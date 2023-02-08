Как выживает кинорынок России в 2023 году: пираты, стриминги и гайки

В апреле «Мир фантастики» рассказывал, что происходит на рынке кино и сериалов. Восемь месяцев спустя мы заново изучили ситуацию и посмотрим, как изменились дела с прокатом, кинотеатрами, пиратством, стримингами и всем остальным.

Прокат и кинотеатры

Все крупные голливудские студии — Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount — ещё в марте 2022-го заявили о приостановке проката, лицензирования онлайн- и ТВ-премьер своего контента в России. С каждым месяцем «временное» всё больше становилось постоянным. Многие студии, например Disney, уже закрыли свои российские филиалы, а сотрудники получили расчёт.

Впрочем, ушли с рынка далеко не все — европейские и независимые студии или остались, или даже успели вернуться. Именно благодаря этому в кинотеатрах состоялась премьера, например, «Удивительного Мориса».

В отсутствие голливудских блокбастеров выручка кинотеатров за 2022 год сократилась почти вдвое и составила всего 23,7 миллиарда рублей. С апреля по сентябрь посещаемость кинотеатров сократилась на 70%. Уже к 1 октября закрылись 166 кинотеатров, и это ещё не предел.

Отсутствие конкурентов должно было освободить сеансы для российского кино, и, если смотреть на долю отечественных фильмов в кассовых сборах, она за год увеличилась с 25% до 51%. Но если взглянуть на абсолютные денежные показатели, то видно, что российское кино смотреть больше не стали — выручка выросла всего с 10,4 миллиарда до 12 миллиардов рублей.

Российскому кино оказалось нечем заполнить пустоту, оставленную ушедшими западными блокбастерами. Да и зритель не спешил поддержать родное кино рублем. «Сердце пармы», один из самых ожидаемых проектов прошлого года, не добрался даже до отметки в миллиард рублей.

В январе репутацию отечественного кино спас «Чебурашка». Фильм Дмитрия Дьяченко собрал свыше 6 миллиардов рублей, став самым кассовым в истории отечественного проката. Но чтобы кинотеатры остались на плаву, столь популярные картины должны выходить каждый месяц.

Легальное пиратство?

Российские парламентарии предлагают решить проблему с недоступностью западных релизов с помощью закона о принудительном лицензировании контента. По их задумке закон позволит получать через суд ставшие недоступными лицензии. В изначальной версии законопроект включал в себя и книги, и музыку, и софт, но в последней редакции остался только кинотеатральный прокат.

Несколько крупных киносетей и представители онлайн-кинотеатров оценивают законопроект негативно. Они считают, что принудительное лицензирование приведет только к росту пиратства, падению популярности стримингов и окончательно испортит отношения с теми правообладателями, кто ещё продолжает сотрудничать с российскими партнёрами.

Поддерживают закон часть независимых и региональных кинотеатров. К тому же большинство кинотеатров (по мнению гендиректора сети «Киномакс» Дмитрия Нартова — две трети) уже начали показывать западные фильмы, не дожидаясь закона. Речь идёт о практике «предсеансного обслуживания» — кинотеатры продают билеты на что-то другое, например на российские короткометражки, а перед сеансом устраивают показ спираченного блокбастера. Так, второй «Кот в сапогах» скрывался в билетах и чеках за названием «Жил-был кот».

Однако даже с пиратскими показами сборы кинотеатров недотягивают до прежней отметки. В прошлой жизни рекламой занимались студии-прокатчики, а сегодня среднестатистический зритель просто не знает, что и где он может посмотреть. Исключение составляет разве что второй «Аватар», о способах посмотреть который не написал только ленивый.

Проблемы испытывают не только кинотеатры — на грани банкротства оказалась студия дубляжа «Невафильм», которая озвучивала большинство проектов Disney. Московский филиал студии уже закрыт, питерский балансирует на грани. Схожая ситуация и в студии Vox Records, отвечавшей за российские голоса God of War Ragnarök.

https://www.youtube.com/watch?v=uiD0Tfx-_P0

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Стриминги

За прошлый год российский рынок лишился большинства зарубежных стримингов: Netflix ушёл, Amazon Prime заблокировал доступ пользователям с российскими IP, из крупных остался только Apple TV+, но его так просто не оплатить.

Тем не менее за 2022 год отечественный рынок вырос по выручке аж на 5%. Лидером по числу подписчиков уже второй год остаётся «Кинопоиск» — согласно статистике, им к концу года пользовалось 17,8% жителей городов в возрасте от 16 до 55 лет. Второе место по числу подписчиков поделили Ivi и Wink. На 45% выросло и количество платных подписчиков у Premier.

В четвёртом квартале аудитория росла в первую очередь за счёт молодёжи от 16 до 24 лет. Больше всего молодых подписчиков у «Кинопоиска», самая возрастная аудитория (25–55 лет) — у Wink.

Но в 2023 году даже этот небольшой рост может смениться падением. «Коммерсантъ» приводит данные опроса, проведённого аудиторской компанией Б1. Согласно ему, в 2023 году отменить свои подписки могут до четверти пользователей. Примерно половина потенциальных «отказников» назвали причиной высокую цену, около трети собираются уйти после того, как досмотрят конкретный сериал. Смущает в этих данных репрезентативность выборки — они подготовлены на основе опроса всего 700 пользователей стримингов по всей России.

Уход подписчиков — повсеместная тенденция. По данным Forbes, от подписок отказалось чуть более 15% американцев — с затуханием пандемии отпала острая потребность в развлечениях, стоимость жизни возросла, а стримингов стало слишком много. Больше всех от отписок пострадал Disney+ — сервис потерял около 5% от своей базы.

Ещё одной причиной отмены подписок может стать оскудение каталогов. По оценкам TelecomDaily, только за первое полугодие 2022 года ведущие стриминги потеряли от 5 до 42% каталога. И эта цифра продолжит расти по мере того, как заканчиваются права на западные фильмы и сериалы. Так, с 1 февраля 2023 года на «Амедиатеке» и «Кинопоиске» больше нельзя посмотреть «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей».

Стриминги стали больше вкладываться в производство оригинальных проектов. Согласно исследованию, количество новых проектов в онлайне за 2022 год увеличилось на 28%.

Пираты

Уход с рынка зарубежных правообладателей и сокращение легальных возможностей посмотреть их контент привело к ренессансу пиратства. Директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин уверен, что с марта 2022 года трафик пиратских ресурсов увеличился вдвое. Только за три летних месяца «Яндекс» заблокировал на 42% больше ссылок, чем в предыдущем году — 9,1 миллиона ссылок против 6,4 миллиона годом ранее. На январь 2023 года в реестр антипиратского меморандума внесено более 76,5 миллиона ссылок. Для сравнения: с 2018 года, когда меморандум ввели в действие, и по март 2021 года туда добавили всего 15 миллионов ссылок.

Иностранные производители качественно защищали контент, тем самым помогая всему рынку бороться с пиратством. Теперь, когда пиратские сервисы «эксклюзивно» получили контент Netflix, они стали процветать и усиливаться. Разумеется, они не воруют выборочно по принципу того, что правообладателя нет в стране. Контент российских видеосервисов страдает точно так же, только теперь бороться с этим намного сложнее. Софья Митрофанова, бывший генеральный директор сервиса Premier

Ренессанс пиратства способен загубить на корню зародившуюся в последние годы культуру легального потребления контента. Смотреть фильмы и сериалы на «Кинопоиске» или «Амедиатеке» проще и быстрее, чем мучиться с VPN и качать их по торрентам. Но если половины нужных картин нет ни там, ни тут, и приходится то и дело заглядывать к кинофлибустьерам, то зачем вообще платить?

Парадоксально, но факт: для сохранения отечественной киноиндустрии необходимо бороться с пиратством и иностранного контента. Алексей Бырдин, генеральный директор ассоциации «Интернет-видео»

Но предложенный депутатами закон о принудительном лицензировании по факту узаконит пиратство иностранного контента. Со всеми вытекающими последствиями для отечественной индустрии.

Гайки, гайки, гайки

Одной из пугающих тенденций прошлого года стало частое применение цензуры.

Сразу несколько уже снятых отечественных фильмов, в том числе Empire V и «Мы», не получили прокатного удостоверения от Министерства культуры. И если первый случай ещё можно объяснить участием рэпера Оксимирона (объявленного в РФ «иностранным агентом»), то почему отменили экранизацию культовой антиутопии Евгения Замятина, написанной почти сто лет назад?

Прокатчики и по своей воле прибегали к самоцензуре. Например, компания «Централ Партнершип» сама решила придержать на полке полностью готовый фильм-номинант «Золотого льва» — «Капитан Волконогов бежал». Видимо, на случай, если историю чекиста, замаливающего свои грехи в альтернативной версии Советского Союза, посчитают дискредитирующей кого-нибудь. Говорят, создатели картины решили тихо «слить» фильм в Рунет, чтобы его могли посмотреть хоть как-то.

В ноябре Министерство культуры заявило, что не выдаст прокатное удостоверение сериалу «Монастырь» из-за «оскорбления чувств верующих». Но вот нюанс — прокатное удостоверение необходимо только для показов в кинотеатрах, для интернет-трансляции оно не требуется. А «Монастырь» — эксклюзив «Кинопоиска», и показывать его в кино никто не собирался. Зато благодаря вниманию Минкульта «Монастырь» стал самым просматриваемым проектом стриминга — его посмотрело более 2 миллионов человек.

Последняя на 2022 год волна самоцензуры случилась после принятия закона об ЛГБТ-пропаганде. Одни фильмы и сериалы, например «Горбатая гора» и «Сексуальная жизнь студенток», исчезли со стримингов целиком, а из других, в частности из «Эйфории», «Белого лотоса» и «Игры престолов», были вырезаны отдельные сцены. Ещё ряд сцен были переозвучены, отчего, например, поменялся весь смысл финала «Белого лотоса»: вместо яхты, полной геев-убийц, героиня Дженнифер Кулидж оказалась, на яхте, полной, о ужас… мужчин.

Успели попасть на показ для прессы «Ампир V»: «запрещённый» фильм с Оксимироном* по Пелевину Тот редкий случай, когда из довольно скучной книги получилось сделать интересный фильм.

Производство

Согласно опубликованному в январе исследованию телеграм-канала «Новости кинопроизводства», в 2022 году количество запущенных в производство российских проектов (полнометражные фильмы, сериалы, мини-сериалы и телефильмы) выросло с 733 до 856. Скорее всего, в борьбе за зрителя каналы и стриминги в наступившем году постараются запустить ещё больше проектов, но это едва ли осуществимо.

Судя по интервью с представителями отрасли, в стране большие проблемы с материальным обеспечением: не хватает камер, света, оптики, материалов для декораций, грима, реквизита и костюмов. В России практически не выпускается профессиональная косметика для грима и нет материала для постижа — париков, усов и бород. Сильно подорожали расходные материалы: зарядные устройства, аккумуляторы, кабели и карты памяти.

Юлия Немчина, гендиректор группы компаний «Рики» («Смешарики» и «Фиксики») добавляет, что летом могут возникнуть проблемы с софтом: к июню истекают лицензии на западные программы, а российских аналогов не существует.

Осенью 2022-го ко всем трудностям добавилась ещё и кадровая проблема. После объявления мобилизации отрасль начала испытывать нехватку специалистов: операторов, осветителей, звукорежиссёров, механиков камеры, техников и монтёров. Кто-то уехал, а кого-то мобилизовали.

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С прежней статьи прошло восемь месяцев, но ситуация не изменилась к лучшему. Сборы кинотеатров сократились в два раза, стриминги продолжают терять контент, и в этом году робкий рост выручки может смениться потерей подписчиков. Российские кинематографисты оказались не готовы к тому, чтобы заменить западные фильмы. Ведь для этого замещения недостаточно просто завалить экраны количеством, нужны проекты с кассовым потенциалом «Чебурашки».