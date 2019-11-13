Нью-Йорк, 1950-е годы. К частному детективу Джону Блэксэду обращается Соня Данн, дочь владельца боксёрского клуба, с просьбой расследовать подозрительное самоубийство её отца и найти молодого многообещающего боксёра, пропавшего как раз в ночь смерти. До важного матча, в котором должен драться парень, всего две недели — ставки очень высоки! Блэксэд берется за дело и дюйм за дюймом начинает распутывать клубок из лжи, насилия и преступных махинаций, всё больше узнавая об изнанке спортивного мира.

Чёрная фуррия

Blacksad: Under the Skin Жанр: интерактивный квест

Разработчики: Pendulo studios, YS Interactive

Возрастной рейтинг: 18+

Платформы: PC, PS4, X1, позже выйдет на Switch

Играли: на PC

Перевод: полный

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The Wolf Among Us



Серия графических новелл Blacksad от испанских авторов Хуана Диаса Каналеса и Хуанхо Гуарнидо выходила во Франции с 2000 по 2014 год. Комикс в пяти частях, рассказывающий о делах детектива Джона Блэксэда, успел стать современной классикой. Его главные достоинства — потрясающий акварельный рисунок, живые экспрессивные персонажи, стильные нуарные сюжеты и удачный приём изображения людей в виде животных. Каналес и Гуарнидо мастерски использовали этот традиционный басенный троп, чтобы отразить человеческие характеры и пороки.

На долю харизматичного черного (в буквальном смысле) кота Блэксэда выпали не только разборки с мафиози и неверными супругами клиентов. Комикс затрагивает темы расового неравенства, продажной политики и холодной войны. Blacksad — это взгляд на историю США середины прошлого века сквозь детективную призму. Комикс получил две премии Айснера и издавался на двадцати языках. В России серия вышла полностью — совсем недавно издательство «Азбука» выпустило последний том.

По словам создателей, Blacksad: Under the Skin можно считать полноправной частью серии. Действие квеста происходит между событиями второй и третьей книги. Джон Блэксэд уже потерял свою любовь и столкнулся с группировкой «Арктическая нация», но ещё не встретил писательницу Альму. Однако это не помешало разработчикам щедро рассыпать по игре отсылки ко всем томам. То тут, то там встречаются книги и пластинки, созданные персонажами из комиксов, упоминаются знакомые читателям имена и события. Мир игры вообще оформлен с любовью к первоисточнику — на каждом шагу встречаются стилизованные картины и плакаты. Всё это согреет душу любому поклоннику оригинальных графических романов.

Но Blacksad: Under the Skin — не видеокомикс, а игра, и это предполагает более широкую аудиторию. Понравится ли новая работа студии Pendulo тем, кто совсем не знаком с комиксом? А вот с этим дела обстоят довольно нуарно.

Начать стоит с того, что перенесенные в 3D персонажи Blacksad растеряли весь шарм. Удивительно, но статичные рисунки гораздо лучше передавали богатую человеческую мимику на звериных мордах, — в игре же большинство героев выглядят мигающими болванчиками. Человеку, впервые познакомившемуся с миром Blacksad, квест покажется специфической фурри-новеллой.

Котёнок по имени Ой

Квесты, конечно же, создаются ради истории. Она в Blacksad: Under The Skin вполне соответствует духу комикса: это классический нуарный детектив с кровавыми убийствами, личной драмой и запутанными преступными мотивами. Однако, в отличие от комикса, повествование в игре постоянно буксует и провисает — первый час нам приходится провести, блуждая в трёх экранах!

Развитие событий в Blacksad зависит от нашего выбора — и местами он действительно важен для прохождения. Некоторые решения из самого начала игры неслабо аукаются в середине. Зачастую неверный выбор приводит к смерти благородного детектива, но нам немедленно дадут переиграть и выбрать «безопасный» вариант, чтобы продолжить повествование. Выбирать предлагают часто и по любому поводу, но от большинства решений ни сюжет, ни отношение других персонажей к Блэксэду радикально не меняются.

Блэксэд не просто ходит по Нью-Йорку и ищет улики, ему также доступны функции «кошачье чутьё» и «дедукция». Это довольно интересные механики — тем печальнее, что реализованы они слабо. Например, кошачье чутьё частенько используется не для поиска улик или анализа ситуации, а как нарративный инструмент. Это путает: никогда не знаешь, действительно ли важно прокликать экран или детектив будет изображать Капитана Очевидность.

Дедукция подразумевает, что мы должны складывать найденные улики и делать важные для расследования выводы. Приступить к этому можно только после появления индикатора — по сути, игра даёт нам подсказку, и остаётся только перебирать улики методом тыка. После каждого сделанного вывода включается анимация, возвращающая из меню дедукции к основному игровому процессу. Это невероятно раздражает — приходится смотреть на одно и то же несколько раз подряд.

Blacksad: Under the Skin вообще относится ко времени игрока довольно наплевательски, и это очень сильно мешает получать от неё удовольствие. Детектив Блэксэд не умеет бегать, и всю игру мы передвигаемся неспешным шагом. Это вроде бы добавляет антуражности — пока вы не добираетесь до длинных улиц, которые приходится пройти вдоль не раз и не два. Кат-сцены и диалоги нельзя проматывать, поэтому после каждой смерти необходимо медленно просматривать всё, что ты уже видел с последнего сохранения, — а ведь умереть за один акт можно не единожды.

Лапки вверх!

Поиск предметов и взаимодействие с ними реализованы криво. Приходится заниматься старым добрым пиксельхантингом или вставать в определенную точку, чтобы появилась иконка взаимодействия. Апогея эти недостатки достигают в сцене в темном подвале: Блэксэд и игрок вместе с ним превращаются в настоящих слепых котят. Порой из закрытых помещений нас отпускают «свободно» побегать в город — и лучше бы этого не делали. Нью-Йорк полон молчаливых NPC, лестниц, которые никуда не ведут, порогов, на которые нельзя шагнуть.

Иногда игра нарушает свою собственную логику. Так, в первые минуты игрок видит доску, перекинутую на крышу здания, в котором произошло преступление, но Блэксэд никак не комментирует очевидную улику. Позже нам расскажут о появлении доски — сюжетно она нужна для хохмы и для знакомства с одним из персонажей.

Пару слов стоит сказать об аудиальной стороне игры. Озвучка выполнена довольно качественно, но порой из диалогов пропадают целые фразы или языки переключаются с одного на другой. Приключения Блэксэда сопровождает приятный, но однообразный джаз, надоевший мне уже после первого часа игры.

Все перечисленные минусы можно было бы стерпеть ради любопытной детективной истории, если бы не ещё одно огромное «но». Blacksad: Under the Skin просто не даёт в себя комфортно играть. На релиз она вышла настолько забагованной, что это просто неприлично. Диалоги и кат-сцены могут зависнуть на случайном моменте — приходится перезапускать игру и молиться, чтобы баг не повторился. А ещё эта не самая фотореалистичная игра при выкрученных на максимум настройках начинает тормозить.

При прохождении я нашла как минимум две ветки в диалогах, при выборе которых игра безвозвратно висла. Так что пробовать её до выхода патча первого дня не стоит. Будем надеяться, что разработчикам удастся устранить с его помощью большую часть проблем.

Итог: попытка сделать интерактивный квест со свободой выбора в духе TellTale захлебнулась в недоработанных механиках и багах. Очень жаль — мир Blacksad заслуживает гораздо большего. Играть в Under the Skin стоит только увлеченным фанатам оригинального комикса и детективных квестов.