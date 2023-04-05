Какие фильмы смотреть в апреле 2023-го? Часть 1: премьеры российского проката

Летний сезон блокбастеров уже не за горами. Самое время выпускать первые потенциальные хиты года — причём они попадут даже в отечественные кинотеатры, отрезанные от большого Голливуда. В апрельском репертуаре можно найти и один из самых дорогих фильмов Европы, и продолжение главной фантастической франшизы Китая, и нашумевший российский проект, частично снятый в космосе. В этом дайджесте разбираем репертуар кинотеатров России. О зарубежных премьерах мы расскажем отдельно.

Вызов

Когда? 20 апреля.

Что? Российская космическая драма, частично снятая на реальной земной орбите.

О чём? На Международной космической станции нештатная ситуация. Один из членов экипажа получил серьёзную травму во время работы в открытом космосе, и по прогнозам врачей его организм не перенесёт возвращения на Землю. Стало быть, операцию нужно провести прямо на орбите. Для подготовки к беспрецедентной миссии на космодром Байконур прибывает группа хирургов, но до полёта будет допущен лишь один, лучший и самый выносливый из них.

Что известно? «Вызов» интересен не столько сам по себе, сколько как престижный государственный проект. Тут и бюджет свыше миллиарда рублей, и репортажи по федеральному ТВ со съёмочной площадки на Байконуре, и запуск трейлера в новогоднюю ночь перед обращением президента. И, конечно, громкий статус «первого фильма, снятого в космосе». Хотя это не совсем так: некоторый материал в космосе снимали ещё для советского фильма «Возвращение с орбиты». Точнее будет сказать, что «Вызов» — первый полнометражный игровой фильм, материал для которого (35–40 из 170 минут) снимали в космосе с участием профессиональных актеров. Но это, конечно, звучит не так круто.

Если же отрешиться от рекламной шумихи, сможет ли «Вызов» очаровать зрителей? Весьма вероятно. За производство отвечает проверенная кузница хитов студия Yellow, Black and White (трилогия «Последний богатырь», «Чебурашка»), а режиссёр Клим Шипенко и сосценарист Бакур Бакурадзе ранее уже обращались к космической тематике в драме «Салют-7» — и довольно успешно. Главное, чтобы творческое видение авторов не задавили пропагандисты «Роскосмоса».

Три мушкетёра: Д’Артаньян

Les trois mousquetaires: D’Artagnan

Когда? 6 апреля.

Что? Исторический боевик по роману Александра Дюма.

О чём? Начало XVII века. В Париж прибывает бедный, но честолюбивый юноша д’Артаньян, намеренный по примеру отца вступить в ряды королевской гвардии мушкетёров. Однако спокойной службы ему не видать: Франция стоит на пороге гражданской войны, а могущественный кардинал Ришелье подталкивает короля к конфликту с Британией. Прознав об интригах кардинала, Д’Артаньян и его новые товарищи: меланхоличный Атос, жизнерадостный Портос и красавец Арамис — бросают вызов агентам Ришелье под началом безжалостной шпионки Миледи.

Что известно? Экранизаций «Трёх мушкетёров» снято уже так много (прямо сейчас в кинотеатрах идёт ещё одна, британская), что выделиться на общем фоне не так-то просто. Французская студия Pathé решила брать размахом. Историю разбили на два полнометражных фильма, а съёмки длились почти год в декорациях реальных достопримечательностей Парижа. В кадре — 650 лошадей, 9000 человек массовки и ведущие звёзды страны, от Венсана Касселя и Луи Гарреля до неподражаемой Евы Грин в роли Миледи. На всё это ушла колоссальная для европейского кино сумма в 72 миллиона евро.

Судя по первым отзывам, затраты себя оправдали. Зрители-французы довольны вдвойне: наконец-то и у них сняли исторический эпос мирового уровня с виртуозными поединками, роскошными декорациями и завораживающими пейзажами! Интерес вызвала и неожиданно мрачная стилистика фильма, вдохновлённая не костюмными драмами прошлого, а брутальными американскими вестернами, прежде всего «Выжившим». Особенно это заметно по боевым сценам, которые здесь часто показаны одним непрерывным планом.

Бюро магических услуг

The Portable Door

Когда? 6 апреля.

Что? Экранизация комедийного фэнтези-цикла Тома Холта.

О чём? Уже отчаявшись найти работу, молодой лондонец Пол откликается на вакансию в компанию «Дж. У. Уэллс и Ко». Чем именно занимается фирма? «Делаем, что можем», — отвечают ему. Что может предложить ей Пол? Да он и сам толком не знает. Несмотря на проваленное собеседование, уже на следующий день мужчина заступает на службу вместе с привлекательной коллегой Софи и получает первое задание от харизматичного (и немного жуткого) мистера Уэллса. Пол должен найти… пропавшую дверь! Да не простую, а позволяющую мгновенно переноситься в любую точку света.

Что известно? У «Бюро магических услуг» весьма необычная родословная. Фильм по мотивам британской абсурдистской сказки снят в Австралии компанией легендарного американского кукольника Джима Хенсона. Неудивительно, что, несмотря на заявленный лондонский сеттинг, история волшебной корпорации существует как бы вне времени и государственных границ, перекликаясь разом со всей традицией англоязычного фэнтези, от произведений Роальда Даля до «Бразилии» и «Тёмного кристалла». По мнению критиков, недостаток оригинальности «Бюро» с лихвой компенсирует эффектным дизайном локаций, убедительным гримом магических существ и обаянием Кристофа Вальца в роли злодейского управленца Уэллса.

Блуждающая Земля — 2

流浪地球2 / Liu lang di qiu 2

Когда? 12 апреля.

Что? Приквел китайского фантастического блокбастера по повести Лю Цысиня.

О чём? Угасающее Солнце быстро расширяется и угрожает в ближайшие сто лет поглотить Землю. Учёные предлагают радикальное решение: построить 7000 мощных двигателей и увести планету с орбиты в более гостеприимную систему. Испытания программы решено провести на Луне, куда на строительство двигателей-прототипов отправляется команда астронавтов вместе с молодым кадетом Лю Пэйцяном. Однако чем активнее развивается проект, тем чаще его сопровождают разрушительные аварии и теракты. Кто же — или что? — пытается саботировать спасение человечества?

Что известно? Четыре года назад «Блуждающая Земля» стала одним из главных хитов новейшего китайского кино, собрав в прокате свыше $700 миллионов. Причины успеха нетрудно понять: «Блуждающая Земля» — масштабный фантастический фильм-катастрофа, каких уже почти не снимают в США. В меру глупый и сентиментальный, без меры зрелищный и патриотичный.

Приквел не изменяет выигрышной формуле и лишь сильнее накручивает саспенс нескончаемой чередой опасностей, будь то атака дронов на космическую станцию или подрыв тысячи ядерных боеголовок. И пускай сюжет местами кажется перегруженным, а эпическая продолжительность (три часа!) наверняка отпугнёт многих зрителей, на родине лента снова вызвала фурор. По заявлениям режиссёра, триквел не за горами!

Читайте также «Блуждающая Земля»: главный фантастический фильм Китая Как китайская научная фантастика стала кассовым хитом, почему создателей обвиняли в плагиате и стоит ли обращать на неё внимание.

Волшебная флейта

The Magic Flute: Das Vermächtnis der Zauberflöte

Когда? 27 апреля.

Что? Подростковое фэнтези по мотивам оперы Вольфганга Амадея Моцарта.

О чём? Одарённый подросток Тим поступает в престижный музыкальный интернат, затерянный среди австрийских гор. Привычные школьные будни: высокомерные однокашники не дают Тиму прохода, учителя блюдут дисциплину, а школьная красавица оказывает знаки внимания — вдруг дополняет чудесное открытие. Секретный портал в библиотеке переносит мальчика в сказочную реальность, где его знают как принца Тамино. Грозная царица Ночи отправляет чужестранца на опасное задание: вызволить её дочь из плена и остановить наступающую тьму…

Что известно? Едва ли кто-то ожидал, что мастер катастроф Роланд Эммерих («День независимости», «2012») однажды возьмётся за классическую оперу. Спродюсированная им экранизация оказалась несколько вольной — наполовину Моцарт, наполовину «Гарри Поттер», — зато по-настоящему эффектной. Критики хвалят выразительный дизайн фильма, добротную (по меркам европейского кино) компьютерную графику, а также остроумный кастинг: наставника главного героя сыграл Ф. Мюррей Абрахам, прославившийся ролью Сальери в байопике «Амадей».

Возрождённые

Resurrected

Когда? 27 апреля (перенос с марта).

Что? Скринлайф-триллер.

О чём? В недалёком будущем Ватикан объявил о божественном чуде: церковь теперь может возвращать людей к жизни. Несколько лет мир привыкал к небывалому явлению, и в результате сообщество разделилось на защитников Ватикана и на тех, кто против воскрешения. К числу защитников относится и главный герой Стэнли, служитель виртуальной церкви воскрешения. Его сын был первым воскрешённым на Земле. Скоро Стэнли узнаёт, что один из его прихожан устроил массовую бойню — и теперь у служителя могут начаться проблемы… но Ватикан быстро пытается скрыть все следы произошедшего. Так Стэнли начинает распутывать глобальный заговор, в котором замешана церковь.

Что известно? Кажется, один из тех примеров, когда эксперимент служителя церкви «скринлайф» Тимура Бекмамбетова удался. Формат идеально подходит сеттингу и жанру.

С одной стороны, здесь заявлены глобализация, виртуальное пространство и высокие технологии, что вполне объясняет, почему герои то и дело сидят перед компьютерами или находятся в VR-шлемах. С другой — ограничения скринлайфа требуют проявить изобретательность. Впрочем, Бекмамбетов и режиссёр Егор Баранов («Аванпост», «Гоголь») уже собаку съели на фантастике. При этом американский продакшен помогает выверить картинку и подтянуть графику.

Главные роли исполнили не самые известные, но вполне опытные актёры: Тимоти В. Мерфи, Кристен Ариза, Брэд Гринквист и Эзра Баззингтон.