Во что поиграть в сентябре 2020? Baldur’s Gate 3, Crysis Remastered и Mafia: Definitive Edition!

После изобильного августа сентябрь уже не удивляет количеством релизов. Скажем прямо, для геймеров первый месяц осени куда скромнее конца лета. Как обычно, хватает дополнений и ремастеров, но есть и совсем новые проекты. Давайте же посмотрим, что интересного нас ждёт в сентябре!

Iron Harvest

Когда и где: 1 сентября на PC

Что: RTS

Перевод: полный

Чего дождались: красивую, но не сбалансированную стратегию в реальном времени. У неё сочная картинка, занятная кампания и любопытный сеттинг — альтернативные 1920-е с огромными боевыми роботами, созданными Николой Теслой. Именно роботы выходят на передний план, как только дело доходит до строительства базы и сражений за ресурсы. На момент релиза от остальных войск практически никакого проку.

Для кого: для поклонников дизельпанк-экзотики и весёлой клюквы.

Crusader Kings 3

Когда и где: 1 сентября на PC

Что: глобальная стратегия

Перевод: субтитры

Чего дождались: одну из лучших игр года и один из самых ярких проектов от Paradox. Как обычно, игра встречает нас картой из лоскутков-регионов, средневековым сеттингом и множеством сложных, но увлекательных механик. Создаём и развиваем династию, обороняем провинции, плетём интриги, попадаем в невероятные истории. Кто играл в прошлые части, тот уже без анонса всё понял и побежал покупать.

Для кого: для любителей игр от Paradox.

Spellbreak

Когда и где: 3 сентября на PC, PS4, X1 и Switch

Что: королевская битва

Перевод: субтитры

Чего дождались: необычного батл-рояль. Казалось бы, их уже десятки, зачем нужен ещё один? Но, во-первых, Spellbreak выделяется оригинальным визуальным рядом, а во-вторых, построен вокруг схваток магов, что меняет геймплей до неузнаваемости. В итоге игра, сделанная вроде как по затасканной формуле, выглядит и ощущается заметно иначе, чем соседи по жанру. И, помимо всего прочего, это бесплатно. Так что, если интересуетесь «королевскими битвами», обязательно попробуйте.

Для кого: для тех, кто любит яркие и динамичные схватки.

Marvel’s Avengers

Когда и где: 4 сентября на PC, PS4, X1 и Stadia

Что: лутер-шутер

Перевод: полный

Чего дождались: игру-сервис для поклонников Marvel. Проект выполнен на неплохом уровне — часть персонажей в нашем дубляже даже озвучили те же актёры, что подарили свои голоса Мстителям в фильмах! Но когда заканчивается собственно сюжетная часть и начинается многопользовательский гринд, игра заметно скучнеет. Не Anthem, конечно, но и далеко не Destiny.

Для кого: для тех, кто давно не выпускал внутреннего Халка что-нибудь покрушить.

Necromunda: Underhive Wars

Когда и где: 8 сентября на PC, PS4 и X1

Что: тактика

Перевод: субтитры

Чего дождались: тактического экшена в сеттинге «Молота войны». На планете Некромунда под городами-ульями есть свой особый мир, где правят банды, а выживает лишь сильнейший и хитрейший. У игры есть одноимённая настолка-прототип, из которой позаимствованы все основные правила, — разве что-то могло пойти не так? Видимо, да: игроки жалуются на баги, пустой мультиплеер, тупой ИИ и слабый сюжет. Плюс многих раздражают консольные уши в управлении на ПК.

Для кого: для тех, кто не пропускает ни одного проекта по Warhammer 40,000.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Когда и где: 8 сентября на PC, PS4 и X1

Что: ролевая игра

Перевод: субтитры

Чего ждём: аккуратный ремастер неплохой, но не снискавшей должного успеха Kingdoms of Amalur: Reckoning. Не ждите от этого переиздания многого — так, слегка подтянут графику да выпустят на актуальных платформах. Проект, пожалуй, нуждается в несколько более глубокой переделке, но что есть, то есть.

Для кого: для тех, кто пропустил Kingdoms of Amalur на прошлом поколении приставок.

The Outer Worlds: Peril On Gorgon

Когда и где: 9 сентября на PC, PS4 и X1

Что: дополнение для The Outer Worlds

Перевод: субтитры

Чего ждём: порцию контента на два-три вечера для добротной ролевой игры. Нас ждут новые локации, оружие, враги и задания — в общем, стандартная добавка. Если вы уже проходили игру, это дополнение — хороший повод к ней вернуться и попробовать отыграть другого персонажа.

Для кого: для тех, кто скучал по играм Obsidian.

Псих Криг и фантастический трындец

Когда и где: 10 сентября на PC, PS4, X1

Что: дополнение для Borderlands 3

Перевод: субтитры

Чего ждём: самое интересное DLC для третьей части Borderlands. На этот раз герои отправятся прямиком в голову психа Крига, чтобы добыть там информацию об одном крышесносном месте. Судя по трейлеру, намечается психоделия с лёгким привкусом усов Сальвадора Дали. Одновременно с выходом дополнения в игре поднимут потолок уровней ещё на пять пунктов. В общем, идеальный повод вернуться в разудалый экшен и зависнуть в нём на несколько вечеров.

Для кого: для всех обладателей Borderlands 3.

Vampire: The Masquerade — Shadows of New York

Когда и где: 10 сентября на PC

Что: визуальная новелла

Перевод: нет

Чего ждём: ещё одну историю в Мире Тьмы, продолжение Vampire: The Masquerade — Coteries of New York. Если хорошо знаете язык и любите оригинальную НРИ за персонажей, а не за игровые механики, стоит обратить внимание.

Для кого: для тех, кто устал ждать Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2.

Spelunky 2

Когда и где: 15 сентября на PS4, позднее — на РС

Что: платформер, рогалик

Перевод: нет

Чего ждём: вторую часть хардкорного платформера со случайно генерируемыми уровнями. На этот раз играть нам предстоит за дочь протагониста первой части, а действие развернётся на Луне. В остальном всё по-старому — хитроумные ловушки, опасные враги и повышенные требования к ловкости ваших пальцев. Кооперативные режимы прилагаются.

Для кого: для фанатов Super Meat Boy.

Crysis Remastered

Когда и где: 18 сентября на PC, PS4 и X1

Что: экшен про крутую графику

Перевод: полный

Чего ждём: очередное испытание для вашего железа. Уже не такое суровое, как в далёком 2007 году, но делающее вопрос «а „Крузис“ потянет?» вновь актуальным. В игре даже обещают особый графический режим под названием Can it Run Crysis?. А вот дополнения Warhead в составе издания не ждите.

Для кого: для фанатов высокотехнологичных игр.

Serious Sam 4

Когда и где: 24 сентября на PC, PS4, X1 и Stadia

Что: шутер с видом от первого лица

Перевод: не указан, но наверняка будет

Чего ждём: очередного переноса. Хоть текущая дата релиза висит уже долго, игру вряд ли выпустят в срок. Нет ни рекламной кампании, ни новых кадров, не указаны даже переводы на другие языки (чтобы «Сёму» да не выпустили на русском, на котором в него играет, наверное, половина фанбазы? Не верю!). Непохоже, что проект готов к выходу. По трейлерам игра выглядит ровно так, как и должна выглядеть новая игра про Сэма: скромная графика, удручающий дизайн уровней, хорошо знакомые пушки и орды врагов, в истреблении которых, собственно, весь смак.

Для кого: для тех, кому по душе предыдущие части серии.

Mafia: Definitive Edition

Когда и где: 25 сентября на PC, PS4 и X1

Что: шутер с видом от первого лица

Перевод: полный

Чего ждём: главный нефантастический релиз месяца. «Мафия», бесспорно, великая игра, но она успела знатно состариться за почти два десятка лет, так что ремейк ей жизненно необходим. Изменениям подвергнется не только графика, но и некоторые геймплейные особенности и даже сценарий — сюжет собираются расширить. А ещё обещают классический режим со старыми геймплейными решениями и почти непроходимой гонкой.

Выглядит игра отлично, но после кошмарного релиза третьей части за этот ремейк боязно. За компьютер тоже — системные требования наверняка будут выше, чем у Crysis Remastered. Но к чёрту тревогу, будем надеяться на лучшее, — потому что такая игра определённо заслуживает лучшего!

Для кого: для всех и каждого — при условии, что на релизе не будет засилья багов.

The Walking Dead: Onslaught

Когда и где: 29 сентября на PC и PS4

Что: экшен для VR

Перевод: нет

Чего ждём: чтобы можно было мочить зомби, надев шлемы виртуальной реальности. Все ведь так любят, когда разлагающиеся трупы лезут прямо в лицо! По крайней мере, судя по успеху Resident Evil 7 на VR, ценителей такого времяпрепровождения немало.

Для кого: для любителей острых ощущений.

Baldur’s Gate 3

Когда и где: 30 сентября на PC

Что: ранний доступ к новой игре от Larian

Перевод: субтитры

Чего ждём: возможности прикоснуться к одной из главных ролевых игр десятилетия. Larian наделали изрядного шума в жанре своей дилогией Divinity: Original Sin, и третья часть «Врат Балдура» в их исполнении просто не может получиться плохой. Другой вопрос, чего здесь будет больше — Baldur’s Gate или таки Original Sin? Это станет понятно после выхода игры в ранний доступ!

Для кого: для любителей RPG старой школы.

* * *

Вроде никого не забыли. Наибольший интерес в сентябре, на наш вкус, представляют нефантастические Mafia: Definitive Edition и Crusader Kings 3, а из фантастики — Baldur’s Gate 3, пусть и в раннем доступе. А что больше всего ждёте вы?