно.
    Удачно
    увлекательный криминальный сюжет
    хорошо прописанные персонажи
    динамичный экшен
    потенциал для продолжения
    Неудачно
    клише гримдарка
    несколько предсказуемая сюжетная линия
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    Артём Киселик
    Блогер, любитель фантастики.

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