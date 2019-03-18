Мир One Piece идеален для видеоигр. В его вселенную, где на бесчисленном множестве островов можно встретить всё что угодно, от волшебных королевств до бункеров с боевыми роботами,  впишется даже самая эксцентричная фантазия. Однако у разработчиков редко получается раскрыть потенциал первоисточника: файтинги выходят шаблонными, экшены — банальными, клоны Dynasty Warriors при всех достоинствах остаются клонами. А вот приключения «по мотивам» от студии Ganbarion выходили весьма недурными. Так что их новая работа вызвала неподдельный интерес. Тем более что превью дразнили красивой графикой, ярким открытым миром, динамичными боями и занятным сюжетом. Всё это в One Piece: World Seeker действительно есть. Но для создания хорошей игры этого оказалось мало.

О дивный новый мир

Жанр: экшен от третьего лица с элементами RPG
Разработчик: Ganbarion
Издатель: Bandai Namco Entertainment
Возрастной рейтинг: 12+
Перевод: субтитры
Платформа: PC, PS4, Xbox One
Играли на: PS4
Похоже на:
Marvel’s Spider-Man
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
One Piece: Unlimited World Red

Сюжет игры затягивает прямо со вступительного ролика. Пираты Соломенной шляпы бегут из парящей в воздухе тюрьмы и оказываются на незнакомом острове. Они теряют связь друг с другом, и капитан Луффи отправляется на поиски членов своей команды. Попутно он знакомится с дочерью погибшей правительницы острова и узнаёт, что на нём творится какая-то чертовщина. По неясной причине здесь собираются сильнейшие пираты и адмиралы флота, и вдобавок назревает гражданская война… Луффи решает разобраться в происходящем и помочь жителям острова. Ведь он и его друзья — не какие-то головорезы, а честные охотники за сокровищами, которые всегда готовы помочь нуждающимся и восстановить справедливость. Не шекспировские страсти, конечно, но история достаточно притягивает, чтобы её хотелось распутать вместе с героями.

One Piece: World Seeker. Пираты на мели 1

Игра радует живыми диалогами и выразительными лицами персонажей

Отличное впечатление с первых секунд игры производит и графика. Красочная и детализированная, она на удивление удачно передаёт стиль оригинальной манги и совмещает мультяшных героев с реалистичными декорациями. Причём последние балуют разнообразием. Тут есть тихие деревушки и напоминающий Гонконг мегаполис, леса и военные базы, пришвартованные в портах корабли и шахты со сверкающими самоцветами. Проработаны они на совесть: трава живописно колышется от ветра, отражение героя скользит по стальной обшивке. Временами так и тянет постоять где-нибудь на холме и насладиться видом.

One Piece: World Seeker. Пираты на мели 2

Похоже, разработчики вдохновлялись последней «Зельдой». Уж очень дизайн мира о ней напоминает

И главное, все описанные красоты — и правда часть открытого мира, который можно излазить вдоль и поперёк. Невероятной свободе передвижения мы обязаны способностям героя, Манки Д. Луффи. Этот жизнерадостный парень в детстве съел дьявольский плод, и его тело стало подобно резине. Он может растягивать свои конечности, как пожелает, и прыгать с любой высоты. Вытягивая руки и цепляясь за балконы, заборы, верхушки деревьев и прочие выступы, Луффи может взмыть вверх или устремиться вперёд не хуже Человека-паука. Это и правда классно выглядит и захватывает дух… первые пару-тройку часов, пока не понимаешь, что все эти ужимки и прыжки по сути бесполезны.

Есть кто живой?

One Piece: World Seeker. Пираты на мели 3

Декорации красивые, но нет людей, чтобы их оживить

One Piece: World Seeker — отличный пример игры с кучей отличных идей, не доведённых до ума. Здесь есть красивый, разнообразный открытый мир, но его не хочется исследовать. В нём просто ничего не происходит. Леса и поля пустынны, как и города, где встречается лишь горстка персонажей, способных выдать пару шаблонных фраз. В главном мегаполисе острова это смотрится особенно дико. Огромный город, рыночная площадь, прилавки ломятся от еды,  у кафе стоят длинные столы с лавочками. Но ни продавцов, ни едоков не видно. И зайти в магазин или бар, вывесками которых пестрят улицы, тоже нельзя.

В этом мире нет места случайности. Все, с кем можно взаимодействовать, отмечены восклицательным знаком на карте. Изредка игра подкидывает задачки в духе «найди в гавани пирата с двумя топорами», но и тут область поиска очерчена, цель ясна. Подслушать историю у случайно встреченных путников на опушке леса, как в The Legend of Zelda: Breath of the Wild, не получится.

One Piece: World Seeker. Пираты на мели 4

Если ударить по определённой вывеске, можно долго летать по Стальному городу. Толку никакого, но смотрится очень круто

Стимула облазить каждый закоулок в поисках полезных предметов тоже нет. Луффи не нужны ни оружие, ни медикаменты (его здоровье регенерирует со временем), а парочку аксессуаров для экипировки проще получить за выполнение квеста, чем сделать самим, отыскав для них чертёж и материалы. Да, крафт есть, но он практически бесполезен. Как и приготовление ланчей для членов команды, отправляющихся на сбор материалов. А так как мало кому захочется бесцельно слоняться даже по самым красивым местам, игра быстро превращается в короткие перебежки от одного сюжетного события к другому.

Могу бежать, могу не бежать

Впрочем, World Seeker честно старается развлечь игрока. Помимо сюжетных заданий, в ходе которых всегда нужно встретить определенного персонажа и победить босса, в ней полно дополнительных задачек. Они, правда, сводятся к стандартному набору «найти человека, побить врагов, собрать несколько предметов» в разных комбинациях, но оформлены достаточно креативно. Например, Луффи нужно будет добыть ингредиенты для обеда, а потом за несколько минут, пока еда не остыла, найти троих играющих в прятки ребятишек. Милые маленькие истории о семейных конфликтах, сбежавших влюблённых и потерявшихся детях удачно камуфлируют повторяющиеся механики.

One Piece: World Seeker. Пираты на мели 5

Мир не очень большой, но тут есть чем заняться

Изредка в руки Луффи попадают карты — рисунки, по которым нужно догадаться, где на острове может быть спрятано сокровище. Дело непростое, но занятное. А ещё в игре есть элементы стелса! Луффи может прятаться в бочках и оглушать врагов, подкравшись сзади. Вот только нужно это буквально в паре побочных квестов. Обычно проще или одолеть противников, или пробежать мимо, игнорируя гневные выкрики и выстрелы в спину. А жаль, ведь, дополнив эту механику отвлекающими манёврами, её можно было бы сделать настоящей фишкой игры.

One Piece: World Seeker. Пираты на мели 6

Стелс-миссии вышли интересными. Жаль, что их очень мало

One Piece: World Seeker не хватает изюминки, по меркам современных приключенческих игр она выглядит слишком просто. Ни головоломок, ни аркадных эпизодов, ни мини-игр, которыми славятся японские проекты, здесь нет. А ведь именно за их засилье некоторые ругали прошлое приключение от Ganbarion — One Piece: Unlimited World Red. Теперь разработчики ударились в другую крайность и сделали новую игру совсем уж минималистичной. Не относится это разве что к боевой системе, хотя и она достаточно проста.

Гуттаперчевый мальчик

Оружия Луффи не носит, но, несмотря на это, набор боевых приёмов у него немаленький. Он и стрелять может, направляя волны воздуха в противника, и наносить удары руками и ногами.

One Piece: World Seeker. Пираты на мели 7

В боевом режиме Луффи бьёт с такой силой, что толпы врагов разлетаются, как щепки. Правда, в нём можно запросто схлопотать пулю

У Луффи есть два боевых стиля. В режиме разведки он быстро двигается и может уклоняться от вражеских атак, телепортируясь на небольшое расстояние. Удары в этом режиме быстрые и не особо мощные, но из них можно собрать комбо. В атакующем режиме Луффи, наоборот, довольно неповоротлив. Зато он может блокировать удары, а его атаки медленны, но сильны. И, как в любом приличном экшене, у героя есть шкала напряжения. Она набирается, пока Луффи раздаёт тумаки врагам, после чего её можно потратить на проведение разных мощных приёмов.

В игре есть ролевой элемент, так что по мере получения опыта можно открывать новые удары и усиливать старые, делать Луффи более проворным и живучим. О прокачке персонажа под свой стиль игры речь не идёт: вариантов маловато, так что вложиться можно практически во всё и использовать по обстоятельствам.

One Piece: World Seeker. Пираты на мели 8

Система прокачки наглядная и удобная

Или по настроению: поединки не настолько сложны, чтобы для них приходилось подбирать единственно верную тактику. Рядовые бандиты и морпехи легендарному пирату не страшны, а в бою с боссами достаточно отследить траекторию их атак и не подставляться под удар. А уж бить наотмашь, проводить комбо или вообще пытаться снайперски выстрелить супостату в голову — дело вкуса.

Знакомые все лица

Чем игра определенно радует, так это уважением к первоисточнику. Хотя поиграть можно только за Луффи, все остальные пираты Соломенной шляпы показаны во всей красе. Зоро со своим топографическим кретинизмом постоянно где-то плутает, Санджи безуспешно подкатывает к радеющей за счастье островитян героине, Чоппер лечит раненых, Усопп мастерит разные полезные штуки. Пусть им и достались лишь роли второго плана, смотреть на любимых персонажей всегда приятно.

One Piece: World Seeker. Пираты на мели 9

Нами достаточно просто появиться в кадре, чтобы привести фанатов в восторг. Да и не только их…

Хватает в игре и камео других известных героев и злодеев вселенной. На остров заявляются братцы Санджи, Смокер с Ташиги, Сабо, Крокодайл и другие старые знакомые, с которыми Луффи нужно пообщаться или померяться силами. Им экранного времени уделили совсем мало, но их задача — не развивать сюжет, а радовать фанатов своим появлением.

One Piece: World Seeker. Пираты на мели 10

Чтобы понять сюжет World Seeker, не обязательно быть знатоком One Piece. Но тогда подобные отсылки останутся непонятными

Жаль только, на озвучку диалогов Bandai Namco поскупились. Полностью озвучены только сюжетные ролики, а в остальное время герои повторяют несколько фирменных фраз. Зато выглядят персонажи замечательно, мимика и анимация на высоте. Движок Ganbarion написали отличный. Остаётся надеяться, что в следующий раз на нём сделают более масштабную и разнообразную игру.

Итог: симпатичное и душевное, но очень уж примитивное по современным меркам приключение. Фанатам One Piece и любителям простых, чистых механик World Seeker может прийтись по вкусу. К первоисточнику игра относится с огромным уважением, да и бегать-прыгать-драться в ней весело. Но ничем большим она, к сожалению, похвастаться не может.

One Piece: World Seeker. Пираты на мели
УДАЧНО
  • яркая картинка
  • добрый сюжет в духе аниме
  • весёлые поединки
НЕУДАЧНО
  • пустой открытый мир
  • бесполезный крафт
  • однообразные квесты
6Неплохо

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Ксения Аташева
Ксения Аташева
Постоянный автор МирФ, любитель японской культуры, коллекционер фигурок.

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