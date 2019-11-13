Нью-Йорк, 1950-е годы. К частному детективу Джону Блэксэду обращается Соня Данн, дочь владельца боксёрского клуба, с просьбой расследовать подозрительное самоубийство её отца и найти молодого многообещающего боксёра, пропавшего как раз в ночь смерти. До важного матча, в котором должен драться парень, всего две недели — ставки очень высоки! Блэксэд берется за дело и дюйм за дюймом начинает распутывать клубок из лжи, насилия и преступных махинаций, всё больше узнавая об изнанке спортивного мира.

Обзор Blacksad: Under the Skin. А комикс лучше! 1

Чёрная фуррия

Blacksad: Under the Skin

Жанр: интерактивный квест
Разработчики: Pendulo studios, YS Interactive
Возрастной рейтинг: 18+
Платформы: PC, PS4, X1, позже выйдет на Switch
Играли: на PC
Перевод: полный
Похоже на:
The Wolf Among Us

Серия графических новелл Blacksad от испанских авторов Хуана Диаса Каналеса и Хуанхо Гуарнидо выходила во Франции с 2000 по 2014 год. Комикс в пяти частях, рассказывающий о делах детектива Джона Блэксэда, успел стать современной классикой. Его главные достоинства — потрясающий акварельный рисунок, живые экспрессивные персонажи, стильные нуарные сюжеты и удачный приём изображения людей в виде животных. Каналес и Гуарнидо мастерски использовали этот традиционный басенный троп, чтобы отразить человеческие характеры и пороки.

Обзор Blacksad: Under the Skin. А комикс лучше! 13

Рисунок оригинала хорош

На долю харизматичного черного (в буквальном смысле) кота Блэксэда выпали не только разборки с мафиози и неверными супругами клиентов. Комикс затрагивает темы расового неравенства, продажной политики и холодной войны. Blacksad — это взгляд на историю США середины прошлого века сквозь детективную призму. Комикс получил две премии Айснера и издавался на двадцати языках. В России серия вышла полностью — совсем недавно издательство «Азбука» выпустило последний том. 

Обзор Blacksad: Under the Skin. А комикс лучше! 22

В основном меню можно посмотреть на «своего Блэксэда» — этакий психологический портрет детектива, меняющийся в зависимости от решений игрока. Нужно это, видимо, для атмосферности — никакого применения у этой информации нет

По словам создателей, Blacksad: Under the Skin можно считать полноправной частью серии. Действие квеста происходит между событиями второй и третьей книги. Джон Блэксэд уже потерял свою любовь и столкнулся с группировкой «Арктическая нация», но ещё не встретил писательницу Альму. Однако это не помешало разработчикам щедро рассыпать по игре отсылки ко всем томам. То тут, то там встречаются книги и пластинки, созданные персонажами из комиксов, упоминаются знакомые читателям имена и события. Мир игры вообще оформлен с любовью к первоисточнику — на каждом шагу встречаются стилизованные картины и плакаты. Всё это согреет душу любому поклоннику оригинальных графических романов.

Обзор Blacksad: Under the Skin. А комикс лучше! 11

Но Blacksad: Under the Skin — не видеокомикс, а игра, и это предполагает более широкую аудиторию. Понравится ли новая работа студии Pendulo тем, кто совсем не знаком с комиксом? А вот с этим дела обстоят довольно нуарно.

Начать стоит с того, что перенесенные в 3D персонажи Blacksad растеряли весь шарм. Удивительно, но статичные рисунки гораздо лучше передавали богатую человеческую мимику на звериных мордах, — в игре же большинство героев выглядят мигающими болванчиками. Человеку, впервые познакомившемуся с миром Blacksad, квест покажется специфической фурри-новеллой.

Обзор Blacksad: Under the Skin. А комикс лучше! 21

Сравните и ужаснитесь!

Котёнок по имени Ой

Квесты, конечно же, создаются ради истории. Она в Blacksad: Under The Skin вполне соответствует духу комикса: это классический нуарный детектив с кровавыми убийствами, личной драмой и запутанными преступными мотивами. Однако, в отличие от комикса, повествование в игре постоянно буксует и провисает — первый час нам приходится провести, блуждая в трёх экранах! 

Обзор Blacksad: Under the Skin. А комикс лучше! 8

В этом спортзале придётся бывать очень часто

Развитие событий в Blacksad зависит от нашего выбора — и местами он действительно важен для прохождения. Некоторые решения из самого начала игры неслабо аукаются в середине. Зачастую неверный выбор приводит к смерти благородного детектива, но нам немедленно дадут переиграть и выбрать «безопасный» вариант, чтобы продолжить повествование. Выбирать предлагают часто и по любому поводу, но от большинства решений ни сюжет, ни отношение других персонажей к Блэксэду радикально не меняются.

Обзор Blacksad: Under the Skin. А комикс лучше! 19

Увы, всё на этой улице — декорации, кроме одной-единственной двери

Блэксэд не просто ходит по Нью-Йорку и ищет улики, ему также доступны функции «кошачье чутьё» и «дедукция». Это довольно интересные механики — тем печальнее, что реализованы они слабо. Например, кошачье чутьё частенько используется не для поиска улик или анализа ситуации, а как нарративный инструмент. Это путает: никогда не знаешь, действительно ли важно прокликать экран или детектив будет изображать Капитана Очевидность. 

Дедукция подразумевает, что мы должны складывать найденные улики и делать важные для расследования выводы. Приступить к этому можно только после появления индикатора — по сути, игра даёт нам подсказку, и остаётся только перебирать улики методом тыка. После каждого сделанного вывода включается анимация, возвращающая из меню дедукции к основному игровому процессу. Это невероятно раздражает — приходится смотреть на одно и то же несколько раз подряд. 

Обзор Blacksad: Under the Skin. А комикс лучше! 6

А эта анимация включается перед каждым дедуктивным выводом

Blacksad: Under the Skin вообще относится ко времени игрока довольно наплевательски, и это очень сильно мешает получать от неё удовольствие. Детектив Блэксэд не умеет бегать, и всю игру мы передвигаемся неспешным шагом. Это вроде бы добавляет антуражности — пока вы не добираетесь до длинных улиц, которые приходится пройти вдоль не раз и не два. Кат-сцены и диалоги нельзя проматывать, поэтому после каждой смерти необходимо медленно просматривать всё, что ты уже видел с последнего сохранения, — а ведь умереть за один акт можно не единожды.

Обзор Blacksad: Under the Skin. А комикс лучше! 7

Постоянно хочется исследовать любопытные закоулки, но натыкаешься на невидимую стену

Лапки вверх!

Поиск предметов и взаимодействие с ними реализованы криво. Приходится заниматься старым добрым пиксельхантингом или вставать в определенную точку, чтобы появилась иконка взаимодействия. Апогея эти недостатки достигают в сцене в темном подвале: Блэксэд и игрок вместе с ним превращаются в настоящих слепых котят. Порой из закрытых помещений нас отпускают «свободно» побегать в город — и лучше бы этого не делали. Нью-Йорк полон молчаливых NPC, лестниц, которые никуда не ведут, порогов, на которые нельзя шагнуть. 

Обзор Blacksad: Under the Skin. А комикс лучше! 15

Добраться до этого предмета можно, только поставив детектива в определенную точку под определенным углом камеры

Иногда игра нарушает свою собственную логику. Так, в первые минуты игрок видит доску, перекинутую на крышу здания, в котором произошло преступление, но Блэксэд никак не комментирует очевидную улику. Позже нам расскажут о появлении доски — сюжетно она нужна для хохмы и для знакомства с одним из персонажей. 

Пару слов стоит сказать об аудиальной стороне игры. Озвучка выполнена довольно качественно, но порой из диалогов пропадают целые фразы или языки переключаются с одного на другой. Приключения Блэксэда сопровождает приятный, но однообразный джаз, надоевший мне уже после первого часа игры.

Обзор Blacksad: Under the Skin. А комикс лучше! 5

В Blacksad можно собирать спортивные карточки, щедро и крайне неочевидно припрятанные по всей игре

Все перечисленные минусы можно было бы стерпеть ради любопытной детективной истории, если бы не ещё одно огромное «но». Blacksad: Under the Skin просто не даёт в себя комфортно играть. На релиз она вышла настолько забагованной, что это просто неприлично. Диалоги и кат-сцены могут зависнуть на случайном моменте — приходится перезапускать игру и молиться, чтобы баг не повторился. А ещё эта не самая фотореалистичная игра при выкрученных на максимум настройках начинает тормозить.

Обзор Blacksad: Under the Skin. А комикс лучше! 18

У детектива лапки, поэтому он не может подняться на эту ничем не загороженную лестницу

При прохождении я нашла как минимум две ветки в диалогах, при выборе которых игра безвозвратно висла. Так что пробовать её до выхода патча первого дня не стоит. Будем надеяться, что разработчикам удастся устранить с его помощью большую часть проблем.

Итог: попытка сделать интерактивный квест со свободой выбора в духе TellTale захлебнулась в недоработанных механиках и багах. Очень жаль — мир Blacksad заслуживает гораздо большего. Играть в Under the Skin стоит только увлеченным фанатам оригинального комикса и детективных квестов.

Обзор Blacksad: Under the Skin. А комикс лучше! 4

Это не кат-сцена, просто диалог пропал и больше не появился

Чёрному коту не повезло
Удачно
дух первоисточника
нуарная атмосфера
решения, влияющие на сюжет
Неудачно
провисающий темп повествования
механики поиска улик и выводов
баги 
5
Средне

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