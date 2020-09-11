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    #игры #Мстители #ролевые игры #стратегия

    Во что поиграть в сентябре 2020? Baldur’s Gate 3, Crysis Remastered и Mafia: Definitive Edition!

    11 сентября 2020
    Евгений Пекло
    11.09.2020
    11603
    6 минут на чтение
    #игры #Мстители #ролевые игры #стратегия
    Во что поиграть в сентябре 2020? Baldur's Gate 3, Crysis Remastered и Mafia: Definitive Edition! 16

    После изобильного августа сентябрь уже не удивляет количеством релизов. Скажем прямо, для геймеров первый месяц осени куда скромнее конца лета. Как обычно, хватает дополнений и ремастеров, но есть и совсем новые проекты. Давайте же посмотрим, что интересного нас ждёт в сентябре!

     

    Iron Harvest

    Когда и где: 1 сентября на PC
    Что: RTS
    Перевод: полный

    Во что поиграть в сентябре 2020? Baldur's Gate 3, Crysis Remastered и Mafia: Definitive Edition!

    Чего дождались: красивую, но не сбалансированную стратегию в реальном времени. У неё сочная картинка, занятная кампания и любопытный сеттинг — альтернативные 1920-е с огромными боевыми роботами, созданными Николой Теслой. Именно роботы выходят на передний план, как только дело доходит до строительства базы и сражений за ресурсы. На момент релиза от остальных войск практически никакого проку.
    Для кого: для поклонников дизельпанк-экзотики и весёлой клюквы.

     

    Crusader Kings 3

    Когда и где: 1 сентября на PC
    Что: глобальная стратегия
    Перевод: субтитры

    Во что поиграть в сентябре 2020? Baldur's Gate 3, Crysis Remastered и Mafia: Definitive Edition! 1

    Чего дождались: одну из лучших игр года и один из самых ярких проектов от Paradox. Как обычно, игра встречает нас картой из лоскутков-регионов, средневековым сеттингом и множеством сложных, но увлекательных механик. Создаём и развиваем династию, обороняем провинции, плетём интриги, попадаем в невероятные истории. Кто играл в прошлые части, тот уже без анонса всё понял и побежал покупать.
    Для кого: для любителей игр от Paradox.

     

    Spellbreak

    Когда и где: 3 сентября на PC, PS4, X1 и Switch
    Что: королевская битва
    Перевод: субтитры

    Во что поиграть в сентябре 2020? Baldur's Gate 3, Crysis Remastered и Mafia: Definitive Edition! 2

    Чего дождались: необычного батл-рояль. Казалось бы, их уже десятки, зачем нужен ещё один? Но, во-первых, Spellbreak выделяется оригинальным визуальным рядом, а во-вторых, построен вокруг схваток магов, что меняет геймплей до неузнаваемости. В итоге игра, сделанная вроде как по затасканной формуле, выглядит и ощущается заметно иначе, чем соседи по жанру. И, помимо всего прочего, это бесплатно. Так что, если интересуетесь «королевскими битвами», обязательно попробуйте.
    Для кого: для тех, кто любит яркие и динамичные схватки.

     

    Marvel’s Avengers

    Когда и где: 4 сентября на PC, PS4, X1 и Stadia
    Что: лутер-шутер
    Перевод: полный

    Во что поиграть в сентябре 2020? Baldur's Gate 3, Crysis Remastered и Mafia: Definitive Edition! 3

    Чего дождались: игру-сервис для поклонников Marvel. Проект выполнен на неплохом уровне — часть персонажей в нашем дубляже даже озвучили те же актёры, что подарили свои голоса Мстителям в фильмах! Но когда заканчивается собственно сюжетная часть и начинается многопользовательский гринд, игра заметно скучнеет. Не Anthem, конечно, но и далеко не Destiny.
    Для кого: для тех, кто давно не выпускал внутреннего Халка что-нибудь покрушить.

     

    Necromunda: Underhive Wars

    Когда и где: 8 сентября на PC, PS4 и X1
    Что: тактика
    Перевод: субтитры

    Во что поиграть в сентябре 2020? Baldur's Gate 3, Crysis Remastered и Mafia: Definitive Edition! 4

    Чего дождались: тактического экшена в сеттинге «Молота войны». На планете Некромунда под городами-ульями есть свой особый мир, где правят банды, а выживает лишь сильнейший и хитрейший. У игры есть одноимённая настолка-прототип, из которой позаимствованы все основные правила, — разве что-то могло пойти не так? Видимо, да: игроки жалуются на баги, пустой мультиплеер, тупой ИИ и слабый сюжет. Плюс многих раздражают консольные уши в управлении на ПК.
    Для кого: для тех, кто не пропускает ни одного проекта по Warhammer 40,000.

     

    Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

    Когда и где: 8 сентября на PC, PS4 и X1
    Что: ролевая игра
    Перевод: субтитры

    Во что поиграть в сентябре 2020? Baldur's Gate 3, Crysis Remastered и Mafia: Definitive Edition! 5

    Чего ждём: аккуратный ремастер неплохой, но не снискавшей должного успеха Kingdoms of Amalur: Reckoning. Не ждите от этого переиздания многого — так, слегка подтянут графику да выпустят на актуальных платформах. Проект, пожалуй, нуждается в несколько более глубокой переделке, но что есть, то есть.
    Для кого: для тех, кто пропустил Kingdoms of Amalur на прошлом поколении приставок.

     

    The Outer Worlds: Peril On Gorgon

    Когда и где: 9 сентября на PC, PS4 и X1
    Что: дополнение для The Outer Worlds
    Перевод: субтитры

    Во что поиграть в сентябре 2020? Baldur's Gate 3, Crysis Remastered и Mafia: Definitive Edition! 6

    Чего ждём: порцию контента на два-три вечера для добротной ролевой игры. Нас ждут новые локации, оружие, враги и задания — в общем, стандартная добавка. Если вы уже проходили игру, это дополнение — хороший повод к ней вернуться и попробовать отыграть другого персонажа.
    Для кого: для тех, кто скучал по играм Obsidian.

     

    Псих Криг и фантастический трындец

    Когда и где: 10 сентября на PC, PS4, X1
    Что: дополнение для Borderlands 3
    Перевод: субтитры

    Во что поиграть в сентябре 2020? Baldur's Gate 3, Crysis Remastered и Mafia: Definitive Edition! 8

    Чего ждём: самое интересное DLC для третьей части Borderlands. На этот раз герои отправятся прямиком в голову психа Крига, чтобы добыть там информацию об одном крышесносном месте. Судя по трейлеру, намечается психоделия с лёгким привкусом усов Сальвадора Дали. Одновременно с выходом дополнения в игре поднимут потолок уровней ещё на пять пунктов. В общем, идеальный повод вернуться в разудалый экшен и зависнуть в нём на несколько вечеров.
    Для кого: для всех обладателей Borderlands 3.

     

    Vampire: The Masquerade — Shadows of New York

    Когда и где: 10 сентября на PC
    Что: визуальная новелла
    Перевод: нет

    Во что поиграть в сентябре 2020? Baldur's Gate 3, Crysis Remastered и Mafia: Definitive Edition! 9

    Чего ждём: ещё одну историю в Мире Тьмы, продолжение Vampire: The Masquerade — Coteries of New York. Если хорошо знаете язык и любите оригинальную НРИ за персонажей, а не за игровые механики, стоит обратить внимание.
    Для кого: для тех, кто устал ждать Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2.

     

    Spelunky 2

    Когда и где: 15 сентября на PS4, позднее — на РС
    Что: платформер, рогалик
    Перевод: нет

    Во что поиграть в сентябре 2020? Baldur's Gate 3, Crysis Remastered и Mafia: Definitive Edition! 10

    Чего ждём: вторую часть хардкорного платформера со случайно генерируемыми уровнями. На этот раз играть нам предстоит за дочь протагониста первой части, а действие развернётся на Луне. В остальном всё по-старому — хитроумные ловушки, опасные враги и повышенные требования к ловкости ваших пальцев. Кооперативные режимы прилагаются.
    Для кого: для фанатов Super Meat Boy.

     

    Crysis Remastered

    Когда и где: 18 сентября на PC, PS4 и X1
    Что: экшен про крутую графику
    Перевод: полный

    Во что поиграть в сентябре 2020? Baldur's Gate 3, Crysis Remastered и Mafia: Definitive Edition! 11

    Чего ждём: очередное испытание для вашего железа. Уже не такое суровое, как в далёком 2007 году, но делающее вопрос «а „Крузис“ потянет?» вновь актуальным. В игре даже обещают особый графический режим под названием Can it Run Crysis?. А вот дополнения Warhead в составе издания не ждите.
    Для кого: для фанатов высокотехнологичных игр.

     

    Serious Sam 4

    Когда и где: 24 сентября на PC, PS4, X1 и Stadia
    Что: шутер с видом от первого лица
    Перевод: не указан, но наверняка будет

    Во что поиграть в сентябре 2020? Baldur's Gate 3, Crysis Remastered и Mafia: Definitive Edition! 12

    Чего ждём: очередного переноса. Хоть текущая дата релиза висит уже долго, игру вряд ли выпустят в срок. Нет ни рекламной кампании, ни новых кадров, не указаны даже переводы на другие языки (чтобы «Сёму» да не выпустили на русском, на котором в него играет, наверное, половина фанбазы? Не верю!). Непохоже, что проект готов к выходу. По трейлерам игра выглядит ровно так, как и должна выглядеть новая игра про Сэма: скромная графика, удручающий дизайн уровней, хорошо знакомые пушки и орды врагов, в истреблении которых, собственно, весь смак.
    Для кого: для тех, кому по душе предыдущие части серии.

     

    Mafia: Definitive Edition

    Когда и где: 25 сентября на PC, PS4 и X1
    Что: шутер с видом от первого лица
    Перевод: полный

    Во что поиграть в сентябре 2020? Baldur's Gate 3, Crysis Remastered и Mafia: Definitive Edition! 13

    Чего ждём: главный нефантастический релиз месяца. «Мафия», бесспорно, великая игра, но она успела знатно состариться за почти два десятка лет, так что ремейк ей жизненно необходим. Изменениям подвергнется не только графика, но и некоторые геймплейные особенности и даже сценарий — сюжет собираются расширить. А ещё обещают классический режим со старыми геймплейными решениями и почти непроходимой гонкой.
    Выглядит игра отлично, но после кошмарного релиза третьей части за этот ремейк боязно. За компьютер тоже — системные требования наверняка будут выше, чем у Crysis Remastered. Но к чёрту тревогу, будем надеяться на лучшее, — потому что такая игра определённо заслуживает лучшего!
    Для кого: для всех и каждого — при условии, что на релизе не будет засилья багов.

     

    The Walking Dead: Onslaught

    Когда и где: 29 сентября на PC и PS4
    Что: экшен для VR
    Перевод: нет

    Во что поиграть в сентябре 2020? Baldur's Gate 3, Crysis Remastered и Mafia: Definitive Edition! 14

    Чего ждём: чтобы можно было мочить зомби, надев шлемы виртуальной реальности. Все ведь так любят, когда разлагающиеся трупы лезут прямо в лицо! По крайней мере, судя по успеху Resident Evil 7 на VR, ценителей такого времяпрепровождения немало.

    Для кого: для любителей острых ощущений.

     

    Baldur’s Gate 3

    Когда и где: 30 сентября на PC
    Что: ранний доступ к новой игре от Larian
    Перевод: субтитры

    Во что поиграть в сентябре 2020? Baldur's Gate 3, Crysis Remastered и Mafia: Definitive Edition! 15

    Чего ждём: возможности прикоснуться к одной из главных ролевых игр десятилетия. Larian наделали изрядного шума в жанре своей дилогией Divinity: Original Sin, и третья часть «Врат Балдура» в их исполнении просто не может получиться плохой. Другой вопрос, чего здесь будет больше — Baldur’s Gate или таки Original Sin? Это станет понятно после выхода игры в ранний доступ!
    Для кого: для любителей RPG старой школы.

    * * *

    Вроде никого не забыли. Наибольший интерес в сентябре, на наш вкус, представляют нефантастические Mafia: Definitive Edition и Crusader Kings 3, а из фантастики — Baldur’s Gate 3, пусть и в раннем доступе. А что больше всего ждёте вы? 

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    Евгений Пекло
    Редактор
    Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!

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