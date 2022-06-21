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    #советы #Черепашки-ниндзя

    Гайд: как разблокировать Кейси Джонса в Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

    21 июня 2022
    21.06.2022
    32828
    0 минут на чтение
    #советы #Черепашки-ниндзя
    Гайд: как разблокировать Кейси Джонса в Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

    В Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge — новом beat ’em up по «Черепашкам-ниндзя» в стиле старых игр и мультсериала — на старте доступны шесть персонажей. К четырём черепахам добавлены Эйприл и Сплинтер. Но в игре можно разблокировать и ещё одного — вигиланта в маске Кейси Джонса.

    Как разблокировать Кейси Джонса?

    Достаточно пройти игру в режиме истории (story mode) на любом уровне сложности, даже лёгком.

    Какие особенности у Кейси Джонса?

    Знакомый черепах немного круче любого персонажа — у него в характеристиках на одну звезду больше. Вот как можно сравнить:

    • Эйприл О’Нил. Дистанция (Range): ★★. Скорость (Speed): ★★★. Сила (Power): ★.
    • Сплинтер. Дистанция (Range): ★★. Скорость (Speed): ★. Сила (Power): ★★★.
    • Микеланджело. Дистанция (Range): ★. Скорость (Speed): ★★★. Сила (Power): ★★.
    • Леонардо. Дистанция (Range): ★★. Скорость (Speed): ★★. Сила (Power): ★★.
    • Рафаэль Дистанция (Range): ★. Скорость (Speed): ★★. Сила (Power): ★★★.
    • Донателло. Дистанция (Range): ★★★. Скорость (Speed): ★. Сила (Power): ★★.
    • Кейси Джонс. Дистанция (Range): ★★★. Скорость (Speed): ★★. Сила (Power): ★★.

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