God of War Ragnarok: сюжет, геймплей, перевод на русский

Уже 9 ноября на консолях семейства PlayStation выходит God of War Ragnarok — пожалуй, самая ожидаемая видеоигра 2022 года. Она продолжит историю немногословного греческого воителя Кратоса и его подрастающего сына Атрея, расскажет об их попытках остановить конец света и покончить с тиранией жестоких скандинавских богов. Если вы не играли в God of War 2018 года и не знаете, чего ждать от Ragnarok, — не страшно. Вместе вспоминаем сюжет прошлых игр серии и тезисно рассказываем о главных нововведениях грядущего хита.

Осторожно, спойлеры!

Сюжет трилогии

Бессменный главный герой всех игр God of War — суровый спартанский военачальник Кратос. Однажды в бою он терпит поражение и, не желая погибать, заключает сделку с богом войны Аресом. Бог наделяет Кратоса невероятной силой и дарит ему магические Клинки Хаоса, позволяющие с лёгкостью уничтожать целые армии неприятелей.

Так в обмен на толику божественный силы Кратос становится пешкой Ареса и начинает выполнять за бога «грязную работу» — в основном жестоко убивать мирных жителей. Со временем бог решает окончательно превратить спартанца в хладнокровную машину-ликвидатора и отправляет его жену и ребёнка в одну из деревень, которые Кратосу нужно «зачистить». В порыве ярости герой вырезает всё население, в том числе и свою семью. Пепел с обгорелых тел жены и ребёнка Кратоса навсегда оседает на теле воина, делая его кожу мертвенно-белой. Так родилось его пугающее прозвище — «Призрак Спарты».

Поняв, что его обманули, Кратос начинает мстить Аресу, в итоге убивает его и сам становится богом войны. Впрочем, его пребывание в греческом пантеоне длится недолго. Кратос попадает в паутину лжи и притворства, сотканную другими богами. И понимает, что все жители Олимпа жестоки и коварны, им нет дела до проблем простых смертных.

Всю оригинальную трилогию God of War (а также нескольких спин-оффов) Кратос прорубается сквозь пантеон греческих богов, сея смерть и разрушения. В финале третьей части он забирает из Ящика Пандоры силу Надежды и с её помощью наконец побеждает главного бога, истинного виновника всех его несчастий — громовержца Зевса (который к тому же оказывается отцом Кратоса!). И тем самым погружает мир в пучину первобытного хаоса.

Из обитателей Олимпа в живых остаётся только Афина, одержимая жаждой власти. Она просит Кратоса отдать ей силу Надежды, чтобы распорядиться ей по-своему. В ответ на это спартанец вспарывает себе живот, жертвуя собой ради будущего человечества. Надежда покидает тело Кратоса и начинает восстанавливать мир, умирающий без поддержки греческих богов. А сам спартанец тихо погибает в луже крови.

Или не погибает?

События God of War (2018)

Из мягкого перезапуска франшизы в 2018 году мы узнаём, что Кратос всё же выжил. Спартанец собрался с последними силами, залатал рану и отправился в далёкую Скандинавию. Туда, где можно начать жизнь с чистого листа.

На новом месте свирепый воитель присмирел, стал мудрее и обзавёлся новой семьёй. Впрочем, идиллия длилась недолго. События игры начинаются с того, что Фэй — жена Кратоса — погибает и спартанец остаётся наедине с сыном Атреем. С ребёнком, которого он толком не воспитывал и не знает. И теперь бывшему богу войны вместе с сыном предстоит отправиться на самую высокую гору всех девяти миров, чтобы развеять прах жены и исполнить её последнюю волю.

В ходе приключения Кратос и Атрей сближаются, всё лучше узнавая друг друга. Однако спартанец до последнего скрывает от сына, что в нём течёт божественная кровь. Из-за этого мальчик растёт болезненным и немощным — так в нём борются сущности человека и бога.

Вскоре герои понимают, что путешествие на гору не будет спокойным. На них объявляет охоту скандинавский бог Бальдр, не чувствующий боли, а также Магни и Моди — сыновья самого громовержца Тора. Они чувствуют в чужеземце угрозу и по приказу Одина пытаются избавиться от него и его сына.

В ходе путешествия Кратос и Атрей встречают множество других персонажей скандинавской мифологии: богиню Фрейю, мирового змея Йормунганда, братьев-гномов Брока и Синдри. Все они помогают дуэту героев добраться до горы и справиться с опасностями, что в итоге позволяет Кратосу победить северных богов и раскрыть Атрею правду о его происхождении. В финале игры герои всё же добираются до горы и развеивают прах Фэй, открывая новую главу в истории семьи — Фэй обретает покой в загробном мире, а Кратос и Атрей начинают видеть друг в друге родных.

Однако на этом приключения не заканчиваются. Во-первых, Фрейя (которая по ходу сюжета оказывается матерью Бальдра) клянётся отомстить Кратосу и объединяется с Одином. Во-вторых, бог грома Тор крепко хватается за молот и готовится к схватке с заморским богом войны. В-третьих, герои узнают, что при рождении Атрея мать дала ему второе имя — Локи. И, как мы знаем из скандинавской мифологии, мальчик вскоре должен превратиться в хитрого и хаотичного бога коварства.

Что уже известно о Ragnarok

Что мы точно знаем о сюжете игры

Убийство Бальдра стало причиной Фимбулвинтера — трёхлетней зимы, окончание которой ознаменует начало Рагнарёка (конца света). Как только упадёт последняя снежинка, разразится великая битва между богами и чудовищами, которая решит судьбу всех девяти миров.

События игры развернутся под конец Фимбулвинтера. Мы увидим, что за три года Атрей подрос и окреп, а Кратос проникся к мальчику ещё большим уважением. Герои решат отправиться в опасное путешествие по девяти мирам, чтобы найти ответы на вопросы, разыскать способ остановить Рагнарёк и решить, что для них важнее — судьба мира или собственная безопасность. В ходе приключения им предстоит заручиться помощью скандинавского бога войны Тюра, который таинственно пропал много лет назад и считался погибшим.

Поход омрачится новым конфликтом отца и сына. Кратос, ещё более хладнокровный и мудрый, чем раньше, будет пытаться защитить Атрея от любых опасностей и показать ему, что насилие не всегда выход. А повзрослевший Атрей, который только-только начал осваивать божественные силы, захочет узнать своё предназначение и помочь всем, кого встретит на пути.

О чём мы можем догадываться

Ближе к финалу прошлой части герои нашли фреску, на которой изображён Кратос, умирающий на руках у Атрея. Вполне вероятно, что именно так и завершится God of War Ragnarok. Кратос, передавший свои знания и мудрость сыну, погибнет у него на руках, а Атрей станет новым главным героем серии. В пользу этой версии говорят и слова разработчиков о том, что Ragnarok завершит «скандинавскую ветку» франшизы.

В трейлере и на промопостерах разработчики показали девушку по имени Ангрбода. В скандинавской мифологии это великанша, жена Локи. Вероятнее всего, нас ждёт романтическая линия между ней и Атреем.

Также из скандинавской мифологии мы знаем, что мировой змей Йормунганд и волк Фенрир — дети Локи и Ангрбоды. Однако змея маленький Атрей встречает ещё в первой God of War, а волка встретит уже в Ragnarok. Вероятно, здесь замешана магия и перемещения во времени. Поэтому нам могут показать, как в разгар Рагнарёка прошлое и будущее наслаиваются друг на друга, позволяя детям Атрея/Локи оказаться в прошлом и встретить отца ещё ребёнком. В пользу этой версии говорят и реплики мирового змея из первой части, когда он встречает Атрея и говорит, что уже встречал этого мальчика раньше.

Разработчики подтвердили, что игроки смогут прогуляться по всем девяти мирам из скандинавской мифологии, а значит, встретить ещё больше знаковых мифических персонажей. Пока что центральным антагонистом игры заявлен Тор, но вполне возможно, что финальная схватка Кратоса будет с Одином в Асгарде. И тому уже есть подтверждения.

О сюжете: если не боитесь спойлеров В артбуке по Ragnarok обнаружился мощнейший сюжетный спойлер. Там указано, что Кратос всё же сразится с Одином, а владыку асов описывают как «самого грозного противника во всей франшизе God of War». Дальше сказано, что Один — могущественный маг, который не только владеет целым арсеналом разрушительных заклинаний, но и очень ловко сражается врукопашную. Всеотец станет противником и для Кратоса, и для Атрея — но в разных проявлениях. Для Кратоса Один будет самой значимой угрозой, потому что начнёт склонять Атрея на тёмный путь, предлагая ему «то, чего не может дать родной отец». Для Атрея же он станет одновременно и ключом к раскрытию истинного потенциала, и главной преградой на пути к истинному могуществу.

Первые подтверждения этому уже появились в новом сюжетном трейлере проекта. В ролике показано, что Атрей скрывает от Кратоса какое-то новое знание (вероятно, полученное от Одина) и говорит отцу, что ни в коем случае не может поделиться информацией с ним. То ли мальчик просто хочет уберечь Кратоса от интриг скандинавских богов, то ли в обмен на новую силу Один наложил на него проклятие, из-за которого Атрей не может открыто говорить о своём знакомстве со Всеотцом. Как дело обстоит на самом деле — узнаем уже на релизе.

Трейлеры и коллекционное издание игры крупным планом показывают новый дизайн молота Тора. Вряд ли разработчики просто так сделали акцент на величайшем оружии в скандинавской мифологии. А по оригинальной трилогии мы помним, что Кратос любит отбирать оружие у поверженных противников. Возможно, Кратос победит Тора и позаимствует его легендарный молот. На нём могут быть завязаны как головоломки (например, с использованием электричества), так и важные сюжетные битвы — например, всё с тем же Одином.

В одном из трейлеров волка Фенрира показали как могущественного босса, а в другом — как союзника и компаньона Кратоса и Атрея. Возможно, тут нет никакого противоречия. Сначала мы сразимся с волком в качестве серьёзного босса, но после победы он решит присоединиться к дуэту главных героев, чтобы помочь им остановить Рагнарёк. А зная любовь Santa Monica Studio к кинематографичным кадрам, вполне вероятно, что нас ждёт погоня или даже боевая секция верхом на Фенрире.

Но есть и другое предположение — возможно, речь идёт о двух волках по имени Хати и Сколль. В мифологии они преследуют небесные тела, и в день Рагнарёка они догонят их и поглотят.

Как изменится геймплей

Локации станут более вертикальными. В них появятся новые дополнительные предметы, которые можно использовать в бою. Например, взрывающиеся от удара горшки;

Кратос сможет использовать Клинки Хаоса на манер крюка-кошки и подтягиваться к уступам;

Клинками Хаоса также можно будет подхватывать окружающие предметы (например, булыжники) и бросать их во врагов;

По заснеженным локациям можно будет перемещаться на упряжке с волками (или большими собаками);

Разработчики говорят, что главный принцип обновлённой боевой системы GoW: Ragnarok звучит так: «Теперь вы сможете играть со своей едой» ;

; У Клинков Хаоса и топора Левиафан появятся уникальные стихийные атаки, которые активируются кнопкой «треугольник» на геймпаде. Они наносят дополнительный урон и замораживают врагов (Левиафан) либо испепеляют их (Клинки Хаоса);

Арсенал Кратоса пополнится двумя новыми щитами. Один будет предназначен для парирования атак и даст возможность наносить сокрушительный урон неприятелям сразу после этого. Второй же позволит блокировать атаки врагов и сделает Кратоса «классическим танком». А накопленную при блокировании кинетическую энергию позже можно будет выпустить обратно в недругов;

По мере прохождения Кратосу откроются и более мощные вариации щитов;

Атрей получит новые заклинания призыва. В трейлерах мы уже видели призыв призрачного оленя;

Уже пройденные игроком локации со временем наполнятся более сильными вариациями противников. Все необязательные для основного сюжета локации будут очень сложными;

Искусственный интеллект противников заметно улучшится. Они будут подстраиваться под действия Кратоса и вырабатывать новые тактики поведения;

Видов врагов станет намного больше. Помимо одинаковых драугров, эльфов и троллей из прошлой части, игроков ждут разнообразные обитатели всех девяти миров;

Валькирии вернутся в качестве противников.

Ждать ли игру на русском?

Из-за того, что Sony ушла из России, игроки переживали, что поиграть в Ragnarok на русском языке не получится. Переживать не стоит — игра выйдет с полной локализацией на русский язык, включая и субтитры, и озвучку. Эту информацию подтвердил и распространитель «1С Интерес», и актёр озвучки Кратоса Михаил Белякович.

Приобрести игру можно будет на дисках, либо (в случае цифровой покупки) через турецкий аккаунт PSN или специальные карты пополнения кошелька. При этом версия для PS5 чуть дороже, чем для PS4.