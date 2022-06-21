Гайд: как разблокировать Кейси Джонса в Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

В Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge — новом beat ’em up по «Черепашкам-ниндзя» в стиле старых игр и мультсериала — на старте доступны шесть персонажей. К четырём черепахам добавлены Эйприл и Сплинтер. Но в игре можно разблокировать и ещё одного — вигиланта в маске Кейси Джонса.
Как разблокировать Кейси Джонса?
Достаточно пройти игру в режиме истории (story mode) на любом уровне сложности, даже лёгком.
Какие особенности у Кейси Джонса?
Знакомый черепах немного круче любого персонажа — у него в характеристиках на одну звезду больше. Вот как можно сравнить:
- Эйприл О’Нил. Дистанция (Range): ★★. Скорость (Speed): ★★★. Сила (Power): ★.
- Сплинтер. Дистанция (Range): ★★. Скорость (Speed): ★. Сила (Power): ★★★.
- Микеланджело. Дистанция (Range): ★. Скорость (Speed): ★★★. Сила (Power): ★★.
- Леонардо. Дистанция (Range): ★★. Скорость (Speed): ★★. Сила (Power): ★★.
- Рафаэль Дистанция (Range): ★. Скорость (Speed): ★★. Сила (Power): ★★★.
- Донателло. Дистанция (Range): ★★★. Скорость (Speed): ★. Сила (Power): ★★.
- Кейси Джонс. Дистанция (Range): ★★★. Скорость (Speed): ★★. Сила (Power): ★★.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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