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    Кино
    #анализ #итоги #Итоги 2022 #киноиндустрия

    Как выживает кинорынок России в 2023 году: пираты, стриминги и гайки

    8 февраля 2023
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    08.02.2023
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    7 минут на чтение
    #анализ #итоги #Итоги 2022 #киноиндустрия
    Как выживает кинорынок России в 2023 году: пираты, стриминги и гайки

    В апреле «Мир фантастики» рассказывал, что происходит на рынке кино и сериалов. Восемь месяцев спустя мы заново изучили ситуацию и посмотрим, как изменились дела с прокатом, кинотеатрами, пиратством, стримингами и всем остальным.

    Прокат и кинотеатры

    Все крупные голливудские студии — Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount — ещё в марте 2022-го заявили о приостановке проката, лицензирования онлайн- и ТВ-премьер своего контента в России. С каждым месяцем «временное» всё больше становилось постоянным. Многие студии, например Disney, уже закрыли свои российские филиалы, а сотрудники получили расчёт.

    Впрочем, ушли с рынка далеко не все — европейские и независимые студии или остались, или даже успели вернуться. Именно благодаря этому в кинотеатрах состоялась премьера, например, «Удивительного Мориса».

    В отсутствие голливудских блокбастеров выручка кинотеатров за 2022 год сократилась почти вдвое и составила всего 23,7 миллиарда рублей. С апреля по сентябрь посещаемость кинотеатров сократилась на 70%. Уже к 1 октября закрылись 166 кинотеатров, и это ещё не предел.

    Отсутствие конкурентов должно было освободить сеансы для российского кино, и, если смотреть на долю отечественных фильмов в кассовых сборах, она за год увеличилась с 25% до 51%. Но если взглянуть на абсолютные денежные показатели, то видно, что российское кино смотреть больше не стали — выручка выросла всего с 10,4 миллиарда до 12 миллиардов рублей.

    Российскому кино оказалось нечем заполнить пустоту, оставленную ушедшими западными блокбастерами. Да и зритель не спешил поддержать родное кино рублем. «Сердце пармы», один из самых ожидаемых проектов прошлого года, не добрался даже до отметки в миллиард рублей.

    В январе репутацию отечественного кино спас «Чебурашка». Фильм Дмитрия Дьяченко собрал свыше 6 миллиардов рублей, став самым кассовым в истории отечественного проката. Но чтобы кинотеатры остались на плаву, столь популярные картины должны выходить каждый месяц.

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    Прошло 13 дней после премьеры.

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    Легальное пиратство?

    Российские парламентарии предлагают решить проблему с недоступностью западных релизов с помощью закона о принудительном лицензировании контента. По их задумке закон позволит получать через суд ставшие недоступными лицензии. В изначальной версии законопроект включал в себя и книги, и музыку, и софт, но в последней редакции остался только кинотеатральный прокат.

    Несколько крупных киносетей и представители онлайн-кинотеатров оценивают законопроект негативно. Они считают, что принудительное лицензирование приведет только к росту пиратства, падению популярности стримингов и окончательно испортит отношения с теми правообладателями, кто ещё продолжает сотрудничать с российскими партнёрами.

    Поддерживают закон часть независимых и региональных кинотеатров. К тому же большинство кинотеатров (по мнению гендиректора сети «Киномакс» Дмитрия Нартова — две трети) уже начали показывать западные фильмы, не дожидаясь закона. Речь идёт о практике «предсеансного обслуживания» — кинотеатры продают билеты на что-то другое, например на российские короткометражки, а перед сеансом устраивают показ спираченного блокбастера. Так, второй «Кот в сапогах» скрывался в билетах и чеках за названием «Жил-был кот».

    Однако даже с пиратскими показами сборы кинотеатров недотягивают до прежней отметки. В прошлой жизни рекламой занимались студии-прокатчики, а сегодня среднестатистический зритель просто не знает, что и где он может посмотреть. Исключение составляет разве что второй «Аватар», о способах посмотреть который не написал только ленивый.

    Проблемы испытывают не только кинотеатры — на грани банкротства оказалась студия дубляжа «Невафильм», которая озвучивала большинство проектов Disney. Московский филиал студии уже закрыт, питерский балансирует на грани. Схожая ситуация и в студии Vox Records, отвечавшей за российские голоса God of War Ragnarök.

    https://www.youtube.com/watch?v=uiD0Tfx-_P0

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    Стриминги

    За прошлый год российский рынок лишился большинства зарубежных стримингов: Netflix ушёл, Amazon Prime заблокировал доступ пользователям с российскими IP, из крупных остался только Apple TV+, но его так просто не оплатить.

    Тем не менее за 2022 год отечественный рынок вырос по выручке аж на 5%. Лидером по числу подписчиков уже второй год остаётся «Кинопоиск» — согласно статистике, им к концу года пользовалось 17,8% жителей городов в возрасте от 16 до 55 лет. Второе место по числу подписчиков поделили Ivi и Wink. На 45% выросло и количество платных подписчиков у Premier.

    В четвёртом квартале аудитория росла в первую очередь за счёт молодёжи от 16 до 24 лет. Больше всего молодых подписчиков у «Кинопоиска», самая возрастная аудитория (2555 лет) — у Wink.

    Но в 2023 году даже этот небольшой рост может смениться падением. «Коммерсантъ» приводит данные опроса, проведённого аудиторской компанией Б1. Согласно ему, в 2023 году отменить свои подписки могут до четверти пользователей. Примерно половина потенциальных «отказников» назвали причиной высокую цену, около трети собираются уйти после того, как досмотрят конкретный сериал. Смущает в этих данных репрезентативность выборки — они подготовлены на основе опроса всего 700 пользователей стримингов по всей России.

    Уход подписчиков — повсеместная тенденция. По данным Forbes, от подписок отказалось чуть более 15% американцев — с затуханием пандемии отпала острая потребность в развлечениях, стоимость жизни возросла, а стримингов стало слишком много. Больше всех от отписок пострадал Disney+ — сервис потерял около 5% от своей базы.

    Ещё одной причиной отмены подписок может стать оскудение каталогов. По оценкам TelecomDaily, только за первое полугодие 2022 года ведущие стриминги потеряли от 5 до 42% каталога. И эта цифра продолжит расти по мере того, как заканчиваются права на западные фильмы и сериалы. Так, с 1 февраля 2023 года на «Амедиатеке» и «Кинопоиске» больше нельзя посмотреть «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей». 

    Стриминги стали больше вкладываться в производство оригинальных проектов. Согласно исследованию, количество новых проектов в онлайне за 2022 год увеличилось на 28%.

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     Дмитрий Кинский |  03.02.2023

    Премьера 2 марта.

    Пираты 

    Уход с рынка зарубежных правообладателей и сокращение легальных возможностей посмотреть их контент привело к ренессансу пиратства. Директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин уверен, что с марта 2022 года трафик пиратских ресурсов увеличился вдвое. Только за три летних месяца «Яндекс» заблокировал на 42% больше ссылок, чем в предыдущем году — 9,1 миллиона ссылок против 6,4 миллиона годом ранее. На январь 2023 года в реестр антипиратского меморандума внесено более 76,5 миллиона ссылок. Для сравнения: с 2018 года, когда меморандум ввели в действие, и по март 2021 года туда добавили всего 15 миллионов ссылок. 

    Иностранные производители качественно защищали контент, тем самым помогая всему рынку бороться с пиратством. Теперь, когда пиратские сервисы «эксклюзивно» получили контент Netflix, они стали процветать и усиливаться. Разумеется, они не воруют выборочно по принципу того, что правообладателя нет в стране. Контент российских видеосервисов страдает точно так же, только теперь бороться с этим намного сложнее.

    Софья Митрофанова, бывший генеральный директор сервиса Premier 

    Ренессанс пиратства способен загубить на корню зародившуюся в последние годы культуру легального потребления контента. Смотреть фильмы и сериалы на «Кинопоиске» или «Амедиатеке» проще и быстрее, чем мучиться с VPN и качать их по торрентам. Но если половины нужных картин нет ни там, ни тут, и приходится то и дело заглядывать к кинофлибустьерам, то зачем вообще платить?

    Парадоксально, но факт: для сохранения отечественной киноиндустрии необходимо бороться с пиратством и иностранного контента.

    Алексей Бырдин, генеральный директор ассоциации «Интернет-видео»

    Но предложенный депутатами закон о принудительном лицензировании по факту узаконит пиратство иностранного контента. Со всеми вытекающими последствиями для отечественной индустрии. 

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    Гайки, гайки, гайки

    Одной из пугающих тенденций прошлого года стало частое применение цензуры.

    Сразу несколько уже снятых отечественных фильмов, в том числе Empire V и «Мы», не получили прокатного удостоверения от Министерства культуры. И если первый случай ещё можно объяснить участием рэпера Оксимирона (объявленного в РФ «иностранным агентом»), то почему отменили экранизацию культовой антиутопии Евгения Замятина, написанной почти сто лет назад? 

    Прокатчики и по своей воле прибегали к самоцензуре. Например, компания «Централ Партнершип» сама решила придержать на полке полностью готовый фильм-номинант «Золотого льва» — «Капитан Волконогов бежал». Видимо, на случай, если историю чекиста, замаливающего свои грехи в альтернативной версии Советского Союза, посчитают дискредитирующей кого-нибудь. Говорят, создатели картины решили тихо «слить» фильм в Рунет, чтобы его могли посмотреть хоть как-то.

    В ноябре Министерство культуры заявило, что не выдаст прокатное удостоверение сериалу «Монастырь» из-за «оскорбления чувств верующих». Но вот нюанс — прокатное удостоверение необходимо только для показов в кинотеатрах, для интернет-трансляции оно не требуется. А «Монастырь» — эксклюзив «Кинопоиска», и показывать его в кино никто не собирался. Зато благодаря вниманию Минкульта «Монастырь» стал самым просматриваемым проектом стриминга — его посмотрело более 2 миллионов человек.

    Последняя на 2022 год волна самоцензуры случилась после принятия закона об ЛГБТ-пропаганде. Одни фильмы и сериалы, например «Горбатая гора» и «Сексуальная жизнь студенток», исчезли со стримингов целиком, а из других, в частности из «Эйфории», «Белого лотоса» и «Игры престолов», были вырезаны отдельные сцены. Ещё ряд сцен были переозвучены, отчего, например, поменялся весь смысл финала «Белого лотоса»: вместо яхты, полной геев-убийц, героиня Дженнифер Кулидж оказалась, на яхте, полной, о ужас… мужчин.

    Успели попасть на показ для прессы

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     Евгений Пекло |  31.03.2022

    Тот редкий случай, когда из довольно скучной книги получилось сделать интересный фильм.

    Как выживает кинорынок России в 2023 году: пираты, стриминги и гайки 1

    Производство

    Согласно опубликованному в январе исследованию телеграм-канала «Новости кинопроизводства», в 2022 году количество запущенных в производство российских проектов (полнометражные фильмы, сериалы, мини-сериалы и телефильмы) выросло с 733 до 856. Скорее всего, в борьбе за зрителя каналы и стриминги в наступившем году постараются запустить ещё больше проектов, но это едва ли осуществимо.

    Судя по интервью с представителями отрасли, в стране большие проблемы с материальным обеспечением: не хватает камер, света, оптики, материалов для декораций, грима, реквизита и костюмов. В России практически не выпускается профессиональная косметика для грима и нет материала для постижа — париков, усов и бород. Сильно подорожали расходные материалы: зарядные устройства, аккумуляторы, кабели и карты памяти.

    Юлия Немчина, гендиректор группы компаний «Рики» («Смешарики» и «Фиксики») добавляет, что летом могут возникнуть проблемы с софтом: к июню истекают лицензии на западные программы, а российских аналогов не существует. 

    Осенью 2022-го ко всем трудностям добавилась ещё и кадровая проблема. После объявления мобилизации отрасль начала испытывать нехватку специалистов: операторов, осветителей, звукорежиссёров, механиков камеры, техников и монтёров. Кто-то уехал, а кого-то мобилизовали. 

    * * *

    С прежней статьи прошло восемь месяцев, но ситуация не изменилась к лучшему. Сборы кинотеатров сократились в два раза, стриминги продолжают терять контент, и в этом году робкий рост выручки может смениться потерей подписчиков. Российские кинематографисты оказались не готовы к тому, чтобы заменить западные фильмы. Ведь для этого замещения недостаточно просто завалить экраны количеством, нужны проекты с кассовым потенциалом «Чебурашки». 

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    Автор
    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.

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