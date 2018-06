Лондон, 1918 год. Солдаты возвращаются с полей Первой мировой, но в городе их встречают новые кошмары: эпидемия «испанки» и вампиры. Столицу Великобритании наводняют трупы, в городе вводится карантин, а по ночам улицы заполняют монстры и вооружённые ополченцы. В это время в одной из братских могил приходит в себя талантливый врач Джонатан Рид, вернувшийся к жизни и обращённый в вампира.

Жанр: ролевой экшен с видом от третьего лица

Разработчик: Dontnod Entertainment

Издатель: Focus Home Interactive

Издатель в России: «СофтКлаб»

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: субтитры

Remember Me (2013)

Vampire: The Masquerade — Bloodlines (2004)

Французские разработчики Dontnod Entertainment зарекомендовали себя как прекрасные рассказчики, у которых плохо с геймдизайном. Это подвело их в случае с дебютным проектом Remember Me: яркий научно-фантастический боевик с оригинальным миром был встречен прохладно из-за примитивной боевой системы — по этой части он уступал практически всем слэшерам своего времени. А вот в случае с квестом Life is Strange, наоборот, качественное повествование затмило бедность и линейность игрового процесса. Эта подростковая драма благодаря трогательному сюжету стала настоящей сенсацией и одной из лучших игр 2015 года — наряду с такими монстрами, как «Ведьмак 3», Metal Gear Solid V: The Phantom Pain и Fallout 4. Теперь студия решила вернуться к истокам, снова выпустив хардкорный экшен. И его постигла примерно та же участь, что и Remember Me.

Главное достоинство Vampyr — упадническая лавкрафтианская атмосфера. Именно лавкрафтианская, а не стокеровская — потому что здесь практически нет места для надежды. Игроков встречает мрачный и холодный Лондон, полный трупов и крови, во многом напоминающий Ярнам из Bloodborne. И всё в нём становится только хуже! Разумеется, и вампиры здесь совсем не те, что стали привычны после «Интервью с вампиром» и «Выживут только любовники». Это кровожадные хищники, жестокие и прагматичные. Часть из них превратилась в чудовищ, часть пытается сохранить человеческий облик и ведёт аристократический образ жизни. Мир Vampyr интересно исследовать — узнавать жуткие истории местных жителей, искать их скелеты в шкафах и сталкиваться со сверхъестественными ужасами.

Особенно удачно в игре реализовано нелинейное прохождение. Выражается оно не только в традиционном выборе сюжетных поворотов через диалоги, но и в изменении игрового мира. Будете устраивать расправы — и районы будут враждебными. Будете спасать жизни — и ситуация начнёт налаживаться. Главный герой оказывается монстром, который вынужден убивать жителей, чтобы утолить жажду крови. Очень необычно ощущать себя кровососом по ту сторону баррикад, получая урон от распятий и солнечного света. Джонатан Рид стоит перед постоянной дилеммой: хранить клятву Гиппократа и спасать людей либо наслаждаться вкусом их крови. Каждый NPC для него — это источник жизненной силы, а чем человек ему знакомее — тем вкуснее и полезнее для организма. К концу прохождения часть героев может быть убита, часть обращена, а часть останется в живых — на ваш выбор. Но, скажем сразу, игра раскрывается только при игре за мстителя, который постоянно решает, кого спасти, а кого съесть, не впадая в крайности. Вслушивайтесь в диалоги, читайте найденные документы — и тогда сможете выносить приговоры. Например, достоин ли жизни сотрудник морга, который, как выясняется, на войне прикидывался врачом, а сейчас обворовывает мёртвые тела? Творите расправы по своему усмотрению, иначе, если выберете путь пацифиста и откажетесь от вампиризма, погрязнете в типичной рутине по выполнению скучных квестов, а одна из лучших составляющих игры обойдёт вас стороной.

Главной проблемой проекта традиционно для Dontnod Entertainment стала игровая механика. Уже через несколько часов после старта игра становится однообразной и начинает выглядеть как souls-экшен «на минималках». Лондон, по которому постоянно приходится перемещаться, оказывается переплетением из нескольких районов, в которых нужно открывать срезы. Это не оправдано ни сложностью «прорывов» (мимо врагов почти всегда можно проскочить в режиме невидимости), ни чекпоинтами (их нет) и выглядит как искусственное затягивание игрового процесса. Бои тоже напоминают о souls-серии — в первую очередь постоянными уворотами и ударами, которые затрачивают выносливость. Но здесь они не сложные, как в souls-играх, а просто затянутые — враги оказываются слабыми, но очень живучими. Действительно трудно может стать только тогда, когда вы решитесь сунуться в район, в который рано идти по сюжету: там вас встретят высокоуровневые версии знакомых монстров и моментально раздерут на части.

Играть в Vampyr часами сложно из-за однообразных боёв и большого количества диалогов, но короткими забегами — очень даже. Здесь есть интересный сюжет, эффектные локации, зловещая атмосфера и запоминающиеся хоррор-эпизоды — и проходить по квесту за вечер довольно увлекательно. Наверное, многие негативные эмоции от игрового процесса даже не возникали бы, если бы игра не позиционировалась как ААА-проект. Но версия для PS4 обойдётся вам на старте в 4099 рублей, и поэтому её нужно оценивать как конкурента God of War и Dark Souls 3. С чем Vampyr точно не справляется.

Итог: типичная игра Dontnod Entertainment: выдержанная атмосфера, хороший сюжет, вразумительные диалоги, но до безобразия примитивный игровой процесс. Игру наверняка ждёт коммерческий провал, но вместе с этим, как у Remember Me, у неё появятся преданные поклонники, которые прежде всего ценят в играх антураж и качественное повествование.