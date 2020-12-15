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    Видео | Видео МирФ

    Видео: 10 настольных игр от Hobby World под ёлку для начинающих настольщиков

    15 декабря 2020
    Кот-император
    15.12.2020
    9012
    0 минут на чтение

    Наши коллеги из Hobby World опубликовали новый ролик, посвящённый настолкам. В видео они подобрали несколько игр, которые можно подарить начинающим игрокам, например, на Новый год.

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    В список вошли:

    • Catan. Юбилейное издание
    • Spycon
    • Паранормальный детектив
    • Маскарад сказок
    • Крутагидон
    • Картографы
    • Индустрия
    • Драконий лес
    • Нераскрытое дело Шерлока Холмса
    • Манчкин: Подземелье

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    Видео: обзор фэнтезийной настолки «Взаперти»

    Видео: обзор фэнтезийной настолки «Взаперти»

     Дмитрий Кинский |  16.11.2020

    Новый ролик от Hobby World.

    Видео: обзор настольной игры «Эверделл»

    Видео: обзор настольной игры «Эверделл»

     Кот-император |  25.11.2020

    Семён Пыхтеев объясняет правила и показывает компоненты игры.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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