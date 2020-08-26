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    #Fallout #постапокалипсис #ролевая игра

    Wasteland 3 — идеальная ролевая игра для совместного прохождения

    26 августа 2020
    Евгений Пекло
    26.08.2020
    5447
    8 минут на чтение
    #Fallout #постапокалипсис #ролевая игра
    Wasteland 3 — идеальная ролевая игра для совместного прохождения 11

    На улице фанатов изометрических ролевых игр — праздник. В последнее время такие праздники случаются всё реже, так что этот ощущается особенно торжественным. Создатели старого доброго Fallout, которые больше не могут делать официальный Fallout, подарили нам неофициальный. Жестокий, увлекательный и весёлый. А ещё — заснеженный.

    ДИСКЛЕЙМЕР!

    Игра здоровая, и из вариантов «пробежать галопом к эмбарго» или «насладиться процессом по полной и не успеть к сроку» я выбрал второе. К черту поверхностное исследование, это хорошая ролевая игра, я пришел сюда ЖИТЬ! Так что прошу не рассматривать мой текст как окончательную рецензию — это, скорее, первые впечатления, ведь я не успел пройти игру до конца. Если после финала путешествия вскроются какие-то новые важные детали, влияющие на общую картину (ну кто знает, вдруг inXile Entertainment безбожно слили концовку?), обязательно будет вторая статья.

    Постъядерная зима

    Wasteland 3

    Жанр: RPG
    Разработчик: inXile Entertainment
    Издатель: inXile Entertainment
    Возрастной рейтинг: 18+
    Перевод: субтитры
    Платформы: PC, PS4, X1
    Играли на: PC
    Похоже на:
    серия Borderlands
    Fallout 2
    Divinity: Original Sin 2

    Победа в Wasteland 2 далась рейнджерам слишком дорого, и теперь организация на грани выживания. Помощь приходит с заснеженных гор — местный авторитет Патриарх предлагает рейнджерам своё содействие, а те в обмен должны успокоить троих его детей, возжелавших занять папочкино место. И вроде помогать диктатору удерживать власть — не рейнджерское дело, но особого выбора у защитников Пустошей нет. Вдобавок Патриарх пусть и железной рукой (серьёзно, у него есть огромная кувалда с кулаками на концах!), но всё-таки поддерживает порядок, а противостоящие ему силы несут только хаос и опустошение. Так что выдвигаемся на место, обустраиваем базу — и вперёд, причинять добро и наносить справедливость!

    Wasteland 3 — идеальная ролевая игра для совместного прохождения

    Заниматься этим и вправду интересно. Квесты написаны с душой и изрядной фантазией, и даже самые заштампованные задания приятно развлекают — хотя бы обилием чёрного юмора и колоритными персонажами. Wasteland 3 словно делали по принципу «есть клёвая идея? Вставляем в игру!». Например, первый доступный для «найма» зверь — это кот, которого нужно приманить сигаретами. И если сначала кажется, что это просто милый комочек шерсти, дающий пассивный бонус к крит-урону, то в битве выясняется, что на поле эта зверюга неплохо танкует и больно кусается, — слабых врагов котяра может и вовсе в одиночку загрызть насмерть. Или ещё пример: ваш персонаж может помочиться на снежки, превратив их тем самым в метательное оружие, способное наложить на противника негативные эффекты. Вы вряд ли будет пользоваться этой опцией (заряд из дробовика всегда эффективнее снежка), но она есть и в первый раз действительно вызывает улыбку.

    Юмора в Wasteland 3 до чёрта — он в диалогах, в описании предметов, в ситуациях. При этом рука об руку с юмором идут смерть, насилие и всяческая жестокость — это две стороны одной постапокалиптической медали. В происходящем больше от зажигательного безумия Borderlands, чем от горькой иронии и сатиры Fallout, и это стоит держать в голове, если вы преданный поклонник постъядерной ролевой серии. Подозреваю, что многим такой тон может прийтись не по вкусу.

    Wasteland 3 — идеальная ролевая игра для совместного прохождения 7

    Зато, думаю, всем понравятся местные персонажи. По большому счету, похожих героев мы уже видели, — но даже самый проходной антагонист, который появляется, только чтобы сказать пару реплик и пафосно умереть, озвучен с невероятной отдачей. Чувствуешь, что актёры отрывались и вкладывали душу. И авторы постарались не только хорошо анимировать и озвучить героев — они действительно вписали их в окружающий мир. Например, если взять к себе в отряд шерифа, который, в общем-то, и не скрывает, что приставлен к вам Патриархом присматривать и докладывать, то при посещении борделя выяснится, что доблестный страж закона его постоянный клиент. В решении квеста это не поможет, но приоткроет персонажа с новой стороны. Кстати, местный бордель — самый интересный из всех, что мне попадались в ролевых играх. Даже странно, что за его изучение не дают никаких ачивок…

    Как и во второй части, важную роль в жизни вашего отряда играет рация. То по ней квест подкинут, то просто поболтают о жизни. Со временем начинаешь относиться к радио как к ещё одному члену отряда. По сути, это так и есть, ведь за передатчиком сидит один из ваших товарищей. В каком-то смысле рация заменяет культовое окошечко с текстом из Fallout 1 и 2 — не до конца, конечно, но это тоже инструмент, позволяющий на ровном месте сообщить игроку что-то интересное. А вот от самого окошечка разработчики избавились. Пожалуй, оно и к лучшему: в боях лог совершенно не нужен, а шуток в Wasteland 2 он практически не генерировал. Зато на экране освободилась куча пространства, а текст теперь читаешь по курсору, не косясь постоянно куда-то вниз экрана. Скажи косоглазию «нет»! 

    Wasteland 3 — идеальная ролевая игра для совместного прохождения 1

    Техника не на грани фантастики

    Но если сюжет вызывает сугубо положительные эмоции, то техническая сторона способна притушить восторг. Во-первых, в игре много багов. Да, в релизной версии их будет меньше, но всё равно наверняка прилично. За первые три часа я столкнулся с исчезновением текстур на персонаже, размножением оружия в инвентаре и даже игровой амнезией — Wasteland 3 умудрилась забыть, что я уже побывал в городе, стоило мне выйти за ворота. Вернулся — карта покрыта туманом войны, NPC меня словно в первый раз видят, и даже уже обезвреженную мину пришлось деактивировать ещё раз.

    Во-вторых — загрузки. Они ощущаются долгими и всерьёз раздражают, ведь отряду нужно довольно часто менять локации. Изометрическая игра в век SSD определённо должна грузиться быстрее. Есть ещё и сомнительные интерфейсные решения вроде отсутствия кнопки «подтвердить» после распределения очков навыков. Кнопка отмены есть, но, чтобы подтвердить выбор, нужно переключиться на другую вкладку меню или просто попробовать из него выйти — тогда-то и выскакивает окошечко с вопросом, стоит ли игре сохранить ваш выбор. С учетом того, как быстро тут нарастают уровни и скольких персонажей приходится прокачивать, это прямо испытание для нервов.

    В-третьих, не сказать, чтобы Wasteland 3 блистала красотой. Да чего уж там, иные игры пятилетней давности выглядят куда лучше. Это не мешает, но как-то ожидалось, что за прошедшие с выхода Wasteland 2 годы графика более заметно изменится в лучшую сторону. 

    Wasteland 3 — идеальная ролевая игра для совместного прохождения 8

    Зато нововведений хватает в боевой части — она всё ещё пошаговая и с очками действий, но теперь куда более современная и удобная. Схватки оценят и новички, и «старая гвардия». Самые заметные перемены — в интерфейсе: в этом отношении игра перестала копировать Fallout и теперь ближе к XCOM. Больше никаких нагромождений, все необходимые окна и кнопки аккуратно скомпонованы внизу экрана. Если за вторую часть без опыта классических Fallout было страшно садиться, то здесь все понятно на интуитивном уровне. Появилось несколько приятных новинок: на карте во время боя разворачивается координатная сетка, у героев теперь есть перезаряжаемые спецспособности, привязанные к оружию, и враги, если не стреляют, а перемещаются, делают это одновременно. Последнее нововведение особенно классное — по ощущениям, даунтайм во время хода противника сокращается где-то на треть. 

    А вот меню инвентаря, заданий и развития персонажей, увы, осталось довольно архаичным, с ним авторам стоило повозиться чуть дольше. Изменения в системе развития кажутся скорее косметическими — например, пририсовали иллюстраций со смешными роботами в духе Fallout для каждого параметра, навыка и таланта. И таланты теперь оформлены не единым списком, а отдельными ветками, привязанными к конкретным навыкам, и потому планировать билд удобно в самой игре, а не в блокноте со списком всех возможных перков и условий их получения перед глазами. Прокачка увлекает — большинство навыков полезны и востребованы (даже ремонт тостеров на месте), а взятие новых талантов может ощутимо изменить рисунок боя. Разобравшись на первом прохождении, что здесь и как, вы обязательно надолго застрянете в генераторе персонажа перед вторым. 

    Wasteland 3 — идеальная ролевая игра для совместного прохождения 10

    Из особенностей, которые выбираются при генерации персонажа, пока интересной выглядит только та, что даёт дополнительные ОД при убийствах. Но, думаю, с выходом какой-нибудь Director’s Cut их список увеличится

     

    Будь проще, и народ к тебе потянется

    Обилие навыков, как и раньше, не просто способ увеличить число проверок в игре — в зависимости от того, что умеют члены вашей группы, одни и те же задачи можно решать совсем по-разному. И всё не ограничивается стандартным уболтать/запугать/подкупить/перестрелять/прокрасться: на картах хватает всяких точек интереса — генераторов, компьютеров, заминированных проходов, — которые позволяют добиться желаемого без кровопролития, ну или хотя бы получить преимущество в бою. Без взлома можно спокойно прожить, просто выбивая двери, а без починки генераторов иногда можно обойтись, используя особую нажимную платформу, на которую надо поставить кого-нибудь из ваших бойцов.

    И именно вам решать, кем будут ваши рейнджеры: дисциплинированными бандитами, злобными полицаями или хорошими ребятами, которые трудятся на благо Пустошей. Вы можете занять чью-то сторону или постоянно балансировать на грани между интересами враждующих группировок, вершить расправу на месте или отправлять провинившихся в тюрьму на базе, стрелять или договариваться, подкупать или запугивать. Но главное — вы можете делать это в компании друга.

    Wasteland 3 — идеальная ролевая игра для совместного прохождения 9

    Сделать ролевую игру, рассчитанную на кооператив, — задача непростая, и хорошо её решить удавалось до этого только создателям Divinity. Бесспорно, изысков Original Sin 2, где у каждого героя свой специальный квестлайн, здесь нет, но механики Wasteland 3 тоже оставляют отличные впечатления. Например, слушая диалог, который ведёт ваш партнёр, вы можете показать ему, какую реплику хотите выбрать. А если он устанет от ваших рекомендаций, то может просто передать управление беседой вам — в один клик. Причём, в отличие от всё той же Divinity, здесь проверки в диалогах работают сразу на весь отряд (если бойцы находятся рядом с местом разговора). В Original Sin 2 индивидуальность проверок приводила к неприятной ситуации, когда один игрок бегает и общается, а другие только молча стоят и слушают диалоги — потому что их герои просто не могут завершить беседу эффективно. Качать же сразу нескольких «болтунов» было слишком расточительно.

    Бои в кооперативном режиме тоже ощущаются бодрее, чем в Divinity. Опять же, тут нет, наверное, и десятой доли возможностей Original Sin 2, но это именно плюс. Там для героев были предусмотрены вагоны разнообразных способностей, зачастую — весьма дешёвых в использовании, да и каждое очко действия позволяло пробегать сразу несколько клеток. В итоге на ход одного персонажа могло тратиться по паре минут — пока герой наложит на себя баффы, пока выстрелит по одному-второму-третьему врагу, пока спрячется в невидимость… В одиночной игре это замечательно, но, когда вас трое-четверо, даунтайм в битвах становится невыносимо долгим. А уж если один из ваших друзей призыватель и вы играете на максимальной сложности, где нужно обдумывать каждый ход, — вообще хоть вешайся!

    Wasteland 3 — идеальная ролевая игра для совместного прохождения 4

    Инвентарь в Wasteland 3 общий, и это очень удобно: чтоб обменяться вещами, не нужно делать никаких лишних телодвижений

    В Wasteland 3 таких проблем нет — анимации быстрые, способности и атаки забирают много очков действия, бег тоже требует много ОД. В итоге динамика схваток в разы выше, чем у Divinity: вот отстрелялся ты, вот твой товарищ, а вот и враги — время простоя минимально. Опять же, если в битве что-то пошло не так, при перезагрузке ты теряешь не получасовой прогресс, а две-три минуты максимум. И вот такие вроде бы незначительные вещи в итоге поднимают удовольствие от совместной игры на новый уровень — за что inXile низкий поклон!

    Итог: Wasteland 3 ощущается дороже, проработаннее и динамичнее второй части. Да, картинка всё ещё далека от идеала, зато на место безликих списков и громоздкого интерфейса пришли современные решения. Проект стал на шаг ближе к ААА-играм, но при этом он всё ещё сделан с огромной любовью, свойственной инди-проектам. В Wasteland 3 хочется изучить каждый закоулок, выслушать каждый диалог и прокачать каждого бойца. И главное — её очень приятно проходить вдвоём: наличие друга не только не портит ролевое погружение, но, напротив, усиливает. 

    Wasteland 3 — идеальная ролевая игра для совместного прохождения 2

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    Евгений Пекло
    Редактор
    Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!

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