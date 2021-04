Стивен Грэм Джонс «Только хорошие индейцы»: хоррор о мести, боли и цене разрыва с традициями

Stephen Graham Jones The Only Good Indians Роман Жанр: хоррор Выход оригинала: 2020 Переводчик: Н. Ибрагимова Издательства: «Эксмо», Inspiria, 2021 Серия : «Universum. Дом монстров» 416 стр., 3000 экз. Похоже на: Питер Страуб «История с привидениями» франшиза «Пятница, 13-е»

«Только хорошие индейцы» (несколько странный перевод, оригинальное название скорее значит «Единственные хорошие индейцы») — хоррор о мести, боли и цене разрыва с традициями. Хотя все главные герои книги — выходцы из племени черноногих, это не определяющая их черта. Да, они индейцы, но не все индейцы одинаковы. Автор (сам индеец) довольно подробно освещает жизнь коренных американцев изнутри, показывая, как традиции сталкиваются с современностью. Он рассказывает о многом: о браке с белыми, о спорте, обрядах, алкоголе, о жизни в резервациях и связи с природой. Джонс явно высоко ценит эту культуру, но в то же время довольно категорично заявляет, что «дни трёх кос остались в прошлом, с ними покончено», что «индейцы» стали «коренными американцами» и теперь не имеют ничего общего с образами, которые увековечила популярная культура, что все эти образы — клише, далёкие от реальности. При этом нельзя сказать, что Стивен Грэм Джонс как-то возвышает индейский народ; напротив, он очень суров со своими соплеменниками, рисуя их ленивыми, невежественными и грязными.

Говоря обо всём этом, автор не забывает и о собственно хорроре — ему неплохо удаются тревожная, зыбкая атмосфера, неприятные, даже мерзкие образы, а также сцены откровенного насилия. Например, момент извлечения телёнка из тела мёртвой самки — один из самых жутких и сильных в романе. К сожалению, плюсы книги на этом практически заканчиваются.

Беды же идут с самого начала: экспозиция очень слаба, автор засыпает читателя ворохом имён и событий, которые ничего не объясняют и очень плохо запоминаются, да и впоследствии даёт полезную информацию редко и не всегда к месту. Сюжетная завязка неплоха, но что делать с героями дальше, Джонс, кажется, не очень понимает, поэтому большую часть текста занимают довольно бессмысленные диалоги, не двигающие сюжет, не работающие на атмосферу и не раскрывающие персонажей как следует. Основная сюжетная линия прямолинейна, невероятно банальна и похожа на низкобюджетный слэшер, хотя финал (как основной, так и несколько промежуточных) неожиданно оказывается интересным, да и вообще в романе есть сильные сцены и фрагменты.

Написана книга очень простым языком; само по себе это не минус, но в русском издании вдобавок встречается ряд не очень понятных переводческих решений. Почему одного из героев зовут Видит Вапити, а второго — Кросс Ганз? Недоработал и редактор: Кэссиди порой превращается в Кассиди, Грейт-Фолз — в Грейт-Фоллз.

Итог: «Только хорошие индейцы» небезынтересны с этнографической точки зрения, но не слишком удачны с литературной. То, что могло бы стать шедевром фольклорного хоррора, стало достаточно банальным триллером, с которым нет смысла знакомиться ради сюжета или героев. А вот ради рассказа индейца об индейцах — вполне возможно.

Настоящий индеец

Стивен Грэм Джонс — сам индеец из племени черноногих и вырос в резервации. В своих работах он неоднократно обращался к американской культуре. Некоторые его произведения — почти мемуары (Growing Up Dead in Texas), другие — альтернативная история индейцев (The Bird is Gone), третьи — просто подробное описание и исследование жизни в резервации (Ledfeather). Правда, на русский другие его книги пока не переводились.