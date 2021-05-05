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    Кино
    #анонс #дайджест

    Какие фильмы посмотреть в мае 2021? Зак Снайдер, Вин Дизель, Брюс Уиллис

    5 мая 2021
    Илья Глазков
    05.05.2021
    3060
    7 минут на чтение
    #анонс #дайджест
    Какие фильмы посмотреть в мае 2021? Зак Снайдер, Вин Дизель, Брюс Уиллис 11

    Сезон летних блокбастеров начинается. В мае кинотеатры и стриминг-сервисы будут переполнены остросюжетными историями на любой вкус и цвет. Суровые лысые мужчины крутят баранку и стреляют в рапиде. Японские подростки сражаются с демонами и ставят кассовые рекорды. Мексиканская беднота берётся за вилы. Даже кролики — и те оказались в центре опасной криминальной аферы. Нет времени размышлять, пора спасать вселенную!

    Армия мертвецов

    Army of the Dead

    Какие фильмы посмотреть в мае 2021? Зак Снайдер, Вин Дизель, Брюс Уиллис

    Когда? 21 мая (Netflix).

    Что? Зомби-боевик Зака Снайдера.

    О чём? Ветеран-наёмник собирает команду отчаянных грабителей. Их миссия — проникнуть в укреплённое хранилище под Лас-Вегасом. Есть лишь пара нюансов. Во-первых, город захвачен полчищами зомби, которые всегда готовы полакомиться непрошеными гостями. А во-вторых, правительство США вот-вот зачистит Вегас ядерным ударом. Однако перед наживой в 200 миллионов долларов не устоят даже мёртвые.

    Трейлер

    Чего ждать? Возвращения Зака Снайдера к истокам. Вдоволь настрадавшись с супергероями DC, режиссёр решил отдохнуть и снять что-нибудь лихое и кровавое — под стать его дебютному хоррору «Рассвет мертвецов». Концепцию фильма Снайдер обдумывал почти 15 лет, и за это время у него появилось немало безумных идей, от перестрелки под дождём из банкнот (в обязательном рапиде) до зомби-тигров. Нежить здесь вообще на редкость разнообразная, умная и проворная: коня на скаку остановит и от ножа увернётся.

    «Армия мертвецов» задумана как начало большой международной франшизы от Netflix. Об истоках эпидемии расскажет аниме-сериал «Утраченный Вегас», причём его первые два эпизода также поставил Снайдер. А через пару месяцев совершенно иную точку зрения на зомби-вирус представит «Армия воров» — спин-офф с участием европейских актёров, действие которого развернётся в Германии. Такой кредит доверия Netflix выдаёт не каждому: очевидно, режиссёру удалось чем-то очаровать руководство студии. На очереди — простые зрители.

    Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»

    劇場版「鬼滅の刃」 無限列車編 / Gekijō-ban «Kimetsu no Yaiba» Mugen Ressha-hen

    Какие фильмы посмотреть в мае 2021? Зак Снайдер, Вин Дизель, Брюс Уиллис 9

    Когда? 20 мая.

    Что? Мистический боевик, сиквел популярного аниме-сериала «Клинок, рассекающий демонов».

    О чём? Япония, начало XX века. Группа необычных подростков путешествует по стране, сражаясь со всяческой сверхъестественной нечистью. Однако на борту поезда «Бесконечный» им впервые предстоит столкнуться с демонами внутри самих себя. Зловещий дух усыпляет пассажиров, пробуждая к жизни их заветные мечты и худшие кошмары. Удастся ли героям найти выход из мира грёз, прежде чем дьявольский поезд поглотит их души?

    Трейлер

    Чего ждать? Зрелищный, динамичный и при этом неглупый сёнэн, ничуть не уступающий оригинальному сериалу, который МирФ признал лучшим аниме 2019 года. На родине новая работа студии Ufotable уже успела наделать шуму: «Поезд» стал абсолютным хитом проката и самым кассовым японским релизом в истории, отобрав пальму первенства у «Унесенных призраками».

    Чем же полнометражный «Истребитель демонов» очаровал публику? В отзывах наперебой хвалят яркий дизайн, небанальную постановку боёв и харизматичных злодеев. К тому же фильм серьезно развивает характер героев и расширяет мир франшизы. Вот только, чтобы разобраться в хитросплетениях сюжета, лучше заранее посмотреть первый сезон сериала. Новичкам едва ли удастся запрыгнуть на «Поезд» на полном ходу — зато фанатов он прокатит с ветерком.

    Форсаж 9

    F9

    Какие фильмы посмотреть в мае 2021? Зак Снайдер, Вин Дизель, Брюс Уиллис 10

    Когда? 19 мая.

    Что? Автобоевик с безумными трюками и Вином Дизелем.

    О чём? Неудержимый гонщик Доминик Торетто в очередной раз пытается остепениться и посвятить себя семье. Но у врагов на него другие планы. Когда-то Дом помешал гениальной кибертеррористке Сайфер развязать мировую войну, и теперь хакерша жаждет реванша. А помогает ей настоящий суперзлодей — человек-гора, виртуозный вор и безжалостный убийца. Его зовут Джейкоб Торетто, и он готов на всё, чтобы отомстить заклятому брату.

    Трейлер

    Чего ждать? Множества разбитых суперкаров, брутальных взглядов исподлобья и душещипательных разговоров о «familia». Франшиза, стартовавшая как скромный боевик про уличные гонки, уже давно превратилась в «Мстителей» на колёсах. Международный спецотряд спасает человечество и путешествует по всему свету, не считаясь с законами физики. Новое задание забросит Дома и его товарищей в горы Таиланда, роскошные дворцы Англии, советские ракетные шахты и, кажется, даже на околоземную орбиту.

    Девятый фильм обещает вдохнуть новую жизнь в серию, которая в последние годы начала подбуксовывать. В режиссёрское кресло вернулся Джастин Лин, постановщик наиболее удачных частей франшизы. Он же неожиданно решил выступить сценаристом, пока автор предыдущих «Форсажей» Крис Морган работает над спин-оффами. Актёрский состав тоже слегка обновился: к команде злодеев присоединились Майкл Рукер («Стражи Галактики») и легендарный рестлер Джон Сина, а в ряды героев неожиданно вернулся Сон Кан, чей персонаж Хан вроде бы погиб ещё в «Токийском дрифте».

    Как сценаристы объяснят его возрождение? И откуда у Дома вдруг появился никому не известный брат? Да какая разница — лучше посмотрите, как «Понтиак» с реактивным двигателем улетает в стратосферу!

    А этому место в «Мире фантастики»? Теперь — да!

    «Хоббс и Шоу», или как «Форсаж» окончательно стал фантастикой 5

    «Хоббс и Шоу», или как «Форсаж» окончательно стал фантастикой

     Юлий Ким младший |  10.08.2019

    Вспоминаем, как из более-менее реалистичного боевика серия превратилась в мир киборгов и сверхлюдей, где не действуют законы физики.

    Кислород

    Oxygen

    Какие фильмы посмотреть в мае 2021? Зак Снайдер, Вин Дизель, Брюс Уиллис 4

    Когда? 12 мая (Netflix).

    Что? Фантастический триллер про изоляцию.

    О чём? Девушка приходит в себя внутри криогенной капсулы. Где она? Неизвестно. Как выбраться наружу? Непонятно. Что случилось? Героиня ничего не помнит, даже собственного имени. Она берётся найти ответы на свои вопросы при помощи искусственного интеллекта МИЛО. Но нужно спешить: запасы кислорода в капсуле иссякнут в течение часа.

    Трейлер

    Чего ждать? Стильный минималистичный фильм в традициях хитового триллера «Погребённый заживо». Только теперь вместо Райана Рейнольдса за выживание борется француженка Мелани Лоран («Бесславные ублюдки»). А декорации «Кислорода», как ни крути, будут поэффектнее скудной деревянной коробки. Опытный хоррор-режиссёр Александр Ажа («Зеркала») выстраивает высокотехнологичную квест-комнату, где за каждой кнопкой скрываются новые возможности, флешбэки и неожиданные повороты сюжета.

    Первые зрители фильм приняли тепло, хотя и сдержанно. К плюсам «Кислорода» относят гнетущую клаустрофобную атмосферу, находчивую главную героиню и плотную череду сюрпризов. В то же время сюжету заметно не хватает оригинальности: многие свои идеи и образы Ажа заимствует у предшественников вроде «Гравитации», «Луны 2112» и работ Стивена Спилберга. Впрочем, это далеко не худшие образцы для подражания.

    Новый порядок

    Nuevo orden

    Какие фильмы посмотреть в мае 2021? Зак Снайдер, Вин Дизель, Брюс Уиллис 6

    Когда? 20 мая.

    Что? Триллер-антиутопия об ужасах ближайшего будущего.

    О чём? В Мексике неспокойно. Экономический кризис и классовое расслоение вот-вот приведут страну к революции. Но гости, собравшиеся на роскошную свадьбу в модном особняке, словно не замечают перемен. Тем меньше у них шансов уцелеть в новой реальности, когда власть в стране захватит жестокая хунта, а отчаявшаяся толпа объявит богачам войну.

    Трейлер

    Чего ждать? Более реалистичную (и пугающую) версию «Джокера» — фильм злой, циничный и безжалостный к своим героям. Естественно, не всем такой подход придётся по душе. Фестивальная публика к «Новому порядку» отнеслась с любопытством и даже отметила его рядом престижных наград. А вот обычные зрители поспешили обвинить режиссёра Мишеля Франко в демонизации протестов и расовых стереотипах. Реакция получилась тем более острой, что Франко попал в нерв времени: его видения будущего регулярно перекликаются с сегодняшними новостными сводками.

    Кролик Питер 2

    Peter Rabbit 2: The Runaway

    Какие фильмы посмотреть в мае 2021? Зак Снайдер, Вин Дизель, Брюс Уиллис 5

    Когда? 13 мая.

    Что? Детская приключенческая комедия с компьютерными зверьками.

    О чём? Сполна навоевавшись друг с другом, клан хулиганистых кроликов и чопорный фермер Томас наконец-то находят общий язык. Беатрис, новая жена Томаса, даже приносит известность своим пушистым соседям: её живописные книги про кролика Питера становятся бестселлерами. Слава кружит Питеру голову, и непоседа бежит из скучного провинциального поместья в большой город, полный соблазнов и опасностей. Дружная семья отправляется на поиски блудного родича.

    Трейлер

    Чего ждать? В меру забавную, местами даже зрелищную, но в целом не хватающую звёзд с неба приключенческую комедию. Новый фильм пытается скрестить уютную деревенскую атмосферу детских сказок Беатрис Поттер с энергичными аферами в духе британских криминальных комедий. И даже уходит в метакомментарий: под натиском издателей Беатрис-персонаж всё больше экспериментирует с сеттингом, рискуя потерять саму суть своей истории. Вряд ли юные зрители оценят такую иронию, но трюки и ужимки компьютерных кроликов определённо отвлекут их на час-другой.

    Извержение

    백두산 / Baekdusan

    Какие фильмы посмотреть в мае 2021? Зак Снайдер, Вин Дизель, Брюс Уиллис 2

    Когда? 6 мая

    Что? Фильм-катастрофа из Южной Кореи

    О чём? На границе Китая и КНДР происходит извержение вулкана Пэкту. Ужасающее землетрясение сотрясает весь корейский полуостров — и, судя по прогнозам, это лишь первая волна катаклизма. Один из учёных предлагает радикальное решение проблемы: стабилизировать магму, взорвав внутри вулкана атомную бомбу. Спецотряд из Южной Кореи вылетает на север, чтобы выкрасть у соседей урановую боеголовку. Но путь к цели труден, а в регионе действуют сразу несколько враждующих фракций, от американских миротворцев до беспринципных китайских бандитов.

    Трейлер

    Чего ждать? Масштабный, но не очень серьёзный южнокорейский блокбастер с участием главных звёзд страны. Спасением полуострова занимаются Ли Бён-хон («Бросок кобры»), Ха Джон-у («Служанка») и Ма Дон-сок («Поезд в Пусан»), и их работа, судя по отзывам, вытягивает даже не самый оригинальный сценарий. Также первые зрители хвалят постановку экшен-сцен, достойный уровень спецэффектов и интересный сплав жанров. «Извержение» — это одновременно фильм-катастрофа, военный триллер и даже немного комедия.

    Звёздный рубеж

    Cosmic Sin

    Какие фильмы посмотреть в мае 2021? Зак Снайдер, Вин Дизель, Брюс Уиллис 1

    Когда? 13 мая

    Что? Космический трэш-боевик с Брюсом Уиллисом

    О чём? XXVI век, человечество методично продвигается за пределы Солнечной системы. Вдруг одна из далёких планет подаёт сигнал бедствия: колонистов захватывают пришельцы-паразиты Сигеа. Опасаясь полномасштабного вторжения, земляне собирают отряд быстрого реагирования во главе с бескомпромиссным генералом Фордом — опытным бойцом и военным преступником.

    Трейлер

    Чего ждать? Оставь надежду, всяк сюда входящий. Судя по отзывам, «Звёздный рубеж» собрал всё худшее, что есть в малобюджетных фантастических боевиках: нудный сюжет, плохо смонтированные перестрелки и максимально тёмную картинку, чтобы дешевизна декораций не бросалась в глаза. Даже Брюс Уиллис не спас картину от разгрома критиками и зрителями. Вышедший в тираж «крепкий орешек» спасает Вселенную с неизменным устало-скучающим выражением лица — и зрители его прекрасно понимают.

    Туве

    Tove

    Какие фильмы посмотреть в мае 2021? Зак Снайдер, Вин Дизель, Брюс Уиллис 7

    Когда? 27 мая.

    Что? Биографическая драма про создательницу муми-троллей.

    О чём? Пережив ужасы Второй мировой войны, Финляндия наконец-то может вздохнуть свободно. По новой мирной жизни прокладывает свой путь молодая художница Туве Янссон. Беспрестанные поиски себя заводят её в любовный треугольник между политическим журналистом Атосом Виртаненом и театральным режиссёром Вивикой Бандлер. А опыт искренних чувств помогает Туве создать свой главный шедевр — волшебные детские книжки про зверьков муми-троллей.

    Трейлер

    Чего ждать? Один из лучших байопиков за последние годы: трогательный, чувственный и искренне влюблённый в свою героиню. «Туве» полна танцев, джаза и приключений, как творческих, так и романтических. Это история обретения уверенности и внутреннего перерождения — не только для самой Туве Янссон, но и для всей Финляндии. Неслучайно послевоенный Хельсинки воссоздан здесь с редким размахом и вниманием к деталям, а сам фильм стал одним из самых дорогих кинопроектов в истории страны.

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    Илья Глазков
    Сценарист, киновед, рыцарь Старой Республики. Защитил дипломную работу о Киновселенной Marvel.

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