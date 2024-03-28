Какие фильмы смотреть в апреле 2024 в кино? Кирдык Америке, взрослая Алиса и французская романтика

В апреле российский прокат богат на действительно интересные инди-фильмы, особенно европейские, разбавленные российскими премьерами. Особенно месяц порадует любителей романтических историй по-французски. Поскольку интересных премьер хватает, мы на этот раз не стали описывать в дайджесте все ужастики и мультфильмы, а ограничились самыми интересными.

Падение империи

Civil War

Когда? 11 апреля 2024

Что? Альтернативная история США от Алекса Гарленда.

О чём? 2040-е годы. В США новая гражданская война. Президент в Вашингтоне стал несменяемым диктатором, а треть штатов не признают его и объявили независимость. Теперь войска Техаса и Калифорнии маршируют на столицу, а американская армия бомбит своих же граждан. Группа журналистов едет через пылающую страну, чтобы взять интервью у президента, под которым кресло шатается всё сильней. По пути герои с ужасом наблюдают, как обе стороны творят военные преступления.

Чего ждать? Новый и неожиданный фильм режиссёра и сценариста Алекса Гарленда, прежде специализировавшегося на арт-фантастике («Из машины», «Аннигиляция»), а на сей раз снявшего политический блокбастер с прозрачными параллелями с реальностью. Из прочих картин Гарленда эта пока больше всего напоминает «28 дней спустя» по его сценарию, где психопаты-военные оказались страшнее, чем зомби.

Иронично, что из всех громких голливудских фильмов именно этот выходит в нашей стране, да ещё с новым названием. Некоторые, возможно, пойдут на фильм, ожидая посмаковать, как загнивает Запад и Америке кирдык. А увидят нечто совсем иное: фильм-предупреждение о том, как диктатура под лозунгами величия ведёт страну к катастрофе, пока народ пытается быть вне политики — и гибнет под пулями, не понимая, как так вышло.

Сто лет тому вперёд

Когда? 18 апреля 2024

Что? Хронофантастика по очень отдалённым мотивам Кира Булычёва.

О чём? В будущем Земля воюет с армией космических пиратов. Земляне практически победили, но пираты отправляются на машине времени в прошлое, чтобы по-терминаторски изменить ход истории. Помешать им пытается взрослая Алиса Селезнёва, которая отправилась в прошлое спасать маму. Если вам показалось, что у Булычёва подобного не было, — вам не показалось.

Чего ждать? Главное, чего ждать нельзя ни в коем случае: экранизации одноимённой повести или ремейка «Гостьи из будущего». Новый фильм с ними связан лишь именами персонажей и отдельными сюжетными ходами, в остальном это бурная фантазия сценаристов. Алиса тут взрослая девушка с розовыми волосами (играющей её Дарье Верещагиной на момент съёмок было 25 лет), Коля Герасимов — фанат модного рэпа, Весельчак У — стройный припанкованный Александр Петров, а робот Вертер — Бондарчук. Разве что профессор Селезнёв в исполнении Хабенского — вполне каноничный.

Тем, у кого шкафы забиты книгами Булычёва, а на стене висел плакат с Наташей Гусевой, к такой вольной интерпретации лучше не подступаться. А вот как самостоятельное произведение фильм может иметь право на существование. По крайней мере, визуально трейлер смотрится удовлетворительно, а персонаж Петрова действительно весельчак.

Белое пластиковое небо

Müanyag égbolt

Когда? 4 апреля 2024

Что? Научно-фантастический мультфильм, Венгрия.

О чём? После апокалипсиса Земля перестала быть плодородной. Теперь люди живут строго по 50 лет, после чего отправляются в расход. Их органы используют для выращивания особых мясных деревьев. Нора вот-вот должна отправиться «на плантации», и её муж Стефан намерен этому помешать.

Чего ждать? Похоже, это один из главных взрослых мультфильмов года, серьёзная научно-фантастическая антиутопия. Его уже по трейлеру хочется сравнить с «Царством падальщиков» (за интересную биологическую концепцию), «Помутнением» (за ротоскопированную графику) и, конечно, «Бегством Логана» (за мир и сюжет). На «Томатах» у фильма держится 100%-е одобрение.

Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца

Vampire humaniste cherche suicidaire consentant

Когда? 11 апреля 2024

Что? Французская чёрная романтическая комедия про вампиров.

О чём? Название само отвечает на вопрос, с одной поправкой: в оригинале речь о добровольце-самоубийце. В семействе вампиров Саша — белая ворона, она не может заставить себя охотиться и убивать людей. А обычный парень Поль — неудачник, которого травят в школе, и он мечтает покончить с собой. Два одиночества находят друг друга: Поль соглашается, чтобы Саша выпила его, но перед тем она устраивает ему исполнение последних желаний.

Чего ждать? Все кому не лень сравнивают «Вампиршу-гуманистку» с «Амели» и с «Реальными упырями». Но по трейлеру она скорее напоминает другой ромком с длинным названием — «Как разговаривать с девушками на вечеринках». Это слегка отвязная молодёжная комедия о парочке изгоев, иронизирующая над своими фантастическими элементами, но серьёзная в изображении любви. Оценки критиков у «Вампирши» отличные, да и зрительские неплохие, так что, если это ваш жанр — пропускать не стоит.

Предчувствие

La Bête

Когда? 4 апреля 2024

Что? Фантастическая мелодрама о чертогах разума.

О чём? Габриэль хочет получить работу, но по меркам 2044 года она считается слишком эмоциональной. Чтобы стереть её эмоции, искусственный интеллект погружает её в виртуальную реальность, в которой она переживает свои «прошлые жизни» в 1910 и 2014 годах. И в каждой она встречает Луи. И в каждой её преследует предчувствие о каком-то «Звере», который вот-вот убьёт кого-то из них.

Чего ждать? «Вечное сияние чистого разума», только вместо панического забега по лоскутному внутреннему миру — неспешное погружение в него под старомодную музыку и с детективной интригой. Оценки у фильма хорошие, критики как один повторяют, что, несмотря на некоторую тяжеловесность, фильм раскрывает темы страха перед любовью, желаниями, мечтами и так далее.

Судная ночь в Аркадии

Arcadian

Когда? 18 апреля 2024

Что? Постапокалиптический триллер, не имеет отношения к серии «Судная ночь».

О чём? Всю Землю захватили неизвестные чудовища — то ли инопланетяне, то ли мутанты, которые выходят на охоту по ночам. Среди немногих выживших людей — семья из отца и двух сыновей. Они прячутся в деревенском доме, заколачивают окна и каждый вечер баррикадируют двери. Но однажды чудища всё же проникают в дом и ранят отца.

Чего ждать? Новый фильм Николаса Кейджа! Король эксцентричности на сей раз играет отца семейства, и играет вроде бы сдержанно. В остальном, несмотря на неуклюжую попытку прокатчиков прилепиться к франшизе «Судная ночь», «Аркадия» больше похожа на такие фильмы как «Тихое место» или «Оно приходит ночью»: семья, апокалипсис, дом-крепость, внешняя угроза. Создатели избегают показывать чудовищ во всей красе, нагнетая неизвестность, но судя по отдельным кадрам, смотрятся они довольно жутко.

Фея и белый кит

Jiang tun feng she wu

Когда? 11 апреля 2024

Что? Китайский фэнтези-мультфильм.

О чём? Об экологии и феях. В реке Янцзы издревле обитали киты (вообще-то в оригинале — беспёрые морские свиньи, но это не так красиво звучит). Когда-то люди почитали их, а теперь загрязнили реку, и эти редкие животные вымирают. Цзян Лин, фея из народа этих китов, способная превращаться в человека, подружилась с современным парнем. Она хочет примирить свой вид с людьми, а гневный чёрный дракон — отомстить человечеству.

Чего ждать? Типичный азиатский фэнтези-мультфильм про конфликт и примирение волшебной природы и современного человека. Сюжет в духе Ghibli, хотя уже видно, что без глубины и тонкости, присущих Миядзаки и Такахате. Много сверкающей графики, хотя и несколько скупая анимация лиц. В общем, нечто не шедевральное, но неплохое.

Блиндаж

Когда? 25 апреля 2024

Что? Патриотическая хронофантастика про попаданцев.

О чём? Русский Сергей и немец Пауль — чёрные копатели, которые ради денег ищут реликвии прошлого на полях былых сражений. Однажды на раскопках они зачем-то одеваются в форму РККА, влезают в заброшенный блиндаж — и вдруг оказываются в 1941 году, прямо посреди Великой Отечественной.

Чего ждать? Вариацию на тему «Мы из будущего», спонсированную «Фондом кино» и снятую под художественным руководством экс-министра Мединского. Только в этой версии один из попаданцев — алчный иностранец, который под конец трейлера уже щеголяет в эсесовской форме. А хороший русский парень Сергей готов остаться в романтической эпохе и погибнуть вместе с дедами. В общем, не только в западных фильмах бывает своя «повестка».

Паутина страха

Vermines

Когда? 18 апреля 2024

Что? Фильм ужасов.

О чём? Пауки! Парижанин Калеб обожает пауков и насекомых, он устроил у себя на дому целый инсектарий, а недавно поселил туда очень редкого и крупного паука. Поселил одного, а через пару дней их уже сотни, весь подъезд оплетён паутиной, соседи ругаются, кричат, а потом как-то подозрительно затихают.

Чего ждать? В кои-то веки хоррор о пауках, где их не пытаются сделать гигантскими — только очень многочисленными и нереалистично агрессивными (реальные пауки, конечно, не охотятся на людей и кусают лишь из самозащиты). Снимали всё это с использованием настоящих жуков и пауков. Критики фильм очень хвалят: говорят, режиссёра-дебютанта Себастьяна Ваничека стоит запомнить.

Домовой

Когда? 4 апреля 2024

Что? Русский фолк-хоррор.

О чём? О брате и сестре, сиротах, которые после смерти родителей и бабушки переезжают из деревни в современный дом к новым опекунам. Но подростки по традиции приносят с собой угли из старого жилища, а с ними в новый дом вселяется домовой — и он вовсе не добрячок Кузя.

Чего ждать? Фильм, насыщенный старыми русскими суевериями, приметами и обычаями, в которых герои — видимо, благодаря бабушке — неплохо разбираются. По трейлеру «Домовой» выглядит как обычный ужастик со скримерами и графикой, но в нём подкупает обращение к народным корням.