Самые ожидаемые фантастические игры 2023 года: Diablo IV, Hogwarts Legacy, Atomic Heart и многие-многие другие

Уж почто 2022 год обещал быть богатым, но 2023 его наверняка переплюнет. Что-то переехало, что-то анонсировали, что-то собирается выбраться из раннего доступа, что-то наконец обзавелось точной датой релиза. В итоге проектов так много, что каждый найдёт что-нибудь для себя. Хотя официальный релиз и локализация большинства проектов под вопросом — возможность поиграть в них отыскать нетрудно. В отличие от времени. (Вот вам, например, инструкция, как покупать игры в Steam на свой аккаунт без иностранной пластиковой карты, если издатель не убрал их из магазина в вашем регионе)

Diablo IV

Главный дьяблоид на ближайшее десятилетие наконец-то выходит! Нас ждёт возвращение к более мрачному стилю, невероятной красоты CGI-ролики, эпический сюжет, более-менее открытый мир (ура, коридорно-актовая система сюжетной кампании останется в прошлом!) и сервисная модель, которая позволит Blizzard годами получать с игры большие деньги и, соответственно, не забрасывать её, а регулярно выпускать новые порции контента. И самое главное — запредельно аддиктивный геймплей с уничтожением тысяч монстров. Русский язык будет, но вот официально игру купить из РФ и РБ нельзя — а продержатся ли существующие лазейки до релиза и после него, пока не ясно. А ведь мы с вами понимаем, что консольная версия — далеко не оптимальный выбор для этой игры.

Hogwarts Legacy

В 2022 году мы получили симулятор жизни кота, а вот в 2023-м нас ждёт, наверное, второй по ожидаемости симулятор в истории — симулятор жизни хогвартского школьника. Все четыре факультета на выбор (каждый со своей неподражаемой гостиной!), уроки, поиск друзей, приключения и разгадки тайн, волшебные существа. В общем, всё то, что заставит прожжённых поттероманов пропасть в игре всерьёз и надолго. Русский язык будет, пускай и без речи, но вот с покупкой PC-версии явно возникнут сложности — игру скрыли для игроков из РФ и РБ.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

При том что прямое продолжение Breath of the Wild уже многие годы будоражит умы игроков, про сиквел известно на удивление мало — даже название игры объявили только минувшей осенью. Мы знаем, что на этот раз Линк отправится исследовать небеса над Хайрулом — и, как известно поклонникам серии, там расположены парящие земли Скайлофта, имеющие ключевое значение для вселенной. Можно не сомневаться, что нас ждёт один из главных (и, наверное, последних) блокбастеров за всю историю Switch, который обязателен к покупке для каждого владельца этой гибридной консоли.

Marvel’s Spider-Man 2

В 2018 году Marvel’s Spider-Man внезапно стала одним из главных эксклюзивов Sony, покорив аудиторию всех возрастов и напомнив, чем же Человек-паук так сильно отличается от других супергероев. Spider-Man: Miles Morales доказала, что успех оригинала был далеко не случайным, а заодно продемонстрировала, насколько здорово паучья концепция может работать на PS5. Номерной сиквел имеет все шансы затмить обе эти игры, ведь кроме мощи PS5 и уникального способа перемещения героя он может предложить ещё и самого впечатляющего врага Человека-паука — Венома.

Atomic Heart

Главная, а заодно и самая скандальная отечественная игра последних лет наконец доберётся до релиза. Только учтите, что главным источником вдохновения для авторов была вовсе не BioShock, а Bloodborne. Пострелять и поколдовать* нам дадут, но механики ближнего боя с уворотами и битьём врагов по таймингу будут сохранять актуальность на протяжении всей игры. И с главным козырем в виде альтернативного и сверхпрогрессивного СССР у игры точно будет порядок — дизайнеры потрудились на славу и сумели запечатлеть абсурдный дух Страны Советов в каждой из множества игровых локаций. Насчёт доступа к игре беспокоиться не стоит — за российский релиз отвечает VK Play, так что купить и поиграть можно будет без проблем, перевод с матюгами от нас никуда не денется.

*Напоминаем, что любая достаточно развитая технология неотличима от магии

Alan Wake 2

О продолжении злоключений писателя в стильном пиджаке известно не очень много: разработка идёт по плану, из экшена с элементами ужасов история Алана Уэйка окончательно перейдёт в жанр survival horror, а актёры из первой части вернутся к своим ролям в сиквеле. Но гораздо больший интерес Alan Wake 2 вызывает не просто как сиквел игры 2010 года, а как развитие жуткой мультивселенной Сэма Лэйка, основанной в Control (2019). Для издания игры Remedy заключила соглашение с Epic Games, и пока есть все основания верить, что игроки из РФ и РБ смогут без ограничений увидеть новую главу истории незадачливого автора палп-фикшена. О локализации на русский язык информации пока нет.

Final Fantasy XVI

Продолжение культовой франшизы Square Enix обещает быть масштабным, динамичным и бойким приключением с большим уклоном в фэнтези по сравнению с предыдущей номерной частью. Разработку возглавил Наоки Ёсида, ранее работавший над онлайновой Final Fantasy XIV, и, судя по первым демонстрациям геймплея, нас ожидает крайне кинематографичное приключение с глубокой боевой системой. Сам Ёсида обещает, что игра раскроет весь технологический потенциал PlayStation 5 — игра выйдет эксклюзивно на консоли Sony.

Final Fantasy VII Rebirth

Вторая часть ремейка самой главной «финалки» наконец-то замаячила на горизонте. Вовсе не факт, что она успеет выйти именно в 2023 году, но надежда есть. Про сюжет остаётся гадать, будет он следовать канве оригинала или же сразу ринется в какие-то свои дебри, продолжая дело, начатое финалом первой части ремейка. Также не ясно, вместит ли Rebirth оставшиеся две третьих сюжета оригинала или же нам придётся ещё несколько лет дожидаться финальную игру. Точно известно лишь одно — проект не выйдет на PS4, так как разработчики хотят сосредоточиться именно на возможностях актуального поколения консолей и не связывать себе руки устаревшим железом.

Resident Evil 4 Remake

В 2005 году Resident Evil 4 вызвала солидный раскол среди фанатов серии: одним переход серии на сторону шутеров понравился, а другим показался предательством её мрачных сурвивально-хоррорных идеалов. Но сильнее всего влияние четвёртой «Обители зла» сказалось на жанре шутеров — именно эта игра показала, насколько крутой экшен можно сделать с видом от третьего лица. Мы уже наблюдали, какого уровня игры получались из устаревших хорроров, когда современная Capcom бралась их переосмыслять — и тем интереснее, как она сможет перепридумать культовый шутер, который, вообще говоря, сохранился достаточно неплохо.

Star Wars Jedi: Survivor

Новая часть похождений молодого (но уже бородатого!) джедая Кэла Кестиса обещает стать более мрачной и взрослой по сравнению с первой частью. Разработчики из Respawn Entertainment заявили, что сиквел Fallen Order будет логичным развитием идей из первой части: больше боссов, больше побочных активностей, больше джедайских трюков, больше элементов метроидвании и новые миры, ещё не показанные во франшизе. В историю добавят новых персонажей и вернут некоторых героев из оригинала, а у протагониста появится напарник со своей историей. К сожалению, после ухода Electronic Arts из России из их крупных релизов пропала и поддержка русского языка, так что к танцам с бубном вокруг турецкого аккаунта у желающих попробовать новую историю из далёкой-далёкой Галактики добавится ещё и экзамен по английскому языку.

Street Fighter 6

Street Fighter — уникальная серия, где каждая нечётная часть неудачная, а каждая чётная — шедевральная. По большому счёту первая, третья и пятая части — это обкатка неких концепций, эксперименты, а следующие за ними — уже работа над ошибками, где всё лучшее преумножено, а всё лишнее выкинуто за борт. Ожидания от шестой номерной части чертовски высоки — мы должны получить не просто весёлый мордобой для вечеринок, но новую икону киберспорта, сложную, красивую и зрелищную игру, мастерство в которой можно будет оттачивать бесконечно. Если вы один из ценителей жанра, то мимо такой новинки вы не пройдёте. Только настраивайтесь сразу брать консольную версию — на PC файтинги обычно релизятся очень проблемно, и не всегда их удаётся как следует вылечить патчами.

Assassin’s Creed Mirage

Экшен-франшиза от Ubisoft вроде как собирается припасть к истокам — хотя бы в этой части. Mirage обещает вернуть игрока на Ближний Восток и сделать акцент на классических «ассасинских» атрибутах серии, избавившись от фэнтезийно-ролевой коросты. Больше стелса, паркура и охоты за целями — заявлены даже полноценные миссии по выслеживанию и устранению в духе какой-нибудь Hitman. Открытый мир тоже обещает стать более компактным: на место огромных открытых пространств и целых стран приходит Багдад времён становления Братства. Русской озвучки у Assassin’s Creed Mirage не будет, но интерфейс и субтитры будут локализованы.

Hollow Knight: Silksong

Некогда задуманная как дополнение к Hollow Knight о приключениях одной из их антагонисток, Silksong со временем разрослась до размеров полноценного сиквела. Ну или спин-оффа. Нового в игре — примерно всё: герой со своим персональным мувсетом и уникальными способностями, локации, монстры, боссы, NPC. В общем, это именно то, чего ждут поклонники оригинала, — новая игра в знакомом мире. Если оригинальная хардкорная метроидвания вас покорила, то мимо Silksong проходить определённо не стоит. Впрочем, если учитывать перфекционизм Team Cherry, есть шанс, что релиз переедет на 2024 год, так что мы ждём — но осторожно-осторожно.

Lies of P

Разработка соулслайк-экшена о Пиноккио, похоже, вышла на финишную прямую. Авторы игры уверяют, что сходства с серией Souls и в особенности с Bloodborne случайны, тем не менее классические атрибуты жанра на месте. Мрачное викторианское приключение по мотивам сказки Карло Коллоди будет линейным, но концовок заявлено несколько. Также принятые игроком решения будут влиять не только на финал, но и на ход некоторых промежуточных заданий. Lies of P выйдет на всех актуальных платформах и даже заглянет на консоли предыдущего поколения. Продукты издателя Neowiz можно свободно приобрести в Steam, а для самой Lies of P заявлена поддержка русского языка.

Wo Long: Fallen Dynasty

После успешного эксперимента с японской мифологией и соулслайк-геймплеем в Nioh разработчики Team Ninja переключились на сеттинг фэнтезийного древнего Китая. С точки зрения геймплея Wo Long будет похожа на Nioh: несколько типов ударов, особые приёмы, акцент на вещизме и сборе лута и возможность кооперативного прохождения. Но есть некоторые нововведения: например, в игре наконец-то появится кнопка прыжка, а игрок сможет пользоваться силой одного из пяти китайских «божественных зверей». Официальная русская локализация будет.

The Lord of the Rings: Return to Moria

Выживач про гномов-шахтёров, которым нужно драться с какой-то хтонической нечистью, — нет, это не описание Deep Rock Galactic, а синопсис The Lord of the Rings: Return to Moria. В Четвёртую эпоху Средиземья правитель пещер Агларонда Гимли отправил группу гномов вернуть утраченную родину подземного народа — великую Морию. Заявлена глубокая система кастомизации персонажа, крафт (куда же без него?), битвы с гоблинами и качественный сюжет, а также возможность кооператива до восьми игроков. Return to Moria выйдет эксклюзивно в Epic Games Store, поддержка русского языка не заявлена.

The Invincible

Разработка адаптации романа Станислава Лема «Непобедимый» от бывших сотрудников CD Projekt RED из Starward Industries, похоже, близится к завершению. По геймплейным демонстранциям можно сделать вывод, что Invincible — это красивый и неспешный интерактивный детектив в духе The Vanishing of Ethan Carter (проще говоря — симулятор ходьбы) на просторах таинственной планеты Регис III. В этом атомпанковом триллере нам предстоит расследовать таинственное исчезновение команды крейсера «Непобедимый» и столкнуться с обитателями Регис III — кем бы они ни оказались. The Invincible будет поддерживать русский язык, а игры издателя 11 bit studios свободно продаются в России и Беларуси.

The Day Before

Ох, нечасто в наши списки ожиданий залетают ММО! Но тут случай особый. Во-первых, это выживалка с зомби в апокалиптической Америке, во-вторых — с крутой графикой, а в-третьих — от российской команды. Эдакая смесь The Division с DayZ. Обычно отечественные разработчики вовсю эксплуатируют родные сеттинги, и потому весьма любопытно, каким получится их взгляд на загнивающий (на сей раз — в буквальном смысле) Запад. Демонстрационные ролики — вообще отвал башки, особенно с включённой технологией RTX. Впрочем, достаточно скромные системные требования заставляют всерьёз усомниться, что мы сможем увидеть подобную красоту на своих мониторах — уж слишком это прекрасно, чтобы быть правдой.

Homeworld 3

Homeworld — старая и заслуженная серия космических стратегий в реальном времени, главной фишкой которых было перемещение в настоящем трёхмерном пространстве. Третья часть определённо хочет стать лучшей — в ней завораживающе красивая графика, поражающие воображение останки гигантских древних космических кораблей, множество режимов, включая аналог рогалика, который можно проходить в кооперативе! Если вы искали космическую стратегию не про глобальные разборки суперимперий, а про что-то более локальное и личное — обязательно присмотритесь к этому релизу.

Dead Island 2

Игровые долгострои — зло. Пока проект ползёт из производственного ада к релизу, он успевает безбожно состариться. Но в этот раз почти десять лет разработки пошли игре на пользу — её несколько раз передавали от одной студии к другой, и каждая, по-видимому, начинала всё с чистого листа. В итоге вместо унылой беготни по клаустрофобным улочкам, как это было в первой части, нас ждёт зомби-апокалипсис в солнечной Калифорнии. Зомби будут очень натуралистичными и разнообразными — и расчленение тоже будет сделано с невиданным прежде реализмом. Вырисовывается игра для маньяков на все деньги — и такой подход может только или сработать, подарив нам ещё одну культовую игру про зомби, или похоронить проект, как это было неоднократно с не знавшими меры в насилии.

Всё ещё ждём

Starfield — смесь RPG и шутера от Bethesda с полётами по бескрайнему космосу;

Redfall — кооперативный шутер про истребление вампиров от Arkane Studio;

Forspoken — красивый симулятор волшебницы для PC и PS5;

Lord of the Rings: Gollum — стелс-экшен про Голлума от Daedalic Entertainment;

Avatar: Frontiers of Pandora — игровой довесок к фильму Кэмерона от Ubisoft;

Frostpunk 2 — сиквел безжалостной стратегии про выживание в холоде;

The Wolf Among Us 2 — вторая часть нуарного детектива про большого и страшного серого волка от возрождённой Telltale;

Baldur’s Gate III — релиз новой части культовой RPG от создателей Original Sin;

Suicide Squad: Kill the Justice League — новая часть вселенной Batman: Arkham от Rocksteady Studios;

Star Citizen — самая дорогая игра в истории человечества, которую делают уже десять лет, всё продолжая собирать на неё деньги.

Самые ожидаемые ремейки

По сути, одних только ремейков в 2023 году хватит, чтобы утолить любой видеоигровой голод. Помимо заявленной второй части не совсем ремейка Final Fantasy VII и грядущего Resident Evil 4 Remake, ещё минимум три культовых игры прошлых лет получат в следующем году новую жизнь.

Dead Space выйдет уже в январе 2023 года, а её созданием занималась Motive Studios, ранее работавшая над сюжетной кампанией Star Wars: Battlefront II и помогавшая BioWare c разработкой социального хаба в Anthem. Команда ведёт себя довольно скромно и утверждает, что нужно было лишь слегка улучшить игру, хотя на поверку нововведений в ремейке Dead Space заявлено очень много. Айзек Кларк наконец обретёт полноценную речь и начнёт живо реагировать на происходящее, в сюжете появятся сайд-квесты, а сценарий будет несколько переделан. Оригинальная Dead Space остаётся бесспорным каноном, но секту юнитологов введут с самого начала, чтобы сделать историю более связной, а в сюжет добавят отсылки к уже существующим играм и другим проектам во вселенной.

Наступил праздник и на улице фанатов серии Silent Hill. Издатель Konami поручил польской студии Bloober Team (Medium, Observer, Layers of Fear) воссоздать на движке Unreal Engine 5 Silent Hill 2. В реализации проекта помогают композитор серии Акира Ямаока и дизайнер Масахиро Ито, а в самой студии считают Silent Hill 2 одной из лучших игр в истории и надеются вызвать своим ремейком такой же эмоциональный отклик у игроков, какой вызвала оригинальная игра. Также в проект вернулись актёры, сыгравшие Джеймса и Марию в версии 2001 года. Silent Hill 2 выйдет на ПК и PlayStation 5, но точная дата релиза пока неизвестна. Поддержка русского языка, как и релиз в России и Беларуси, маловероятны.

Ещё одним ожидаемым (и заранее обожаемым!) ремейком 2023 года станет реинкарнация первой части Gothic от студии Alkimia Interactive под руководством издателя THQ Nordic. После трескучего провала Elex 2 возрождение старой доброй «Готики» кажется особенно необходимым. Подробностей ремейка пока немного, но разработчики активно делятся с поклонниками новыми скриншотами и другими фрагментами игры. Точная дата релиза Gothic Remake неизвестна, но на странице игры в Steam уже есть информация о полной русской локализации.

Самое ожидаемое DLC

Phantom Liberty для Cyberpunk 2077

«Киберпанк» починили, «киберпанк» велик, «киберпанка» много не бывает. И пускай это не совсем то дополнение, что мы ждали (исходно хотелось продолжение истории Ви), всё равно новая порция приключений в Найт-Сити — это прекрасно. Действие должно развернуться в новом районе города, изолированном от остальных, прямо во время основного сюжета Cyberpunk 2077. С русской локализацией ситуация туманная — похоже, что CD Projekt хочет её сделать, но тайком, чтобы не влипнуть в скандал.