Гайд: как разблокировать Кейси Джонса в Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

В Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge — новом beat ’em up по «Черепашкам-ниндзя» в стиле старых игр и мультсериала — на старте доступны шесть персонажей. К четырём черепахам добавлены Эйприл и Сплинтер. Но в игре можно разблокировать и ещё одного — вигиланта в маске Кейси Джонса.

Как разблокировать Кейси Джонса?

Достаточно пройти игру в режиме истории (story mode) на любом уровне сложности, даже лёгком.

Какие особенности у Кейси Джонса?

Знакомый черепах немного круче любого персонажа — у него в характеристиках на одну звезду больше. Вот как можно сравнить: