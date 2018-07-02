Фильм «Назад в будущее 2» остался в истории благодаря красочно показанному 2015 году, полному диковинных технологий. Благодарить за это стоит в том числе художника Эдварда Эйта, который создал дизайн техники будущего. Часть этих устройств была в сценарии Роберта Земекиса и Боба Гейла, а часть Эйту и его коллегам предстояло придумать самим. Сейчас Эйт продаёт свои работы на аукционе — и это подходящий повод ими полюбоваться. Слово дизайнеру:

Мне поручили изобразить технологии будущего для жилья Марти Макфлая и персональные электронные гаджеты, которые могли бы использоваться в 2015-м. Нам позволили самим выдумать , как наполнить каждую сцену технологиями и визуальными элементами. Зачастую эти вещи потом вписывали в сценарий задним числом, чтобы актёры ими пользовались. Это всегда большой риск — смело заявлять, как именно будет выглядеть будущее. Но Боб Г. и Боб З. задали тон для эдакого игривого, но реалистичного прогноза и дали дизайнерам возможность заполнить пробелы.

Ортолев

Я сделал несколько версий этой штуки. Меня вдохновили инверсионные ботинки и столы, популярные в 1980-е после фильма «Американский жиголо». Но я решил, будет логично, что инверсия как ортопедическая терапия потребует переносной гаджет. И раз у нас уже есть летающие машины и доски, почему бы не быть ортопедической левитации? Я попытался придать ей вид медицинского устройства. В фильм пошла самая простая версия (которую было легче воспроизвести).

ВР-очки

Это было логично. Даже в 1980-е были маленькие экраны с низким разрешением, и казалось, что это естественный следующий этап: полное погружение и в какой-то мере изоляция, чтобы не отвлекаться от впечатлений. Я добавил идею с голограммой — я подумал, что эти очки должны иметь возможность показывать 3D. Похоже, мне полагаются отчисления за каждый проданный шлем VR!

Заправка Texaco

Раз есть летающие машины, я подумал, что нужна роботизированная станция обслуживания. У меня не было каких-то источников вдохновения, кроме мыслей о том, как сделать заправку более приятной. Буквально вчера я остановился заправиться, и там была коробка с одноразовыми перчатками и надпись, что их надо надеть, потому что этот шланг трогали более 13 тысяч рук за месяц. Надеюсь, электромобили введут мой концепт в моду.

Дегидрированная пицца

Тут дизайн очень нехитрый. Я просто взял стандартную микроволновку и придал ей игривых изгибов. Мы понятия не имели, как воплотить эту шутку с регидрацией, так что я предложил сделать в микроволновке поддельный потолок. Под ним мы спрятали реальную пиццу, которая накрывала маленькую, когда гидратор закрывали. Нам приходилось в то время использовать такие вот реальные спецэффекты, потому что графика была дорогой и не такой качественной, как сейчас.

Браслет-коммуникатор

У меня было с десяток разных дизайнов для браслета-коммуникатора, которые во многом предсказали современные «умные часы». Но в итоге даже если бы их воплотили в фильме, их было бы трудно увидеть, если бы только режиссёр не велел актёру показать их крупным планом. Даже те, которые вы видите на Джордже Макфлае, вряд ли кто-нибудь заметил. Я даже сам их не видел, пока месяц назад не начал искать кадры.

Факс

В наше время они были здоровенные, шумные и занимали кучу места. Я придумал машину поменьше, поаккуратнее, расположенную на стене и как можно более простую. Обычная трубка на стене, вот и всё. Странно, что это до сих пор не стало реальностью! Факсы по большей части такие же, как в прошлом (в тех редких случаях, когда они вообще есть). Но посмотрим лет через 20, я думаю, мы просто забежали слишком далеко вперёд.

* * *

Для каждого из этих предметов я пытался представить, какой будет версия «следующего поколения». Или «после-следующего», ведь мы прогнозировали на 25-30 лет вперёд. Визуально это легко воплотить, потому что в основном новые версии просто меньше, удобнее, не такие сложные и эстетически приятнее. Но чтобы создать что-то убедительное не только на вид, надо продумать, как эта вещь может работать эффективнее. Это сложнее для дизайнера, но и интереснее, как мне кажется. Конечно, красота дизайна в фантастических фильмах связана с тем, что вам не приходится продумывать работу прибора, только предположить, как он будет выглядеть убедительным. В случае с «Назад в будущее» это было похоже на игру, от которой мы получили кучу удовольствия.