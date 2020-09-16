Обзор Samurai Jack: Battle Through Time. Всё по канону!

Давным-давно, в далёком краю, я, Аку, могущественный Повелитель Тьмы, выпустил на волю огромное зло! Но глупый самурай, владеющий волшебным мечом, бросил мне вызов. Прежде чем он успел нанести смертельный удар, мне удалось открыть портал времени и отправить его в будущее, где моё зло правит миром!

Долгое путешествие легендарного самурая подошло к концу — вместе с последним, пятым, сезоном мультсериала, вышедшим в 2017 году. Джек вступил в финальную битву со своим заклятым врагом, демоном Аку. В пылу сражения злодей провернул старый трюк — снова телепортировал Джека во времени и пространстве. Как быстро самурай вернётся, вы узнаете, если досмотрите серию до конца. Но что происходило, пока героя не было на экране? Об этом и рассказывает игра Samurai Jack: Battle Through Time.

Wake up, samurai

Samurai Jack: Battle Through Time Жанр: экшен-платформер

Разработчик: Soleil Ltd.

Возрастной рейтинг: 13+

Платформы: PC, PS4, Xbox One, Switch

Играли на: PC

Перевод: субтитры

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серия Ratchet & Clank

Стоп, а вы вообще знакомы с сериалом «Самурай Джек»? Если нет — вам можно только позавидовать, ведь вас ждёт один из лучших мультсериалов начала 2000-х от культового аниматора Геннди Тартаковски (автора мультсериалов «Суперкрошки», «Лаборатория Декстера» и спорного, но стильного 2D-сезона «Войн клонов»). Сегодня «Самурай Джек» с его смесью ретрокиберпанка, электронной музыки и азиатских мотивов отлично вписывается в ностальгические фантастические тренды. Для тех, кто его не смотрел, сюжет одной строкой: злой демон отправил Джека в далекое будущее, и на протяжении пяти сезонов самурай пытается добраться до негодяя и вернуться домой, в Японию прошлого. По пути он встречает множество колоритных союзников, врагов и даже любовь всей жизни. Образ самурая развивался от сезона к сезону, и последние серии, вышедшие с большим отрывом от предыдущих, поставили логичную точку в скитаниях Джека. Так зачем вообще через столько лет было делать игру?

К счастью, не только затем, чтобы заработать денег на поклонниках оригинальных серий. Над Battle Through Time непосредственно работал сам Тартаковски, так что сюжет, поведение героев и диалоги не заставят брезгливо морщиться. Игра — аккуратный спин-офф, который вписывается в канву мультсериала и никак ему не противоречит. Все десять игровых часов, по сути, представляют собой «карман» во времени, куда во время финальной битвы Аку отправляет Джека и его возлюбленную Аши. Самурай снова попадает в места, знакомые зрителям, встречает Шотландца и других старых друзей, а также давно поверженных врагов — Скарамуша, Дочерей Аку и других. Наша цель — пройтись по коридорам памяти вместе с Джеком, уничтожить магические амулеты, контролирующие временной «карман», и вернуться обратно, на битву с демоном.

Искусство меча и пулемёта

Геймплей «Битвы сквозь время» можно назвать винтажным. Мы передвигаемся от уровня к уровню, уничтожая врагов и боссов, преодолеваем платформы, иногда отвлекаемся на секреты. В распоряжении Джека несколько базовых атак, складывающихся в различные комбо, и огромный выбор брони и оружия — от лука до трезубца и пулемёта.

Умения Джека можно прокачивать, собирая души убитых врагов. Ветки прокачки порой не совсем логичны — чтобы добиться желаемого скилла, иногда приходится открывать ещё ворох ненужных. На низком уровне сложности (в игре их четыре) игра при желании проходится с базовым мечом и мощной пушкой на максимальной прокачке. И это неплохо, особенно если вы подустали от соулслайков и хотите просто приятно провести время.

Кроме того, на уровнях Джек находит монеты — на них можно покупать у торговцев более крутую амуницию для уничтожения врагов. Противники здесь на любой вкус, по три-четыре вида на уровень: робоаллигаторы, жуки, мертвецы и другие, знакомые по сериалу прихвостни Аку. На каждом уровне вас ждут встречи с боссами, над которыми иногда придётся попотеть, особенно если вы неправильно прокачаете скиллы. Но ничего сверхъестественного, особенно для опытного игрока, ни в одной битве нет.

Для фанатов или для всех?

Тот, кто не знаком с мультсериалом Тартаковски, скорее всего, при первом взгляде обругает внешний вид Battle Through Time. Подобные локации и текстуры можно было увидеть ещё в платформерах десятилетней давности. Но на самом деле создатели довольно бережно перенесли двумерный мир сериала в 3D. Анимации боя и движения персонажей тоже удались. Камера иногда странно себя ведёт, неудобно разворачиваясь во время боя, но это не критично.

А вот разнообразие в игре подкачало. Да, контента для приятного геймплея хватает — крушить полчища врагов ураганными комбо и новым оружием увлекательно, двигаться от одной кат-сцены со знакомыми персонажами к очередной ностальгической локации интересно. Только чем сильнее становится Джек, тем однообразнее зачистка уровней от врагов — в этом отношении игра до самого финала не подкидывает никаких особенных сюрпризов или оригинальных механик. Любителям классического медитативного геймплея это может понравиться, а тем, кто хочет, чтобы игра постоянно меняла правила, — вряд ли.

Итог: Samurai Jack: Battle Through Time не очередная поделка по лицензии, а добротная, хоть и простоватая игра для широкой аудитории. Она может порадовать любого игрока, но настоящий восторг вызовет именно у фаната мультсериала.