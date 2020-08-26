Wasteland 3 — идеальная ролевая игра для совместного прохождения

На улице фанатов изометрических ролевых игр — праздник. В последнее время такие праздники случаются всё реже, так что этот ощущается особенно торжественным. Создатели старого доброго Fallout, которые больше не могут делать официальный Fallout, подарили нам неофициальный. Жестокий, увлекательный и весёлый. А ещё — заснеженный.

ДИСКЛЕЙМЕР! Игра здоровая, и из вариантов «пробежать галопом к эмбарго» или «насладиться процессом по полной и не успеть к сроку» я выбрал второе. К черту поверхностное исследование, это хорошая ролевая игра, я пришел сюда ЖИТЬ! Так что прошу не рассматривать мой текст как окончательную рецензию — это, скорее, первые впечатления, ведь я не успел пройти игру до конца. Если после финала путешествия вскроются какие-то новые важные детали, влияющие на общую картину (ну кто знает, вдруг inXile Entertainment безбожно слили концовку?), обязательно будет вторая статья.

Постъядерная зима

Wasteland 3 Жанр: RPG

Разработчик: inXile Entertainment

Издатель: inXile Entertainment

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: субтитры

Платформы: PC, PS4, X1

Играли на: PC

Похоже на:

серия Borderlands

Fallout 2

Divinity: Original Sin 2

Победа в Wasteland 2 далась рейнджерам слишком дорого, и теперь организация на грани выживания. Помощь приходит с заснеженных гор — местный авторитет Патриарх предлагает рейнджерам своё содействие, а те в обмен должны успокоить троих его детей, возжелавших занять папочкино место. И вроде помогать диктатору удерживать власть — не рейнджерское дело, но особого выбора у защитников Пустошей нет. Вдобавок Патриарх пусть и железной рукой (серьёзно, у него есть огромная кувалда с кулаками на концах!), но всё-таки поддерживает порядок, а противостоящие ему силы несут только хаос и опустошение. Так что выдвигаемся на место, обустраиваем базу — и вперёд, причинять добро и наносить справедливость!

Заниматься этим и вправду интересно. Квесты написаны с душой и изрядной фантазией, и даже самые заштампованные задания приятно развлекают — хотя бы обилием чёрного юмора и колоритными персонажами. Wasteland 3 словно делали по принципу «есть клёвая идея? Вставляем в игру!». Например, первый доступный для «найма» зверь — это кот, которого нужно приманить сигаретами. И если сначала кажется, что это просто милый комочек шерсти, дающий пассивный бонус к крит-урону, то в битве выясняется, что на поле эта зверюга неплохо танкует и больно кусается, — слабых врагов котяра может и вовсе в одиночку загрызть насмерть. Или ещё пример: ваш персонаж может помочиться на снежки, превратив их тем самым в метательное оружие, способное наложить на противника негативные эффекты. Вы вряд ли будет пользоваться этой опцией (заряд из дробовика всегда эффективнее снежка), но она есть и в первый раз действительно вызывает улыбку.

Юмора в Wasteland 3 до чёрта — он в диалогах, в описании предметов, в ситуациях. При этом рука об руку с юмором идут смерть, насилие и всяческая жестокость — это две стороны одной постапокалиптической медали. В происходящем больше от зажигательного безумия Borderlands, чем от горькой иронии и сатиры Fallout, и это стоит держать в голове, если вы преданный поклонник постъядерной ролевой серии. Подозреваю, что многим такой тон может прийтись не по вкусу.

Зато, думаю, всем понравятся местные персонажи. По большому счету, похожих героев мы уже видели, — но даже самый проходной антагонист, который появляется, только чтобы сказать пару реплик и пафосно умереть, озвучен с невероятной отдачей. Чувствуешь, что актёры отрывались и вкладывали душу. И авторы постарались не только хорошо анимировать и озвучить героев — они действительно вписали их в окружающий мир. Например, если взять к себе в отряд шерифа, который, в общем-то, и не скрывает, что приставлен к вам Патриархом присматривать и докладывать, то при посещении борделя выяснится, что доблестный страж закона его постоянный клиент. В решении квеста это не поможет, но приоткроет персонажа с новой стороны. Кстати, местный бордель — самый интересный из всех, что мне попадались в ролевых играх. Даже странно, что за его изучение не дают никаких ачивок…

Как и во второй части, важную роль в жизни вашего отряда играет рация. То по ней квест подкинут, то просто поболтают о жизни. Со временем начинаешь относиться к радио как к ещё одному члену отряда. По сути, это так и есть, ведь за передатчиком сидит один из ваших товарищей. В каком-то смысле рация заменяет культовое окошечко с текстом из Fallout 1 и 2 — не до конца, конечно, но это тоже инструмент, позволяющий на ровном месте сообщить игроку что-то интересное. А вот от самого окошечка разработчики избавились. Пожалуй, оно и к лучшему: в боях лог совершенно не нужен, а шуток в Wasteland 2 он практически не генерировал. Зато на экране освободилась куча пространства, а текст теперь читаешь по курсору, не косясь постоянно куда-то вниз экрана. Скажи косоглазию «нет»!

Техника не на грани фантастики

Но если сюжет вызывает сугубо положительные эмоции, то техническая сторона способна притушить восторг. Во-первых, в игре много багов. Да, в релизной версии их будет меньше, но всё равно наверняка прилично. За первые три часа я столкнулся с исчезновением текстур на персонаже, размножением оружия в инвентаре и даже игровой амнезией — Wasteland 3 умудрилась забыть, что я уже побывал в городе, стоило мне выйти за ворота. Вернулся — карта покрыта туманом войны, NPC меня словно в первый раз видят, и даже уже обезвреженную мину пришлось деактивировать ещё раз.

Во-вторых — загрузки. Они ощущаются долгими и всерьёз раздражают, ведь отряду нужно довольно часто менять локации. Изометрическая игра в век SSD определённо должна грузиться быстрее. Есть ещё и сомнительные интерфейсные решения вроде отсутствия кнопки «подтвердить» после распределения очков навыков. Кнопка отмены есть, но, чтобы подтвердить выбор, нужно переключиться на другую вкладку меню или просто попробовать из него выйти — тогда-то и выскакивает окошечко с вопросом, стоит ли игре сохранить ваш выбор. С учетом того, как быстро тут нарастают уровни и скольких персонажей приходится прокачивать, это прямо испытание для нервов.

В-третьих, не сказать, чтобы Wasteland 3 блистала красотой. Да чего уж там, иные игры пятилетней давности выглядят куда лучше. Это не мешает, но как-то ожидалось, что за прошедшие с выхода Wasteland 2 годы графика более заметно изменится в лучшую сторону.

Зато нововведений хватает в боевой части — она всё ещё пошаговая и с очками действий, но теперь куда более современная и удобная. Схватки оценят и новички, и «старая гвардия». Самые заметные перемены — в интерфейсе: в этом отношении игра перестала копировать Fallout и теперь ближе к XCOM. Больше никаких нагромождений, все необходимые окна и кнопки аккуратно скомпонованы внизу экрана. Если за вторую часть без опыта классических Fallout было страшно садиться, то здесь все понятно на интуитивном уровне. Появилось несколько приятных новинок: на карте во время боя разворачивается координатная сетка, у героев теперь есть перезаряжаемые спецспособности, привязанные к оружию, и враги, если не стреляют, а перемещаются, делают это одновременно. Последнее нововведение особенно классное — по ощущениям, даунтайм во время хода противника сокращается где-то на треть.

А вот меню инвентаря, заданий и развития персонажей, увы, осталось довольно архаичным, с ним авторам стоило повозиться чуть дольше. Изменения в системе развития кажутся скорее косметическими — например, пририсовали иллюстраций со смешными роботами в духе Fallout для каждого параметра, навыка и таланта. И таланты теперь оформлены не единым списком, а отдельными ветками, привязанными к конкретным навыкам, и потому планировать билд удобно в самой игре, а не в блокноте со списком всех возможных перков и условий их получения перед глазами. Прокачка увлекает — большинство навыков полезны и востребованы (даже ремонт тостеров на месте), а взятие новых талантов может ощутимо изменить рисунок боя. Разобравшись на первом прохождении, что здесь и как, вы обязательно надолго застрянете в генераторе персонажа перед вторым.

Будь проще, и народ к тебе потянется

Обилие навыков, как и раньше, не просто способ увеличить число проверок в игре — в зависимости от того, что умеют члены вашей группы, одни и те же задачи можно решать совсем по-разному. И всё не ограничивается стандартным уболтать/запугать/подкупить/перестрелять/прокрасться: на картах хватает всяких точек интереса — генераторов, компьютеров, заминированных проходов, — которые позволяют добиться желаемого без кровопролития, ну или хотя бы получить преимущество в бою. Без взлома можно спокойно прожить, просто выбивая двери, а без починки генераторов иногда можно обойтись, используя особую нажимную платформу, на которую надо поставить кого-нибудь из ваших бойцов.

И именно вам решать, кем будут ваши рейнджеры: дисциплинированными бандитами, злобными полицаями или хорошими ребятами, которые трудятся на благо Пустошей. Вы можете занять чью-то сторону или постоянно балансировать на грани между интересами враждующих группировок, вершить расправу на месте или отправлять провинившихся в тюрьму на базе, стрелять или договариваться, подкупать или запугивать. Но главное — вы можете делать это в компании друга.

Сделать ролевую игру, рассчитанную на кооператив, — задача непростая, и хорошо её решить удавалось до этого только создателям Divinity. Бесспорно, изысков Original Sin 2, где у каждого героя свой специальный квестлайн, здесь нет, но механики Wasteland 3 тоже оставляют отличные впечатления. Например, слушая диалог, который ведёт ваш партнёр, вы можете показать ему, какую реплику хотите выбрать. А если он устанет от ваших рекомендаций, то может просто передать управление беседой вам — в один клик. Причём, в отличие от всё той же Divinity, здесь проверки в диалогах работают сразу на весь отряд (если бойцы находятся рядом с местом разговора). В Original Sin 2 индивидуальность проверок приводила к неприятной ситуации, когда один игрок бегает и общается, а другие только молча стоят и слушают диалоги — потому что их герои просто не могут завершить беседу эффективно. Качать же сразу нескольких «болтунов» было слишком расточительно.

Бои в кооперативном режиме тоже ощущаются бодрее, чем в Divinity. Опять же, тут нет, наверное, и десятой доли возможностей Original Sin 2, но это именно плюс. Там для героев были предусмотрены вагоны разнообразных способностей, зачастую — весьма дешёвых в использовании, да и каждое очко действия позволяло пробегать сразу несколько клеток. В итоге на ход одного персонажа могло тратиться по паре минут — пока герой наложит на себя баффы, пока выстрелит по одному-второму-третьему врагу, пока спрячется в невидимость… В одиночной игре это замечательно, но, когда вас трое-четверо, даунтайм в битвах становится невыносимо долгим. А уж если один из ваших друзей призыватель и вы играете на максимальной сложности, где нужно обдумывать каждый ход, — вообще хоть вешайся!

В Wasteland 3 таких проблем нет — анимации быстрые, способности и атаки забирают много очков действия, бег тоже требует много ОД. В итоге динамика схваток в разы выше, чем у Divinity: вот отстрелялся ты, вот твой товарищ, а вот и враги — время простоя минимально. Опять же, если в битве что-то пошло не так, при перезагрузке ты теряешь не получасовой прогресс, а две-три минуты максимум. И вот такие вроде бы незначительные вещи в итоге поднимают удовольствие от совместной игры на новый уровень — за что inXile низкий поклон!