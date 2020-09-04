Секретное досье на новый Отряд самоубийц

Аманде Уоллер. Совершенно секретно В этой папке досье на всех клоунов, которые ты пожелала видеть в составе Отряда на это задание. Как я погляжу, они уже засветились на видео, и это утекло в прессу. Придётся объясняться. Видео Я понимаю, что там делают Квинн, Харкнесс и Король Акул, но Человек-в-Горошек, Парень-Оторви-Руку, Монгал… Уоллер, ты серьёзно? Если просто хочешь от них избавиться, может, пристрелишь их прямо здесь и не станешь ставить под угрозу задание? — Рик Флэгг

Король Акул

Настоящее имя: Нэнуэ

Впервые замечен за преступной деятельностью: Superboy #9, 1994

Завербован: Superboy #9, 1994

Гуманоидная акула, сын Акульего Бога — короля всех акул. Необычайно силён, вынослив и прожорлив. Чокнутая боевая машина, неуправляемая на поле боя и так же опасная для своих сослуживцев, как и для врагов. За время службы в Отряде сожрал несколько действующих бойцов.

Король Акул годами пожирал людей в районе Гавайских островов. Как-то раз он оттяпал руку собственной матери, когда проголодался. Его силой заставили присоединиться к Отряду самоубийц, когда суицидникам поручили уничтожить Кремниевых Драконов.

Повторно присоединился к Отряду в 2011 году. Точнее, был пойман, подвергнут пыткам и снова принуждён присоединиться к Отряду Амандой Уоллер.

Харли Квинн

Настоящее имя: доктор Харлин Квинзель

Впервые замечена за преступной деятельностью: Batman: The Animated Series, 1992

Завербована: Suicide Squad (vol. 4), 2011

В прошлой жизни Квинзель была психиатром в Аркхеме. На свою беду, она стала лечащим врачом Джокера, по уши влюбилась в клоуна и ради него с готовностью променяла врачебную карьеру на преступную жизнь.

Их отношениями можно проиллюстрировать энциклопедическую статью «Абьюз». Хотя Джокер всячески унижал и подставлял Квинзель, она прощала ему всё — даже когда он выбросил её в окно за то, что Квинн влезла в его отношения с Бэтменом, настолько же больные.

Квинн — одарённая гимнастка и отличный боец, не обладает никакими суперспособностями, но способна постоять за себя в драке. Впрочем, её главный талант — манипуляции. Дай ей время и возможности — она даже папу римского уговорит в стрип-бар сходить.

Квинн присоединилась к «Отряду» сравнительно недавно, но уже стала неотъемлемой частью команды. Изначально «самоубийцы» должны были поймать Квинзель, сбежавшую из Аркхема после того, как до неё дошли слухи о смерти Джокера. Но, убедившись, что её любимый «Пирожочек» действительно склеил ласты, Квинн сама присоединилась к Отряду.

Капитан Бумеранг

Настоящее имя: Джордж «Диггер» Харкнесс

Впервые замечен за преступной деятельностью: Flash #117, 1960

Завербован: Legends #3, 1987

Известный австралийский преступник. Незаконный сын американского солдата и австралийки. Ещё в раннем детстве обнаружил, как весело играть с бумерангами, особенно если заточить их и начать метать в живых существ. Приговорён к трём пожизненным срокам. Груб, жесток, эгоистичен. Характер скверный, не женат.

На пару с Дэдшотом — самый давний член Отряда, несмотря на то что порой его готовы придушить собственные сослуживцы, а парочка из них благодаря Бумерангу и вовсе отправилась на тот свет.

Мыслитель

Настоящее имя: Клиффорд Дево

Впервые замечен за преступной деятельностью: All-Flash #12, 1943

Завербован: Doom Patrol and Suicide Squad Special, 1988

Дево был адвокатом-неудачником, чья карьера подошла к бесславному концу. Осознав, что у большинства обитателей преступного мира Готэма хватает навыков, но не мозгов, Клиффорд сменил амплуа и начал за деньги придумывать алиби и легальные процедуры, спасающие от тюрьмы мелких бандитов.

Со временем он превратился в мелкого преступного босса по кличке Мыслитель. Был одержим научным прогрессом и регулярно придумывал новые устройства. Его любимым гаджетом стал «мыслительный шлем», дарующий ему способности к телекинезу и контролю над чужим разумом.

Поступил на службу в Оперативную Группу Икс в обмен на сокращение срока. Был якобы убит при первом же задании своим сослуживцем Лаской, предавшим Отряд. Позже оказалось, что Дево симулировал смерть, чтобы отойти от преступной жизни.

Блэкгард

Настоящее имя: Ричард «Дик» Хертц

Впервые замечен за преступной деятельностью: Booster Gold #1, 1986

Завербован: Suicide Squad (vol. 3) #5, 2008

Блэкгард был обычной мелкой сошкой, пока не поступил на службу в криминальный картель «1000». Новый работодатель одел его в броню, дающую владельцу невообразимую силу и возможность создавать булаву и щит из чистой энергии.

Впрочем, новое снаряжение не помогло Блэкгарду лучше справляться с работой. Его первая схватка с супергероем Бустером Голдом прошла настолько плохо, что начальство приговорило его к смертной казни — заодно с Голдом. Правда, парочке удалось сбежать и раствориться в Галактике.

Ласка

Настоящее имя: Джон Монро

Впервые замечен за преступной деятельностью: Firestorm (vol. 2) #38, 1985

Завербован: Doom Patrol/Suicide Squad Special, 1988

В колледже Монро был нелюдимым одиночкой. Однокурсники издевались над ним и насмехались. Позже Монро получил должность преподавателя в одном из престижных университетов и слетел с катушек после того, как несколько его былых обидчиков получили работу в том же учебном заведении. Монро решил избавиться от них и, напялив костюм ласки, отправился убивать. Спустя пару жертв он решил, что подобный способ борьбы с конкурентами ему по нраву. К его сожалению, одним из новых преподавателей вуза оказался альтер эго супергероя Огненного Шторма, и Монро угодил за решётку.

Монро славился атлетичностью и навыками рукопашного боя и был принят в Отряд за свою кровожадность. Он присоединился к суицидникам во время миссии по спасению Ястреба.

Савант

Настоящее имя: Брайан Дурлин

Впервые замечен за преступной деятельностью: Birds of Prey #56, 2003

Завербован: Suicide Squad (vol. 4) #1, 2011

Испорченный наследник огромного состояния и гений, обладающий выдающимися хакерскими способностями и нелинейной памятью, которая выражается в излишней забывчивости.

Приехал в Готэм, чтобы стать очередным мстителем в маске. Но поскольку Саванта не волновали побочный ущерб и благополучие граждан, Бэтмен быстро убедил его в необходимости сменить амплуа, и Дурлин переключился на шантаж и вымогательство. Как-то раз он похитил Чёрную Канарейку, чтобы выбить из Оракула настоящее имя Бэтмена. Спустя какое-то время присоединился к Хищным птицам как технический специалист и завёл роман с коллегой, бывшим агентом КГБ по имени Креот.

Когда Аманда Уоллер начала собирать новый Отряд, каждого потенциального члена перед зачислением подвергали жестокой пытке с целью вычислить слабые звенья. Савант оказался единственным, кто сломался и выдал секретные сведения.

Копьё

Настоящее имя: неизвестно

Впервые замечен за преступной деятельностью: Green Lantern #173, Февраль 1984

Завербован: Suicide Squad (vol. 1) #58, 1991

Бывший немецкий легкоатлет, участник Олимпиады. По непонятным причинам ушёл из спортсменов в преступники. Пользуется широким арсеналом дротиков в качестве оружия. Записался в Отряд самоубийц в обмен на прощение былых грехов.

Прославился способностью постоянно возвращаться с того света после очередной гибели. За время службы в Отряде погибал как минимум трижды. В первый раз злодей по имени Круг насадил Копьё на его собственный дротик. В другой раз Дэдшот взорвал один из разрывных дротиков Копья в непосредственной близости от него. В третий раз его сбило машиной. Не уверен, что третий раз будет последним.

Миротворец

Настоящее имя: Кристофер Смит

Впервые замечен за преступной деятельностью: Fightin’5 #40, 1966

Смит — дипломат-пацифист, настолько преданный делу мира, что готов убивать ради него и силой насаждать его повсюду, где ступает его нога. Предпочитает наступать на диктаторов и полевых командиров.

Наши психологи считают, что его воинственный пацифизм — плод психического заболевания, развившегося на фоне стыда за собственного отца: старший Смит служил комендантом лагеря смерти у нацистов. Полагаю, его фамилия была вовсе не Смит, а хотя бы Шмидт.

Монгал

Впервые замечена за преступной деятельностью: Superman (vol. 2) #170, 2001

Младшая дочь тирана, правителя Мира Войны. Пыталась убить Супермена за то, что он якобы опозорил её отца.

Необычайно сильна, быстра и вынослива.

Бладспорт

Настоящее имя: Роберт Дюбуа

Впервые замечен за преступной деятельностью: Superman (vol. 2) #4, 1987

Дюбуа попал в поле зрения властей после того, как испытал серьёзнейший нервный срыв из-за того, что его брат вернулся с войны калекой — ему ампутировали обе руки и обе ноги. Дюбуа винит в произошедшем с братом себя, поскольку тот ушёл в армию вместо него.

Один из прихвостней Лекса Лютора убедил Дюбуа, что в развязывании войны виноват Супермен, и снабдил парня криптонитовыми пулями. Дюбуа подстрелил Супермена и, хотя и не убил его, заработал себе тёплую камеру в Бёлль Рив.

Крысолов 2

Настоящее имя: неизвестно

В наших архивах нет записей о женщине по кличке Крысолов.

Нам известно о Крысолове по имени Отис Флэннаган. Он действительно когда-то работал крысоловом, но понял, что преступным ремеслом можно заработать гораздо больше. Флэннаган умел управлять крысами, которые выполняли за него всю грязную работу. Оказывается, эти мелкие ублюдки на многое способны.

Мы так и не знаем, как Флэннаган научился повелевать крысами, а сам Крысолов вряд ли об этом расскажет — во время Бесконечного Кризиса его убил А.К.О.С., посчитавший Крысолова угрозой уровня «гамма».

Сол Сория

В архивах Отряда нет никого по имени Сол Сория, но я нашёл записи о Хуане Сория.

Хуан Сория создал и впрыснул себе в кровь нанитов, дающих ему способность открывать любой замок простым прикосновением. После этого он подал заявку на вступление в ряды Лиги справедливости, но был отвергнут.

Отказ едва не угробил парня. Он обанкротился, впал в отчаяние и от безысходности решил ограбить банк. По иронии судьбы Лига справедливости оказалась поблизости, и именно они повязали своего неудавшегося члена.

Оказавшись в тюрьме, Сориа был завербован в Отряд. Хотя остальные члены Отряда с ходу его невзлюбили и всячески показывали ему своё пренебрежение, Сориа даже пережил первую миссию… только для того, чтобы по возвращении быть съеденным в собственной камере Убийцей Кроком, поскольку «ему не место в этой истории».

Человек-в-Горошек

Настоящее имя: Абнер Крилл

Впервые замечен за преступной деятельностью: Detective Comics #300, 1962

По большей части безобидный бандит, носящий костюм в горошек. Каждая точка на его костюме может превратиться во что угодно, от смертельного орудия до летающей тарелки — его излюбленного средства побега. Главное достижение в карьере: ненадолго поймал Бэтмена. Главный позор в карьере: среди других преступников ходит шутка, что Робин однажды выследил Крилла с помощью леопарда.

Серьёзно, Уоллер, я не понимаю, зачем тебе эти клоуны, они же совершенно бесполезны в бою. Ты бы ещё досье на Парня-Оторви-Руку запросила.

Парень-Оторви-Руку

Настоящее имя: Флойд «ТДК» Белкин

Впервые замечен за преступной деятельностью: Secret Origins (vol.2), 1989

Супергерой из тридцатого столетия. Способен отрывать собственные конечности и пользоваться ими как дубинками. Обстоятельства появления таких способностей неизвестны. Пытался вступить в Легион супергероев, но получил отказ.

Твою ж мать, Уоллер…

Звёздный Лорд

Настоящее имя: Питер Джейсон Квилл

Впервые замечен за преступной деятельностью:

Так, а этот как сюда попал? Пусть с ним Фьюри голову ломает… Переслать в Щ.И.Т.

Дэдшот

[В САМОВОЛКЕ!]

Настоящее имя: Флойд Лоутон

Впервые замечен за преступной деятельностью: Batman #59, 1950

Завербован: Legends #3, 1987

В детстве случайно застрелил брата, которого обожал, чтобы спасти отца, которого ненавидел. После этого поклялся никогда больше не промахиваться и путём долгих и упорных тренировок стал одним из самых метких стрелков в мире. Пытался заменить Бэтмена в роли главного борца с преступностью в Готэме. Но Тёмный рыцарь выяснил, что всё это время Лоутон отвлекал внимание от более серьёзных преступлений, которые сам же и совершал.

Лоутон угодил в тюрьму и сбежал оттуда уже другим человеком — жестоким, озлобленным и винящим во всех грехах Бэтмена. Он сменил фрак и цилиндр на более эффектный костюм и начал карьеру наёмного убийцы, не шибко переживая, если в результате его действий погибал случайный зевака-другой. А после того как педофил изнасиловал и убил его маленького сына, Дэдшот лишился смысла жизни.

Психологи Отряда подозревают, что Дэдшот присоединился к «самоубийцам» с единственной целью — достойно умереть. По закону Мёрфи, он-то как раз всё ещё жив, хотя однажды копы в упор расстреляли его на ступеньках Мемориала Линкольна. Со временем смирился со своей ролью и даже дослужился до полевого командира всей группы.

Дэдшот всё ещё продолжает служить в Отряде, хотя уже давно выполнил необходимое число заданий и заслужил досрочное освобождение. Больше всего на свете мечтает вернуться к дочери, о существовании которой узнал не так давно. Эту миссию он пропускает.