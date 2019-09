Обзор The Legend of Zelda: Link's Awakening. Теперь и на Switch!

Линк тренировался в чужих краях, чтобы стать еще сильнее и защитить Хайрул, и вот пришло время возвращаться. Но в море его лодка попала в ужасный шторм, и герой чудом остался в живых благодаря смелой девушке Марин. Она рассказала Линку, что тот очнулся на острове Кохолинт, посреди которого на высокой горе спит в гигантском яйце Рыба Ветров. Теперь Линку предстоит исследовать таинственный остров и понять, как уплыть домой.

Просыпайся, Линк!

Жанр: метроидвания

Разработчик: Nintendo

Возрастной рейтинг: 6+

Платформы: Nintendo Switch

Перевод: текст

Начало 1990-х, Япония. Программист компании Nintendo Морита Кадзуаки настолько вдохновлен возможностями новой портативной консоли Game Boy, что буквально берет работу на дом и в свободное время разрабатывает собственную игру на основе The Legend of Zelda: A Link to the Past, недавно вышедшей на SNES. Вскоре о задумке Кадзуаки узнают другие коллеги и с удовольствием присоединяются к любительскому проекту. Результаты впечатляют руководство Nintendo, и безымянная «песочница» сначала получает статус порта A Link to the Past, а потом и вовсе обзаводится собственным сценарием, концепцией и названием.

Так в 1993 на Game Boy выходит The Legend of Zelda: Link’s Awakening, первая игра серии, ломающая её шаблоны и правила. В новом приключении нет Зельды, спасения Хайрула и трифорса, зато есть выверенная система квестов и подземелий, интригующий сюжет, новые механики и инвентарь. По этой игре можно учиться начинающим геймдизайнерам — в ней всё сбалансировано практически идеально. The Legend of Zelda: Link’s Awakening суждено стать бабушкой для множества игр последующих десятилетий, ее будут цитировать и копировать. В 1998 Nintendo переиздает игру в цвете для Game Boy Color, а в 2011 портирует на Nintendo 3DS. Казалось бы, Link’s Awakening заслужила свое место в истории и учебниках геймдева, она может спокойно почивать на лаврах. Но тут наступает 2019 год, и на Nintendo Switch выходит ремейк.

«Зачем?» — этот вопрос возник даже у преданных фанатов, игравших в оригинал на момент релиза в 1993-м. Один из очевидных ответов — хотя бы затем, чтобы новое поколение, не способное оценить версию для Game Boy из-за ретро-графики, могло прикоснуться к этой истории. The Legend of Zelda: Link’s Awakening выделяется даже на фоне современных частей серии: её сюжет вдохновлен сериалом «Твин Пикс», он сюрреалистичнее и мрачнее, чем может показаться на первый взгляд. К тому же Link’s Awakening всегда стояла особняком в линейке Zelda-игр, ее очень просто воспринимать как самостоятельное произведение.

Даже огромное количество пересечений с другими играми Nintendo выглядит органично: во-первых, создатели намеренно использовали модели из других игр ещё на ранних стадиях разработки, а во-вторых сны на то и есть сны, чтобы быть странными. Гостей из других игр здесь немало — например, цветы-пираньи и гумбы из Mario, монстры из Kirby и принц Ричард из игры Kaeru no Tame ni Kane wa Naru, выпускавшейся Nintendo только для японского рынка.

Графика новой Link’s Awakening — отличная альтернатива ламповым восьми битам. Гипертрофированный, «пластмассовый» стиль в духе релизов Nintendo последних лет не крадёт очарования игры, а подчёркивает его. Тем, кто хорошо знаком с игрой, будет приятно рассмотреть в трех измерениях, как выглядит тот или иной персонаж, локация или монстр.

Ветер перемен

The Legend of Zelda: Link’s Awakening — очень аккуратный и бережный ремейк. Это практически стопроцентная копия релиза 1993 года и дополнений к нему из версии 1998-го — от управления и расположения каждого квадратика травы до оригинального саундтрека в новом звучании.

Различия в дизайне настолько минимальны, что их найдут только те, кто знает игру наизусть. Из заметных изменений стоит отметить усовершенствованную карту мира, бесшовный переход из локации в локацию, двери подземелий, которые не нужно открывать ключами каждый раз после загрузки, и, собственно, сами подземелья. Головоломки в них остались такими же, как в классической версии, и сложнее не стали — напротив, местами даже добавили в логике. В этом есть свой минус: проходить The Legend of Zelda: Link’s Awakening просто даже на уровне Hero. Опытным геймерам, не расположенным к ностальгии и мини-играм, удастся пробежать ее быстрее заявленных 18 часов.

Технических недостатков у ремейка практически нет. Изредка проседает FPS на открытых пространствах, а также немного смущает решение с размытием верхней и нижней частей экрана в открытых локациях, — но на это быстро перестаешь обращать внимание.

Пожалуй, единственным настоящим нововведением игры стал Конструктор подземелий. Теперь можно строить собственные лабиринты с сокровищами и давать их на похождение друзьям. Правда, онлайн-режима у функции нет: чтобы загрузить авторские подземелья на чужую Switch, нужно купить специальную фигурку Amiibo и записать все созданное на неё, как на флешку. На сюжет это дополнение никак не влияет, но позволяет при желании немного отвлечься от прохождения и задуматься: возможно, грандиозный онлайн-конструктор подземелий по вселенной The Legend of Zelda не за горами.

Итог: решительно нельзя относиться к The Legend of Zelda: Link’s Awakening просто как к «ремейку ради ремейка» и ругать её за отсутствие новизны и архаичность. Это музейная реконструкция от мира игр, бережное сохранение и легкое переосмысление исторического достояния. Несмотря на 26 лет между оригиналом и новой версией, играть в неё и раскрывать секрет Рыбы Ветров по-прежнему интересно.