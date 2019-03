One Piece: World Seeker. Пираты на мели

Мир One Piece идеален для видеоигр. В его вселенную, где на бесчисленном множестве островов можно встретить всё что угодно, от волшебных королевств до бункеров с боевыми роботами, впишется даже самая эксцентричная фантазия. Однако у разработчиков редко получается раскрыть потенциал первоисточника: файтинги выходят шаблонными, экшены — банальными, клоны Dynasty Warriors при всех достоинствах остаются клонами. А вот приключения «по мотивам» от студии Ganbarion выходили весьма недурными. Так что их новая работа вызвала неподдельный интерес. Тем более что превью дразнили красивой графикой, ярким открытым миром, динамичными боями и занятным сюжетом. Всё это в One Piece: World Seeker действительно есть. Но для создания хорошей игры этого оказалось мало.

О дивный новый мир

Жанр: экшен от третьего лица с элементами RPG

Разработчик: Ganbarion

Издатель: Bandai Namco Entertainment

Возрастной рейтинг: 12+

Перевод: субтитры

Платформа: PC, PS4, Xbox One

Играли на: PS4

Похоже на:

Marvel’s Spider-Man

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

One Piece: Unlimited World Red

Сюжет игры затягивает прямо со вступительного ролика. Пираты Соломенной шляпы бегут из парящей в воздухе тюрьмы и оказываются на незнакомом острове. Они теряют связь друг с другом, и капитан Луффи отправляется на поиски членов своей команды. Попутно он знакомится с дочерью погибшей правительницы острова и узнаёт, что на нём творится какая-то чертовщина. По неясной причине здесь собираются сильнейшие пираты и адмиралы флота, и вдобавок назревает гражданская война… Луффи решает разобраться в происходящем и помочь жителям острова. Ведь он и его друзья — не какие-то головорезы, а честные охотники за сокровищами, которые всегда готовы помочь нуждающимся и восстановить справедливость. Не шекспировские страсти, конечно, но история достаточно притягивает, чтобы её хотелось распутать вместе с героями.

Отличное впечатление с первых секунд игры производит и графика. Красочная и детализированная, она на удивление удачно передаёт стиль оригинальной манги и совмещает мультяшных героев с реалистичными декорациями. Причём последние балуют разнообразием. Тут есть тихие деревушки и напоминающий Гонконг мегаполис, леса и военные базы, пришвартованные в портах корабли и шахты со сверкающими самоцветами. Проработаны они на совесть: трава живописно колышется от ветра, отражение героя скользит по стальной обшивке. Временами так и тянет постоять где-нибудь на холме и насладиться видом.

И главное, все описанные красоты — и правда часть открытого мира, который можно излазить вдоль и поперёк. Невероятной свободе передвижения мы обязаны способностям героя, Манки Д. Луффи. Этот жизнерадостный парень в детстве съел дьявольский плод, и его тело стало подобно резине. Он может растягивать свои конечности, как пожелает, и прыгать с любой высоты. Вытягивая руки и цепляясь за балконы, заборы, верхушки деревьев и прочие выступы, Луффи может взмыть вверх или устремиться вперёд не хуже Человека-паука. Это и правда классно выглядит и захватывает дух… первые пару-тройку часов, пока не понимаешь, что все эти ужимки и прыжки по сути бесполезны.

Есть кто живой?

One Piece: World Seeker — отличный пример игры с кучей отличных идей, не доведённых до ума. Здесь есть красивый, разнообразный открытый мир, но его не хочется исследовать. В нём просто ничего не происходит. Леса и поля пустынны, как и города, где встречается лишь горстка персонажей, способных выдать пару шаблонных фраз. В главном мегаполисе острова это смотрится особенно дико. Огромный город, рыночная площадь, прилавки ломятся от еды, у кафе стоят длинные столы с лавочками. Но ни продавцов, ни едоков не видно. И зайти в магазин или бар, вывесками которых пестрят улицы, тоже нельзя.

В этом мире нет места случайности. Все, с кем можно взаимодействовать, отмечены восклицательным знаком на карте. Изредка игра подкидывает задачки в духе «найди в гавани пирата с двумя топорами», но и тут область поиска очерчена, цель ясна. Подслушать историю у случайно встреченных путников на опушке леса, как в The Legend of Zelda: Breath of the Wild, не получится.

Стимула облазить каждый закоулок в поисках полезных предметов тоже нет. Луффи не нужны ни оружие, ни медикаменты (его здоровье регенерирует со временем), а парочку аксессуаров для экипировки проще получить за выполнение квеста, чем сделать самим, отыскав для них чертёж и материалы. Да, крафт есть, но он практически бесполезен. Как и приготовление ланчей для членов команды, отправляющихся на сбор материалов. А так как мало кому захочется бесцельно слоняться даже по самым красивым местам, игра быстро превращается в короткие перебежки от одного сюжетного события к другому.

Могу бежать, могу не бежать

Впрочем, World Seeker честно старается развлечь игрока. Помимо сюжетных заданий, в ходе которых всегда нужно встретить определенного персонажа и победить босса, в ней полно дополнительных задачек. Они, правда, сводятся к стандартному набору «найти человека, побить врагов, собрать несколько предметов» в разных комбинациях, но оформлены достаточно креативно. Например, Луффи нужно будет добыть ингредиенты для обеда, а потом за несколько минут, пока еда не остыла, найти троих играющих в прятки ребятишек. Милые маленькие истории о семейных конфликтах, сбежавших влюблённых и потерявшихся детях удачно камуфлируют повторяющиеся механики.

Изредка в руки Луффи попадают карты — рисунки, по которым нужно догадаться, где на острове может быть спрятано сокровище. Дело непростое, но занятное. А ещё в игре есть элементы стелса! Луффи может прятаться в бочках и оглушать врагов, подкравшись сзади. Вот только нужно это буквально в паре побочных квестов. Обычно проще или одолеть противников, или пробежать мимо, игнорируя гневные выкрики и выстрелы в спину. А жаль, ведь, дополнив эту механику отвлекающими манёврами, её можно было бы сделать настоящей фишкой игры.

One Piece: World Seeker не хватает изюминки, по меркам современных приключенческих игр она выглядит слишком просто. Ни головоломок, ни аркадных эпизодов, ни мини-игр, которыми славятся японские проекты, здесь нет. А ведь именно за их засилье некоторые ругали прошлое приключение от Ganbarion — One Piece: Unlimited World Red. Теперь разработчики ударились в другую крайность и сделали новую игру совсем уж минималистичной. Не относится это разве что к боевой системе, хотя и она достаточно проста.

Гуттаперчевый мальчик

Оружия Луффи не носит, но, несмотря на это, набор боевых приёмов у него немаленький. Он и стрелять может, направляя волны воздуха в противника, и наносить удары руками и ногами.

У Луффи есть два боевых стиля. В режиме разведки он быстро двигается и может уклоняться от вражеских атак, телепортируясь на небольшое расстояние. Удары в этом режиме быстрые и не особо мощные, но из них можно собрать комбо. В атакующем режиме Луффи, наоборот, довольно неповоротлив. Зато он может блокировать удары, а его атаки медленны, но сильны. И, как в любом приличном экшене, у героя есть шкала напряжения. Она набирается, пока Луффи раздаёт тумаки врагам, после чего её можно потратить на проведение разных мощных приёмов.

В игре есть ролевой элемент, так что по мере получения опыта можно открывать новые удары и усиливать старые, делать Луффи более проворным и живучим. О прокачке персонажа под свой стиль игры речь не идёт: вариантов маловато, так что вложиться можно практически во всё и использовать по обстоятельствам.

Или по настроению: поединки не настолько сложны, чтобы для них приходилось подбирать единственно верную тактику. Рядовые бандиты и морпехи легендарному пирату не страшны, а в бою с боссами достаточно отследить траекторию их атак и не подставляться под удар. А уж бить наотмашь, проводить комбо или вообще пытаться снайперски выстрелить супостату в голову — дело вкуса.

Знакомые все лица

Чем игра определенно радует, так это уважением к первоисточнику. Хотя поиграть можно только за Луффи, все остальные пираты Соломенной шляпы показаны во всей красе. Зоро со своим топографическим кретинизмом постоянно где-то плутает, Санджи безуспешно подкатывает к радеющей за счастье островитян героине, Чоппер лечит раненых, Усопп мастерит разные полезные штуки. Пусть им и достались лишь роли второго плана, смотреть на любимых персонажей всегда приятно.

Хватает в игре и камео других известных героев и злодеев вселенной. На остров заявляются братцы Санджи, Смокер с Ташиги, Сабо, Крокодайл и другие старые знакомые, с которыми Луффи нужно пообщаться или померяться силами. Им экранного времени уделили совсем мало, но их задача — не развивать сюжет, а радовать фанатов своим появлением.

Жаль только, на озвучку диалогов Bandai Namco поскупились. Полностью озвучены только сюжетные ролики, а в остальное время герои повторяют несколько фирменных фраз. Зато выглядят персонажи замечательно, мимика и анимация на высоте. Движок Ganbarion написали отличный. Остаётся надеяться, что в следующий раз на нём сделают более масштабную и разнообразную игру.