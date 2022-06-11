10 фантастических фильмов времён Перестройки, которые вы не видели

В эпоху Михаила Горбачёва советское кино разрешили коммерциализировать за счёт студий-кооперативов. Это привело к тому, что количество фильмов увеличилось в разы, а качество при этом заметно упало. Знаковыми элементами перестроечного кино стали чернуха, обнажёнка, секс, насилие — зачастую эти элементы не были оправданы сюжетом и эксплуатировались для привлечения неприхотливого советского зрителя. Смерти положительных персонажей и главных героев стали часто использоваться сценаристами, что усиливало эффект беспросветности будущего.

В длинной череде перестроечных боевиков, пошлых комедий и социальной чернухи можно выделить и фантастическое направление. Я не говорю «научно-фантастическое», поскольку авторов мало заботило, насколько крепкий научный фундамент они подвели под свои допущения. В ряде случаев инопланетяне, вампиры или демоны вполне взаимозаменяемы в фабуле кинокартины.

Я выбрал десяток лент за 1987—1991 годы, которые, кажется, видел редкий любитель кинофантастики. (Почему такой период? Потому что Перестройка была объявлена новым государственным курсом в январе 1987-го, а распался СССР в декабре 1991-го.) Я специально избегал экранизаций знаменитых фантастов, которые куда более известны и часто крутились по ТВ, поэтому в список не вошли фильмы по произведениям Грина, Беляева, Булгакова, Стругацких, Мирера, Булычёва или Брэдбери (в те годы у нас экранизировали и американцев, не задумываясь о выплате авторских отчислений). Сортировка списка субъективна — от наименее к наиболее интересным фильмам.

Духов день

режиссёр Сергей Сельянов, 1990

Семья Христофоровых, состоящая из представителей нескольких поколений, хранит тайну: правильно подготовленный Христофоров способен уничтожать объекты силой мысли. По этой причине ими очень интересуются государственные спецслужбы и секретные исследовательские институты.

Вероятно, эту ленту ожидало бы полное забвение, если бы главную роль Ивана Христофорова не исполнил рок-музыкант Юрий Шевчук.

Посвящённый

режиссёр Олег Тепцов, 1989

Вернее было бы представить в этом списке предыдущую, дебютную картину Тепцова «Господин оформитель», но она, во-первых, широко известна, во-вторых, поставлена по рассказу Грина. Поэтому речь о второй и на данный момент последней ленте этого режиссёра.

Заикающийся парень читает дореволюционное пособие «Магические ритуалы и обряды народов Африки» и понимает, что стал ангелом истребления, поскольку предыдущий ангел передал ему свою силу. Эта суперспособность позволяет заглянуть в будущее любого человека и, если человек плохой, дистанционно казнить его. Если в современном супергеройском фильме протагонист сперва бы применил эту силу десяток раз и только потом сел рефлексировать, то Посвящённый сперва рефлексирует. И опять рефлексирует. И ещё…

Кому вверх, кому вниз

режиссёр Станислав Клименко, 1991

Редкий образец советского кино о попаданцах (о самом известном образце читайте ниже). Из-за нестабильности электромагнитного поля Земли железнодорожник переносится из Киева 1979-го в Киев 1990-го. Его жена повторно вышла замуж, а он пытается найти повзрослевшую дочь. Естественно, его крайне удивляет перестроечный город, где депутаты танцуют ламбаду, экстрасенсы заряжают воду и рэкетиры не дают проходу. Единственным желанием становится сбежать обратно в 1979-й.

Фильм снят на украинском языке, и закадрового перевода на русский я не нашёл. Проверьте свой навык восточнославянских языков.

Посетитель музея

режиссёр Константин Лопушанский, 1989

Типичный представитель беспощадного к зрителю и беспросветного перестроечного артхауса. Лопушанский за год до начала Перестройки снял фильм «Письма мёртвого человека», сценарий которого разрабатывали профессиональные писатели-фантасты, а для вольного продолжения написал апокалиптический сценарий сам.

Лента составлена из штампов «тарковщины», то есть предсказуемых и надоедливых подражаний стилю Андрея Тарковского, который, в отличие от эпигонов, обладал тонким вкусом и чувством меры. Неторопливые виды свалки, дикой природы и медленно говорящих людей сменяются факельными процессиями, в которых задействованы настоящие пациенты психушки. Размытый сюжет рассказывает о безымянном герое, который хочет посетить музей на дне моря — попасть туда можно только во время отлива.

Час оборотня

режиссёр Игорь Шевченко, 1990

Заместитель главного редактора провинциальной многотиражки не прочь занять вакантное место, которое ему оставил начальник, но у него есть конкуренты. Городок наполнен слухами о существовании оборотней, которые загрызают одиноких путников. Главгерой случайно натыкается в пустом трамвае на дикую собаку, и та кусает его в плечо. По ночам он теперь ожидаемо превращается в большого чёрного пса и может разобраться с конкурентом… Город паникует, милиция объявляет охоту.

Забавно, что авторы ленты даже попытались сделать спецэффекты превращения, подсмотренные, скорее всего, в «Американском оборотне в Лондоне».

Полтергейст-90

режиссёры Владислав Семернин и Борис Загряжский, 1990

Нет, это не 90-я часть кинофраншизы Спилберга, да и привычного полтергейста тут нет. Журналист снял разоблачительный фильм под простительным для Перестройки названием «Мафия бессмертна» и стремится показать его на Центральном телевидении СССР. Ему пытается помешать некая таинственная организация: люди из окружения журналиста необъяснимо гибнут и даже самовозгораются.

Виной всему — подобие излучателей из «Обитаемого острова». Направленные радиоактивные лучи способны физически пронзать препятствия и воздействовать на психику людей. Угадайте, связано ли с этим правительство.

Контакт

режиссёр Кахангир Зейналлы, 1989

Наверное, самый «ктулхианский» из советских фантастических фильмов. Студент снимает квартиру на последнем этаже 20-этажного дома, стоящего в чистом поле. Из окна — вид на Каспийское море, напоминающее океан Соляриса. Интерьеры квартиры непостоянны. Люди на фотографиях появляются, исчезают, стареют и отращивают усы. Запертые двери меняют положение, отворяются и ведут в гости к странным жильцам. Часы идут в обратную сторону. Кажется, главгерой попал в лавкрафтовскую Страну Снов. А финальный вывод прекрасно укладывается в философию Мифоса: рациональное сознание не подготовит нас к контакту с иным разумом.

Фильм снят на азербайджанском языке, но можно найти русские субтитры.

Псы

режиссёр Дмитрий Светозаров, 1989

Один из самых ярких перестроечных хорроров — это отражение тогдашней озабоченности экологическими проблемами, которые приоткрыла Гласность.

На берегу высохшего Аральского моря вымирает городок в песках, а песок, как древнее чудовище, способен поглощать людей, постройки и транспорт. Чиновник собирает отряд из пятерых стрелков для уничтожения волков, терроризирующих горожан. Вместо волков на засоленном пустынном берегу герои обнаруживают хтоническую стаю одичалых собак-убийц, которых бросили прежние владельцы. Далее можете ожидать подобие сюжета «Чужих»: группа бойцов противостоит бесконечным монстрам.

Абдулладжан, или Посвящается Стивену Спилбергу

режиссёр Зульфикар Мусаков, 1991

Как и в «Инопланетянине» Спилберга, в начале этой ленты инопланетянин терпит катастрофу и оказывается на территории узбекского колхоза «Коммунизм». Он умеет летать, но выглядит как обычный 10-летний мальчик, и его берёт к себе в дом местный передовик. Жена и соседи передовика предполагают, что мальчик — его внебрачный сын. Далее пришелец работает на благо колхоза Хоттабычем. Например, организует производство и сбыт качественных видеомагнитофонов по $3 за килограмм, чем ставит под угрозу всю японскую экономику.

Получилась задорная и ироничная комедия без намёков на чернуху (редкость для комедий той поры).

Зеркало для героя

режиссёр Владимир Хотиненко, 1987

Один из самых известных фильмов в этой подборке, ярчайший представитель киножанра про попаданцев. Интереснее, что это ещё и один из первых фильмов жанра «день сурка», в котором главные герои ежедневно просыпаются в один и тот же день. «Зеркало для героя» снято на 3 года раньше короткометражки «12:01», которая считается прародительницей этого киножанра в Голливуде, и на 6 лет раньше «Дня сурка».

Главгерои проваливаются из 8 мая 1987-го в 8 мая 1949-го года и бесконечно проживают один день в шахтёрском городе на Донбассе, пытаясь предотвратить преступление и катастрофу, а один из героев — понять характер своего молодого отца, с которым он повздорил в 1987-м году.

* * *

Любитель кинофантастики при желании найдёт немало занимательного среди фильмов, снятых в эпоху Перестройки. Напоминаю, что в моём списке нет экранизаций: с ними перечень интересного перестроечного НФ-кино серьёзно увеличится.