«Тихое место 2»: нет слов, одни монстры!

Пережившая нападение чудовищ семья Эбботов отправляется на поиски нового жилища. И хотя им удалось найти слабое место монстров, мир за пределами их фермы все ещё опасен, и не только из-за инопланетян.

A Quiet Place Part II Жанр: фантастические ужасы

Режиссёр: Джон Красински

В ролях: Эмили Блант, Киллиан Мерфи, Милли Симмондс, Ноа Джуп

Премьера в России: 3 июня 2021

Возрастной рейтинг: 16+

Похоже на: «Птичий короб» (2018) • «Не дыши» (2016) • сериал «Ходячие мертвецы»

«Тихое место» — особенный фильм. Он заставил нас ненавидеть шуршащих чипсами соседей по кинозалу сильнее, чем когда-либо! Щекочущий нервы, но не депрессивный хоррор Джона Красински завоевал любовь зрителей приятными героями и непередаваемой атмосферой, когда пугает любой звук — и в фильме, и в зале.

К выходу сиквела темы семьи и изоляции стали всем ещё ближе и понятнее, так что «Тихое место 2» кажется стоящим поводом выбраться в кинотеатр впервые за долгое время.

Осторожно, спойлеры! Здесь не будет серьёзных спойлеров к новому фильму, но небольшие спойлеры к первой части неизбежны.

Вторая часть открывается флешбэком о первом дне вторжения на Землю наших не терпящих шума соседей из космоса. Он напоминает, как все было до того, как монстры начали выкашивать население, и знакомит нас с Эмметом (Киллиан Мёрфи), который позже снова появится в фильме. Ну, и это просто прекрасно снятая сцена — с обилием экшена, множеством действующих лиц и долгими проходами камеры.

Далее мы переносимся в конец первого фильма. Ферма Эбботов и её система безопасности не подлежат восстановлению, и уцелевшим героям пора отправиться на поиски нового безопасного места. Они находят заброшенный завод, где обитает потерявший всю семью и не оправившийся от этого Эммет. Он нехотя принимает Эбботов и даёт понять, что помогать им дальше не собирается. У него больше нет причин бороться, и он отговаривает героев искать других выживших, потому что многие из оставшихся людей стали хуже монстров. Тем временем Риган по радиосигналу определяет, где могут находиться люди, и готова отправиться их искать даже в одиночку.

Первый фильм был довольно камерным: Эбботы показывали, что здесь их земля, столько, сколько они могут освоить и удержать. Мы не знали, как обстоят дела за пределами фермы, и нас это устраивало — зритель сам мог дорисовать себе логичную картину мира. Теперь видим больше, но не всё показанное легко принять на веру.

Эммет жалуется, что припасов надолго не хватит, но мы не видим, как герои собираются решать эту проблему, — магазины и склады должны были полностью опустеть за сорок месяцев после вторжения. Эммет говорит, что люди одичали, но не рассказывает, как именно. Конечно, по ходу фильма герои встретятся с недоброжелателями-людьми, но из-за необходимости молчать те будут только злобно сверкать глазами. Вспомните для контраста «Ходячих мертвецов», где были подонки всех мастей — и каннибалы, и зомбипоклонники Шепчущие, или «Дорогу» Джона Хиллкоута, где каждого встречного можно было записывать во враги, и это достоверно подавалось и без слов.



Про самого Эммета тоже нельзя сказать, что он достойно раскрыт. Мы видим, что перенесенные трагедии серьёзно надломили его психику, но стоит Риган или Эвелин воззвать к его чувству долга, как он кряхтит, но делает то, что положено. Таковы законы Голливуда — если двое детей оказываются запертыми без воздуха, за них можно не волноваться, кто-то да спасёт!

Кажется, после пережитого в первой части Красински не решился сильно мучить своих героев. В сиквеле нет сцены, равной по напряжению сцене родов Эвелин из оригинала. Необходимый саспенс достигается за счёт параллельного монтажа: герои одновременно отправляются на разные задания, и все встречаются с трудностями. Мы видим, как дети учатся действовать самостоятельно, но понимаем, что, скорее всего, непреодолимых препятствий на их долю не выпадет. В этом смысле «Тихое место 2» похоже на поездку на спортивном автомобиле по прямой трассе, где нет других машин. Ты едешь быстро, но пристегнут и уверен в подушке безопасности, а значит, большого риска нет.



В фильме, где отсутствие посторонних звуков работает на атмосферу, режиссёр так и не решился отказаться от саундтрека. Музыка по-прежнему подсказывает нам, что и когда чувствовать, даёт намёки на то, что должно произойти дальше. Возможно, после успеха первого фильма Красински посчитал, что не стоит менять то, что уже сработало, но нет-нет да и задаёшься вопросом: а не стали бы иные сцены драматичнее без музыкального сопровождения?

Сиквел вышел динамичнее и громче оригинала, он профессионально снят, главные герои в нем развиваются, а монстров показывают чаще. Он уже не так пугает, и чем больше ты разбираешься в этом мире, тем больше вопросов у тебя возникает. И все же нельзя сказать, что фильм не удался. Это уже не зарисовка о выживании после конца света, а мостик к триквелу, но этот триквел ждёшь. Остаётся надеяться, что он снова заставит нас испытать жуть от перспективы издать звук, потому что эта жуть страшнее самых мерзких тварей.