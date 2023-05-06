«Ренфилд»: обзор фильма. Нотки «Бомжары с дробовиком»

В начале XX века британский юрист Р. М. Ренфилд отправился в Румынию в надежде заключить выгодную сделку по недвижимости с неким аристократом, проживающим в Трансильвании. Что было дальше, вам наверняка известно — граф Дракула подчинил клерка своей воле и, соблазнив посулами вечной жизни и могущества, сделал прислужником-фамильяром. Следующие 100 лет Ренфилд бесконечно спасал Графа от охотников на вампиров, прятал раненого в поединках хозяина от людских глаз и сотнями доставлял ему новых жертв. За свою преданность человек получил cомнительные бонусы: суперсилу и суперреакцию от поедания насекомых, невозможность умереть естественной смертью и крайне нездоровую эмоциональную связь с самовлюблённым властным садистом. К тому же за век богатства графа истощились: фамильяру пришлось обустраивать вампирское логово в заброшенном госпитале и носить потёртый блёклый костюм прошлого столетия.

Renfield Жанр:комедийный фильм ужасов

Режиссёр: Крис МакКей

В ролях: Николас Кейдж, Николас Холт, Аквафина

Премьера: 30 марта 2023 года

Продолжительность: 93 минуты

Возрастной рейтинг: R

Похоже на: «Дневная смена», «Кровососущие подонки», «Голоса»

Ренфилд давно смирился со своей незавидной участью. Однажды он решил записаться в бесплатный кружок групповой психотерапии для жертв созависимых отношений, ведь в таких местах полно уязвимой вкусной еды для Графа. Это поменяло всё: Ренфилд начал понимать, что устал быть марионеткой Дракулы. А случайно впутавшись в противостояние большой криминальной группировки и честной полицейской Ребекки, фамильяр обнаружил, что спасать жизни гораздо приятнее, чем отбирать.

Деконструкция вампирского мифа — одна из самых популярных тем в фантастическом кинематографе, а роман Брэма Стокера — неиссякаемый источник вдохновения для режиссёров и сценаристов. Несмотря на то, что книжный «Дракула» сам по себе переосмысляет фольклорный вампиризм, к сюжету и героям романа возвращаются снова и снова.

«Ренфилд» — ещё одна попытка извлечь из бессмертной классики что-то новое в комедийном ключе. Анонсы обещали взглянуть на связь хозяина и фамильяра через современную призму абьюзивных отношений. Над этой темой уже неплохо поработали в фильме и сериале «Что мы делаем в тенях», но герои романа Стокера ещё не рассматривались в такой плоскости. В общем, звучало как оригинальный материал для большого вампирского стендапа! На деле, подобно Детям ночи, которые морочат голову смертным, «Ренфилд» оказался весьма коварным фильмом.

Николас «Дракула» Кейдж

Режиссёр Крис МакКей («Война будущего», «Лего. Фильм 1» и «Лего. Фильм 2») планировал не просто снять свою чёрную комедию про прислужника знаменитого вампира, а сделать её официальным продолжением «Дракулы» 1931 года, в котором играл легендарный Бела Лугоши. Боссы Universal на такое не согласились, но МакКею это не помешало: первые 15 минут фильма просто напичканы отсылками к чёрно-белому вампирскому кино. К тому же режиссёр нашёл своего Лугоши — одиозного и противоречивого Николаса Кейджа.

Для актёра это стало ролью мечты — Кейдж всю жизнь шёл к тому, чтобы сыграть Дракулу. Он увлекался классическими фильмами ужасов, не раз признавался в любви к персонажу, общался на эту тему с Кристофером Ли, который был, по мнению Кейджа, лучшим кино-Дракулой всех времён. Несколько раз за карьеру Кейдж чуть не сыграл вампира, но фильмы отменялись по разным причинам. Кастинг в «Ренфилда» исполнил заветное желание актёра.

И, надо признать, Дракула Кейджа стал украшением фильма и его главным преимуществом. Харизма Кейджа и его неоднозначная слава «плохорошего» актёра сыграла на руку промоушену. Про «Ренфилда» знали, его ждали фанаты Николаса. С ролью Кейдж справился очень хорошо — его Граф комичный, ироничный, заносчивый, деспотичный нарцисс и в то же время богомерзкий архаичный монстр без жалости и морали. Моменты взаимодействия Дракулы и Ренфилда — лучшие в фильме. Им принадлежат практически все шутки, высмеивающие вампирские тропы. К тому же Граф обращается с беднягой-прислужником буквально по методичке абьюзера, и это очень поучительно и жутко. А теперь следите за руками: экранного времени у Дракулы немного — всё-таки не его имя вынесено на постеры.

Так про что же кино?

Фамильяр с дробовиком

Фильм начинается как классическая комедийная история героя, рассказанная от первого лица. Ренфилд-рассказчик обращается к зрителям, комментирует свою жизнь, ломает четвёртую стену. Николасу Холту очень идёт роль странного неудачника-неврастеника, забитого тираном-начальником. Всё идёт отлично примерно полчаса экранного времени, но вдруг повествование резко меняет тональность, да и жанр тоже меняется. Появляется линия благородной полицейской и подробная линия криминального картеля. И вот тут-то «Ренфилд» «плывёт».

Возникает ощущение, что фильм никак не может определиться: с трешового боевика он переключается на чёрную комедию, затем на психологическое драмеди, снова на боевик, и всё это с нудными сюжетными вставками в стиле полицейского реалити. МакКею неплохо удаются боевые экшен-сцены — на них он и сделал упор. При этом долгие перестрелки с отрыванием рук и литрами кетчупа выглядят неоригинальными. В какой-то момент повествование вовсе смещает фокус с Ренфилда на полицейскую Ребекку. Её играет рэп-певица Аквафина, и проклятие плохого актёрства, похоже, перешло с Николаса Кейджа на неё. Она переигрывает голосом и мимикой, её героиня настолько скучная, плоская и дурацкая, что даже возможный аргумент «пародия на полицейских детективов» дело не спасает. Абсолютно непонятно, спланированная ли это постирония или просто бездарная актёрская игра, как в работах студии Asylum. Несчастный Николас Холт буквально тянет на себе весь фильм и особенно каждую сцену, где Ребекка и Ренфилд вместе.

Если закрыть глаза на слабую игру центрального женского персонажа и всех героев второго плана, всё же главная беда «Ренфилда» в неконсистентности. Он пытается быть сразу всем — и пародией, и оммажем классическим фильмам ужасов, и криминальным боевиком, и нарочитым треш-муви. Но даже в треш-фильме надо уметь выдерживать стиль, а с этим у «Ренфилда» большие проблемы.

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Крис МакКей явно пытался снять что-то похожее на фильм «Дракула: Мёртвый и довольный», а получилась комедия категории Б с нотками «Бомжары с дробовиком». Создаётся впечатление, что «Ренфилду» гораздо больше бы пошло быть психологическим триллером, в котором под шуточками о приглашении войти, гробах и стирке вампирских плащей скрывается история о токсичных отношениях с нарциссами и социопатами. Смотреть фильм можно на перемотке x1.5 ради немногочисленных стильных отсылок к классике ужасов, редкого неплохого юмора и двух обаятельных Николасов.