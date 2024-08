Можно вспомнить Star Wars Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords. Игрой занимались действи тельно талантливые разработчи ки — выходцы из студии Black Isle, со ставившие ядро новообразованной Obsidian Entertainment. Новый проект должен был стать сложнее и интерес нее предшественника, но что-то по шло не так. К сожалению, даже са мые гениальные мастера своего дела не могут сделать идеальный продукт в предельно сжатые сроки. В итоге многие диалоги, квесты и целые пла неты пошли под нож, а концовка вы шла довольно невнятной.