Что смотрит МирФ. Выпуск #6: карантинный

Иногда всё новое — это хорошо забытое старое! Карантин — отличный повод вспомнить рубрику «Что смотрит МирФ», в которой наши авторы и редакторы делятся впечатлениями о недавно просмотренных сериалах и фильмах, даже нефантастических. В новой подборке — сериал про современного мессию, новая экранизация Кинга, шоу о детективе с ОКР и навязчивыми идеями, аниме про кинокружок, низкобюджетный клон «Черепашек-ниндзя» и триллер о таинственной незнакомке, которая слишком много знает.

Читайте также Что смотрит МирФ. Выпуск #5 Сегодня в выпуске: много «Прибытия» и «Фантастических тварей», старая и новая научная фантастика, сказочное фэнтези, боевики и мультфильм

Елена Кушнир

Автор

«Кремниевая долина»

Silicon Valley, 2014-2019

У «Кремниевой долины» единственный недостаток — быстро кончается, особенно если пересматривать в один присест. А я как раз на днях впервые полностью пересмотрела сериал, начиная с первого сезона. Главная новость: Гилфойл в финальных сезонах еще сексуальнее, чем был в самом начале. Да, ребят, мне нравится Гилфойл, да и кому он не нравится? Он прекрасен в своей абсолютной невозмутимости, и прекрасен, когда немного сходит с ума, например, боясь восстания искусственного интеллекта (и так ли уж он неправ?).

Финал «Кремниевой долины» поднял ее для меня на один уровень с самыми крутыми сериалами нашего времени: «Во все тяжкие», первым сезоном «Настоящего детектива» и «Молодым папой». Джадж и компания сделали нечто удивительное, почти уникальное: они не дали свершиться «американской мечте». Кто еще из авторов решался на такое покушение на священную корову современной культуры: «Тебя обязательно ждет успех»? Джадж и Ко говорят: «Нет, не обязательно. Может и не сложиться».

Зато персонажи стали настоящими супергероями: в конце спасли мир. Да еще и героями высшего уровня: мир об этом не узнал.

Ну а я продолжаю слушать саундтрек «Долины». В нем лучший хип-хоп и отличная электроника. Всем рекомендую.

Евгений Пекло

Выпускающий редактор печати

«Мессия»

Messiah, 2020

Сериал о пророке, который мутит воду в США и на ближнем Востоке.

Начинается всё довольно бодро — актуальная повестка дня, нетривиальные чудеса, масса интересных персонажей, которым сопереживаешь. Но к середине сезона «Мессия» начинает заметно пробуксовывать. Отчасти потому, что события заметно теряют в масштабе, отчасти потому, что интрига «он реальный пророк или нет» довольно быстро перестаёт работать. Сериал показывает развитие событий с точки зрения спецслужб, но они демонстрируют удивительную недальновидность, когда речь заходит о проверках чудес Аль-Масиха на достоверность. Например, после того как кто-то из израильских полицейских якобы выстрелил в мальчика, которого после этого оживил Мессия, никто не догадывается собрать у причастных к инциденту магазины и посмотреть, все ли пули в них на месте.

А когда в конце сезона главный герой начинает говорить вещи, обратные тем, что он говорил в начале, поверить в его богопосланность уже не выходит. Видно, что создатели пытаются играть на поле сериала «Родина», только вот получается у них слабо: всё-таки убедить зрителя в том, что ваш герой действительно посланец Бога, куда сложнее, чем представить его коварным шпионом.

Евгений Власов

Автор

«Чужак»

The Outsider, 2020

Мини-сериал по Стивену Кингу о древнем призраке, пожирающем детей. На сей раз Зло вершит свои темные дела, принимая обличье невинных людей.

С первых кадров сериал погружает в атмосферу уныния и беспросветного мрака. Чувство безысходности нагнетает и саундтрек. Пожалуй, из свежих сериалов депрессивнее «Чужака» только «Чернобыль». И ещё «Шучу» с Джимом Керри. Самая удачная находка истории — команда по борьбе с нечистью во главе с копом на пенсии и частным детективом-медиумом Холли Гибни. Последнюю мы помним по «Мистеру Мерседесу», только в «Чужаке» она внезапно стала чернокожей.

Слабая сторона сериала в том, что все это у Кинга мы уже видели. Злого двойника — в «Темной половине». Древнее зло, убивающее детей, — в «Оно». Стареющего копа — в «Мистере Мерседесе». Только в «Мерседесе» был ещё классный злодей, парень с соседней улицы, Брейди Хартсфилд, с которым мы душа в душу смогли прожить несколько увлекательных месяцев. В «Чужаке» же зло так и осталось блеклым и непознанным, а его мотивы до боли просты — прокормиться и выжить.

И все-таки «Чужак» — крепкий сериал. Было интересно досмотреть его до конца. Хотя бы ради того, чтобы узнать, кто из полюбившихся персонажей переживет генеральное сражение с монстром.

Читайте также Сериал «Чужак»: Стивен Кинг как ответ «Настоящему детективу» Мистический детектив медленно раскачивается и глубоко копает, но всё же держит в напряжении до самого финала.

Рита Каруба

Автор

Дефективный детектив

Monk, 2002–2009

В период массового карантина воплощением духа времени становится Эдриан Монк — человек, не забывающий вымыть руки. Дважды.

В главной роли блистает Тони Шэлуб: его герой, гениальный детектив Эдриан Монк, избегает близких контактов, боится микробов и молока, ненавидит рукопожатия (после них он всегда протирает руки салфеткой), запасается бутилированной водой на чёрный день, месяцами не выходит из дома и легко поддаётся панике. По сути, попади Эдриан в карантинную зону, его жизнь нисколько бы не изменилась.

Одну из лучших своих ролей (капитана полиции) здесь сыграл Тед Левайн — маньяк-убийца из «Молчания ягнят». Встречаются и другие знакомые лица: безутешным вдовцом предстаёт Джеффри Дин Морган, богатым наследником — Шон Остин, а впечатлительным актёром — Стэнли Туччи. Ещё здесь дебютировала юная Дженнифер Лоуренс — в крохотной, но яркой роли… школьного маскота.

В сериале восемь сезонов, каждый лучше предыдущего, а финальный и вовсе эталонный, настолько ловко ему удаётся подбирать хвосты и закрывать сюжетные арки. Герои не просто разыгрывают привычный процедурал — они развиваются, преодолевая собственные слабости и оставляя худшее позади.

Олег Поторокин

Автор

Руки прочь от кинокружка!

Eizouken ni wa Te wo Dasu na!, 2020

Раз уж здесь мы можем выйти за рамки фантастики, то нельзя не рассказать про один из лучших аниме-сериалов последних месяцев. Три старшеклассницы — жадная и расчетливая Канамори, привлекательная и веселая Мидзусаки и буквально одержимая своей мечтой Асакуса — основывают в своей школе кинокружок, смысл существования которого в создании, внезапно, аниме. Девочки, выполняя роли режиссера, аниматора и продюсера, показывают, как ворох идей в их головах превращается в произведения искусства. Это долгий и сложный процесс — и он показан настолько живо и увлекательно, насколько возможно.

Школьницы летают по своему буйному воображению, на ходу обдумывая сцены, движения и различные детали, а затем тратят невероятное количество времени и сил, чтобы отобразить это на бумаге, идя на множество компромиссов. Зрителю простым языком объясняют, из чего состоит труд современных аниматоров, — и очень занятно наблюдать, как продемонстрированные приемы используются в самом сериале. Ну а восхитительное окружение в духе Миядзаки и энергичный саундтрек (а также опенинг, который уже разобрали на мемы) делают аниме еще более заманчивым.

Что важно, этот сериал покажется интересным не только увлеченным любителям, но и обычному зрителю, далекому от аниме. Все благодаря нестандартному рисунку, с уклоном в западный стиль, и минимальному влиянию японских клише. Режиссер Масааки Юаса («Самурай Чамплу», Devilman: Crybaby) — один из редких деятелей индустрии, чьи проекты просто нельзя пропускать.

Марина Беляева

Автор

Уличные акулы

Street Sharks, 1994–1995

Низкобюджетный клон «Черепашек-ниндзя» (то есть ещё более бюджетный, чем сами «Черепашки-ниндзя») — бодрое и гомерически смешное наследие девяностых: когда персонажи были накачаннее, постапокалиптический сеттинг — неприкрыто китчевым, а каждая новая серия писалась не для развития потенциального замысла, а для рекламы новых игрушек. В искренней незамороченности сюжета есть своя прелесть — похождения четырёх акул-мутантов даже в своём роде интересны, если проигнорировать полную смену их мотивации где-то в середине сериала, непостоянство лора и очевидно идиотские концепты вроде устрицы-боевика или ихтиолога/циркового артиста/рыбы-меча/фехтовальщика.

Надо отдать «Акулам» должное: при том, насколько это прямолинейный мальчишеский фансервис, сериал обошёлся почти без объективации женских персонажей. Единственная постоянная героиня — не подружка главных героев, а возрастная чёрная учёная, профессионал в своём деле, которая помогает бороться со злым научным гением Доктором Пираноидом. Мелочь, а приятно.

Наталия Осояну

Автор

«Незнакомка»

The Stranger, 2020

Рубрика «Зачем-то посмотрела». Этот сериал от Netflix снят по одноименному роману Харлана Кобена, который выходил на русском под названием «Незнакомец», но тут есть нюанс: поскольку герою поменяли пол, правильно будет «Незнакомка». Я не читала книгу и не могу сказать, что еще изменилось по сравнению с первоисточником, хотя, если судить по аннотации, завязка истории осталась прежней.

Адам Прайс — преуспевающий адвокат средних лет, хороший семьянин, который любит свою жену и двух сыновей. Но как-то раз в день школьного футбольного матча к нему подходит незнакомая девушка и сообщает, что Корин, жена Адама, два года назад имитировала беременность и выкидыш. Подсказывает, как это можно проверить самому. И прибавляет, что на месте Адама проверила бы заодно, от него ли Корин родила сыновей, — а потом исчезает быстрее, чем он успевает прийти в себя от такой новости…

Чуть позже выясняется, что незнакомка была права: Корин недолго сопротивляется расспросам, признается во всем, но говорит, что все гораздо сложнее, чем думает Адам. Обещает рассказать правду в тот же день, после школьного праздника (она работает учительницей литературы), однако на торжестве не появляется — исчезает в неизвестном направлении, прислав Адаму SMS: позаботься о детях, а мне нужно немного побыть одной. Он начинает ее искать, и в это же самое время запущенная Незнакомкой цепная реакция приводит в смятение жизнь многих людей.

Как мне показалось, Ричард Армитедж для роли Адама Прайса категорически не подходит. По-моему, нужен был актер с гораздо более мягкой внешностью — тот же Мартин Фримен, допустим. А так у Торина Дубощита время от времени на лице мелькает выражение, которое иначе как «Что я тут делаю?» прочитать трудно. 🙂 Но выглядит он хорошо, так что если просто хочется поглядеть на любимого актера, то можно и посмотреть «Незнакомку» ради этого.

В целом же сериал наполовину цепляет, наполовину вызывает недоумение. Персонажей в нем очень много, и то, каким образом они друг с другом связаны, проясняется ближе к концу. Сама по себе эта связь достаточно хитроумна и в каком-то смысле логична, но ей сильно не хватает правдоподобия. Получилась без пяти минут индийская мелодрама в плане ВНЕЗАПНЫХ родственных связей. Как-то это… не очень.

А мораль у сериала простая и выражается бессмертными словами доктора Хауса: все врут. И точка.

Ну, если смотреть нечего, можно и посмотреть. Но только в этом случае.

Кирилл Шайдуров

Автор

Пушки Акимбо

Akimbo Guns, 2019

Акимбо — манера ведения огня с двух рук. Не слишком эффективная, зато неизменно эффектная. Но здесь безумный дуэт Дэниела Рэдклиффа и Самары Уивинг не только выстрелил, но и попал в самое сердце истосковавшегося по добротному динамичному трэшу зрителя.

Здесь у Рэдклиффа, давно уже износившего образ Мальчика, который выжил, не растут рога и не отходят трупные газы. Его героя, Майлз, — заурядный разработчик тупых мобильных игр, который по вечерам наливается пивом и строчит гневные комментарии в соцсетях.

Безумная панкушка-наркоманка Никс в исполнении Уивинг, напротив, заполняет свою жизнь перестрелками, погонями и убийствами, в промежутках употребляя горы белого порошка для разгона, — ведь она лидер рейтинга популярной нелегальной игры на выживание «Схизм». Во главе игры стоит харизматичный негодяй, грызущий реквизит до состояния опилок, чем-то похожий на главаря Курильщиков из «Водного мира».

В какой-то момент (очень скоро) пути главных героев пересекаются. Майлза вычислили по айпи в прямом смысле, и теперь Никс послана его прикончить. Плевое дело, но пойди все по плану — кина бы не было. Былому Поттеру снова приходится стать избранным… барашком на заклание для улюлюкающих зрителей. Благо сердобольный организатор подарил ему пару пистолетов с сотней патронов, приколотив к рукам, чтобы недотепа их не посеял.

Фильм умудряется собрать все жанровые клише, попутно безжалостно обстебав многие из них, в сценарии зияют логические дыры размером с рану от «магнума», здравый смысл и социальный посыл отчаянно машут руками, пытаясь привлечь внимание, а подобных фриковатых отморозков ты, кажется, сто раз уже видел, — но оторваться от пропитанного порохом, кровью и неоном зрелища невозможно до самых финальных титров.

Татуированная, дерганая и сверкающая стальными клыками Никс однозначно тянет на новую богиню, а главная проблема Майлза (после того, как не словить пулю) — надеть штаны. Ну разве можно не полюбить это кино? Именно такими должны были стать «Хищные птицы», где, увы, не оказалось ни птиц, ни безумия.

Екатерина Пташкина

Редактор

Пацаны

The Boys, 2019

Наконец добралась до лучшего сериала прошлого года по версии МирФ — и не жалею, что ему отдали это звание. «Пацанов» обычно рекомендуют тем, кому осточертели супергерои, — но, даже если вы не отличаете Бэтмена от ватмана, эта черная комедия все равно сможет вас увлечь.

«Пацаны» — это как «Дэдпул», только намного серьезнее, и как «Хранители», только намного смешнее. В здешней альтернативной Америке супергерои не благородные спасители (хотя в глазах публики они выглядят именно так — спасибо пиарщикам!), а циничные ублюдки. Противостоять которым может только небольшая банда других циничных ублюдков. Лучи из глаз и корпоративная мощь против отчаяния и жажды мести — кто кого?

Этот сериал с громким смехом проходится по столпам общества — политика, церковь, медиа — и разносит их в клочья, оставляя только кровавые ошметки на стенах (если у вас аллергия на старое доброе ультранасилие — подумайте дважды, прежде чем включать «Пацанов»). И в то же время местами он невероятно искренний и трогательный. Он поднимает злободневные темы, не превращаясь в агитку, и заставляет сопереживать даже тем героям, которые заслуживают бомбы в заднем проходе (я предупреждала про старое доброе ультранасилие). Очень надеюсь, что пандемия не помешает нам увидеть второй сезон как можно скорее.