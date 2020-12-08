ЛЕГО Звездные войны: Праздничный спецвыпуск — лучший финал саги, чем IX эпизод

Как вы относитесь к LEGO? К этим деталькам конструктора, которые могут доставить радость днём и непередаваемые ощущения ночью… Ну да, ночью, вы что, никогда не наступали на LEGO по пути к холодильнику? Но вообще я не об этом. Для меня, как и для многих родившихся в конце восьмидесятых — начале девяностых, LEGO был заветной мечтой (слава богу, для всего, что ты не успел купить в детстве, есть eBay). Но представьте, что вы вернулись в детство с нынешними коллекциями по «Звёздным войнам». Как бы вы в них играли? Разыгрывали бы канонические сценки — или смешали бы все наборы в одну кучу и соорудили безумный мэшап? Создатели мультфильма LEGO Star Wars Holiday Special именно так и поступили!

Действие «Праздничного спецвыпуска» разворачивается спустя какое-то время после событий девятого эпизода (чем не может похвастать ни одно другое произведение!). Силы Первого ордена разгромлены, в галактике наконец-то воцарились мир и покой. Рей, Финн, По и другие герои Сопротивления получили передышку и возможность расслабиться. Тем более что есть повод — близится День жизни, праздник дружбы и семьи, и отмечать его положено в кругу родных и друзей. Поскольку из всех действующих лиц Саги родственники остались только у Чуи, сопротивленцы решают отправиться на Кашиик и встретить День жизни с вуки.

По Дэмерон одержим идеей провести величайший праздник в истории и пытается приготовить эндорский тип-йип так, чтобы он не пригорел (безуспешно). У Рей другие проблемы: все её попытки обучить Финна ремеслу джедая не имеют успеха, хотя она в точности повторила все уроки мастера Скайуокера и даже обратилась к методикам из старинных джедайских текстов. Оказалось, не всех. В одной из древних книг она находит новый совет: если в День жизни зайти в затерянный джедайский храм на отдалённой и всеми позабытой планете, ключ к прошлому откроет тебе дверь к пониманию будущего. Рей без раздумий отправляется в путь, но удастся ли ей вернуться к празднику? Впереди её ждут путешествия во времени и пространстве, встречи с культовыми героями прошлого и даже схватки с Вейдером, Палпатином и Кайло Реном (да, снова).

Не спешите возмущаться! Сюжет «Праздничного спецвыпуска», хоть и не противоречит законам далёкой-далёкой галактики (ну, кроме снега на Кашиике да привязки к Дню жизни традиционных символов земного Рождества), не считается каноническим. Но это не мешает ему оставаться интересным, развлекательным и поучительным. По правде говоря, «Спецвыпуск» раскрывает характеры Рей, По, Финна и Роуз лучше девятого эпизода, первым намекает, чем герои могут заняться после победы над Первым орденом, и уж точно впервые даёт сопротивленцам время и возможность пожить нормальной жизнью, без войн и потрясений, в которой главная проблема — это подгоревший тип-йип. Неслыханная для канонических произведений ситуация.

Сюжет «Спецвыпуска» разбит на три линии. Первая посвящена попыткам По и остальных устроить лучший в галактике праздник. Пожалуй, это самая трогательная часть мультфильма.

Финн: О нет, опять у него этот взгляд. Роуз: Нас ждут неприятности, только если он скажет: «У меня есть план!» По: У меня есть план!

Вторая линия — странствия Рей по временам и эпохам и встречи с культовыми персонажами прошлого. Она не только увязывает все девять эпизодов в единую сагу гораздо лучше «Восхода» (помните, как нам пытались подать его перед премьерой?), но и позволяет авторам воссоздать ряд канонических сцен наподобие битвы у Явина-4 или сражения на Хоте.

Эта часть — неиссякаемый источник веселья и зрелищ. Здесь в одном кадре встречаются сразу три приквельных Оби-Вана, Рей мешается у Люка на коленях во время атаки на Звезду смерти, два Дарта Вейдера (один залётный, другой из своего времени) выясняют, кто из них настоящий, а клоны просто сражаются с имперскими штурмовиками и солдатами Первого ордена. Правда, сам мэшап длится недолго, буквально пару минут.

Наконец, третья линия — попытка Императора, прослышавшего о своей незавидной судьбе, остаться у власти с помощью путешествий во времени и замены Вейдера на Кайло Рена. Эта часть выглядит наименее интересной, но её существование сполна оправдывает Палпатин. Палпс даёт такого жару, какой прежде себе позволял только в «Робоцыпе».

Эта вечеринка — величайшая катастрофа в галактике со времён выступления Джа-Джа Бинкса в Сенате. По Дэмерон сокрушается о своих организаторских способностях

В «Праздничном спецвыпуске» много юмора, не всегда удачного, но крайне разнообразного, от безобидного LEGO-стиля до шуточек в духе того же «Робоцыпа». Есть и отсылки к оригинальному «Праздничному спецвыпуску», известному как самый ужасный фильм по «Звёздным войнам», но они сделаны мило и вписываются в сюжет. А главное, мультфильм ненавязчиво транслирует нехитрые, но полезные истины: иногда нужно отвлекаться от работы и посвящать время друзьям, и тогда с их помощью у тебя получится гораздо больше. И если вдруг подрастающее поколение усвоит урок, пусть научит этому и нас.