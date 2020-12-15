Видео: 10 настольных игр от Hobby World под ёлку для начинающих настольщиков

Наши коллеги из Hobby World опубликовали новый ролик, посвящённый настолкам. В видео они подобрали несколько игр, которые можно подарить начинающим игрокам, например, на Новый год.
В список вошли:
- Catan. Юбилейное издание
- Spycon
- Паранормальный детектив
- Маскарад сказок
- Крутагидон
- Картографы
- Индустрия
- Драконий лес
- Нераскрытое дело Шерлока Холмса
- Манчкин: Подземелье
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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