В конце декабря мы запустили опрос, в котором попросили вас проголосовать за лучший фантастический сериал десятилетия. Можно было выбрать всего один пункт из 76. Мы рассматривали всю фантастику: фэнтези и космооперу, постапокалипсис и НФ — и так далее.

Этот опрос — наряду с предыдущими, про фильмы и игры, — скорее развлекательный, чем серьёзный. Но какую-никакую картину он помогает составить. И если вы давно ничего не смотрели из сериальной фантастики, то обязательно обратите внимание на эти проекты.

Вот что получилось на основе 3765 голосов.

10. «Ведьмак» (2019)

Оригинальное название: The Witcher

Вышло сезонов: один

Статус: продолжается

Экранизация книг Сапковского ещё на этапе тизеров и анонсов была одной из самых обсуждаемых тем, а уже с релизом так и вовсе заполнила всё инфопространство (спасибо крайне меметичной песне). Пожалуй, ни на один сериал 2019-го не было настолько полярных отзывов.

За сериал проголосовали 137 участников (4%). Критикам он не пришёлся по душе — средний балл на Metacritic составил 53 (с учётом знаменитого текста на ноль баллов, авторы которого не досмотрели сериал до конца) . А вот зрители были благосклоннее — средняя оценка равна 7,8. Оценка на IMDb составляет 8,5.

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9. «Мандалорец» (2019)

Оригинальное название: The Mandalorian

Вышло сезонов: один

Статус: продолжается

Другая новинка конца 2019 года тоже наделала шуму. Ещё бы — первый игровой сериал по «Звёздным войнам», от Джона Фавро и Дэйва Филони, да ещё с Педро Паскалем в главной роли. А «малыш Йода»! А многочисленные пасхалки вроде Тёмного меча!

За сериал проголосовали 140 участников (4%). Критики приняли шоу скорее тепло — средний балл подобрался к 69. Зрителям понравилось больше — 8,4 на Metacritic и 8,9 на IMDb.

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8. «Готэм» (2014)

Оригинальное название: Gotham

Вышло сезонов: пять

Статус: завершён

Большая предыстория известных героев и злодеев DC завершилась в прошлом году. Создатели показали, как Пингвин, Загадочник, мистер Фриз и другие знаменитые преступники вышли на тропу злодеяний ещё до того, как Брюс Уэйн надел плащ Бэтмена. А ещё мы получили просто потрясающего Альфреда и очень необычного Джокера!

Шоу снискало популярность у 158 участников опроса (4%). Средний балл критиков составил 70, а зрители оценили сериал на 8,7. На IMDb оценка отличается почти на балл — 7,8.

7. «Видоизменённый углерод» (2018)

Оригинальное название: Altered Carbon

Вышло сезонов: один

Статус: продолжается

Экранизация одноимённого детективного романа в сеттинге далёкого будущего от Ричарда Моргана получилась увлекательной, хотя и не очень точной. Сериал оказался достаточно популярным, чтобы Netflix начал развивать целую вселенную: в 2020-м выйдет аниме-сериал по мотивам, а ещё готовится настольная ролевая игра.

За «Углерод» проголосовало 162 участника (4%). Пресса приняла шоу нейтрально — 64 балла. А вот зрителям сериал пришёлся по нраву — средняя оценка на Metacritic составила 8,8. На IMDb ниже — 8,1.

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6. «Мир Дикого Запада» (2016)

Оригинальное название: Westworld

Вышло сезонов: два

Статус: продолжается

Новая адаптация одноимённого романа Майкла Крайтона, на этот раз в виде сериала, встретила зрителей множеством загадок, мозголомным повествованием и отличной актёрской игрой. Второй сезон оказался уже не столь выдающимся, но теперь авторы обещают показать то, чего мы ещё не видели.

За «Мир Дикого Запада» проголосовали 196 участников (5%). Критики оценили шоу на 75 баллов, зрители, по традиции, оказались добрее — рейтинг на Metacritic составил 8,7, как и на IMDb.

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5. «Чёрное зеркало» (2011)

Оригинальное название: Black Mirror

Вышло сезонов: пять + спецэпизоды

Статус: продолжается

Пятёрку лидеров открывает антология, повлиявшая на многие современные сериалы и ставшая новой «Сумеречной зоной». За пять сезонов Чарли Брукер успел сперва высмеять человечество за излишнюю любовь к технологиям, а затем показать, как люди и машины влияют друг на друга.

Свою любовь к «Чёрному зеркалу» выразили 248 участников (7%). Темы и дух антологии менялись от сезона к сезону, поэтому средний балл от критиков будет равен средней температуре по больнице — такая же достоверность. Тем не менее пресса оценила шоу на 76 баллов, а зрители поставили на Metacritic 8,4. На IMDb немного выше — 8,8.

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4. «Очень странные дела» (2016)

Оригинальное название: Stranger Things

Вышло сезонов: три

Статус: продолжается

Главный локомотив ретрофантастики и ностальгии по 1980-м. Авторы высокобюджетного флагмана Netflix мастерски вернули зрителей в детство — даже тех, чье детство не прошло в Америке 1980-х.

За сериал проголосовали 270 участников (7%). СМИ оценили в 75 баллов, а рейтинг зрителей на Metacritic составил 8,5. На IMDb опять чуть выше — 8,8.

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3. «Детективное агентство Дирка Джентли» (2016)

Оригинальное название: Dirk Gently’s Holistic Detective Agency

Вышло сезонов: два

Статус: завершён

Ещё одна адаптация в списке — сериал по мотивам книжной серии Дугласа Адамса. Безумная, непонятная, смешная, трагичная и очень интересная фантастика о переплетении судеб и неслучайных совпадениях стала чем-то вроде нового «Доктора Кто». Правда, живучести в ней оказалось намного меньше.

«Дирк Джентли» чуть-чуть обошёл «Очень странные дела» — 274 голоса (7%). Пресса отнеслась к сериалу не очень-то благосклонно — средний балл составил 62. Оценки зрителей, конечно, повыше — 7,5 (8,3 на IMDb).

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2. «Пространство» (2015)

Оригинальное название: The Expanse

Вышло сезонов: четыре

Статус: продолжается

Масштабная и сложная адаптация одноимённого космооперного цикла Джеймса Кори стала главным научно-фантастическим сериалом последних лет. Шоу оказалось на грани закрытия после того, как Syfy отказался продлевать контракт после третьего сезона, однако сериал спас Amazon. Сейчас создатели дошли до сюжетных линий из поздних книг, а значит, уже совсем скоро зрителей ждёт мощный виток в противостоянии радикальных астеров и землян.

Свои голоса за «Пространство» отдали 354 человека (9%). Сейчас средний балл СМИ на Metacritic составляет 70, а оценка зрителей — аж 9,2 (на IMDb, что неожиданно, ниже — 8,5).

1. «Игра престолов» (2011)

Оригинальное название: Game of Thrones

Вышло сезонов: восемь

Статус: завершён

Та-дам! Даже смазанный восьмой сезон не смог повлиять на общее впечатление от сериала — шоу стало одним из главных культурных феноменов 2010-х, открыв высокобюджетной фантастике путь на ТВ и стриминги. Теперь все охотятся за новой «Игрой престолов», даже сам HBO, запустивший в работу сериал про Таргариенов.

За «Игру престолов» проголосовали 562 человека — 15%. Средняя оценка СМИ составила 80 баллов, а у зрителей — 7,2. Впрочем, на IMDb оценка всё равно высокая — 9,3.